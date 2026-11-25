La crisis del río Tijuana, que lleva décadas, es conocida principalmente por el problema de las aguas residuales. Sin embargo, una pequeña organización sin fines de lucro en la frontera está combatiendo otro problema que también ha contaminado durante años el valle del río y el océano: la basura.

Un sistema de barreras flotantes, diseñado con varios anclajes dispuestos en forma de herradura, retiene toneladas de basura antes de que lleguen a zonas más profundas de un ecosistema que incluye campos agrícolas, senderos ecuestres, densas áreas de vegetación ribereña y un estuario costero donde habitan cientos de aves nativas y migratorias. El sistema se encuentra a un cuarto de milla de la frontera.

"Tenemos lo que yo llamo la primera línea de defensa", dijo Oscar Romo, diseñador del sistema de barreras flotantes y fundador de la organización ambiental binacional Alter Terra. "Esas estructuras están hechas de plástico de alta densidad triturado que, por cierto, fue recuperado en Tijuana. Miden 1,000 pies de anclaje a anclaje".

Tammy Murga The trash boom system captures plastic, hazardous waste, debris and other trash that flows downhill from Mexico. It is about 1,000 feet long from anchor to anchor across the Tijuana River canal and is made of linked high-density plastic shells. New grant funding allows the barrier to stay in operation for another year.

El mes pasado, después de algunas lluvias, la barrera había acumulado alrededor de 50 toneladas de basura.

«Además del plástico, también se pueden ver partes de automóviles», dijo Romo. «Ese es el tanque de gasolina de un carro. Más atrás hay refrigeradores. También se ve un calentador de agua. Hace rato, desde arriba, alcancé a ver algunos colchones y muebles. Y también se puede identificar material de demolición, como el que se usa en la construcción. Se ve madera quemada que proviene de sitios donde se tira basura ilegalmente».

Las barreras, que también son supervisadas por la organización sin fines de lucro Rural Community Assistance Corporation, con sede en Sacramento, están instaladas desde 2024. El financiamiento estatal para la estructura y los servicios de recolección y traslado de basura a un relleno sanitario local estaba programado para concluir este otoño, lo que habría obligado a retirar las barreras.

Sin embargo, un nuevo financiamiento estatal otorgado por la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua permitirá mantener la estructura durante un año más, justo a tiempo para la llegada de un fenómeno de El Niño «súper», que probablemente traerá lluvias intensas a la región este invierno.

Durante los últimos dos años, la barrera ha recolectado 2,000 toneladas de basura, equivalentes al peso de unos 1,000 automóviles. Sin embargo, tiene capacidad para retener todavía más.

"Las barreras están diseñadas para capturar 4,500 toneladas en un año", dijo Romo. "Fueron construidas para soportar esa cantidad. Y probablemente alcanzaremos esa capacidad con estas tormentas provocadas por El Niño".

La llegada de El Niño no garantiza un invierno lluvioso y con tormentas, pero sí aumenta la exposición de California y Baja California a estos fenómenos. Hasta ahora, la región ha registrado lluvias más intensas y oleaje elevado que ha causado daños. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estas condiciones podrían continuar hasta principios del próximo año.

"Estamos preocupados", dijo Romo. "Obviamente, el valle necesita mantenimiento y no se ha realizado. Esta será una gran prueba para la estructura".

Tijuana genera alrededor de 2,000 toneladas de basura al día. Parte de esos residuos termina directamente en el cauce del río debido a problemas estructurales que persisten desde hace tiempo en México, explicó Sara González, cofundadora del Proyecto Socioambiental del Río Tijuana.

González señaló que algunas personas han construido sus viviendas en las laderas de los cerros y, debido a que sus asentamientos no están registrados legalmente, el Ayuntamiento de Tijuana no les ofrece servicios de recolección de basura.

La falta de políticas de vivienda asequible también contribuye a que las personas se establezcan de manera irregular y, como consecuencia, se generen basureros clandestinos en las zonas bajas de las laderas, explicó.

Esta situación podría cambiar pronto. Autoridades de Tijuana y Baja California han anunciado planes para ampliar las rutas de recolección de basura y limpiar algunas zonas del cauce del río antes de las tormentas invernales.

Al norte de la frontera, la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos ha retirado vegetación y reparado daños causados por la erosión ante la llegada de un invierno lluvioso. Sin embargo, Romo señaló que todavía hay décadas de acumulación de basura incrustada en el valle del río.

Tammy Murga A trash boom system north of the border, designed with several shells lined across the Tijuana River canal, corrals tons of trash before it spreads deep into the Tijuana River Valley and Pacific Ocean.

"Todavía hay basura en el valle, ahí, esperando a que las tormentas se la lleven", señaló.

Aun así, añadió, el valle fluvial lucha por sobrevivir.

"La naturaleza es muy resistente; es resiliente", comentó. "Siempre está ahí, ¿sabe? Por ejemplo, la vegetación que retiramos hace tres semanas ya ha vuelto a crecer hasta alcanzar unos seis o siete pies de altura. No quiere morir".

Romo explicó que, junto con las organizaciones con las que colabora, está trabajando en un prototipo de barrera para residuos con un diseño más hidrodinámico. Por ahora, confía en que el modelo actual desempeñe un papel fundamental durante el fenómeno de El Niño.