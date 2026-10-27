En la recta final: Entérate de lo que ha sucedido hasta ahora en la contienda por la gobernación de California

A una semana de las elecciones, la contienda de dos años para suceder al gobernador Gavin Newsom se acerca a un final predecible.

Las encuestas publicadas durante el verano y el otoño muestran que el demócrata y ex fiscal general Xavier Becerra mantiene una ventaja dominante de dos dígitos sobre el republicano y ex presentador de Fox News, Steve Hilton, desde que ambos terminaron en los dos primeros puestos en las primarias de junio.

La encuesta más reciente, realizada por Emerson College del 17 al 19 de octubre , sitúa a Becerra con una ventaja de 27 puntos porcentuales: el 60% de los votantes probables lo apoyaba, frente al 33% de Hilton. Al ser interrogados, casi dos tercios del pequeño porcentaje de votantes indecisos encuestados se inclinaron por Becerra.

En Sacramento, los defensores de políticas públicas llevan semanas intentando desesperadamente conseguir una oportunidad para reunirse con el que se perfila como el próximo gobernador.

Si los resultados se mantienen según lo previsto, no será por falta de esfuerzo por parte de Hilton.

El candidato republicano, un novato en la política californiana, ha intentado de todo y más para impulsar su candidatura: recorrer el estado de punta a punta, inundar las redes sociales con anuncios provocativos , usar inteligencia artificial para representarse a sí mismo como un gladiador en el coliseo de Becerra y enviar vídeos selfie por mensaje de texto desde Skid Row en Los Ángeles.

Propone una amplia y ecléctica gama de políticas, desde gasolina a 3 dólares y fuertes recortes de impuestos para todos los niveles de ingresos hasta la construcción de 10 nuevas ciudades y la creación de una “Oficina de Diversión y Libertad”. (Entre sus responsabilidades se incluirían la flexibilización de las regulaciones sobre la vida nocturna y la autorización de perros en más parques estatales). Su última propuesta exigiría que los refugios de animales notifiquen al público antes de sacrificar perros para que alguien pueda adoptarlos. Ha dicho poco sobre cómo conseguiría que las supermayorías demócratas en la Legislatura apoyen sus numerosos planes, que requerirían su aprobación.

El enfoque de probarlo todo ha tenido algunos tropiezos: su serie de anuncios dirigida a atraer a los liberales que deberían “simplemente intentar” votar por los republicanos provocó una fuerte reacción conservadora. Días después, acusó a Becerra de mentir sobre los antecedentes migratorios de sus padres, ya que su padre nació en Sacramento, fue llevado a México de niño y luego trabajó de joven a ambos lados de la frontera antes de establecerse nuevamente en California. Latinos dijeron que la acusación malinterpretaba la experiencia común de los mexicoamericanos de familias que se mudan constantemente a través de la frontera. Hilton, quien es británico-estadounidense, se mudó a California con su esposa, una ejecutiva de Silicon Valley, en 2012.

El estratega republicano Mike Madrid dijo que esto hacía que Hilton, a quien por lo demás había elogiado como un candidato “sustancial”, pareciera desconectado de la realidad: “Literalmente está diciendo: ‘No soy uno de ustedes'”.

El enfoque de Becerra no podría ser más diferente. Evitando cuidadosamente las promesas ostentosas, presentó pocas políticas específicas y, en cambio, habló en términos generales sobre cómo sus decisiones priorizarían a las familias de clase media y trabajadora.

Algunas de sus propuestas representan ajustes graduales a lo que el estado ya está haciendo bajo la administración de Newsom, como la reducción de obstáculos burocráticos para que los promotores inmobiliarios obtengan la aprobación de sus proyectos de vivienda. Su promesa de campaña más ambiciosa es que California continúe brindando cobertura a todos aquellos que perderían la atención médica de Medi-Cal debido a los drásticos recortes federales de hasta 30 mil millones de dólares anuales; no ha revelado de dónde obtendrá el dinero, pero ha dicho que podría recortar algunos gastos superfluos y administrativos. También quiere proporcionar a ciertos hogares de bajos ingresos dos horas de electricidad gratuita durante las horas de menor consumo diurno y ampliar los programas de asistencia para el pago inicial.

