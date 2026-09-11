Qué hace el comisionado de seguros de California y cómo afecta a tu bolsillo

En noviembre, los votantes de California elegirán a quien supervisará uno de los mercados de seguros más grandes del mundo.

El cargo de comisionado de seguros puede parecer un puesto regulatorio poco conocido, pero es de gran importancia: dirige el Departamento de Seguros, que regula los seguros de hogar, automóvil, vida, salud, compensación laboral y otros. El comisionado tiene la responsabilidad de garantizar que las pólizas estén disponibles, que las primas sean asequibles y que las compañías de seguros cumplan sus promesas.

Estas responsabilidades tienen un impacto directo en la economía familiar de los residentes de California, ya que aumentan los riesgos de incendios forestales y otros desastres relacionados con el clima. Siete de los diez incendios más destructivos del estado ocurrieron en la última década. Los residentes de California también enfrentan mayores costos en prácticamente todo, incluidas las primas de seguros, cuya aprobación corresponde al departamento de seguros.

La mayoría de los comisionados de seguros son designados; California es uno de los 11 estados donde el comisionado de seguros es elegido. El actual comisionado, Ricardo Lara, es demócrata y exlegislador, y ha dirigido el departamento de seguros del estado durante los últimos ocho años. El senador estatal Ben Allen y la ex supervisora de San Francisco, Jane Kim, ambos demócratas, compiten por sucederlo cuando finalice su mandato en enero.

El próximo comisionado tendrá que equilibrar las necesidades de los consumidores, las compañías de seguros, los grupos de defensa del consumidor, los supervivientes de incendios y otros.

“Su función no es ser amigo ni enemigo, excepto (ser amigo) del consumidor californiano”, dijo Lucy Wang, exasesora especial del departamento de seguros durante la gestión de Lara. Wang dejó el departamento a finales del año pasado y ahora es abogada sénior en un bufete de abogados en San Francisco, donde representa a aseguradoras en asuntos regulatorios y litigios.

CalMatters habló con expertos como Wang, grupos de defensa del consumidor y el predecesor de Lara sobre lo que el comisionado puede y no puede hacer.

Lara declinó ser entrevistada para este artículo. El portavoz del departamento de seguros, Michael Soller, envió la siguiente declaración: «Guiada por un nivel sin precedentes de comunicación con el público en todo el estado, (Lara) utilizó el poder ejecutivo para superar la arraigada oposición de todos los sectores y modernizar la regulación de los seguros para hacer frente a la crisis climática».

Establecer políticas y regulaciones

El comisionado establece las políticas e implementa nuevas normas, muchas de las cuales afectan al bolsillo de los consumidores, ya sea a través del proceso regulatorio o trabajando con los legisladores estatales en la elaboración de leyes.

Hace varios años, algunas compañías de seguros dejaron de emitir o renovar pólizas en California tras una serie de incendios forestales masivos y mortales que generaron un gran número de reclamaciones costosas. Las compañías se quejaron de que las tarifas que cobraban no se correspondían con el riesgo y de que el departamento de seguros aprobaba los aumentos de tarifas con demasiada lentitud. Los legisladores estatales intentaron aprobar una ley para abordar estos problemas. Al no lograrlo, el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva que instruía a Lara a resolverlos. El año pasado, Lara implementó nuevas regulaciones que incluían disposiciones de los proyectos de ley fallidos, entre ellas algunas que la industria de seguros llevaba tiempo reclamando.

Las nuevas normas permiten a las aseguradoras tener en cuenta la modelización de catástrofes —que incluye riesgos futuros, no solo datos históricos— y los costes de reaseguro al fijar sus tarifas. Esto significa que, en general, los californianos verán un aumento en sus primas, si es que no lo han visto ya. El departamento también está intentando agilizar la revisión de las solicitudes de aumento de tarifas por parte de las aseguradoras.

El departamento de Lara y la industria aseguradora afirman que la denominada estrategia de seguros sostenibles del comisionado está empezando a dar resultados. Algunas compañías han reanudado la emisión de pólizas en el estado, aunque el departamento aún desconoce cuántas de ellas son nuevas, según Soller.

El Plan FAIR, un programa de último recurso que agrupa a las aseguradoras obligadas a vender seguros contra incendios a los propietarios que no pueden adquirirlos en otro lugar, ha crecido significativamente en los últimos años debido a que algunas aseguradoras han dejado de vender pólizas. Sin embargo, su crecimiento se ha ralentizado últimamente, lo que el departamento señala como otra señal de que las nuevas normas de Lara están funcionando. A junio, aún contaba con casi 700 000 pólizas activas, un aumento del 8 % desde septiembre de 2025 y del 157 % desde septiembre de 2022.

