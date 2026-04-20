Medida A: Impuesto sobre viviendas no principales

A gran escala
La Medida A propone poner un impuesto a viviendas en San Diego que no son declaradas como residencia principal y que permanecen desocupadas la mayor parte del año. Los ingresos generados se destinarían al fondo general de la ciudad, la cual financia servicios como seguridad pública, bibliotecas, parques e infraestructura.
Cómo funcionaría
Originalmente, la Medida A se llamaba “impuesto a viviendas vacías”, pero un juez determinó que ese nombre era engañoso, ya que el impuesto también aplicaría a viviendas ocupadas menos de la mitad del año.
- Propiedades con cuatro unidades o menos donde el propietario habita una de ellas la mayor parte del año
- Propiedades que quedan inhabitables debido a desastres naturales o eventos catastróficos (hasta por dos años)
- Propiedades de nueva construcción que están activamente en venta o renta (hasta por dos años)
- Propiedades desocupadas porque el propietario falleció, se mudó a una institución de cuidado o fue desplegado o reubicado por servicio militar
Las viviendas no principales propiedad de empresas pagarían un recargo adicional de $4,000 dólares en 2027, que subiría a $5,000 en 2028.
A partir de 2029, la tarifa se ajustaría anualmente conforme a la inflación.
Los pagos tardíos tendrían una multa del 10%. Si se detecta fraude para evitar el pago, el propietario tendría que pagar el doble.
¿Por qué está en la boleta?
La Medida A fue propuesta por el concejal Sean Elo-Rivera y colocada en la boleta por el Consejo de la Ciudad con una votación de 8 a 1. La propuesta surgió después de que la ciudad se viera obligada a recortar servicios de su presupuesto debido a una tendencia prolongada en la que los costos han aumentado más rápido que los ingresos.
¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?
A favor:
Quienes apoyan la Medida A dicen que generará ingresos importantes para proteger los servicios de la ciudad, al mismo tiempo que incentivará a los propietarios a rentar sus viviendas a residentes de largo plazo, lo que ayudaría a aliviar la escasez de vivienda.
También argumentan que el impuesto sólo afectaría a personas con mayores recursos, ya que la mayoría de los residentes de San Diego no puede costear una segunda vivienda, mucho menos mantenerla vacía gran parte del año.
- San Diego and Imperial Counties Labor Council
- San Diego Housing Federation
- El concejal de San Diego, Sean Elo-Rivera
En contra:
Quienes se oponen a la Medida A señalan que aumentaría una carga fiscal ya de por sí alta y que vulneraría la privacidad y los derechos de propiedad de los dueños de viviendas.
También argumentan que al tratarse de un impuesto general sin un plan específico de gasto, la ciudad no puede garantizar que los recursos se utilicen de acuerdo con las prioridades de los votantes.Además, apuntan a una medida similar en San Francisco que un juez declaró inconstitucional, caso que actualmente está en proceso de apelación.
- Taxpayers Association del Condado de San Diego
- San Diego Association of Realtors
- El exconcejal de San Diego, Scott Sherman