Becerra se ha apoyado firmemente en su oposición a Donald Trump, quien es muy impopular en California . Trump respaldó a Hilton en las primarias; desde entonces, Hilton ha intentado ganarse el voto demócrata en las elecciones generales afirmando que no estaría de acuerdo con el presidente en todo.

El candidato demócrata se ha mostrado muy interesado en vincular a Hilton con el presidente en cada oportunidad. Esta táctica quedó patente durante un debate de CNN el mes pasado ; fue el único debate al que Becerra accedió y, al parecer, no cambió mucho el rumbo de la contienda.

En un mitin en Bakersfield en apoyo del candidato demócrata a la Cámara de Representantes, Randy Villegas , Becerra declaró a la prensa que lideraría una demanda estatal contra las agencias federales de inmigración por su aplicación agresiva de la ley. Al ser preguntado por los periodistas sobre qué haría respecto a los precios de la gasolina, Becerra reconoció que las políticas estatales sobre la perforación y el refinado de petróleo podrían afectar los precios, pero señaló que el problema inmediato en cuanto a los costos era la guerra de Trump en Irán.

“Lo primero que debemos hacer, obviamente, es lograr que Trump ponga fin a su guerra descabellada en el extranjero”, dijo. “Pero lo que sí podemos hacer en California es asegurarnos de que no se produzcan repuntes debido a ninguna medida que tomemos aquí”.

Becerra aparece en las últimas semanas

Tras un verano con escasas apariciones públicas y entrevistas con los medios, Becerra ha vuelto a la campaña electoral en las últimas semanas, movilizando a votantes y voluntarios por todo el estado, aunque a menudo no en nombre propio. Con una cómoda ventaja en las encuestas, dedicó la mayor parte de su tiempo a celebrar ruedas de prensa con otros demócratas para oponerse a la Proposición 39 , la medida de identificación de votantes respaldada por los republicanos, y a impulsar a los demócratas que se postulan para cargos legislativos.

Apareció junto a varios demócratas que se postulaban en distritos electorales competitivos para la Cámara de Representantes en el sur de California y el Valle Central, donde la campaña de Becerra cree que podría ayudar a movilizar a un importante grupo de votantes latinos.

Quizás el mayor impacto de Hilton en la contienda ha sido obligar a Becerra a responder por las políticas demócratas a las que culpa del alto costo de vida, y a basar su campaña en el mensaje de cambiar “16 años de gobierno de un solo partido” en un intento por atraer a la mayoría de los votantes californianos que desean que el estado tome una dirección diferente.

En Bakersfield, un condado republicano que apoyó a Hilton en las primarias, Becerra afirmó que su experiencia en el gobierno lo distingue. También se esforzó por diferenciarse de Newsom, quien goza de índices de aprobación generalmente favorables, haciendo hincapié tanto en su tiempo en el gabinete de Biden como en su trayectoria personal.

“Soy diferente a todos los gobernadores que hemos visto, porque nadie tiene la experiencia ni las credenciales que yo tengo, y nadie tiene la experiencia de vida que yo tengo”, dijo.

Tim Rosales, consultor republicano, afirmó que Hilton ha hecho todo lo posible dada la ventaja demócrata en California y ha demostrado que “una personalidad republicana singular puede influir en el debate político hasta cierto punto”. Ha recaudado 33,6 millones de dólares frente a los 40 millones de Becerra, el doble de lo que recaudó el principal candidato republicano en 2021 durante la fallida elección revocatoria de Newsom.

“Ha hecho una buena campaña”, dijo Rosales. “Lo cierto es que los votantes demócratas de California, que son muchos, coinciden con Hilton en los temas importantes. Simplemente quieren que un demócrata intente resolverlos”.