El alcalde de San Diego, Todd Gloria, insta al Congreso a prorrogar el estatus de protección para los haitianos

El alcalde Todd Gloria instó el jueves al Congreso a aprobar un proyecto de ley del Senado para prorrogar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 haitianos que residen en Estados Unidos, incluidos miles a nivel local.

El TPS para los ciudadanos haitianos expiró el 27 de julio, tras una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en junio que determinó que la administración Trump podía eliminar las protecciones legales temporales para miles de haitianos, así como para sirios.

"Dado que la administración federal ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal para más de 350.000 ciudadanos haitianos que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos, el Congreso debe actuar de inmediato", declaró Gloria. "Ninguna familia debería enfrentarse a la deportación a un país donde, según las continuas advertencias del Departamento de Estado de EE. UU., imperan la violencia generalizada, los secuestros y la inestabilidad".

"Los beneficiarios del TPS son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, cuidadores y propietarios de pequeñas empresas. Las ciudades son testigos directos de las contribuciones que estas personas realizan a diario: como trabajadores de la salud, cuidadores, empleados del sector servicios, emprendedores y vecinos. Pagan impuestos, fortalecen nuestra economía y aportan cada día a las comunidades que consideran su hogar. Muchos llevan años viviendo aquí, criando a sus familias y construyendo su futuro en ciudades como San Diego".

El proyecto de ley presentado por el senador Ed Markey (demócrata por Massachusetts) propone que el secretario de Seguridad Nacional prorrogue el TPS para los haitianos hasta marzo de 2029.

Haití sufrió bajo el mandato de los dictadores François y Jean-Claude Duvalier entre 1957 y 1986, periodo seguido por una serie de presidentes electos, muchos de los cuales contaban con el respaldo de los militares. En años recientes, se estableció un Consejo Presidencial de Transición como resultado de la "crisis haitiana", una serie de protestas contra la corrupción del régimen vigente y la persistente violencia de las bandas armadas.

Desde que comenzó la "crisis" en 2018, miles de personas han muerto y más de 600.000 haitianos han sido desplazados; muchos de ellos hacia Estados Unidos.

El fallo de la Corte Suprema de este verano no es la primera vez que Haití surge en el contexto de la administración Trump; el expresidente utilizó un término soez para referirse a Haití y a países africanos durante una reunión a puerta cerrada en 2018. En 2024, Trump repitió una afirmación infundada durante un debate presidencial, alegando que los inmigrantes haitianos "se comen a los perros. La gente que ha llegado se está comiendo a los gatos. Se están comiendo... se están comiendo a las mascotas de los residentes del lugar".

La administración Obama concedió inicialmente el TPS a los haitianos en 2010, tras el terremoto de magnitud 7,0 que azotó la isla y causó más de 200.000 muertes, además del derrumbe de cientos de miles de edificios.

Gloria afirmó que era necesario prorrogar el TPS para los haitianos por su propio bienestar.

"No merecen perder su estatus legal en Estados Unidos, especialmente cuando las condiciones en su país de origen son tan peligrosas. El Congreso tiene la facultad de aliviar sus temores y brindarles la seguridad y protección que merecen", declaró. "Como presidente de la Conferencia de Alcaldes de EE. UU., me uno a los alcaldes de todo el país para instar al Congreso a actuar.

"Cada día, las ciudades son testigos de las contribuciones que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) hacen a nuestras comunidades y economías locales. Ampliar el Estatus de Protección Temporal es lo correcto para estas familias, para nuestras ciudades y para nuestro país".