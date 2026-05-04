Condado de San Diego interviene con subvenciones para las artes en medio de los recortes federales y municipales

Los supervisores del condado de San Diego planean lanzar una nueva iniciativa de arte y cultura, ya que la ciudad y el gobierno federal están recortando la financiación para las artes.

El miércoles, la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado, Terra Lawson-Remer, y la vicepresidenta, Monica Montgomery Steppe, anunciaron su propuesta de destinar hasta 2.75 millones de dólares a programas artísticos durante el primer año, con un gasto continuo de 2.25 millones de dólares para diversos programas artísticos que beneficiarán a los 3.3 millones de personas que viven en las ciudades y áreas no incorporadas del Condado de San Diego.

“Creemos que esto será transformador”, dijo Lawson-Remer. “Es la primera vez que el condado da un paso al frente para proporcionar inversión pública en artes y cultura para todo el condado”.

Los supervisores dieron a conocer su plan en el Centro de Administración del Condado de San Diego en Waterfront Park, después de que niños de la Orquesta Juvenil Mainly Mozart interpretaran piezas de violín y bailarines de break dance realizaran movimientos gimnásticos.

El programa artístico del condado incluiría el otorgamiento de hasta un millón de dólares en subvenciones para artistas que viven en zonas con recursos culturales limitados. Se destinarían 500,000 dólares a mejorar el acceso a espacios creativos y a apoyar el Distrito de Artes y Cultura Afroamericana ya existente, ubicado en nueve manzanas dentro de la comunidad de Encanto, en San Diego.

El plan también destinaría 250,000 dólares a la colaboración artística y cultural binacional en la región de San Diego-Baja California, y un programa de artistas residentes para integrar a artistas locales en los departamentos del condado, donde ayudarían a idear soluciones creativas a los desafíos públicos.

“Esto significa que las comunidades donde los habitantes de San Diego han estado desatendidos y marginados en las artes durante demasiado tiempo, contarán con apoyo y recursos”, dijo Lawson-Remer, hablando desde un podio donde alguien había colocado un muñeco de peluche de Mozart, regalo de la orquesta juvenil. “Estamos ampliando las oportunidades para los artistas, aumentando el acceso del público a las experiencias culturales y fortaleciendo los lazos en toda nuestra diversa e increíble región”.

La junta de supervisores, compuesta por cinco miembros, votará la propuesta el martes 5 de mayo.

Según los supervisores, el programa propuesto lleva un año gestándose, pero su puesta en marcha coincide con el plan del alcalde de San Diego, Todd Gloria, de eliminar un programa de subvenciones artísticas de 11.8 millones de dólares para subsanar un déficit de 146 millones de dólares en el presupuesto municipal . Los defensores de las artes y la cultura se han opuesto a los recortes propuestos, que reducirían la financiación municipal para las artes en un 85 % y también disminuirían el gasto en bibliotecas y centros recreativos.

Montgomery Steppe afirmó que el programa del condado no responde a los recortes presupuestarios de la ciudad, pero reconoció que era algo previsible a medida que las agencias gubernamentales se retiraban de sus compromisos con las artes.

El gobierno federal, bajo la administración del presidente Donald Trump, revocó el año pasado los fondos que previamente se habían otorgado a organizaciones locales sin fines de lucro a través del Fondo Nacional para las Artes. Los artistas también se ven marginados por el aumento de los costos, el acceso limitado al capital, la inestabilidad de los ingresos y la falta de espacios de trabajo y vivienda asequibles, según indicaron los supervisores en el informe del personal sobre la propuesta.

“El ecosistema artístico y cultural del condado de San Diego se encuentra en un momento crítico”, declaró Montgomery Steppe. “Todos hemos sido testigos de la resiliencia de nuestros artistas y trabajadores culturales en los últimos años, a pesar de que su sustento se ha visto afectado por los cierres debido a la pandemia y los cambios en las prioridades públicas. Pero hoy, también nos enfrentamos a un nuevo desafío: el distanciamiento de la sociedad respecto a su compromiso de larga data con las artes”.

Jared Osoria, bailarín principal del Ballet de San Diego, declaró que su organización perdió 10,000 dólares el año pasado, fondos que la Fundación Nacional para las Artes (National Endowment for the Arts) había asignado y posteriormente retirado. El programa de artes del condado podría ayudar a la compañía de ballet a comprar nuevos equipos audiovisuales para los estudios de ensayo, cubrir otros gastos y ofrecer clases de ballet gratuitas a estudiantes de San Ysidro y City Heights.

“Esto les da zapatos a nuestros bailarines”, dijo Osoria. “Nos permite contar con un mejor presupuesto para la utilería de nuestras producciones principales. Y garantiza que nuestro Cascanueces continúe año tras año”.

Alex Villafuerte, director ejecutivo del Pacific Arts Movement, que produce el Festival de Cine Asiático de San Diego, dijo que la fundación federal otorgó a su organización 25,000 dólares el año pasado, pero luego les retiró el dinero.

“El año pasado fue el primero en que se revocó sin explicación alguna y sin darnos la oportunidad de presentar una réplica o de que reconsideraran la decisión, y suponemos que se debe en gran medida a las órdenes ejecutivas relacionadas con la diversidad”, dijo.

Posteriormente, los patrocinadores del festival de cine revocaron sus donaciones, retirando otros 50,000 dólares tras comunicar a los organizadores su preocupación de que dichas donaciones infringieran las normas federales que restringen los programas de diversidad, equidad e inclusión. Debido a esto, la organización convocó a menos cineastas para su festival principal y redujo su muestra de primavera de siete a tres días, según explicó Villafuerte.

Ramel Wallace, fundador y director ejecutivo de la organización Holyfield, que apoya la narración de cuentos, la música y la educación, afirmó que la contribución del condado es un buen comienzo. Sin embargo, señaló que las comunidades artísticas deben volverse más autosuficientes mediante estructuras financieras comunitarias como las asociaciones rotativas de ahorro y crédito, y los círculos de ahorro que comparten capital entre sus miembros.

“En estos momentos, la gente va a tener que crear economías solidarias, microeconomías en nuestras comunidades individuales, porque no siempre podemos depender de los poderes fácticos”, dijo.

Los defensores de las artes rechazaron la idea de que el arte sea un lujo, argumentando que invertir en las artes mejora el bienestar de la comunidad, apoya el turismo e impulsa el desarrollo económico.

“Las artes no son un lujo; son un bien público”, afirmó Gaidi Finnie, directora ejecutiva del Museo de Bellas Artes Afroamericano de San Diego. “Generan empleos, impulsan pequeños negocios, contribuyen a la educación y a la salud mental”.

