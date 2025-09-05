Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Port of Entry Cover Art
Port of Entry

Episodio Bonus: ¡Presentando Voices del Valle!

 September 5, 2025 at 7:00 AM PDT
By Adrian Villalobos Alan Lilienthal Natalie Gonzalez Rodriguez
Ways To Subscribe
El nuevo podcast de KPBS que fue producido por jóvenes , "Voices del Valle", retrata historias de la adolescencia procedentes del Valle Imperial. El equipo de Port of Entry desempeñó un pequeño papel en el desarrollo de este proyecto. El episodio de hoy profundiza en la naturaleza de esa colaboración y mentoría que jugó un papel en darle vida a ‘Voices del Valle’.

Como quizás ya sepan, hace un par de semanas, KPBS, en colaboración con la Spartan Sound Production de la Central Union High School, lanzó su primer podcast liderado por jóvenes:

Voices del Valle 

Este podcast destaca historias de la juventud del Valle Imperial de California. Liderado por el Dr. Thomas Tacke y su clase de productores estudiantiles, este podcast explora diversos temas como la salud mental, hogares multigeneracionales y el ir tras tus sueños en áreas como deportes, música y medios de comunicación. También aborda desafíos como la falta de hogar, o el embarazo adolescente resaltando la resiliencia, creatividad e identidad de las juventudes conforme descubren su lugar en el mundo.

Lo que quizás no sepan es que el equipo de Port of Entry tuvo un poquito que ver en la realización de este proyecto.

Tuvimos el privilegio de mentorear y asesorar a los estudiantes que crearon este maravilloso podcast. Desde la realización de talleres hasta la provisión de retroalimentación, estuvimos allí para apoyar la realizacion de este proyecto.

Sintonicen este lindo episodio para ver en qué consistió esta emocionante colaboración y mentoría, y escuchar de los estudiantes y maestro que lo hicieron posible.

¡No se lo pierda!

¡Nos vemos pronto!

Redes sociales y contacto

De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org

Facebook: www.facebook.com/portofentrypodcast

Instagram: www.instagram.com/portofentrypod

Puedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate, escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento podrás recibir un regalo.

Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org

Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro podcast.

Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Elma Gonzalez Lima Brandao

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette

This program is made possible, in part, by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people

Port of Entry