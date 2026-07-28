Lo que revela la venta de dos centros de detención del ICE sobre la nueva estrategia migratoria de Trump

Mientras los funcionarios de California intentan bloquear los centros de detención de inmigrantes en todo el estado, la administración Trump está implementando una nueva estrategia para asegurar la capacidad de detención en la costa oeste: está comprando directamente los terrenos.

La compra por parte del Departamento de Seguridad Nacional del Centro de Detención de Otay Mesa y del Centro de Detención de California City a la empresa penitenciaria privada CoreCivic, por un valor de 1,500 millones de dólares, es una respuesta directa a la resistencia política del estado a las nuevas y existentes instalaciones de detención del ICE, según declararon funcionarios del gobierno.

El portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jason Sweeney, declaró que los centros de detención de California son “cruciales para la red de detención del ICE en la costa oeste”.

“A diferencia de estados como Florida y Oklahoma, en California el ICE no puede contar con socios locales estatales y del condado para obtener espacio para centros de detención”, dijo Sweeney. “Los políticos que defienden la postura de santuario en el estado siguen impulsando leyes para prohibir o hacer que las prisiones privadas sean financieramente inviables”.

El conflicto se remonta a la última administración de Trump, cuando los demócratas de California se apresuraron a adoptar políticas que contrarrestaran su primera iniciativa de deportación.

En 2019, el gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que buscaba eliminar gradualmente todas las prisiones privadas con fines de lucro y los centros de detención de inmigrantes para 2028. La operadora de prisiones privadas GEO Group y el gobierno federal interpusieron una demanda, argumentando que la ley violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que prohíbe a los estados interferir con la autoridad federal. Ganaron el caso, y en 2022 el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la prohibición de los centros de detención de inmigrantes administrados por empresas privadas.

Desde entonces, los legisladores de California han impulsado nuevas medidas, como la imposición de fuertes impuestos a los centros de detención privados para hacerlos financieramente inviables.

La compra de propiedades de CoreCivic por parte del gobierno federal se produce en medio de un enfrentamiento entre el fiscal general de California, Rob Bonta, y la administración Trump por la controvertida construcción de nuevas oficinas del ICE cerca de Gilroy, un antiguo pueblo agrícola al sur de San José. La ciudad ha crecido hasta alcanzar unos 60,000 habitantes y está rodeada de campos de ajo y viñedos en el sur del condado de Santa Clara.

El estado argumenta que el terreno ha estado destinado exclusivamente a usos agrícolas desde 1967.

“Los planes del ICE de construir una instalación cerca de Gilroy violan múltiples leyes federales”, dijo Bonta, argumentando que el ICE no examinó las posibles consecuencias ambientales antes de comenzar la construcción.

Los registros de contratación federal muestran que en 2025 la Administración de Servicios Generales arrendó la propiedad por 20 años a ECG 6 LLC, con sede en Beverly Hills, por un total de 26.5 millones de dólares.

En julio, el gobierno federal acordó suspender la construcción en el terreno de 26 acres mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades californianas están utilizando otra ley que data de la primera administración Trump para exigir el acceso e inspeccionar los centros de detención. En diciembre, Bonta envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional en la que denunciaba las “condiciones de vida peligrosas e inadecuadas” del Centro de Detención de California City. En el condado de San Diego, los inspectores sanitarios locales mantienen una disputa legal con CoreCivic por las inspecciones del centro de Otay Mesa.

Según Claire Trickler-McNulty, quien fue una alta funcionaria del ICE durante la administración Biden, vender las propiedades al gobierno federal probablemente las protegerá de las inspecciones sanitarias de California.

“Les brinda protección frente a las leyes estatales y locales, especialmente en lo que respecta a las normas de zonificación y los requisitos ambientales”, dijo Trickler-McNulty.

Las ventas revelan nueva estrategia

Hace un año, el presidente Trump firmó un proyecto de ley de gastos que supuso una enorme partida presupuestaria para el control de la inmigración. Le otorgó al ICE 45 mil millones de dólares para la capacidad de detención, y la administración tenía un plan para construir nuevos centros en todo el país.

Según Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, la compra de Otay Mesa y California City supone un cambio significativo.

Ese plan, presentado a principios de 2026 en un documento conocido como la Iniciativa de Reingeniería de Centros de Detención de ICE , se centraba en convertir almacenes en megacentros diseñados para albergar entre 7,500 y 10,000 personas, cada uno de ellos más grande que cualquier centro penitenciario construido en Estados Unidos desde el internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

Reichlin-Melnick describió el sistema como uno que nunca fue planificado cuidadosamente. Todd Lyons, entonces director interino de ICE, declaró en la Exposición de Seguridad Fronteriza de 2025 en Phoenix que quería que las deportaciones funcionaran “como [Amazon] Prime, pero con seres humanos”.

“En ningún momento nadie se sentó a diseñar de forma inteligente el ‘Amazon Prime para seres humanos’”, dijo Reichlin-Melnick.

La Iniciativa de Reestructuración de los Centros Penitenciarios ha fracasado en gran medida, deshecha por demandas judiciales, un cronograma poco realista y la escasez nacional de personal penitenciario y trabajadores sanitarios en las cárceles, dijo Reichlin-Melnick.

Pero eso deja miles de millones de dólares que el ICE necesita gastar antes de que se agoten los fondos.

“Esperamos que compren otras instalaciones”, dijo Reichlin-Melnick.

