La poderosa historia migratoria de una madre venezolana ofrece una mirada a un país en crisis

Durante el pasado fin de semana, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una operación en Venezuela que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, según confirmó la administración de Trump. La acción ha desatado una controversia significativa dentro de la comunidad internacional, con reacciones que van desde el apoyo a la destitución de Maduro hasta la defensa firme de la soberanía de Venezuela.

En medio de estas intensas discusiones, las historias personales de quienes están atrapados en esta agitación política suelen pasar desapercibidas. El año pasado, el equipo de Port of Entry comenzó a reportar sobre las condiciones que presagiaban los eventos que se desarrollan hoy, a través de la experiencia de una madre venezolana.

Hablamos con una mujer venezolana que pidió no ser identificada porque no tiene estatus legal en Estados Unidos y teme ser deportada. Dijo que dejó su país cuando las condiciones de vida llegaron a un punto crítico. La escasez de agua, la inseguridad alimentaria, el desempleo y la violencia generalizada la obligaron a buscar un cambio, explicó, pese a enfrentar acoso y hostilidad por su labor de activismo.

A finales de 2016, ella y su hijo de 10 años dejaron atrás a su familia y la vida que conocían para huir de la crisis. Viajaron a México con la esperanza de reunirse con su esposo, del que estaba separada, en Los Ángeles, cruzando por Tijuana. Él había salido de Venezuela cinco años antes.

En su búsqueda de un mejor futuro, enfrentó desafíos comunes para muchas personas migrantes. Contó que en 2022, bajo la presidencia de Joe Biden, una vía legal —el programa de parole humanitario— le permitió ingresar a Estados Unidos y reunir de nuevo a su familia. Sin embargo, dijo que la situación cambió cuando el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2025.

Su historia migratoria refleja resiliencia y pone en evidencia el impacto humano de la inestabilidad política, más allá de cualquier ideología. Su experiencia aporta matices en un momento político profundamente polarizado.

Escucha su historia con más detalle en los dos episodios de “Illegal by Decree” del podcast Port of Entry, disponibles tanto en inglés como en español.