Conoce a los candidatos para Tesorero-Recaudador de Impuestos

¿Qué hace el tesorero-recaudador de impuestos?
El tesorero-recaudador de impuestos del Condado de San Diego es un funcionario electo responsable de recaudar más de 9.1 mil millones de dólares anuales en impuestos sobre la propiedad de cerca de un millón de predios. También administra un fondo de inversión de entre 10 y 19 mil millones de dólares para agencias locales y recauda el impuesto por ocupación temporal (como el que se cobra en hoteles).
La oficina funciona como el “banco” del condado, asegurando que los ingresos se recauden, se inviertan y se distribuyan para financiar escuelas locales, ciudades y distritos especiales.
¿Cuánto gana el tesorero-recaudador de impuestos?
Según el condado de San Diego, el salario anual es de $278,382 dólares.
Los candidatos
Joel Anderson
Trayectoria profesional: Anderson dijo que su “formación es en finanzas y que su experiencia profesional incluye dirigir su propio negocio con más de 70 empleados”. Además, Anderson fue senador estatal de 2010 a 2019 y formó parte de la Asamblea estatal de 2007 a 2009.
Anderson también fue autor de la Ley de la Asamblea 221, que exige que el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California y el Sistema de Jubilación de Maestros del estado retiren sus inversiones de empresas que hacen negocios en Irán.
Principales prioridades:
Los siguientes objetivos fueron proporcionados por el candidato vía correo electrónico.
- Debe realizarse una revisión inmediata de los impuestos por recolección de basura, así como de los cargos excesivos por servicios públicos y tarifas adicionales que se incluyen en el recibo del impuesto predial. Demasiados residentes han visto estos cargos “ocultos” añadidos a sus facturas durante años sin rendición de cuentas. Nadie debería perder su vivienda por no pagar estos cargos incluidos en su recibo predial.
- También es necesario impedir que la Oficina del Tesorero-Recaudador utilice los recibos de impuestos para imponer sanciones y cargos excesivos e injustificados, que terminan afectando a las familias trabajadoras. Además, se deben ampliar los programas de apoyo para propietarios e inquilinos, con el fin de proteger a personas mayores en riesgo de quedarse sin vivienda.
- Por último, se deben establecer estándares de desempeño que garanticen mayor transparencia y rendición de cuentas en la oficina, eliminando tiempos de espera interminables por teléfono, notificaciones confusas, cobros incorrectos, retrasos en reembolsos y trámites burocráticos innecesarios.
- Deputy Sheriffs’ Association
- International Brotherhood of Electrical Workers Local 569
- Peace Officers Research Association of California
- The Howard Jarvis Taxpayers Association – Protectors of Prop. 13
- San Diego City Fire Fighters IAFF Local 145, CAL FIRE Firefighters of Local #2881
- Southwestern Carpenters Local 619
- United Domestic Workers AFSCME 3930
💡Parte de los fondos de campaña podrían incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Principal donante: El candidato prestó $25,000 a la campaña
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas del condado de San Diego.
Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Larry Cohen
Trayectoria profesional: Cohen fue designado por la mayoría demócrata de la Junta de Supervisores del condado como Tesorero/Recaudador de Impuestos interino. Su experiencia en el sector público incluye haber sido Jefe de Gabinete del Congresista Juan Vargas. En el sector privado, fue ejecutivo de biotecnología en MilliporeSigma. Posee una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de California en San Diego y una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Strayer.
Principales prioridades:
- Proteger el dinero de los contribuyentes mediante una gestión financiera sólida, rendición de cuentas y resultados, no ideologías.
- Modernizar los sistemas de pago de impuestos para que los residentes paguen y se comuniquen con mi oficina de forma más fácil, rápida y eficiente.
- Proteger a los propietarios de viviendas y a las personas mayores, incluyendo la ampliación del apoyo a quienes enfrentan dificultades financieras y la prevención de fraudes.
- El alcalde Todd Gloria y otros líderes locales electos del condado de San Diego
- Los congresistas Juan Vargas, Mike Levin y Scott Peters
- Las supervisoras del condado Paloma Aguirre, Terra Lawson-Remer y Monica Montgomery Steppe
- Partido Demócrata de San Diego
- Service Employees International Union Local 221 (SEIU 221)
💡Parte de los fondos de campaña podrían incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Principal donante: $23,000 provinieron del Partido Demócrata de San Diego
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas del condado de San Diego.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Shirley Nakawatase
Trayectoria profesional:Nakawatase declaró a KPBS: "Soy la única profesional financiera que se postula para este cargo". Es contadora pública certificada y fundadora de Nakawatase & Co, CPAs, actualmente conocida como HNK CPAs en Imperial Beach y El Cajon. Es tesorera de la County Capital Asset Leasing Corporation de San Diego.
