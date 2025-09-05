Episodio Bonus: ¡Presentando Voices del Valle!
Como quizás ya sepan, hace un par de semanas, KPBS, en colaboración con la Spartan Sound Production de la Central Union High School, lanzó su primer podcast liderado por jóvenes:
Este podcast destaca historias de la juventud del Valle Imperial de California. Liderado por el Dr. Thomas Tacke y su clase de productores estudiantiles, este podcast explora diversos temas como la salud mental, hogares multigeneracionales y el ir tras tus sueños en áreas como deportes, música y medios de comunicación. También aborda desafíos como la falta de hogar, o el embarazo adolescente resaltando la resiliencia, creatividad e identidad de las juventudes conforme descubren su lugar en el mundo.
Lo que quizás no sepan es que el equipo de Port of Entry tuvo un poquito que ver en la realización de este proyecto.
Tuvimos el privilegio de mentorear y asesorar a los estudiantes que crearon este maravilloso podcast. Desde la realización de talleres hasta la provisión de retroalimentación, estuvimos allí para apoyar la realizacion de este proyecto.
Sintonicen este lindo episodio para ver en qué consistió esta emocionante colaboración y mentoría, y escuchar de los estudiantes y maestro que lo hicieron posible.
¡No se lo pierda!
¡Nos vemos pronto!
