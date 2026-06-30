California compartirá datos de licencias de conducir a pesar de los temores de que pueda exponer a inmigrantes indocumentados

El Departamento de Vehículos Motorizados está a punto de compartir los datos de licencias de conducir e identificación con una red externa, a pesar de las preocupaciones de los defensores de los inmigrantes de que la información podría exponer a las personas a la deportación.

La Legislatura de California autorizó ese intercambio en el presupuesto estatal que aprobó el lunes , junto con una medida de transporte independiente que establecía algunos procedimientos especiales de supervisión para proteger los datos.

El gobernador Gavin Newsom firmó el presupuesto y se espera que apruebe la medida complementaria, que su administración negoció con los legisladores.

Los legisladores se habían negado previamente a aprobar el plan de intercambio de datos hasta que se establecieran las medidas de protección necesarias a finales de la semana pasada.

Hay mucho en juego para el más de un millón de inmigrantes que poseen licencia de conducir. El sistema registra los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social del conductor y utiliza el comodín “99999” para quienes no lo tienen. Los defensores temen que ingresar esa información en una base de datos nacional podría exponer a los californianos indocumentados a las autoridades federales de inmigración y, en abril, declararon a CalMatters que tal plan equivale a “una traición “.

A principios de este año, la oficina del gobernador declaró a CalMatters que informar sobre la disputa equivalía a “fabricar miedo y pánico con mentiras”.

El nuevo presupuesto estatal incluye 55 millones de dólares, que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) utilizará para permitir el intercambio de registros de California con el Servicio de Verificación Interestatal y la base de datos SPEX, administrada por la organización sin fines de lucro Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA).

Funcionarios estatales han argumentado que el intercambio de datos es necesario para cumplir con la Ley REAL ID federal, advirtiendo que si California no participa, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. podría negarse a aceptar identificaciones estatales en los aeropuertos. Afirman que el sistema solo permite consultar un registro a la vez con la información proporcionada por el solicitante y que no es posible realizar búsquedas masivas.

La nueva legislación incluye medidas adicionales para proteger a los inmigrantes del uso indebido de la base de datos para la aplicación de las leyes federales de inmigración. Estas medidas incluyen solicitar al fiscal general que demande a la organización sin fines de lucro que administra la base de datos nacional o a los estados participantes si no cumplen con los términos del intercambio de datos; exigir informes públicos anuales sobre las solicitudes de datos y cualquier patrón inusual de uso; y ordenar al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) que elabore un plan de monitoreo, cuyo borrador debe estar listo para febrero de 2027 y la versión final para julio de 2027. También ordena al auditor estatal que evalúe el cumplimiento de las salvaguardias para el intercambio de datos a partir de 2030.

“Las medidas de seguridad establecidas limitan la información compartida al mínimo necesario”, dijo HD Palmer, portavoz del Departamento de Finanzas de Newsom.

Pero algunos defensores afirman que las medidas de supervisión no son suficientes.

“Las salvaguardias no impedirán que las fuerzas del orden federales o de otros estados obtengan una orden que obligue (al sistema interestatal) a recuperar y divulgar datos, incluso de forma masiva, y que le prohíba (al sistema) divulgar ese hecho”, dijo Ed Hasbrouck, del grupo de defensa de las libertades civiles Identity Project.

Ronald Coleman Baeza, en nombre de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, agradeció el lunes a los legisladores estatales por “garantizar que existan salvaguardias” en torno al programa de intercambio de datos, pero también instó a los legisladores a exigir una auditoría antes de 2030.

«Nos decepciona que los números de la Seguridad Social sigan compartiéndose, pero agradecemos que se implemente un plan de monitoreo, un proceso de participación de las partes interesadas, así como medidas de cumplimiento y auditoría», declaró. «Sin duda, queda mucho trabajo por hacer para garantizar la protección de la información de los californianos en el sistema de base de datos de licencias de conducir».

Representantes de ACLU Cal Action y del California Immigrant Policy Center agradecieron de manera similar a los legisladores por adoptar protecciones adicionales, pero expresaron su preocupación por el impacto potencial en la vida de los inmigrantes indocumentados que supone compartir datos confidenciales con una entidad de otro estado.

La senadora Laura Richardson, demócrata de Inglewood, cuestionó el plan de intercambio de datos a principios de este año. En una audiencia presupuestaria del Senado el lunes, expresó su apoyo a las medidas de protección de datos incluidas en el proyecto de ley de transporte. También instó al auditor estatal a evaluar la actividad de intercambio de datos antes de 2030, “dada nuestra vulnerabilidad al tener esos datos disponibles públicamente”.

Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters y fue republicado bajo la licencia del Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives .

