Una pequeña solución podría marcar una gran diferencia en la contaminación del río Tijuana: ¿Cuándo se implementará?

Las comunidades que sufren uno de los problemas de contaminación más graves de California podrían ver un alivio inmediato si los líderes de San Diego logran poner en marcha un proyecto clave en el río Tijuana.

Si bien millones de galones de aguas residuales sin tratar llegan al río de forma regular, un cruce de carreteras, conocido como el punto crítico de Saturn Boulevard, es la fuente de la mayor parte de la contaminación atmosférica proveniente del río.

Mientras Estados Unidos y México invierten un total de 800 millones de dólares en mejoras a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera, los gobiernos locales están trabajando en una solución más pequeña para ese punto crítico que podría mejorar las condiciones tan pronto como el próximo año, según dijeron los funcionarios.

Los líderes de San Diego están tratando de conseguir unos 25 millones de dólares para reparar el cruce de la carretera en Saturn Boulevard, por donde aguas residuales contaminadas pasan por alcantarillas obsoletas que vierten gas de sulfuro de hidrógeno y otras toxinas por todo el sur de San Diego.

“Solucionar el problema del punto crítico puede mitigar la turbulencia en esa zona, lo que a su vez reducirá las emisiones que básicamente lanzan aerosoles al aire”, dijo Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego, quien ha liderado los esfuerzos para limpiar el río.

Pero aún están intentando conseguir una fuente de financiación para el proyecto.

La contaminación por aguas residuales proveniente del río que cruza la frontera ha afectado a Imperial Beach, Coronado y otras zonas del sur de San Diego durante décadas. La amenaza se agudizó con el crecimiento de la población de Tijuana y el fallo de las plantas de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera, vertiendo cientos de millones de galones de aguas residuales sin tratar al océano en los últimos años.

Los habitantes de San Diego saben desde hace tiempo que las aguas residuales sin tratar en el océano representan un peligro para los nadadores y surfistas, y las playas locales han estado cerradas durante años. En 2024, investigadores del Instituto Scripps de Oceanografía de la UC San Diego descubrieron que la contaminación no solo ensuciaba el agua, sino que también contaminaba el aire.

El río emite sustancias químicas en suspensión en el aire, incluido el gas sulfuro de hidrógeno, que provocan problemas respiratorios y otras dolencias entre los habitantes de las comunidades vecinas.

Los residentes sufren asma, problemas estomacales, erupciones cutáneas y dolores de cabeza, incluso sin meterse al agua. Los padres desconfían de dejar que sus hijos jueguen al aire libre por temor a que les dañe la salud. Las escuelas locales implementan horarios especiales para días de lluvia, obligando a los estudiantes a permanecer dentro cuando la calidad del aire empeora.

Los investigadores rastrearon la contaminación del aire hasta el punto crítico del Bulevar Saturno. Se trata de una alcantarilla ubicada a lo largo de una carretera rural cerca del río Tijuana. La estructura, que incluye varias tuberías grandes de concreto, fue construida hace décadas para desviar las aguas de las inundaciones provenientes de los campos agrícolas vecinos. Cuando llueve, el agua gotea sobre la carretera y brota a través de las tuberías, creando montículos de espuma y dispersando contaminantes en el aire.

Los funcionarios del condado de San Diego están tratando de conseguir fondos para solucionar el problema. Estiman que costará alrededor de 25 millones de dólares rediseñar el sitio para controlar el flujo del agua de inundación y evitar que libere gases tóxicos y partículas en suspensión en el aire.

Existen varias vías paralelas para financiar el proyecto, pero ninguna de ellas es segura.

Una de ellas es una partida presupuestaria de la Proposición 4, la medida de bonos climáticos de 10 mil millones de dólares que los votantes de California aprobaron en 2024. Incluye aproximadamente 50 millones de dólares para proyectos fronterizos en el río Tijuana en San Diego y en el río New en el condado de Imperial.

Aunque se aprobó hace dos años, los fondos no se han liberado debido a trámites administrativos que retrasaron su desembolso. Este año, el senador estatal David Alvarez , demócrata de San Diego, presentó un proyecto de ley para simplificar algunos trámites burocráticos y acelerar la financiación mediante la emisión de bonos.

Con los fondos ya disponibles, la Junta Estatal de Recursos Hídricos aceptará solicitudes de subvención este verano, entre junio y agosto, y las evaluará y otorgará a principios del próximo año, según informó Jennifer Toney, ingeniera sénior de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos. Los gobiernos locales y las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en esos ríos pueden presentar su solicitud.

Según Conty, la junta podría otorgar hasta 20 millones de dólares para proyectos de construcción como el de Saturn Boulevard. Sin embargo, Toney señaló que este proyecto se enfrenta a la competencia de otras iniciativas en el río Tijuana, como la remoción de sedimentos y la recolección de basura, entre otras, así como a proyectos propuestos en el río Nuevo.

Por otra parte, los legisladores estatales han presentado una solicitud en el presupuesto estatal de este año por 23 millones de dólares para cubrir la mayor parte de la construcción de Saturn Boulevard. Si se aprueba, podría liberar fondos provenientes de bonos para otros proyectos relacionados con el río fronterizo.

Una tercera posible fuente de financiación es un impuesto sobre las ventas del condado de medio centavo, propuesto bajo el título “Ley de Protección de la Salud y la Seguridad del Condado de San Diego”, que se someterá a votación en noviembre. Podría generar 360 millones de dólares anuales, de los cuales unos 80 millones se destinarían a mejoras en el río Tijuana.

La medida exige que hasta el 22,5% de los ingresos fiscales se destinen a la mitigación ambiental para abordar “la crisis de aguas residuales tóxicas en el Valle de Tijuana”. Sin embargo, no especifica proyectos concretos como el del Bulevar Saturno, según informó KPBS.

Mientras tanto, una solución temporal aún más rápida, con un costo estimado de 2,5 millones de dólares, podría estar lista para esta misma fecha el próximo año. Esta solución provisional extenderá las tuberías existentes y desviará el agua corriente aguas abajo a través de un sistema cerrado, según declaró la directora de Obras Públicas del condado, Marisa Barrie, en un correo electrónico enviado a CalMatters. Esto reducirá la turbulencia que provoca la aerosolización de los contaminantes.

“El equipo evaluó las opciones de mitigación de infraestructura en el punto crítico de Saturn Boulevard y acordó seguir adelante con una solución a corto plazo que ofrecerá beneficios tangibles inmediatos”, declaró Barrie.

El diseño, el análisis ambiental y la obtención de permisos para el proyecto ya están en marcha, según Barrie. Se estima que la construcción durará unos tres meses, y los funcionarios del condado esperan finalizarla en marzo de 2027, antes de la temporada de anidación de las aves en la zona.

Aguirre advirtió que la reingeniería de la alcantarilla no limpiará el río, pero sí reducirá su impacto en las comunidades vecinas. “Esa no es la solución definitiva a toda la crisis. Es algo que está en nuestras manos abordar, trabajando con el estado, la ciudad y el condado de San Diego, y que, según la evidencia empírica, sabemos que brindará cierto alivio a los residentes de las zonas afectadas”.

