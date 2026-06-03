Resultados electorales en vivo: Richard Bailey y Nicole Crosby lideran los primeros resultados para el Distrito 2 del Consejo de San Diego

El Distrito 2 del Consejo de San Diego destaca en las elecciones primarias de junio por dos razones principales: la cantidad de candidatos y el elevado gasto en la contienda.

Siete candidatos compiten para reemplazar a la concejal Jennifer Campbell, cuyo mandato está a punto de finalizar. El Distrito 2 abarca Clairemont, Mission Beach, Midway, Ocean Beach y Point Loma.

Nicole Crosby, fiscal adjunta de la ciudad, y Josh Coyne, jefe de gabinete de la Downtown San Diego Partnership, son los dos principales demócratas que se presentan en el Distrito 2. Ambos obtuvieron el respaldo de figuras destacadas y recaudaron fondos suficientes para llevar a cabo una campaña sólida.

Richard Bailey, empresario y exalcalde de Coronado, superó ampliamente a sus oponentes en la recaudación de fondos a pesar de haberse incorporado a la contienda relativamente tarde. Bailey cambió su afiliación política de republicano a independiente a los pocos días de lanzar su campaña.

Mandy Havlik, activista comunitaria, se presentó en el distrito en 2022 y ha encontrado apoyo entre los residentes frustrados por el desarrollo urbanístico y los alquileres vacacionales. Jacob Mitchell, Paul Suppa y Mike Rickey también figuraron en la papeleta electoral, pero sus campañas fueron más pequeñas.

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Por qué es importante

El Distrito 2 alberga Midway Rising, un ambicioso proyecto urbanístico para el terreno de 49 acres del Sports Arena en el Distrito Midway. El próximo concejal del distrito podría desempeñar un papel clave en el acuerdo final, que aún no se ha presentado ante el Consejo.

El distrito también evidencia el interés de los republicanos y conservadores de San Diego por encontrar un candidato al que apoyar en la política municipal. Todos los funcionarios electos de la ciudad han sido demócratas desde 2022.



En cifras

Entre el 1 de enero y el 16 de mayo, Bailey recaudó $228,761.97 este año. Esto representa más de siete veces los $29,982 que Crosby recaudó en el mismo período. Coyne recaudó $25,127.15 y prestó $30,000 a su propia campaña. Havlik recaudó $11,793 y prestó $23,000 a la suya.

La contienda por el Distrito 2 también se ha caracterizado por el elevado gasto de los comités de gastos independientes, también conocidos como super PAC.

Los sindicatos y el Partido Demócrata del Condado de San Diego recaudaron $60,000 este año para oponerse a la candidatura de Bailey. Se formaron dos super PAC para apoyar a Bailey: uno con $200,000 provenientes de un solo individuo, Steven Richter, y otro con $30,000 provenientes principalmente de grupos empresariales.

Un comité de acción política (super PAC) que apoya a Coyne recaudó 234.300 dólares este año de diversas fuentes, entre ellas un sindicato y el promotor inmobiliario de Midway Rising, Brad Termini.

Un vistazo al futuro

Los dos candidatos más votados en las primarias competirán en una segunda vuelta el 3 de noviembre.

Si Bailey llega a la segunda vuelta, es probable que los demócratas intenten vincularlo con el presidente Trump y el Partido Republicano a nivel nacional. Esa estrategia funcionó en 2018, cuando un demócrata derrotó al titular republicano en el Distrito 2.