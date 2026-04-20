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Guía Electoral - Información para votantes y recursos en español

Medida A: Impuesto sobre viviendas no principales

Por Andrew Bowen / Metro Reporter
Publicado en April 20, 2026 at 2:45 PM PDT
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A gran escala

La Medida A propone poner un impuesto a viviendas en San Diego que no son declaradas como residencia principal y que permanecen desocupadas la mayor parte del año. Los ingresos generados se destinarían al fondo general de la ciudad, la cual financia servicios como seguridad pública, bibliotecas, parques e infraestructura.


Cómo funcionaría

La Medida A aplica a viviendas que no se consideran residencia principal de una persona y que permanecen desocupadas durante 183 días o más al año. Las viviendas que sí son residencia principal o que están ocupadas la mayor parte del año no estarían sujetas al impuesto.



Originalmente, la Medida A se llamaba “impuesto a viviendas vacías”, pero un juez determinó que ese nombre era engañoso, ya que el impuesto también aplicaría a viviendas ocupadas menos de la mitad del año.

¿Por qué está en la boleta?

La Medida A fue propuesta por el concejal Sean Elo-Rivera y colocada en la boleta por el Consejo de la Ciudad con una votación de 8 a 1. La propuesta surgió después de que la ciudad se viera obligada a recortar servicios de su presupuesto debido a una tendencia prolongada en la que los costos han aumentado más rápido que los ingresos.

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?

A favor:

Quienes apoyan la Medida A dicen que generará ingresos importantes para proteger los servicios de la ciudad, al mismo tiempo que incentivará a los propietarios a rentar sus viviendas a residentes de largo plazo, lo que ayudaría a aliviar la escasez de vivienda.

También argumentan que el impuesto sólo afectaría a personas con mayores recursos, ya que la mayoría de los residentes de San Diego no puede costear una segunda vivienda, mucho menos mantenerla vacía gran parte del año.

En contra:

Quienes se oponen a la Medida A señalan que aumentaría una carga fiscal ya de por sí alta y que vulneraría la privacidad y los derechos de propiedad de los dueños de viviendas.
También argumentan que al tratarse de un impuesto general sin un plan específico de gasto, la ciudad no puede garantizar que los recursos se utilicen de acuerdo con las prioridades de los votantes.Además, apuntan a una medida similar en San Francisco que un juez declaró inconstitucional, caso que actualmente está en proceso de apelación.

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Politics Política y eleccionesSan Diego GovernmentSan Diego
Andrew Bowen
I cover local government — a broad beat that includes housing, homelessness and infrastructure. I'm especially interested in the intersections of land use, transportation and climate change.
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