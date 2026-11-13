FAA suspende vuelos en todo EEUU debido a problemas de comunicación del control de tráfico aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo.

El aviso de la agencia (conocida como FAA por sus siglas en inglés) indica que la suspensión se imponía "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que hay un problema de comunicación que afecta a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo que dirigen los aviones entre aeropuertos en todo el país. Añadió que técnicos de la FAA están investigando. Esta es la primera suspensión a nivel nacional desde enero de 2023, cuando falló un sistema informático clave de la agencia. Antes de eso, la última vez había sido después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El gobierno ha estado trabajando para modernizar la tecnología obsoleta de la que dependen los controladores de tráfico aéreo desde que el Congreso aprobó el año pasado 12.500 millones de dólares para el proyecto. Se han reemplazado viejos cables de cobre por líneas de fibra óptica y los antiguos sistemas de radio se están sustituyendo gradualmente en aeropuertos de todo el país.

Pero aún queda mucho trabajo. Duffy ha dicho que se necesitarán otros 30.000 millones de dólares para completar el trabajo, y la Casa Blanca ha comenzado a presionar al Congreso para que lo apruebe.

El problema parecía similar a una interrupción regional de comunicaciones del control de tráfico aéreo que se registró en septiembre y que complicó cientos de vuelos en el noreste del país, dijo el experto en seguridad aérea Steve Arroyo, excepto que esta vez a escala nacional. Podría estar vinculado a la tecnología obsoleta utilizada por los controladores de tráfico aéreo.

"Si no tienes esa capacidad, ya sea porque los viejos cables que tienen están simplemente deteriorados o por cualquier razón, tienes que mantener los aviones en tierra", dijo Arroyo, quien es un expiloto de United Airlines. "Y no ponerlos en el aire donde vas a arriesgarte a no poder comunicarte con ellos".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

