Conoce a los candidatos para Tesorero-Recaudador de Impuestos

Eficiencia y transparencia de la oficina

Joel Anderson destacó como un problema clave los “cargos basura” que, según él, se están agregando a las facturas de impuestos de las familias trabajadoras. “Debe hacerse una revisión inmediata de los impuestos por recolección de basura, así como de los cargos excesivos por servicios públicos y tarifas adicionales que se incluyen en el recibo del impuesto predial”, dijo. También señaló que la actual Oficina del Tesorero-Recaudador está retrasando el cobro de pagos y la emisión de reembolsos necesarios. Además, mencionó problemas como “largos tiempos de espera telefónica, notificaciones confusas, cobros incorrectos, reembolsos tardíos y trámites burocráticos innecesarios”.



Shirley Nakawatase también señaló que “el servicio al cliente es, en el mejor de los casos, deficiente, con largos tiempos de espera por teléfono y una incapacidad para atender a los contribuyentes con rapidez”. Subrayó la necesidad de una recaudación de impuestos eficiente y transparente, así como de un liderazgo enfocado en la comunidad.



Larry Cohen destacó la importancia de modernizar sistemas obsoletos, incluyendo completar el Sistema Integrado de Impuesto Predial (IPTS, por sus siglas en inglés), para llevar a la oficina plenamente al siglo XXI. También busca mantener una tasa de recaudación eficiente y de alto desempeño del 99%, para asegurar un financiamiento estable de los servicios públicos esenciales.



Victor Roy dijo estar comprometido con “proporcionar informes financieros regulares y fáciles de entender, así como mantener una comunicación abierta con residentes y líderes”.

