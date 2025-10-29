Reportaje Especial: Ilegal por Decreto, parte 2

Que onda friends!

Tenemos una serie de reportajes especiales que se centran en los desafíos actuales que enfrenta la región fronteriza: la migración.

La migración es un tema contencioso y polarizante que a menudo los comentaristas políticos utilizan para atacar a sus oponentes, pasando por alto las historias personales de quienes están atrapados en medio de este debate.

Estas historias de esperanza y resiliencia nos recuerdan la importancia de ver más allá de los titulares: reconocer a estas personas como seres humanos. Seres humanos con sueños y aspiraciones, igual que cualquiera.

En la segunda parte de esta edición de nuestros reportajes especiales, nos sentamos a conversar con una exiliada venezolana a quien llamaremos Chama. Chama ingresó legalmente a Estados Unidos en 2022, siguiendo las políticas establecidas por la administración del entonces presidente Joe Biden.

El apodo Chama es un seudónimo. Ella accedió a ser entrevistada con la condición de que Port of Entry no revelara su identidad, ya que carece de estatus legal y teme ser deportada de EE. UU.

En la primera parte, narramos la odisea de Chama para salir de Venezuela y su determinación de reunir a su familia via Tijuana.

Esta segunda parte explora su camino hacia Estados Unidos, el esfuerzo titánico por hacerlo legalmente y cómo, a pesar de todos sus esfuerzos, el sistema terminó fallandole.

Chama se convirtió en una de los cientos de miles de migrantes venezolanos que perdieron su estatus legal debido a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Como resultado, ahora vive en las sombras, indocumentada—ilegal por decreto.

No se pierdan esta increíble historia de perseverancia.

Redes sociales y contacto

De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org

Facebook: www.facebook.com/portofentrypodcast

Instagram: www.instagram.com/portofentrypod

Puedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate, escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento podrás recibir un regalo.

Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org

Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro podcast.

Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Elma Gonzalez Lima Brandao y Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette