Medida A: Impuesto sobre viviendas no principales

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?

A favor:

Quienes apoyan la Medida A dicen que generará ingresos importantes para proteger los servicios de la ciudad, al mismo tiempo que incentivará a los propietarios a rentar sus viviendas a residentes de largo plazo, lo que ayudaría a aliviar la escasez de vivienda.

También argumentan que el impuesto sólo afectaría a personas con mayores recursos, ya que la mayoría de los residentes de San Diego no puede costear una segunda vivienda, mucho menos mantenerla vacía gran parte del año.

Principales apoyos San Diego and Imperial Counties Labor Council

San Diego Housing Federation

El concejal de San Diego, Sean Elo-Rivera Financiamiento La organización Alliance San Diego ha reportado una donación de $25,000 dólares a la campaña por el “sí”. Hasta el 14 de abril, no se habían reportado otras donaciones superiores a $1,000 dólares.

En contra:

Quienes se oponen a la Medida A señalan que aumentaría una carga fiscal ya de por sí alta y que vulneraría la privacidad y los derechos de propiedad de los dueños de viviendas.

También argumentan que al tratarse de un impuesto general sin un plan específico de gasto, la ciudad no puede garantizar que los recursos se utilicen de acuerdo con las prioridades de los votantes.Además, apuntan a una medida similar en San Francisco que un juez declaró inconstitucional, caso que actualmente está en proceso de apelación.