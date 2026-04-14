Vuelos de deportación desde San Diego se han disparado desde que Trump asumió el cargo.

La administración de Donald Trump ha convertido a San Diego en un centro de deportaciones al utilizar aeropuertos militares y civiles para vuelos, según datos de una organización sin fines de lucro que rastrea vuelos en todo el país.

Human Rights First documentó casi 120 vuelos de deportación que salieron del Aeropuerto Internacional de San Diego y de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar el año pasado. Esto representa un aumento masivo en comparación con 2024, cuando no hubo ni un solo vuelo de deportación desde San Diego.

“Simplemente ha habido un aumento dramático en la escala respecto al año pasado”, dijo Savi Avery, quien lidera el programa de investigación sobre derechos de refugiados e inmigrantes de la organización y dirige el programa ICE Flight Monitor (del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., ICE por sus siglas en inglés).

Y no es solo Human Rights First quien ha notado el incremento en los vuelos. El residente del área de Miramar, David Kennedy, durante años disfrutó escuchar y ver aviones militares como los F/A-18 Super Hornet volar sobre su casa.

Pero hace aproximadamente un año comenzó a escuchar el sonido de un motor distinto.

“Entonces empecé a asomarme por la ventana y vi estos vuelos comerciales”, dijo Kennedy.

Históricamente, San Diego no había sido un centro de vuelos de deportación.

Las deportaciones aquí solían implicar que agentes federales acompañaran a ciudadanos mexicanos hasta el lado sur de la frontera. Las personas deportadas de otros países generalmente eran trasladadas en avión a otras ciudades de Estados Unidos y deportadas desde ahí.

ICE subcontrata la mayoría de estos vuelos a aerolíneas privadas. En San Diego, la mayoría son operados por GlobalX y Eastern Air Express.

ICE comenzó a utilizar el Aeropuerto Internacional de San Diego para vuelos de deportación en abril de 2025, según datos de Human Rights First. Los vuelos desde Miramar iniciaron en julio.

Avery señaló que esto es un ejemplo de cómo la administración Trump está utilizando la infraestructura militar del país para impulsar su campaña de deportaciones masivas.

Human Rights First también documentó vuelos desde otras tres bases militares ,dos en Texas y una en Georgia, a partir del otoño pasado.

ICE no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios ni a preguntas sobre si planea usar más instalaciones militares para estos vuelos.

En un comunicado, la base aérea de Miramar confirmó que su aeropuerto funciona como punto de operación para vuelos civiles, militares y federales, pero no ofreció más detalles sobre los vuelos de ICE.

No es inusual que otras agencias gubernamentales y contratistas utilicen esta base. El avión presidencial de Estados Unidos, Air Force One, ha aterrizado en Miramar en varias ocasiones.

Human Rights First comenzó a rastrear los vuelos de ICE en julio de 2025. Antes, ese trabajo lo realizaba Tom Cartwright, un ejecutivo retirado de JP Morgan en Ohio.

Avery explicó que estos datos de seguimiento son útiles para abogados y familiares de personas detenidas por ICE.

“Definitivamente recibimos mensajes de abogados que pueden estar preocupados de que la administración haya trasladado a alguien en violación de una orden judicial y necesitan detener un vuelo antes de que despegue”, dijo.

En ocasiones, la organización también recibe mensajes de familiares que no saben si su ser querido ya fue deportado y están tratando de localizarlo.

“Nos dicen que eso les da mucha tranquilidad”, añadió Avery.

