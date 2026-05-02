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Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores del Condado de Imperial

Por Kori Suzuki / South Bay and Imperial Valley Reporter
Publicado en May 2, 2026 at 10:17 PM PDT
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¿Qué hace un supervisor del condado?

Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como estampillas o apoyo alimentario), Medi-Cal y el sistema de cuidado temporal (foster care). Sin embargo, el condado tiene control limitado sobre cómo se operan estos programas.

Donde sí tienen mucho más control directo es en las zonas no incorporadas del condado —es decir, las áreas que no forman parte de una ciudad—, que en lugares como Imperial County representan gran parte del territorio fuera de sus siete ciudades incorporadas.

Además, la Junta de Supervisores es la máxima autoridad en decisiones sobre uso de suelo. Esto incluye aprobar permisos, cambios de zonificación, modificaciones al plan general del condado, ajustes a ordenanzas y la adopción de versiones actualizadas de ese plan general.

¿Cuánto gana un supervisor del condado?

Para 2025, los supervisores del condado tienen salarios totales que van aproximadamente de $62,000 a $66,000 dólares al año.

Fuente: California State Controller

Distrito 1

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Los candidatos

Enrique "Kiki" Alvarado

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Alvarado es actualmente investigador criminal en la Oficina del Defensor Público del Condado de Imperial y anteriormente trabajó como oficial de libertad condicional del condado.
  • Principales prioridades:


    • Seguridad pública
    • Revitalización económica
    • Salud comunitaria

Jesus Eduardo Escobar

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional:
    Escobar es el actual supervisor del Distrito 1 y fue elegido en 2018. Anteriormente, formó parte del Concejo Municipal de Calexico. Trabajó como gerente bancario durante 16 años y actualmente se desempeña como agente aduanal de los Estados Unidos, según su página web del condado.
  • Principales prioridades: Escobar no respondió a las preguntas de KPBS ni expuso prioridades claras en su declaración de candidato.

Joong Kim

  • Partido: Independiente
  • Trayectoria profesional: Kim se desempeñó anteriormente como alcalde de Calexico y como miembro de la junta escolar a mediados de la década de 2010. Se postuló sin éxito para supervisor del condado en 2022.
  • Principales prioridades:

    • Carreteras e infraestructura
    • Construcción de complejos deportivos
    • Creación de empleo

Las problemáticas

Escobar, el supervisor en funciones, actualmente enfrenta acusaciones de haber acosado sexualmente a una subordinada durante varios años.

En una demanda presentada el año pasado contra Escobar y el condado, la ex secretaria de la Junta de Supervisores, Blanca Acosta, también alegó que Escobar hizo comentarios sexuales no deseados y la tocó en la cabeza, el rostro y el cuello sin su consentimiento. En una ocasión, según la denuncia, Escobar presuntamente la besó sin previo aviso en su oficina.

Acosta también afirma que funcionarios del condado sabían del acoso, pero no tomaron medidas para detenerlo. Por el contrario, asegura que hubo represalias en su contra: la pusieron en licencia administrativa y finalmente la despidieron en 2024.

KPBS pidió a los candidatos que respondieran a estas acusaciones contra el supervisor Escobar y que explicaran qué acciones tomarían, de ser electos, para prevenir el acoso sexual a nivel condado.

  • Alvarado calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes” y dijo que merecen ser evaluadas en un proceso justo e imparcial. Señaló que, como supervisor, apoyaría el uso de auditores externos independientes para atender denuncias de acoso, implementaría capacitaciones obligatorias e interactivas para funcionarios electos y jefes de departamento, y fortalecería las políticas de protección a denunciantes.
  • Kim, por su parte, describió las acusaciones como “no comprobadas”, pero coincidió en que todo el personal del condado debería recibir capacitación sobre acoso sexual.
  • Escobar no respondió a las preguntas ni abordó el tema en su declaración como candidato.

Distrito 5

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Los candidatos

John Hawk

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional:Hawk es actualmente supervisor del condado de Imperial. Fue elegido en 2022. También recibe ingresos de dos empresas familiares, Horizon Farms y Alamo Equipment, ambas valoradas en más de un millón de dólares.
  • Principales prioridades:

    • Infraestructura
    • Empleos
    • Parques públicos

Patricia "Patty" Lizarraga

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Lizarraga trabajó en el Departamento de Auditoría y Control del Condado de Imperial durante 25 años y se jubiló a principios de este año.
  • Principales prioridades:

    • Seguridad pública y control animal
    • Desarrollo económico
    • Rendición de cuentas y gestión fiscal

Lorena Minor-Montes

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Minor-Montes trabaja actualmente como supervisora ​​de estacionamiento y tráfico en el Departamento de Policía de Calexico. También es miembro del Comité Central del Partido Demócrata del Condado de Imperial.
  • Principales prioridades:

    • Desarrollo económico
    • Infraestructura del condado
    • Atención médica

Las problemáticas

Desde el año pasado, el condado de Imperial ha sido escenario de un intenso debate sobre un megaproyecto de centros de datos propuesto por la empresa Imperial Valley Computer Manufacturing (IVCM), con sede en Huntington Beach.

Hawk, el supervisor en funciones, votó recientemente a favor de aprobar una fusión de predios clave para el proyecto. KPBS preguntó a los candidatos si apoyan este desarrollo y, en general, la instalación de centros de datos en el Valle Imperial.

  • Hawk defendió su voto a favor de la fusión de predios. Dijo que, en lo personal, preferiría ver el proyecto en otra ubicación, pero como supervisor tenía que “respetar los usos permitidos en una zona industrial”. Añadió que sí apoya los centros de datos en la zona de Lithium Valley, cerca del Mar de Salton, donde podrían operar con energía geotérmica.
  • Lizarraga dijo que apoya un “desarrollo económico responsable”, incluyendo centros de datos. Sin embargo, señaló que la población merece “total transparencia”, lo que implica una evaluación ambiental completa y respuestas claras sobre el uso de agua, la demanda de energía y los impactos en la comunidad.
  • Minor-Montes dijo que se opone al proyecto de IVCM debido a su ubicación, la falta de acercamiento con la comunidad y la ausencia de una evaluación ambiental. Añadió que nuevos proyectos de centros de datos deberían requerir revisiones ambientales, participación pública y la intervención del Distrito de Riego de Imperial, la entidad regional encargada de agua y energía.

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Politics Política y eleccionesImperial County
Kori Suzuki
Kori Suzuki covers South San Diego County and the Imperial Valley for KPBS. He reports on the decisions of local government officials with a particular focus on environmental issues, housing affordability, and race and identity. He is especially drawn to stories that show how we are all complicated and multidimensional.
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