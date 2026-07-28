Brasil permite a los padres controlar el uso de las redes sociales por parte de sus hijos. ¿Por qué California no?

Este reportaje se produjo en colaboración con Agência Pública como parte de una serie sobre cómo las soluciones regulatorias adoptadas en Brasil podrían servir de ejemplo para Estados Unidos. Reportaje de Colin Lecher y Maria Martha Bruno .

Las alarmantes tendencias en la salud mental de los adolescentes y el aumento del uso de las redes sociales llevaron a California a aprobar una nueva serie de leyes para proteger a los niños en internet.

El estado promulgó medidas de protección para evitar la venta de datos de menores, brindarles a los niños la oportunidad de borrar sus publicaciones y exigir a las empresas que se dirigen a ellos que gestionen los riesgos potenciales. Futuras leyes podrían prohibir por completo las redes sociales para muchos adolescentes.

Algunas de esas regulaciones enfrentan desafíos legales, pero en conjunto, las leyes constituyen algunas de las salvaguardias de privacidad más estrictas para los niños en los Estados Unidos.

Las leyes de California se consideran más estrictas que la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), cuyo objetivo es proteger la privacidad de los niños. Según esta última ley, los operadores de sitios web deben obtener el permiso de los padres antes de recopilar información de menores de 13 años si su sitio está dirigido a niños o recopila información sobre ellos a sabiendas.

Las leyes de California amplían las edades protegidas e imponen mayores restricciones al diseño de productos. En cierta medida, California establece la política de privacidad infantil para todo el país, ya que las empresas pueden optar por brindar las protecciones más estrictas de California a los niños de todo el territorio nacional, en lugar de limitarlas al estado más poblado de Estados Unidos.

Pero a pesar de que sus políticas son extensas en comparación con las del resto del país, las regulaciones de California aún están muy por detrás de las de otros países . Mientras California aprobaba diversas leyes de privacidad infantil, países como Brasil promulgaban una legislación integral que coincide con algunas políticas californianas, e incluso va más allá.

Según los expertos, Estados Unidos y California se enfrentan a obstáculos únicos para aprobar leyes de privacidad infantil que otros países no tienen. Entre ellos se encuentran las dificultades relacionadas con la Primera Enmienda, las diferentes concepciones de la privacidad y, quizás lo más importante, una industria tecnológica que considera las leyes de privacidad estrictas como una amenaza existencial para su futuro.

Una iniciativa para proteger la privacidad infantil

California ha sido pionera a nivel nacional durante una década en la protección de los niños en internet, y más recientemente ha cobrado aún más impulso.

“En California, todo está cambiando, y de forma bastante drástica, en los últimos cuatro años”, afirmó Ed Howard, defensor principal de políticas del Instituto de Defensa de los Niños de la Universidad de San Diego.

Al igual que la ley federal, la Ley de Privacidad del Consumidor de California, aprobada en 2018, exige que las empresas obtengan el permiso de los padres para recopilar datos de niños menores de 13 años. Pero también protege a los adolescentes de entre 13 y 16 años, obligando a las empresas a obtener su consentimiento antes de que se puedan recopilar sus datos.

En 2022, la Legislatura promulgó la Ley de Código de Diseño Apropiado para la Edad de California. Esta ley exige a las empresas que estimen la edad de los usuarios y garanticen, por defecto, una estricta protección de la privacidad para los menores de edad. La ley también limita el uso de las llamadas “prácticas engañosas”, que crean una ilusión de libertad de elección para los usuarios mientras, en realidad, influyen en su comportamiento.

“Si existe un producto al que probablemente tengan acceso los niños, tiene que ser, por diseño y por defecto, seguro para ellos”, dijo la asambleísta Buffy Wicks, una demócrata de Oakland que trabajó en esa legislación.

Wicks también impulsó una medida que, el próximo año, exigirá a las empresas incluir un sistema de “señalización” que les indique la edad aproximada del usuario de un dispositivo. Esta ley sería una de las más estrictas del país, aunque una serie de impugnaciones legales por parte de la industria tecnológica la han debilitado parcialmente.

Otra ley, la Ley de Protección de Nuestros Niños contra la Adicción a las Redes Sociales de 2024, prohíbe a las empresas de redes sociales mostrar a menores contenido “adictivo” sin el consentimiento de sus padres y limita el horario en que pueden enviar notificaciones a adolescentes. Esta ley, que entrará en vigor en 2027, ya ha superado impugnaciones legales.

