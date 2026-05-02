Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores del Condado de Imperial

¿Qué hace un supervisor del condado?
Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como estampillas o apoyo alimentario), Medi-Cal y el sistema de cuidado temporal (foster care). Sin embargo, el condado tiene control limitado sobre cómo se operan estos programas.
Donde sí tienen mucho más control directo es en las zonas no incorporadas del condado —es decir, las áreas que no forman parte de una ciudad—, que en lugares como Imperial County representan gran parte del territorio fuera de sus siete ciudades incorporadas.
Además, la Junta de Supervisores es la máxima autoridad en decisiones sobre uso de suelo. Esto incluye aprobar permisos, cambios de zonificación, modificaciones al plan general del condado, ajustes a ordenanzas y la adopción de versiones actualizadas de ese plan general.
¿Cuánto gana un supervisor del condado?
Para 2025, los supervisores del condado tienen salarios totales que van aproximadamente de $62,000 a $66,000 dólares al año.
Fuente: California State Controller
Distrito 1
Los candidatos
Enrique "Kiki" Alvarado
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Alvarado es actualmente investigador criminal en la Oficina del Defensor Público del Condado de Imperial y anteriormente trabajó como oficial de libertad condicional del condado.
- Principales prioridades:
- Seguridad pública
- Revitalización económica
- Salud comunitaria
- Imperial County Deputy Sheriffs’ Association
- Total recaudado: Nada reportado
Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Jesus Eduardo Escobar
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional:
Escobar es el actual supervisor del Distrito 1 y fue elegido en 2018. Anteriormente, formó parte del Concejo Municipal de Calexico. Trabajó como gerente bancario durante 16 años y actualmente se desempeña como agente aduanal de los Estados Unidos, según su página web del condado.
- Principales prioridades: Escobar no respondió a las preguntas de KPBS ni expuso prioridades claras en su declaración de candidato.
- Total recaudado: $4,000 dólares
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas del condado de San Diego.
Cómo encontrar la información:
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- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Joong Kim
- Partido: Independiente
- Trayectoria profesional: Kim se desempeñó anteriormente como alcalde de Calexico y como miembro de la junta escolar a mediados de la década de 2010. Se postuló sin éxito para supervisor del condado en 2022.
- Principales prioridades:
- Carreteras e infraestructura
- Construcción de complejos deportivos
- Creación de empleo
- Total recaudado: Ninguno reportado
Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
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Las problemáticas
En una demanda presentada el año pasado contra Escobar y el condado, la ex secretaria de la Junta de Supervisores, Blanca Acosta, también alegó que Escobar hizo comentarios sexuales no deseados y la tocó en la cabeza, el rostro y el cuello sin su consentimiento. En una ocasión, según la denuncia, Escobar presuntamente la besó sin previo aviso en su oficina.
Acosta también afirma que funcionarios del condado sabían del acoso, pero no tomaron medidas para detenerlo. Por el contrario, asegura que hubo represalias en su contra: la pusieron en licencia administrativa y finalmente la despidieron en 2024.
KPBS pidió a los candidatos que respondieran a estas acusaciones contra el supervisor Escobar y que explicaran qué acciones tomarían, de ser electos, para prevenir el acoso sexual a nivel condado.
- Alvarado calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes” y dijo que merecen ser evaluadas en un proceso justo e imparcial. Señaló que, como supervisor, apoyaría el uso de auditores externos independientes para atender denuncias de acoso, implementaría capacitaciones obligatorias e interactivas para funcionarios electos y jefes de departamento, y fortalecería las políticas de protección a denunciantes.
- Kim, por su parte, describió las acusaciones como “no comprobadas”, pero coincidió en que todo el personal del condado debería recibir capacitación sobre acoso sexual.
- Escobar no respondió a las preguntas ni abordó el tema en su declaración como candidato.
Escobar, el supervisor en funciones, votó recientemente a favor de aprobar una fusión de terrenos clave para el proyecto. KPBS pidió a los candidatos que compartieran si apoyan este proyecto en particular y, en general, el desarrollo de centros de datos en el Valle Imperial.
- Alvarado dijo que se opondría al centro de datos de IVCM por su cercanía a viviendas y a una escuela primaria, así como por la rapidez con la que el condado ha avanzado las aprobaciones y el posible impacto en la infraestructura de servicios públicos. Señaló que sí apoyaría otros proyectos de centros de datos siempre y cuando pasen por revisiones ambientales, involucren a la comunidad y establezcan acuerdos vinculantes de beneficios comunitarios. “Necesitamos industria que sirva al Valle Imperial, no que solo lo use”, dijo.
- Kim expresó que se opone al proyecto de IVCM y consideró que este tipo de instalaciones deberían prohibirse en todo el condado.
