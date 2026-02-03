El regreso de Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, pone en alerta a residentes de El Centro

Nota: Para escuchar el reportaje en español, abre el video en Youtube y puedes cambiar la pista de audio en la configuración del video.

El regreso de Greg Bovino, líder de la Patrulla Fronteriza, al sector de El Centro, tiene a varios residentes preocupados de que las tácticas de "mano dura" por los agentes bajo su mando lleguen a la región, según comentaron varias personas a KPBS.

Los videos de oficiales de migración bajo el mando de Bovino enfrentándose a manifestantes se han vuelto algo común desde sus primeras operaciones en Los Ángeles durante la primavera.

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses en tiroteos en Minneapolis el mes pasado reavivó las protestas.

''Me daría terror ver en las calles de aquí a gente vestida como se han vestido los de la Patrulla Fronteriza y el ICE en Chicago, Minneapolis y Los Ángeles; pateando personas, lanzando gas lacrimógeno y rociando a la gente en la cara'', comentó Edie Harmon.

Harmon ha vivido en Ocotillo por mucho tiempo; es una ambientalista que ha tenido conflictos con la Patrulla Fronteriza a lo largo de los años.

Conoció a Bovino en 2020 y asegura que ya no lo reconoce

''La persona que he visto en la televisión en las últimas semanas o meses no es la misma que yo creía que era cuando hablé con él'', afirmó.

Por su cercanía con la frontera entre México y Estados Unidos, El Centro tiene una larga historia con la Patrulla Fronteriza".

Matt Bowler/ Staff Frances Beope in the living room of her El Centro home Thursday, Jan. 29, 2026.

"Frances Beope nació en Calexico y ha vivido en el Valle Imperial toda su vida. La consejera universitaria jubilada comentó que la Patrulla Fronteriza es parte de la comunidad.

''Muchas de nuestras familias están integradas, así que muchos de los agentes de la Patrulla Fronteriza resultan ser de aquí'', señaló. ''Son nuestros vecinos, son nuestros primos''.

Bovino se convirtió en el rostro de la mano dura migratoria del gobierno de Trump cuando los agentes de migración empezaron a saturar las ciudades la primavera pasada. A Bovino se le vio encabezando redadas, lanzando botes de gas lacrimógeno a los manifestantes y justificando esas tácticas ante las cámaras en conferencias de prensa.

Además, con frecuencia es el único agente federal que no usa máscara para ocultar su identidad".

Jen Golbeck / AP U.S. Border Patrol Cmdr. Gregory Bovino shouts at protesters, Sunday, Jan. 11, 2026, in Minneapolis.

"Después de que agentes bajo su mando mataran a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el pasado 24 de enero, Bovino insistió en que los agentes de migración han sido víctimas de ataques. Aseguró que Pretti —quien tenía licencia para portar armas y estaba armado— tenía la intención de herir a los oficiales.

''En todo el país, los hombres y mujeres del DHS han sido atacados, baleados, víctimas de doxing (difusión de datos personales) y sus familias han sido amenazadas'', afirmó Bovino en una conferencia de prensa. ''Esto parece ser una situación donde un individuo quería causar el máximo daño posible y masacrar a los agentes''.

Sin embargo, varios videos del incidente no respaldan la versión de Bovino.

''¿Cómo puedes respetar a alguien cuando sabes que esa persona no está siendo honesta contigo?'', cuestionó Harmon..

Matt Bowler/ Staff Edie Harmon in El Centro Thursday, Jan. 29, 2026.

El 26 de enero, The Atlantic informó que Bovino había sido removido de su cargo como el llamado ''comandante operativo'' de la Patrulla Fronteriza y que regresaría a El Centro, donde anteriormente se desempeñó como jefe de sector.

Bovino comenzó su carrera en la Patrulla Fronteriza en El Centro en 1996. A lo largo de los años ha tenido ascensos y traslados a otros lugares, pero pasó la mayor parte de su trayectoria en California, incluyendo una etapa en Imperial Beach. En 2020, se convirtió en el jefe de patrulla en El Centro.

En 2023, tras unas publicaciones polémicas en redes sociales, fue retirado del cargo brevemente, pero lo reinstalaron semanas después. En enero de 2025, envió agentes a más de 300 millas al norte para operativos de redadas cerca de Bakersfield.

Bovino se refiere a El Centro como el ''premier sector'' (sector principal) de la Patrulla Fronteriza.

''El Centro es el 'premier sector' para la Patrulla Fronteriza, ¿por qué nos tratan como un terreno baldío, como un lugar a donde pueden mandar sus desperdicios políticos?'', cuestionó el alcalde de Calipatria, Michael Luellen.

Luellen, de 21 años, es el funcionario electo más joven de California. Calipatria se encuentra a unos 30 minutos en auto al norte de El Centro, cerca del Salton Sea.

Matt Bowler/ Staff Calipatria mayor Michael Luellen stands in the city council chambers in Calipatria, Ca., Thursday, Jan. 29, 2026.

Dijo que Bovino le debe respuestas a la comunidad.

''¿Seguirá bombardeando nuestras calles?, ¿seguirá sitiando nuestras ciudades?'', cuestionó Luellen. ''¿Y ahora resulta que regresa para jubilarse? Estas son las preguntas que no dejan dormir a nuestra comunidad''.

Eric Montoya Reyes, organizador comunitario en el Valle Imperial y director ejecutivo de Los Amigos de la Comunidad, afirmó que no quiere ver a Bovino de vuelta.

''Me decepciona que no se haya retirado discretamente, como debería haberlo hecho'', comentó.

A Reyes también le preocupa el impacto que la reciente mala fama de Bovino y sus tácticas tengan sobre los agentes de la región.

''Espero que eso no se convierta en la norma aquí en el Condado de Imperial'', señaló. ''Nuestra relación no ha sido de antagonismo. Hay gente que nació y creció aquí y luego se metieron a la Patrulla Fronteriza... son parte del tejido de la comunidad, eso es algo inevitable''.

Matt Bowler/ Staff Eric Montoya Reyes stands in Bucklin Park in El Centro, Ca., Thursday, Jan. 29, 2026.

El Valle Imperial depende de la mano de obra migrante para sostener su industria agrícola, la cual genera más de 2 mil millones de dólares anuales.

''Esta comunidad no podría sobrevivir sin la población inmigrante transfronteriza que tenemos'', afirmó Reyes. ''Ellos cosechan nuestros campos... cuidan nuestras tierras y a nuestros hijos... permitiendo que mucha gente aquí gane muchísimo dinero''.

El 29 de enero, un pequeño grupo de personas organizó una protesta frente a la estación de la Patrulla Fronteriza en El Centro, recibiendo el apoyo constante de los automovilistas que tocaban sus cláxones al pasar.

Beope señaló que su mayor preocupación es que Bovino no rinda cuentas por las tácticas de mano dura que ella considera ilegales.

''No están respetando la ley'', dijo Beope sobre los agentes de migración. ''No respetan la Cuarta Enmienda, mucho menos la Primera. Me parece muy indignante que no rinda cuentas, porque su liderazgo definitivamente ha sido muy abusivo tanto con los inmigrantes como con los ciudadanos estadounidenses''.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a varias preguntas sobre el futuro de Bovino ni sobre cuál será su papel, si es que tendrá alguno, en el sector de la Patrulla Fronteriza de El Centro.