Los proyectos de ley que actualmente se encuentran ante la Legislatura prohibirían por completo el uso de redes sociales “adictivas” a los menores de 16 años, una medida que ha provocado la indignación de algunos grupos defensores de la privacidad en línea por temor a que acabe con el anonimato en internet al exigir la verificación de edad al registrarse.

Más recientemente, el estado ha comenzado a regular la inteligencia artificial, aprobando una ley para imponer medidas de protección de la salud mental a los chatbots. Esta legislación se aprobó en respuesta a una serie de incidentes preocupantes, entre ellos la muerte del adolescente californiano Adam Raine, quien habló de suicidio con ChatGPT durante meses antes de quitarse la vida. Esta muerte es solo uno de varios incidentes que involucran a adolescentes y que han alarmado a los legisladores.

La madre de Raine, María, testificó recientemente ante el Comité de Privacidad, Tecnologías Digitales y Protección del Consumidor del Senado, exigiendo medidas de protección más estrictas. Según ella, ChatGPT era “un programa que ayudaba con las tareas escolares, se convirtió en confidente y, finalmente, en un consejero para prevenir el suicidio”.

Según una ley promulgada el año pasado, los chatbots de IA están obligados a revelar que no son personas reales y las empresas deben tomar medidas razonables para evitar que los niños vean contenido gráfico.

La Legislatura está considerando proyectos de ley para regular aún más la interacción de los chatbots con los niños en línea. Estos proyectos exigirían a las empresas de IA realizar evaluaciones anuales de riesgos sobre posibles daños a la salud mental y crear controles que permitan a los padres limitar la interacción de sus hijos con los bots.

La avalancha de leyes contrasta notablemente con el panorama federal, ya que el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo en repetidas ocasiones sobre los términos de las leyes nacionales.

En esta sesión, los legisladores están considerando la Ley de Seguridad Digital e Internet para Niños (KIDS, por sus siglas en inglés), que ampliaría varias leyes de privacidad. Entre ellas, se incluiría la aplicación de las protecciones de la COPPA a todas las personas menores de 18 años y la prohibición de dirigir anuncios en línea a niños y adolescentes.

Sin embargo, la ley ha recibido críticas de defensores de la seguridad infantil por no imponer obligaciones legales suficientemente estrictas a las empresas tecnológicas, y de organizaciones de derechos civiles por preocupaciones sobre la libertad de expresión. La ley podría fracasar mientras la Cámara de Representantes y el Senado debaten sus disposiciones .

Internacional, integral

Durante años, los defensores de los derechos de los adolescentes han citado investigaciones que vinculan la salud mental con el uso de las redes sociales para argumentar a favor de una mayor protección. Una proporción considerable de adolescentes afirma que las redes sociales han perjudicado su salud mental , y el uso excesivo de las mismas está relacionado con un mayor riesgo de ansiedad y depresión.

Recientemente, Meta y YouTube fueron declarados responsables en una demanda histórica que los acusaba de crear a sabiendas plataformas con funciones adictivas y perjudiciales para niños y adolescentes. La demanda argumentaba que documentos internos demostraban que la empresa era consciente del daño que sus servicios podían causar, pero aun así permitió que los menores los usaran.

Otros países han adoptado un enfoque más integral que Estados Unidos, aprobando conjuntos de leyes específicamente diseñadas para proteger los datos de los niños y el uso de las redes sociales. « Observo lo que sucede en el Reino Unido, observo lo que sucede en Australia», dijo Wicks, quien afirmó haberse reunido recientemente con legisladores británicos y griegos para tratar temas relacionados con la privacidad infantil.

“Robamos buenas ideas cuando las vemos en otros lugares”, dijo, y añadió que la Ley del Código de Diseño Apropiado para la Edad fue “tomada prestada en su totalidad del Reino Unido”.

En Brasil, la Ley Integral de Privacidad Infantil de la ECA Digital se convirtió en ley este año a pesar de la presión ejercida por la industria tecnológica.

La ley prohíbe a las empresas dirigir anuncios a menores en función de su comportamiento en línea. Además, exige herramientas de supervisión parental y establece por defecto la configuración de privacidad más estricta para los niños. También prohíbe funciones potencialmente adictivas como la reproducción automática y el desplazamiento infinito.

Algunos expertos legales consideran que algunas disposiciones de esa ley y de otras podrían importarse a los Estados Unidos, posiblemente a través de un estado como California.

Mariana Olaizola Rosenblat, asesora política en tecnología y derecho del Centro Stern de la Universidad de Nueva York para los Negocios y los Derechos Humanos, señaló que ya existen algunas coincidencias entre las regulaciones de Brasil y California.