- Escobar no respondió a las preguntas ni abordó el tema en su declaración como candidato.
En el condado de Imperial, donde se registran regularmente las tasas de desempleo más altas de California, es difícil encontrar empleos bien remunerados con buenas prestaciones y estabilidad laboral. KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para mejorar el acceso a empleos bien pagados.
- Alvarado afirmó que se centraría en ampliar los programas de formación profesional y aprendizaje para la extracción de litio y energías renovables mediante alianzas con Imperial Valley College y la Universidad Estatal de San Diego. También indicó que impulsaría una ordenanza que priorizara la contratación local en los proyectos de infraestructura financiados por el condado.
- Kim declaró que buscaría subvenciones para el desarrollo económico.
- Escobar no respondió a las preguntas ni abordó el tema en su declaración de candidatura.
Como gran parte de California, el condado de Imperial ha visto un aumento pronunciado en el costo de rentar o comprar una vivienda en los últimos años. El número de personas en situación de calle también ha crecido significativamente en la última década, aunque ha tenido algunas variaciones en años recientes.
KPBS preguntó a los candidatos cuáles son sus planes para atender la escasez de vivienda y la falta de vivienda.
- Alvarado dijo que fortalecería la colaboración del condado con el Imperial Valley Continuum of Care, la organización regional que atiende la falta de vivienda, así como con grupos locales como Brown Bag Coalition. También señaló que impulsaría agilizar los permisos para viviendas multifamiliares asequibles y buscar subvenciones estatales como Project Homekey para convertir propiedades subutilizadas en vivienda.
- Kim dijo que intentaría obtener fondos para atender campamentos y desarrollar vivienda asequible.
- Escobar no respondió a las preguntas ni abordó el tema en su declaración como candidato.
El condado de Imperial es uno de los muchos condados de Estados Unidos con escasez de atención médica adecuada. En particular, la región carece de suficientes médicos de atención primaria y camas de hospital, según un estudio de 2021 de la empresa de precios de medicamentos recetados GoodRX.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para mejorar el acceso a la atención médica.
- Alvarado afirmó que se centraría en ampliar las clínicas de salud comunitarias y en restablecer una sala de emergencias permanente y confiable en Calexico. Añadió que también impulsaría un aumento en la financiación del condado para unidades móviles de salud y utilizaría programas de incentivos regionales para atraer a más profesionales médicos especializados.
- Kim declaró que apoyaría la separación del recién formado Distrito de Atención Médica del Valle Imperial "tal como estaba" y la mejora de su administración.
- Escobar no respondió a las preguntas ni abordó el tema en su declaración de candidatura.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para abordar la contaminación del aire y mejorar su calidad.
- Alvarado afirmó que buscaría activamente financiación estatal y federal para pavimentar caminos sin pavimentar e instalar sistemas avanzados de filtración de aire en las escuelas locales. Añadió que también intentaría colaborar estrechamente con el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial para hacer cumplir las normas ambientales estrictas para proyectos industriales a gran escala.
- Kim declaró que mejoraría la administración y la aplicación de la normativa para ayudar a las empresas agrícolas e industriales a cumplir con las normas de calidad del aire.
- Escobar no respondió a las preguntas ni abordó el tema en su declaración de candidatura.
El condado de Imperial alberga el Centro Regional de Detención de Imperial, una de las siete instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en California. El centro tiene un historial de violaciones a las propias normas sanitarias del ICE. Desde que la administración Trump asumió el cargo, dos inmigrantes han fallecido tras sufrir problemas de salud en el centro.
California ha otorgado a los funcionarios del condado la autoridad para inspeccionar los centros de detención del ICE. Hasta el momento, los supervisores y funcionarios de salud del condado de Imperial no han hecho uso de dicha facultad, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
KPBS preguntó a los candidatos cómo abordarían el tema del Centro Regional de Detención de Imperial y si ejercerían su autoridad para inspeccionar las instalaciones.
- Alvarado calificó las muertes como "una grave preocupación que exige transparencia". Afirmó que no esperaría más quejas, sino que solicitaría a la Junta de Supervisores que ordenara a los funcionarios de salud del condado realizar visitas periódicas y sin previo aviso al centro de detención. "Debemos garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus legal, sean tratadas con la dignidad humana básica y tengan acceso a atención médica adecuada", escribió.
- Kim afirmó que haría uso de las facultades de inspección del condado.
- Escobar no respondió a las preguntas ni abordó el tema en su declaración de candidatura.
Distrito 5
Los candidatos
John Hawk
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional:Hawk es actualmente supervisor del condado de Imperial. Fue elegido en 2022. También recibe ingresos de dos empresas familiares, Horizon Farms y Alamo Equipment, ambas valoradas en más de un millón de dólares.
