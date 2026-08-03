El deporte femenino es el protagonista en este nuevo bar de North Park

Falta aproximadamente un año para la Copa Mundial Femenil de la FIFA, pero un nuevo bar deportivo en San Diego ya está haciendo planes.

"Vamos a tener el audio de todos los partidos, vamos a organizar watch parties. Bueno, para ese momento ya ni siquiera sé si se les puede llamar watch parties. Va a ser más bien un lugar al que la gente va a venir a pasar el día entero viendo todos los partidos," dijo Kalani Millsaps, cofundadora de One Of Us, en North Park.

One Of Us es el primer bar deportivo femenino de San Diego y uno de los varios que están surgiendo en todo Estados Unidos a medida que la industria del deporte femenino experimenta un crecimiento explosivo.

"La industria del deporte femenil está viviendo un momento extraordinario," dijo Scott Minto, director del programa de MBA en Gestión Deportiva de la Universidad Estatal de San Diego. "Si lo vemos desde la perspectiva de los ingresos, se estima que crecerá un 250% para 2030. En los últimos años hemos visto nuevos acuerdos por los derechos de transmisión que han dejado muy atrás a los anteriores. Estamos hablando de alrededor de 200 millones de dólares al año para la WNBA y de unos 60 millones de dólares anuales para la NWSL."

Brenden Tuccinardi / KPBS The sign above One of Us, a women's sports bar in North Park, San Diego, is shown on July 22, 2026.

Even as women’s sports have become more popular, it’s often not easy to find an event on TV at sports bars. That’s how the idea for One of Us was born. Millsaps said her and fellow One of Us cofounders Kerry Pierce and Patricia Sebold would often get turned down at bars when they would ask for a women’s sporting event be put on the TVs with sound.

“What I started doing was propping my phone up on my drink, and then I would end up getting a crowd around me watching whatever event I had on my phone and like cranking my volume on my phone up,” Millsaps said. “It just got to a point where we were super frustrated and started talking like ‘hey what, you know, what if we did this?’”

They didn’t start pursuing the business until after the San Diego Wave FC home opener in 2024. The National Women’s Soccer League team broke attendance records — drawing more 32,000 fans to Snapdragon Stadium.

“Afterwards, we went to another local spot, and it was just kind of a lot of conversations around why don't we have our own space where we can go and celebrate big nights like this,” Millsaps said.

A pesar de que el deporte femenino ha ganado popularidad, a menudo resulta difícil encontrar eventos deportivos femeninos en las pantallas de los bares. Así surgió la idea de "One of Us". Millsaps relató que, junto con sus socias fundadoras de One of Us, Kerry Pierce y Patricia Sebold, a menudo les decían que no en los bares cuando pedían que pusieran un evento deportivo femenino en las pantallas y con el sonido activado.

"Lo que empecé a hacer fue apoyar el teléfono sobre mi bebida; al final, se reunía gente a mi alrededor para ver el evento que yo estaba reproduciendo, mientras subía el volumen al máximo", comentó Millsaps. "Llegó un momento en que nos sentíamos muy frustradas y empezamos a plantearnos: "¿Y si creamos nuestro propio espacio?".

No comenzaron a desarrollar el proyecto empresarial hasta después del partido inaugural de la temporada 2024 del San Diego Wave FC en casa. El equipo de la National Women’s Soccer League (NWSL) batió récords de asistencia al congregar a más de 32.000 aficionados en el Snapdragon Stadium.

"Después fuimos a otro local de la zona y surgió la conversación sobre por qué no teníamos un espacio propio donde pudiéramos ir a celebrar grandes noches como aquella", explicó Millsaps.

Brenden Tuccinardi / KPBS A mural designed by FemmeFolio Design Studio and painted by Allison Hunsley serves as the centerpiece of a standing-room-only area of One of Us in North Park on July 22, 2026.

'Diseñado para reunirse'

Según su sitio web, One of Us está "redefiniendo lo que significa ir a un bar". Aunque su menú incluye la oferta típica de bar —alitas de pollo, tater tots, cerveza—, también cuenta con opciones más elaboradas. Las pizzas al horno de carbón y los cócteles artesanales distinguen al establecimiento. Además, hay mucho espacio para sentarse o estar de pie y, por supuesto, televisores.

"Nos aseguramos de colocar suficientes televisores por todo el local para poder tener, ya sabes, un partido aquí, otro allá y otro más allá", comentó Millsaps.

Pero, en general, el espacio está diseñado para fomentar la convivencia, especialmente en una sección de la esquina que exhibe un mural diseñado por FemmeFolio Design Studio y pintado por Allison Hunsley. El mural pretende ser la pieza central del bar, señaló Millsaps, y el área que lo rodea está reservada para estar de pie, permitiendo así que los clientes socialicen y se tomen fotos.

"No sé ustedes, pero a mí me gusta moverme durante un evento deportivo. No me gusta quedarme sentado; suelo ir de mesa en mesa hablando con la gente mientras estoy aquí, y quiero que los demás puedan hacer lo mismo", dijo Millsaps.

También hay una zona de juegos recreativos con una máquina de gancho, donde los jugadores pueden intentar conseguir artículos de merchandising del Wave FC.

El lugar ideal

One of Us abrió sus puertas este mes, justo cuando la NWSL regresaba de su pausa de mitad de temporada, y rápidamente se ha convertido en el sitio predilecto para ver los partidos del Wave FC. Durante el fin de semana de inauguración, la fila para entrar daba la vuelta a la manzana, según contó Millsaps. Sin duda, ayudó que hubiera un partido del Wave el viernes, el encuentro por el tercer puesto del Mundial masculino de la FIFA el sábado y la final entre España y Argentina el domingo.

Brenden Tuccinardi / KPBS Carol Kuck and her friends sit at a large table at One of Us in North Park on July 22, 2026.

Carol Kuck, residente de San Diego, intentó visitar One of Us durante el fin de semana de su inauguración. Aunque no logró entrar esa vez, regresó al bar el jueves siguiente para ver baloncesto femenil.

Kuck expresó su satisfacción por contar con un espacio donde celebrar los logros deportivos de las mujeres.

"Creo que el ambiente actual transmite la sensación de ser un lugar donde se nos reconoce como mujeres; un sitio al que pertenecemos y donde se nos valora. Es algo fantástico para el deporte femenil, pero también para las mujeres y para todos los aficionados al deporte en general", comentó Kuck.

Ese es precisamente el ambiente que busca crear One of Us.

"Si eres aficionado al deporte femenino en general, aquí eres bienvenido. No importa cuál sea tu nivel de conocimientos deportivos; lo único que cuenta es que traigas energía positiva y estés contento de estar aquí. Queremos que estés aquí", afirmó Millsaps.