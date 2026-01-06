ICE incumple el plazo para publicar informe sobre muerte bajo custodia en el Condado de Imperial

Nota: Puedes activar el idioma al español en la configuración del video.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) no cumplió con el plazo obligatorio establecido por el Congreso para dar a conocer más detalles sobre la muerte bajo custodia de un inmigrante chino en un centro de detención del Condado de Imperial a finales de septiembre.

El plazo, establecido por el Congreso en una ley de presupuesto de 2018, otorga a la agencia federal de inmigración 90 días para publicar un informe sobre lo ocurrido cuando alguien fallece mientras se encuentra bajo su custodia.

Huabing Xie murió el 29 de septiembre, según informó ICE. En un comunicado de prensa, la agencia señaló que Xie sufrió una convulsión mientras estaba detenido en el Centro de Detención Regional de Imperial en Calexico y falleció esa misma tarde en un hospital cercano.

ICE no respondió a múltiples solicitudes de comentarios la semana pasada. La agencia se había negado previamente a responder a las preguntas de KPBS, citando una investigación en curso.

El retraso en la difusión de los detalles sobre la muerte de Xie se produce en un momento en que el número de inmigrantes que mueren bajo detención federal sigue en aumento. En octubre, NPR informó que 2025 se había convertido en el año más mortífero en décadas para los inmigrantes bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos.

Desde entonces, las muertes parecen haber aumentado drásticamente. Tan solo en diciembre, siete personas murieron bajo la custodia de ICE, según Austin Kocher, profesor de la Universidad de Syracuse que estudia el control migratorio.

Defensores de los derechos de los inmigrantes señalaron que el retraso está impidiendo que información crucial llegue al público, a los funcionarios locales y a los miembros del Congreso que podrían decidir investigar más a fondo.

“Es bastante inquietante”, comentó Jesse Franzblau, director de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (National Immigrant Justice Center). “Especialmente porque, al mismo tiempo, están expandiendo el sistema de detención a una escala mucho mayor de lo que jamás hayamos visto antes”.

Protesters confront police on the 101 Freeway near the Metropolitan Detention Center of downtown Los Angeles, Sunday, June 8, 2025, following last night's immigration raid protest.

ICE debe cumplir con ciertos requisitos cuando alguien muere bajo su custodia.

De acuerdo con un memorándum de políticas internas de febrero de 2025, se supone que la agencia debe informar inmediatamente el fallecimiento a varios organismos de supervisión federal y avisar al público en un plazo de 48 horas.

En segundo lugar, ICE debe investigar las causas de la muerte. La agencia indicó en su sitio web que lleva a cabo una serie de revisiones médicas internas e investigaciones de supervisión, las cuales finalmente se envían a la Oficina para los Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

Conforme a las disposiciones aprobadas por el Congreso en 2018, la agencia tiene un plazo de 90 días para publicar un informe sobre el fallecimiento. Ese documento, llamado “Informe de fallecimiento de un detenido” , ofrece un breve resumen del historial médico de la persona y las circunstancias que, según el gobierno, provocaron su muerte.

Aunque estos informes suelen ser muy limitados en alcance y detalle, Franzblau afirmó que son un primer paso importante hacia una mayor transparencia.

''El valor reside en incentivar un mayor escrutinio”, declaró. “Para que el Congreso lo utilice para impulsar más y exponer los hechos reales detrás de la muerte bajo custodia”.

La última vez que ICE publicó un informe fue sobre Ismael Ayala-Uribe, exbeneficiario de DACA que se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino, y falleció tan solo una semana antes que Xie.

Imperial Regional Detention Facility in an undated photo

En el Valle de Imperial, el incumplimiento del plazo sigue generando interrogantes sobre la calidad de la atención médica en el centro de detención.

Semanas después de la muerte de Xie, Management and Training Corporation (MTC) —la empresa penitenciaria privada que administra la instalación— publicó una oferta de trabajo en línea buscando a un médico para brindar asistencia médica de emergencia y "monitorear todas las posibles enfermedades catastróficas".

Marina Arteaga, organizadora del grupo de defensa Imperial Liberation Collaborative, señaló que, desde el verano pasado, ICE ha prohibido que los defensores de los derechos de los inmigrantes visiten a los detenidos dentro del centro de detención local.

Arteaga mencionó que su organización ha logrado comunicarse con varios detenidos a través de sus familiares, pero no han podido obtener actualizaciones sobre las condiciones actuales dentro de la instalación.

Tras la muerte de Xie, Arteaga y otros activistas locales solicitaron al Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial que utilizara sus facultades otorgadas por el estado para inspeccionar el centro. El condado aún no ha accedido a realizar dicha inspección, afirmó.

“Debería haber supervisión en el centro de detención”, dijo. “Hablamos del nivel estatal, federal y del condado. Y no ha habido ninguna”.

Arteaga también enfatizó que Xie no tenía antecedentes penales conocidos y que había sido puesto en libertad bajo palabra tras su arresto inicial en la frontera entre EE. UU. y México en 2023.

“La forma más clara de haber evitado esto era dejarlo en libertad”, dijo Arteaga. “No había necesidad de que estuviera detenido”.