Un ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que las condiciones para los inmigrantes detenidos en las instalaciones propiedad del ICE podrían mejorar.

“Quizás sea mejor que el ICE se haga cargo de una instalación propiamente dicha que usar almacenes, alojar a personas en instalaciones provisionales o en centros gestionados por empresas privadas”, afirmó.

Los precios superan los registros de evaluación

Los registros del tasador del condado muestran que el gobierno federal pagó una prima por los bienes inmuebles. En el condado de San Diego, el valor catastral de la propiedad de Otay Mesa para el año fiscal actual es de 164.9 millones de dólares. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó 739.2 millones de dólares por ella, es decir, aproximadamente 4.5 veces su valor catastral. En el condado de Kern, las instalaciones de California City fueron tasadas en 171.5 millones de dólares; el DHS pagó 732.6 millones de dólares, o sea, 4.3 veces esa cifra.

Un ex alto funcionario del ICE, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a comentar el asunto públicamente, cuestionó si el costo se corresponde con las necesidades reales de seguridad. «¿1,500 millones de dólares solo para las instalaciones? ¿Cuántos migrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional y pública van a entrar y salir de allí? ¿Y qué pasa con las personas que realmente necesitamos mantener fuera de las calles?», declaró el exfuncionario.

Un portavoz del gobernador Newsom, Anthony Martinez, calificó la agenda de deportaciones de la administración como un “uso imprudente y cruel del dinero de los contribuyentes” y acusó al gobierno federal de invertir miles de millones en contratistas mientras evita la transparencia sobre las condiciones dentro de sus instalaciones.

La supervisora del condado de San Diego, Paloma Aguirre, vinculó directamente la compra con el gasto político de CoreCivic, señalando la donación de 500,000 dólares que la empresa hizo al comité inaugural de Trump. Esto precedió a lo que ella denominó una “ganancia multimillonaria financiada por los contribuyentes” que ayudará a saldar la deuda de la empresa y le permitirá seguir operando las instalaciones. Afirmó que estos acuerdos tratan a los inmigrantes detenidos como una fuente de ingresos en lugar de como personas.

CoreCivic afirmó que “las valoraciones de las instalaciones se establecieron mediante el proceso de tasación exigido por el gobierno federal, que está diseñado para determinar un valor justo de mercado objetivo”.

“CoreCivic ha contribuido a eventos de investidura presidencial en varias administraciones, incluidas las demócratas. El proceso de tasación federal se lleva a cabo independientemente de cualquier contribución política”, dijo Steven Owen, vicepresidente de comunicaciones de CoreCivic.

Añadió que, según la ley de California, el valor catastral de las propiedades puede diferir considerablemente de su valor de mercado. Hizo referencia a la Proposición 13 de California, que prohíbe la mayoría de las revaluaciones de propiedades fuera de las ventas.

“La Proposición 13 de California limita los aumentos anuales del valor catastral, lo que significa que los valores catastrales de las propiedades comerciales pueden diferir significativamente del valor de mercado actual con el tiempo. Ambas cifras no son directamente comparables”, afirmó Owen.

Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores, la empresa también prevé obtener unos ingresos de 130 millones de dólares anuales por la gestión del centro de detención de California City.

¿Comprarán las autoridades federales más centros de detención?

¿Qué sigue? La exfuncionaria de ICE, Trickler-McNulty, dijo que el plan abandonado para comprar 24 almacenes bajo la gestión de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podría contener algunas pistas sobre el plan de la agencia bajo el mandato del secretario Markwayne Mullin.

Una hoja de ruta interna obtenida el año pasado por el Washington Post revela al menos 10 instalaciones “llave en mano” que originalmente estaban previstas bajo la administración de Noem.

Entre ellas se encuentra la instalación de California City, pero no la de Otay Mesa. El resto de las instalaciones están en Texas y Oklahoma.

La compra de un centro de detención de inmigrantes elimina el riesgo tanto para las empresas penitenciarias privadas como para el programa de deportación de la administración Trump, afirmó R. Andrew Free, abogado y escritor especializado en inmigración, señalando las desinversiones que los dos mayores fondos de pensiones de California realizaron en CoreCivic y GEO Group en 2019, las cuales contribuyeron a la creciente crisis de liquidez de las empresas y al desplome del precio de sus acciones hace cinco años.

Si las inversiones en prisiones privadas se vuelven políticamente tóxicas a escala nacional, dijo Free, las compras federales de los centros de detención protegen a las empresas y al propio espacio de desinversión y del tipo de evaluaciones ambientales que han puesto fin a proyectos similares en otros estados.

“Se trata de una importante suma de dinero que el gobierno federal nos otorga por adelantado”, dijo Free.

Según Free, los gobiernos locales y el estado quedarán prácticamente excluidos de las instalaciones, pero seguirán teniendo cierto contacto con las personas que se encuentren dentro.

Los centros de detención “seguirán necesitando policía y bomberos, seguirán necesitando forenses”, dijo Free, pero señaló que la mayoría de las inspecciones tradicionales del estado probablemente ya han terminado.

Free afirmó que hay dos maneras de interpretar la expansión de los centros de detención de ICE. Una, en su opinión, es optimista: se trata simplemente de regalos de un gobierno amigo a sus valiosos contratistas. La otra es más cínica.

“La visión cínica es que esto definitivamente se usará para retener a personas que no son migrantes”, dijo Free. “Que se usará para retener a ciudadanos estadounidenses”.