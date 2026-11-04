Lo que sabemos sobre los resultados de las 14 propuestas electorales de California

Los votantes están decidiendo el destino de 14 propuestas estatales, incluido el polémico impuesto a los multimillonarios. Las campañas a favor y en contra de estas propuestas han gastado un total de casi mil millones de dólares, la mayor cantidad jamás invertida en medidas electorales estatales.

Más allá del impuesto a los multimillonarios, los californianos se enfrentan a decisiones sobre una amplia gama de temas, incluyendo cómo se llevan a cabo las elecciones revocatorias, cómo acelerar el desarrollo limitando las evaluaciones ambientales y si el estado debería destinar más dinero a la vivienda y la investigación médica.

Esta noticia se actualizará a medida que se conozcan los resultados de las elecciones.

Propuesta 1

Esta medida autoriza al estado a endeudarse hasta $11.25 mil millones para la construcción y renovación de viviendas , principalmente para unidades de alquiler. Muchos promotores inmobiliarios y gobiernos locales que reciban el dinero deberán reservar una parte para viviendas asequibles para inquilinos de bajos ingresos o para viviendas especializadas para personas sin hogar.

La medida fue aprobada con el 59% de los votos a favor del bono a las 23:00 horas.

Propuesta 2

Los votantes decidieron permitir que el estado deposite más dinero en sus reservas , también conocidas como fondo de reserva. California tiene un sistema tributario bastante volátil que fluctúa según los ingresos de sus contribuyentes más ricos, pero las normas estatales de la década de 1970 limitan la cantidad de dinero que el estado puede ahorrar en años de superávit.

La medida fue aprobada con el 60% de los votos a las 22:00 horas, según la agencia Associated Press.

Propuesta 3

Este impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos destinaría más fondos a la educación primaria y secundaria. Aprobado inicialmente en 2012 como medida temporal, este impuesto, que afecta a las personas que ganan más de 360.000 dólares al año, se convertiría en permanente si los votantes aprueban la Propuesta 3.

La medida fue aprobada con casi el 59% de los votos a favor a las 2:55 a. m.

Propuesta 4

Esta medida permitiría a los gobiernos estatales y locales crear financiamiento público para campañas políticas , lo que, según sus defensores, podría ayudar a limitar el gasto político. Para aceptar fondos públicos para sus campañas, los candidatos generalmente deben aceptar ciertos límites de gasto.

El "No" va a la cabeza, con casi el 52% de los votantes en contra a las 22:00 horas.

Propuesta 5

En California, las elecciones revocatorias preguntan a los votantes si desean destituir al funcionario electo y a quién prefieren en su lugar. Esta medida establecería que las elecciones revocatorias solo pregunten si los votantes desean destituir al funcionario electo. Una segunda elección determinaría quién debería reemplazarlo.

El "sí" va ganando por un estrecho margen a las 22:00 horas.

Propuesta 37

Si se aprueba la Propuesta 37, el estado crearía un nuevo fondo que otorgaría préstamos a compradores de vivienda de clase media. Los compradores que se beneficien de este fondo devolverían el dinero al estado poco a poco.

La medida fue aprobada con más del 61% de los votos a favor hasta las 22:00 horas, según la agencia Associated Press.

Proposición 38

Esta medida destinaría 8.400 millones de dólares en fondos estatales a la investigación inmunológica, con una condición : aproximadamente la mitad del dinero iría a parar a una organización sin fines de lucro de tres personas, el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia de California. Gary K. Michelson, cofundador del instituto, impulsó esta propuesta para que se incluyera en la boleta electoral.

El "Sí" va a la cabeza , con el 57% de los votantes a favor a las 22:00 horas.

Proposición 39

Esta propuesta electoral aumentaría los requisitos de identificación para los votantes de California. Esta campaña, financiada en gran parte por el multimillonario de Illinois Richard Uihlein, exigiría a los votantes del estado presentar prueba de ciudadanía en las urnas o escribir su número de Seguro Social u otro número de identificación oficial en las boletas de voto por correo.

Según la Associated Press, la medida fracasará, ya que más del 60% de los votantes se oponen a ella a las 22:00 horas.

Proposición 40

Este polémico impuesto a los multimillonarios impondría un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios. El sindicato de trabajadores de la salud que impulsó la medida afirma que recaudaría aproximadamente 100 mil millones de dólares en cinco años y ayudaría a los programas de salud con dificultades. Los opositores señalan que los multimillonarios ya pagan una gran parte de los impuestos estatales y temen que esto pueda provocar que abandonen el estado.

El "No" va a la cabeza , con poco más del 56% de los votantes en contra a las 22:00 horas.

Proposición 41

Creada por los opositores al impuesto a los multimillonarios, esta medida invalidaría la Proposición 40 al establecer normas más estrictas sobre los nuevos impuestos en California. Si se aprueban tanto la Proposición 40 como la Proposición 41, prevalecerá la que obtenga más votos.

El "No" va a la cabeza, con casi el 53% de los votantes en contra a las 22:00 horas.

Proposición 42

También impulsada por los opositores al impuesto a los multimillonarios, la Proposición 42 dificultaría que el estado imponga un nuevo impuesto sobre la riqueza, como las cuentas de inversión o los bienes personales, invalidando así el impuesto a los multimillonarios . Si los votantes aprueban tanto la Proposición 40 como la Proposición 42, ganará la que obtenga la mayor cantidad de votos.

El "Sí" va a la cabeza, con más del 54% de los votantes a favor a las 22:00 horas.

Proposición 43

Esta medida dificultaría la aprobación de las iniciativas tributarias locales impulsadas por los ciudadanos . Estas iniciativas solo necesitan la mayoría simple para ser aprobadas, pero si se aprueba la Proposición 43, necesitarían dos tercios de los votos.

El "No" va a la cabeza, con más del 54% de los votantes en contra a las 22:00 horas.

Proposición 44

Si se aprueba la Proposición 44, las clínicas de salud tendrían que destinar al menos el 90% de sus ingresos anuales a la atención al paciente. La medida cuenta con el respaldo del mismo sindicato que propuso el impuesto a los multimillonarios, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios – Trabajadores Unidos de la Salud del Oeste.

La medida fracasará, ya que más del 81% de los votantes se oponen a ella a las 22:00 horas, según la agencia Associated Press.

Proposición 45

Los votantes decidirán si modifican la emblemática ley de evaluación ambiental de California, conocida como CEQA . Esta ley de 1970 exige que las agencias consideren el daño ambiental antes de construir, pero los promotores inmobiliarios afirman que a menudo se utiliza para retrasar proyectos de infraestructura y viviendas asequibles muy necesarios.

El "No" va a la cabeza, con más del 54% de los votantes en contra a las 22:00 horas.