Otra nueva normativa que entró en vigor recientemente se refiere al papel de los "intervinientes" en las revisiones de tarifas de seguros. Según la Proposición 103, la ley de seguros aprobada por los votantes de California, cualquier ciudadano puede intervenir —de ahí el término— para oponerse a la solicitud de una aseguradora de aumentar las tarifas y recibir una compensación por ello. El grupo de defensa del consumidor Consumer Watchdog, cuyo fundador redactó la Proposición 103, ha sido el principal interviniente en el estado. El grupo afirma que, entre 2002 y 2024, ahorró a los californianos 6400 millones de dólares.

“(El proceso de intervención) es un control adicional para evitar que los precios de los seguros sigan subiendo”, dijo Will Pletcher, abogado de Consumer Watchdog. Añadió que las compañías de seguros “siempre podrán gastar más que los consumidores” y que el proceso permite al público analizar las tarifas de seguros propuestas.

Las primas anuales promedio de los seguros para propietarios de viviendas en California, cuyos precios de vivienda son los más altos del país, se sitúan en un nivel intermedio, pero han aumentado un 23% desde 2023, según un análisis del sitio web de comparación Bankrate.com.

La nueva norma de Lara exige que el interventor realice una contribución sustancial y distinta al trabajo del departamento de seguros, y que esta conduzca a un cambio en la decisión u otra acción del departamento. Entre los opositores se encuentran 32 organizaciones de protección al consumidor, laborales y de defensa pública. Argumentan que la nueva norma dificultará la remuneración de los interventores —la compensación de Consumer Watchdog entre 2002 y 2024 asciende a 14,2 millones de dólares— y podría reducir las impugnaciones a las solicitudes de las aseguradoras para aumentar las tarifas, lo que podría resultar en facturas de seguros más elevadas para los californianos.

Lara y el grupo llevan mucho tiempo enfrentados; Consumer Watchdog ha planteado dudas sobre sus vínculos con el sector asegurador y le ha presionado para que sea más transparente.

“El actual comisionado está tratando de castigar a (el fundador) Harvey (Rosenfield) y a Watchdog, por lo que tenemos estas reglas absurdas”, dijo Robert Herrell, director ejecutivo de Consumer Federation of California, otro grupo de defensa del consumidor que a veces interviene en las solicitudes de tarifas.

Herrell, quien trabajó en el departamento de seguros, dijo: “No conviene depender únicamente de la experiencia del departamento. Desde fuera, una perspectiva fresca puede aportar nuevas ideas”.

Lara también ha propuesto una normativa que no agrada a las aseguradoras: quiere que presenten sus planes para gestionar los riesgos de solvencia al departamento de seguros.

Wang, la exabogada del departamento, participó en su redacción. Explicó que la idea es que el departamento necesita toda la información posible para garantizar un mercado de seguros estable.

Las compañías de seguros ya están obligadas a compartir información financiera con la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros. Representantes del sector asegurador declararon en comentarios públicos en julio que la regulación sería redundante y engorrosa, y que requeriría nuevos expertos y gastos.

Algunos grupos de defensa de los derechos civiles, entre ellos Public Citizen, apoyan la norma propuesta por Lara. En sus comentarios públicos, un representante del grupo instó al departamento a ir más allá, por ejemplo, estableciendo requisitos específicos sobre cómo las aseguradoras deben informar sobre los riesgos relacionados con el cambio climático.

En otro ejemplo de cómo la autoridad del comisionado puede afectar directamente los costos de los consumidores, en julio un tribunal de apelaciones de California confirmó el derecho de Lara a seguir permitiendo que las compañías de seguros utilicen el estado civil de los conductores como un factor opcional para fijar las tarifas, algo que se permite desde 1996, según las regulaciones añadidas por el excomisionado Chuck Quackenbush. Se ha comprobado que los conductores solteros pagan más por el seguro de automóvil, según han denunciado grupos de consumidores. Se espera que el caso sea apelado y podría llegar a la Corte Suprema de California.

Exigir responsabilidades a las aseguradoras

El comisionado puede examinar la conducta de las compañías de seguros y pedirles que realicen cambios, o trabajar con la Legislatura para elaborar nuevas leyes que las obliguen a hacerlo.