“Creo que hay bastante coincidencia, pero las diferencias radican principalmente en características constitucionales específicas del sistema legal estadounidense”, afirmó. La Primera Enmienda se ha utilizado con frecuencia en las demandas presentadas por la industria tecnológica contra las leyes que limitan el contenido que muestran sus algoritmos.

Olaizola Rosenblat, experta en leyes de privacidad internacionales, afirmó que algunas disposiciones de la ECA Digital, como la exigencia de que las redes sociales ofrezcan herramientas de supervisión parental, podrían implementarse también en Estados Unidos. Estas herramientas permiten a los padres controlar las funciones y el contenido que ven sus hijos, incluyendo límites en la mensajería, el tiempo de pantalla, la reproducción automática y las recompensas. Rosenblat señaló que California también ha aprobado disposiciones como la configuración de privacidad predeterminada para usuarios menores de edad y límites a la publicidad.

Las leyes internacionales a menudo pueden ir más allá al limitar el contenido al que pueden acceder los menores, ya que los países no cuentan con las mismas garantías de libertad de expresión. «Pueden regularlo de una manera que, en mi opinión, Estados Unidos no puede hacerlo amparándose en la Primera Enmienda», afirmó.

La investigadora de la Universidad Tecnológica de Texas, Marina Petric, afirmó que esto equivale a “fundamentalismo de la Primera Enmienda”.

«La narrativa estadounidense se ha integrado en la arquitectura de las plataformas digitales como si fuera un estándar universal», afirmó. «Quienes rechazan esta premisa son tachados de partidarios de la censura. Pero la libertad de expresión definida por una parte y aplicada solo a algunos no es libertad de expresión, sino una herramienta de poder».

En definitiva, existen maneras de tomar fragmentos de leyes internacionales e importarlos, afirmó Olaizola Rosenblat. Hay al menos partes de leyes como la ECA Digital que son compatibles con los derechos legales en Estados Unidos.

Nuestro sistema es particularmente vulnerable al poder de ese dinero. Ed Howard, Universidad de San Diego

Howard añade que la estructura del gobierno estadounidense facilita la aprobación de leyes individuales en lugar de grandes paquetes legislativos de una sola vez. También señala que las cuestiones de privacidad están en constante evolución, y que órganos lentos como el Congreso tienen dificultades para mantenerse al día.

Pero tanto Howard como Olaizola Rosenblat creen que el principal obstáculo para una ley más estricta sobre la privacidad de los niños es una sola cuestión: la influencia del dinero de la industria tecnológica.

“La razón principal, con mucha diferencia, es el poder del dinero en nuestro sistema y el hecho de que nuestro sistema es excepcionalmente vulnerable a ese poder”, dijo Howard.

En 2025, las empresas tecnológicas que abogan por una menor regulación de la IA y las criptomonedas invirtieron más de 39 millones de dólares en gastos políticos y actividades de lobby, según un análisis de CalMatters . Las empresas afirman que el dinero se destina a apoyar a candidatos que protegen su sector, pero los críticos sostienen que están ejerciendo una influencia indebida.

Como parte de su presupuesto, Meta donó 150,000 dólares al Partido Demócrata de California y 20 millones de dólares a un nuevo comité político. Mientras los legisladores cuestionaban la mejor manera de regular la IA el año pasado, la compañía gastó mucho más que en cualquier año anterior. Meta afirmó que el dinero se destinó a “ayudar a elegir candidatos políticos estatales en California —sin importar su afiliación partidista— que apoyen y defiendan la industria tecnológica estadounidense”.

Eso es solo la punta del iceberg. Las empresas tecnológicas gastan decenas de millones más cada año en actividades de cabildeo en el Congreso.

“Creo que el principal problema es el lobby tecnológico, que tiene mucho éxito en Estados Unidos y quizás no tanto en otras jurisdicciones como Brasil”, dijo Olaizola Rosenblat. “Porque saben que lo más amenazante para ellos sería una ley federal en Estados Unidos”.

Mientras que otros países reciben presiones, Estados Unidos es un mercado excepcionalmente grande, y California es la sede de la industria tecnológica. Los gigantes tecnológicos están dispuestos a oponerse firmemente a las leyes que amenazan su modelo de negocio en el país, incluidas las leyes destinadas a proteger a los niños.

“En lo que respecta a la privacidad, todas las empresas tienen un interés financiero en que haya muy poca privacidad”, dijo Howard.