Una nueva ley de California prohíbe a las fuerzas del orden interferir en las elecciones estatales

En virtud de una nueva ley que el gobernador Gavin Newsom firmó el miércoles, se prohibirá a los agentes de las fuerzas del orden interferir en las elecciones de California, justo a tiempo para las elecciones primarias del 2 de junio.

La ley, que entra en vigor de inmediato, tipifica como delito el acto de sustraer papeletas de voto de la custodia de un funcionario electoral local, como hizo a principios de este año el candidato a gobernador y sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, cuando confiscó más de 600,000 papeletas del registro electoral de su propio condado. Si bien Bianco afirmó que estaba buscando pruebas de fraude electoral, no había indicios de que se hubieran emitido papeletas de forma irregular.

“Tenemos que dar un paso al frente y poner límites. Tenemos que aclarar las reglas del juego”, dijo Newsom a los periodistas antes de firmar la ley. “Es una advertencia para quienes creen que pueden obedecer las órdenes de la administración Trump”.

Los legisladores estatales presentaron originalmente la medida, el Proyecto de Ley del Senado 73, para protegerse contra una posible interferencia federal en las elecciones de California, dada la animosidad de la administración Trump hacia el estado y el deseo del presidente de mantener el Congreso en manos del Partido Republicano.

Pero la decisión de Bianco de confiscar las papeletas de votación convirtió una amenaza hipotética en una real, lo que impulsó a los legisladores a aprovechar el momento y acelerar la aprobación del proyecto de ley para que pudiera entrar en vigor antes del día de las elecciones.

La nueva ley prohíbe que el secretario del registro del condado entregue boletas o equipos de votación a agentes del orden público como Bianco o sus ayudantes. El secretario del registro del condado de Riverside, Art Tinoco, habría infringido la ley al permitir que el departamento del sheriff se llevara las boletas, a pesar de la orden de registro que presentaron.

«Los votantes nunca deberían preguntarse si las papeletas fueron manipuladas indebidamente», declaró la asambleísta Gail Pellerin , una de las coautoras demócratas del proyecto de ley y exsecretaria de registro del condado de Santa Cruz. «Y los poderes de las fuerzas del orden nunca deberían usarse indebidamente de manera que pongan en peligro la integridad de nuestro proceso democrático».

La ley también reitera que el fiscal general, el secretario de estado o los funcionarios electorales locales del condado pueden demandar a cualquier persona, empresa o entidad que retire “un paquete que contenga boletas electorales” de la custodia de un funcionario electoral.

Los defensores de las elecciones y el voto elogiaron a la Legislatura por responder con rapidez a lo que calificaron de acto “sin precedentes” por parte de las fuerzas del orden locales, que confiscaron papeletas de una oficina electoral.

“Eso nunca había ocurrido en ninguna parte del país”, declaró Kim Alexander, presidenta de la organización sin fines de lucro California Voter Foundation. Añadió que la decisión de la Legislatura de impulsar esta ley demuestra a los votantes que “son conscientes de que ha ocurrido algo sin precedentes”.

Los legisladores incluyeron salvaguardias en la ley que permiten al fiscal general y al secretario de estado, en determinadas circunstancias, anular la autoridad de un funcionario electoral del condado, como por ejemplo si un secretario de registro permitiera que personal armado se apostara cerca de los centros de votación.

Esos privilegios de anulación son maniobras preventivas y deliberadas, probablemente motivadas por la amenaza de un funcionario electoral deshonesto del condado, como el controvertido secretario del registro de votantes del condado de Shasta, Clint Curtis. Este autoproclamado “defensor de la integridad electoral” vivía en Florida y no tenía experiencia en la administración de elecciones antes de que la junta de supervisores del condado lo nombrara al cargo en 2024.

Según Alexander, los legisladores buscan garantizar que los funcionarios estatales puedan “anular cualquier intento local de socavar las normas estatales”. “Esta no es la primera vez que el estado responde a los acontecimientos que ocurren en el condado de Shasta”.

Curtis se ha alineado con los negacionistas de las elecciones de 2020, ha expresado públicamente su escepticismo sobre las máquinas de votación y ha reducido significativamente el número de buzones para depositar las papeletas en el condado. Se enfrenta a varias acusaciones de violencia y acoso laboral , incluidas amenazas de sacar a rastras a sus empleados de su oficina tirándoles del pelo. Curtis ha negado todas las acusaciones.

La nueva ley también prohíbe que cualquier persona permita que un agente de las fuerzas del orden “acceda, interrumpa, modifique o tome posesión” de cualquier tecnología de votación sin una orden judicial.

Otra disposición prohíbe a los observadores electorales cuestionar las firmas de los votantes. El otoño pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a petición del Partido Republicano de California, anunció que enviaría observadores electorales a California para las elecciones especiales sobre la Proposición 50, lo que desató temores de que el presidente Donald Trump estuviera interfiriendo en un intento por alterar el resultado.

La confiscación de papeletas es solo una de las maneras en que agentes externos podrían interferir en las elecciones de California, afirmó Alexander. Otra es el prolongado proceso de recuento de votos del estado, que ha alimentado teorías conspirativas y afirmaciones infundadas de que no se debe confiar en los resultados.

Los defensores están presionando a Newsom para que incluya alrededor de 55 millones de dólares en el presupuesto estatal para que las oficinas electorales de los condados compren nuevos equipos y contraten más personal para acelerar el recuento.

Newsom declaró a los periodistas el miércoles que las negociaciones sobre la financiación son “muy, muy positivas” y que “vamos a llegar a un acuerdo sobre la cifra muy, muy pronto”.