Principales prioridades:
- Optimizar los servicios y mejorar la comunicación con las familias y empresas de San Diego
- Gestión prudente de los fondos del condado
- Fomentar la educación financiera
- Partido Republicano de San Diego
- Reform California
- Republican National Hispanic Association
💡Parte de los fondos de campaña podrían incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Principal donante: El candidato prestó $40,000 a la campaña
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas del condado de San Diego.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Victor Roy
Trayectoria profesional: Roy fue Tesorero Municipal de Oceanside de 2018 a 2024. Afirmó ser el único candidato que obtuvo la Certificación de Tesorería de California otorgada por la Asociación de Tesoreros Municipales de California, y fue un miembro activo y comprometido de dicha asociación. Roy también fue Director de Servicio de United Airlines durante 27 años.
Durante su gestión como tesorero de la ciudad de Oceanside, Roy fue objeto de una investigación interna debido a acusaciones presentadas por un empleado municipal del departamento de tesorería. Según informó nuestro colaborador de Public Matters, Voice of San Diego, la investigación confirmó tres de las acusaciones: que Roy había discutido indebidamente el desempeño laboral del empleado denunciante en una reunión pública; que había hecho comentarios despectivos sobre otro empleado recientemente fallecido; y que había visto material inapropiado en una computadora pública de la biblioteca Mission Branch de Oceanside.
Contactamos a Roy en relación con esta investigación. En un extenso correo electrónico, Roy afirmó que el informe del investigador "está plagado de errores" y describió haber sufrido "acoso y abuso" por parte del empleado denunciante. "En todo este proceso, si cometí algunos errores, lo lamento; sin embargo, tuve un gerente que se volvió loco", escribió Roy.
También ofreció una explicación sobre el incidente en la biblioteca, diciendo que estaba verificando algo que había escuchado sobre arte de desnudos en algunos sitios web disponibles en las computadoras de la biblioteca. "Efectivamente, cuando miré en eBay y luego en Etsy, había dibujos y pinturas de hombres y mujeres desnudos que eran utilizados por clases de arte (sic) (tanto públicas como privadas)", escribió, y añadió que solo estuvo en la computadora pública por unos minutos. "Una bibliotecaria se me acercó y me dijo que dejara de mirar esas imágenes. Dejé de mirar", señaló.
La declaración de la bibliotecaria en el informe del investigador indicó que se le pidió a Roy que se retirara, y que él quitó las imágenes de la pantalla pero continuó descargando archivos en una unidad de memoria. El informe señaló que, debido a que Roy era un funcionario electo, la bibliotecaria no siguió la regla habitual de suspenderlo de la biblioteca por un día, sino que en su lugar le hizo una advertencia verbal. La bibliotecaria también dijo al investigador que no se sintió ofendida por el material "pero le resultó incómodo tener que aconsejar a un funcionario electo que no viera material inapropiado en la biblioteca pública".
Principales prioridades:
- Una estrategia de inversión inteligente que maximiza la rentabilidad, protege los activos públicos y garantiza la estabilidad financiera a largo plazo.
- Responsabilidad fiscal: "Creo que el gobierno debe vivir dentro de sus posibilidades, al igual que las familias a las que sirve".
- Transparencia y rendición de cuentas: "Me comprometo a proporcionar informes financieros periódicos y fáciles de entender, y a mantener una comunicación abierta con los ciudadanos y los líderes".
Roy declaró a KPBS: “Los respaldos no me preocupan; mi prioridad es ser el candidato independiente del pueblo... El tesorero del condado debe administrar los fondos públicos de manera imparcial, y este es el momento para que un líder independiente demuestre que es posible. El cargo de tesorero del condado debe estar libre de agendas políticas y presiones partidistas”.
💡 Parte de los fondos de campaña podrían incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Principal donante: La totalidad fue prestada a la campaña por el candidato.
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas del condado de San Diego.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
Las problemáticas
Shirley Nakawatase también señaló que “el servicio al cliente es, en el mejor de los casos, deficiente, con largos tiempos de espera por teléfono y una incapacidad para atender a los contribuyentes con rapidez”. Subrayó la necesidad de una recaudación de impuestos eficiente y transparente, así como de un liderazgo enfocado en la comunidad.
Larry Cohen destacó la importancia de modernizar sistemas obsoletos, incluyendo completar el Sistema Integrado de Impuesto Predial (IPTS, por sus siglas en inglés), para llevar a la oficina plenamente al siglo XXI. También busca mantener una tasa de recaudación eficiente y de alto desempeño del 99%, para asegurar un financiamiento estable de los servicios públicos esenciales.
Victor Roy dijo estar comprometido con “proporcionar informes financieros regulares y fáciles de entender, así como mantener una comunicación abierta con residentes y líderes”.
Shirley Nakawatase expresó preocupación por prepararse ante el impacto a largo plazo del aumento de costos, la desaceleración económica y la salida de empresas de California. Aboga por una gestión prudente de los recursos.
Victor Roy también enfatiza la responsabilidad fiscal, una estrategia de inversión inteligente, un presupuesto equilibrado y un gobierno “sin desperdicio”.
Joel Anderson busca ampliar los programas de apoyo para propietarios e inquilinos, con el fin de proteger a personas mayores en riesgo de quedarse sin vivienda.