Tras el incendio del túnel en Oakland Hills en 1991, muchos propietarios descubrieron que sus seguros eran insuficientes. El entonces comisionado, John Garamendi, presionó a las compañías de seguros para que proporcionaran una cobertura adicional de 300 millones de dólares. Ahora congresista estadounidense, Garamendi era visto como un ferviente defensor de los consumidores que combatía con la industria aseguradora, una estrategia que funcionó en algunos casos, pero no en otros.

Los supervivientes de los incendios de Los Ángeles de enero de 2025, muchos de los cuales aún intentan reconstruir sus vidas, pidieron la dimisión de Lara a finales del año pasado. Frustrados por las demoras en la tramitación de las reclamaciones, criticaron al departamento de seguros por no haberles brindado la ayuda necesaria tras los incendios.

“Los supervivientes del incendio tienen toda la razón al afirmar que el trato que reciben es injusto”, declaró Amy Bach, directora ejecutiva del grupo de defensa del consumidor United Policyholders. Sin embargo, añadió que el departamento no puede hacer mucho respecto a muchas prácticas del sector asegurador, como la asignación de varios peritos a los supervivientes, ni tampoco puede dirimir las reclamaciones y disputas de los asegurados con sus compañías de seguros.

“La realidad es que (el departamento) no puede ponerse en el lugar de un abogado privado”, dijo Bach.

A pesar de ello, el predecesor de Lara, Dave Jones, afirmó que el comisionado debería emprender más acciones coercitivas contra las aseguradoras.

“Creo que es importante contar con un comisionado que esté dispuesto a ejercer la autoridad que le confieren las leyes, y que sea independiente no solo de la influencia de la industria de seguros, sino también del gobernador y la Legislatura”, dijo Jones.

El departamento de Lara investigó la gestión de State Farm respecto a las reclamaciones derivadas de los incendios del año pasado en el condado de Los Ángeles. En mayo, el departamento reveló que State Farm había infringido la ley —entre otras cosas, retrasando y pagando menos de lo debido— y recomendó multas millonarias y una posible suspensión de un año. Sin embargo, el departamento aún no ha programado una audiencia sobre el asunto, y a finales del mes pasado, los damnificados por los incendios presentaron una demanda contra Lara y el departamento, solicitando la designación de un juez para que conozca del caso y pidiendo participar en el proceso como intervinientes.

El departamento de seguros también emprendió acciones legales contra el Plan FAIR , acusándolo de denegar reclamaciones por daños causados por el humo tras los incendios de Eaton y Palisades. Los efectos de los daños por humo pueden ser menos evidentes y no existen normas de evaluación establecidas, aunque dos proyectos de ley aprobados recientemente por la Legislatura pretenden establecer normas pioneras en el país.

El departamento informó que los sobrevivientes de los incendios del año pasado presentaron alrededor de 13,000 reclamaciones por daños causados por el humo; Lara ordenó la creación de un grupo de trabajo para estudiar dichas reclamaciones. El grupo de trabajo publicó sus recomendaciones a principios de este año. Algunas se incorporaron a los proyectos de ley que actualmente se encuentran en el despacho del gobernador, incluyendo pruebas para detectar materiales tóxicos, lo cual afectará la cobertura que deberá cubrir el seguro. Lara respaldó el Proyecto de Ley 1795 de la Asamblea ; el otro proyecto de ley es el AB 1642.

Los incendios forestales representan el mayor desafío actual para el comisionado, pero su cargo también abarca muchos otros asuntos relacionados con los seguros. Durante su gestión, uno de los principales problemas que abordó fue el de los seguros de salud. El mercado de seguros de salud Covered California acababa de implementarse en respuesta a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare.

El comisionado puede revisar las pólizas de seguro médico y los cambios de tarifas, pero no puede bloquear los aumentos de tarifas, a pesar del esfuerzo de Jones por ampliar la autoridad del cargo para hacerlo.

Aun así, Jones presionó para excluir a algunas aseguradoras del mercado de seguros de salud para pequeñas empresas porque, según él, mostraban patrones de aumentos excesivos en las tarifas. Además, él y otros grupos de consumidores lograron imponer límites a lo que los beneficiarios de Covered California debían pagar por medicamentos especializados , lo que lo enfrentó con la administración del entonces gobernador Jerry Brown.

“Eso enfadó mucho a la gente conmigo, pero era lo correcto”, dijo Jones. “Necesitamos un comisionado que esté dispuesto a hacer eso”.

