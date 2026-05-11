Un vistazo a los principales candidatos al puesto de contralor de California

En la contienda por la supervisión del presupuesto de California, los dos principales contrincantes son un funcionario en funciones con tres años de experiencia y un aspirante decidido a exponer el gasto fraudulento y derrochador.

La demócrata Malia Cohen ha ejercido como interventora (también conocida como la contadora principal de California) desde 2023 y ha recaudado más de 1.2 millones de dólares para la campaña de reelección. Supervisa el gasto de un estado con un presupuesto de casi 350 mil millones de dólares y una de las economías más grandes del mundo. Su trabajo consiste en garantizar que el estado gaste de forma prudente y eficiente.

Mientras el gobernador y la Legislatura negocian un acuerdo presupuestario para este año, Cohen ha instado a la cautela , afirmando que un gasto superior al previsto “refuerza la necesidad de moderación”.

Cohen también ha mejorado la capacidad del estado para entregar un informe financiero clave que se retrasaba crónicamente durante años. Cohen se puso al día con la publicación de cuatro informes en dos años, y le comentó a CalMatters que el próximo informe (llamado Informe Financiero Anual Integral) estará casi a tiempo, con un retraso de tan solo dos meses, en comparación con los años en que se retrasaron los anteriores.

Durante su campaña electoral de 2022, Cohen declaró a CalMatters que planeaba examinar minuciosamente el gasto estatal en programas para personas sin hogar y analizar críticamente el Departamento de Desarrollo del Empleo y el Departamento de Vehículos Motorizados. Un informe de 2024 de la auditoría estatal reveló que California no realiza un seguimiento adecuado de su gasto en programas para personas sin hogar.

Cohen no cumplió con sus promesas de campaña. Afirmó que esto se debía a que el auditor estatal ya había revisado dichas agencias. En lugar de duplicar ese trabajo, decidió centrarse en mejorar algunas funciones internas del departamento financiero del estado. Actualmente, está trabajando en la modernización de FI$Cal, el sistema informático que gestiona las finanzas estatales, y del sistema de pago a los empleados estatales.

“En definitiva, creo que los californianos merecen saber adónde va su dinero”, dijo. “Así que en eso estoy trabajando”.

El principal rival de Cohen, el republicano Herb Morgan, ha prometido subsanar las deficiencias que, según él, ha dejado su oponente. Al igual que Cohen prometió en 2022, Morgan afirmó que, de ser elegido, examinará minuciosamente el gasto estatal en la lucha contra la falta de vivienda. Su objetivo es crear un sistema en el que cada vez que una organización sin fines de lucro financiada por el estado realice un pago, dicha transacción se registre en una base de datos estatal. Posteriormente, explicó, utilizará inteligencia artificial para monitorear esas compras e identificar cualquier actividad sospechosa.

Como ejemplo de cómo se puede hacer un seguimiento transparente del gasto estatal, un panel público en su sitio web registra las donaciones a su campaña en tiempo real. A finales de abril, había recaudado 367,000 dólares.

Morgan reconoció que es una excepción como republicano que se postula en un estado históricamente dominado por los demócratas. Pero cree que los votantes considerarán las cualificaciones de ambos candidatos en lugar de votar según las líneas partidistas.

“No me importa en qué punto del espectro social te encuentres, el 99% de nosotros somos fiscalmente responsables”, afirmó. “Eso no significa recortar gastos. No significa retirar fondos. Simplemente significa ser responsables con nuestro dinero. Y eso, creo, resulta atractivo para todas las ideologías políticas”.

También se presenta Meghann Adams, candidata del Partido Paz y Libertad. Conductora de autobús escolar y residente del barrio Tenderloin de San Francisco, es presidenta de su sindicato y administra sus finanzas. De ser elegida, Adams prometió actuar contra las grandes empresas inmobiliarias que inflan los precios de los alquileres, analizar el costo de implementar un sistema único de seguro médico (Medi-Cal) y retirar las inversiones estatales de las empresas que apoyan la guerra de Israel contra Gaza.

A finales de abril, había recaudado 16,000 dólares.

