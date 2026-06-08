La selección de Irán llega a México para entrenar de cara al Mundial

El defensor iraní Ehsan Hajsafi criticó al organismo rector del fútbol después de que el equipo llegó a México la mañana del domingo con algunos miembros de su comitiva aún sin visas estadounidenses, antes de sus tres partidos de grupo en Estados Unidos a finales de este mes.

La participación del equipo en el Mundial, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, se ha visto complicada por la guerra de Irán. Los problemas para tramitar visas llevaron anteriormente a que la selección trasladara su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, que está en la frontera con California.

"En primer lugar, estamos muy felices de que el equipo finalmente haya llegado, y estamos encantados por eso", dijo Hajsafi. "Gracias a Dios, la condición del equipo es muy buena .

"Con todo lo que pasó, finalmente se emitieron visas. Personalmente, sin embargo, sí tengo una queja sobre la FIFA. ¿Por qué tardó tanto? Hasta donde entiendo , las visas se emitieron solo para los jugadores y unos pocos miembros del cuerpo técnico".

Algunos miembros de la comitiva de Irán aún no tenían visas estadounidenses antes de los partidos en Los Ángeles y Seattle . Entre ellos están el secretario general de la Federación Iraní de Fútbol, Hedayat Mombeini, y su vicepresidente, Mehdi Mohammad Nabi.

"Desafortunadamente, a varios miembros clave de nuestro cuerpo técnico, cuyos roles son muy importantes dentro del equipo, no se les concedieron visas", dijo Hajsafi. "Eso incluye al gerente del equipo, el director ejecutivo y el director de medios, todos los cuales desempeñan roles muy importantes".

"Desde aquí, me gustaría pedirle a la FIFA que aborde este asunto para que, si Dios quiere, la situación pueda resolverse en los próximos días".

El equipo ha estado entrenando en la ciudad turca de Antalya y voló directamente a México en un jet privado desde el aeropuerto de la ciudad mediterránea.

Ehsan Hajsafi fue el primer jugador en bajar del avión con las marcas de la aerolínea chárter alemana USC, que llegó alrededor de las 5:05 de la mañana. Encabezó al equipo, vestido con sacos azules sobre camisetas blancas, a través de una breve revisión de seguridad con funcionarios mexicanos y perros antes de subir a un autobús.

El autobús se detuvo brevemente en la entrada del aeropuerto de Tijuana, donde unos 20 aficionados iraníes ondearon banderas.

Irán juega sus dos primeros partidos en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio, y Bélgica seis días después, y luego se dirige a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio. Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en la ronda de 32 el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos equipos quedan segundos en sus grupos.

En marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desalentó la participación de Irán en el torneo, diciendo que no creía que fuera "apropiado" y planteando preocupaciones sobre la "vida y seguridad" de los jugadores. Un día después, la selección nacional de Irán respondió, diciendo que "nadie puede excluirla" de jugar.

Irán finalizó su equipo el lunes, incluyendo a 17 jugadores que juegan en el país cuyos clubes que no han tenido participación desde febrero debido a la guerra. El delantero estrella Sardar Azmoun fue descartado en marzo, según se informó, debido a una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra.

El ministro de Deportes de Irán dijo en marzo que "no sería posible" que el equipo participara en el Mundial, pero la federación de fútbol de la república dijo en mayo que seguía adelante con un equipo. La federación había insistido en que a todos los jugadores y el personal se les concedieran visas, incluidos aquellos que habían hecho servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