- Principales prioridades:
- Infraestructura
- Empleos
- Parques públicos
- Fred Miramontes, Sheriff del condado de Imperial
- Mike Pacheco, Alcalde de Holtville
- Supervisor jubilado del distrito 5 Ray Castillo
- Total recaudado: Nada reportado
Cómo encontrar la información:
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- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Patricia "Patty" Lizarraga
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Lizarraga trabajó en el Departamento de Auditoría y Control del Condado de Imperial durante 25 años y se jubiló a principios de este año.
- Principales prioridades:
- Seguridad pública y control animal
- Desarrollo económico
- Rendición de cuentas y gestión fiscal
- Jack Terrazas, exsupervisor del condado por el Distrito 2
- Norma Jauregui, exalcaldesa de Brawley
- Total recaudado: Ninguno reportado
Cómo encontrar la información:
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- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
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- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Lorena Minor-Montes
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Minor-Montes trabaja actualmente como supervisora de estacionamiento y tráfico en el Departamento de Policía de Calexico. También es miembro del Comité Central del Partido Demócrata del Condado de Imperial.
- Principales prioridades:
- Desarrollo económico
- Infraestructura del condado
- Atención médica
- Victoria Homes
- Imperial County Sheriff Deputy Association
- Loli Torres Mercado, fundadora del Annual Farmworkers Appreciation Breakfast
- Total recaudado: Ninguno reportado
Cómo encontrar la información:
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- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
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Las problemáticas
Hawk, el supervisor en funciones, votó recientemente a favor de aprobar una fusión de predios clave para el proyecto. KPBS preguntó a los candidatos si apoyan este desarrollo y, en general, la instalación de centros de datos en el Valle Imperial.
- Hawk defendió su voto a favor de la fusión de predios. Dijo que, en lo personal, preferiría ver el proyecto en otra ubicación, pero como supervisor tenía que “respetar los usos permitidos en una zona industrial”. Añadió que sí apoya los centros de datos en la zona de Lithium Valley, cerca del Mar de Salton, donde podrían operar con energía geotérmica.
- Lizarraga dijo que apoya un “desarrollo económico responsable”, incluyendo centros de datos. Sin embargo, señaló que la población merece “total transparencia”, lo que implica una evaluación ambiental completa y respuestas claras sobre el uso de agua, la demanda de energía y los impactos en la comunidad.
- Minor-Montes dijo que se opone al proyecto de IVCM debido a su ubicación, la falta de acercamiento con la comunidad y la ausencia de una evaluación ambiental. Añadió que nuevos proyectos de centros de datos deberían requerir revisiones ambientales, participación pública y la intervención del Distrito de Riego de Imperial, la entidad regional encargada de agua y energía.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para mejorar el acceso a empleos bien pagados.
- Hawk afirmó que consideraba los proyectos Lithium Valley y Gateway Port of Entry como futuras fuentes de empleo. Mencionó los programas de capacitación laboral del Imperial Valley College y la Universidad Estatal de San Diego.
- Lizarraga declaró que impulsaría programas de capacitación laboral en energías renovables, logística y atención médica. Añadió que apoya la ampliación de las alianzas con universidades locales y agencias de empleo, y que presionaría a las empresas que reciben apoyo público para que se comprometan a pagar salarios justos y a contratar personal local.
- Minor-Montes manifestó su intención de agilizar el tráfico transfronterizo en los puertos de entrada del condado. También expresó su deseo de mejorar la inversión privada y las relaciones binacionales fortaleciendo la colaboración del condado con México y los inversionistas extranjeros.
KPBS preguntó a los candidatos cuáles son sus planes para atender la escasez de vivienda y la falta de vivienda.
- Hawk dijo que el Departamento de Salud Conductual del condado está levantando datos sobre la población sin hogar y tratando de reubicar a las personas en albergues “conforme hay espacios disponibles”.
- Lizarraga señaló que se enfocaría en ampliar las alianzas con ciudades, organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales para incrementar el acceso a vivienda transitoria y de apoyo. También dijo que impulsaría una mayor supervisión de los programas del condado y la agilización de permisos para vivienda asequible.
- Minor-Montes dijo que busca fortalecer la colaboración entre ciudades, condados y las dos autoridades federales de vivienda. Añadió que mejoraría la coordinación con el estado en torno a subsidios de vivienda y trabajaría con organizaciones locales para desarrollar un plan claro.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para mejorar el acceso a la atención médica.
- Hawk mencionó el nuevo Distrito de Atención Médica del Valle Imperial, que se encuentra en la fase final de la fusión del Hospital Pioneers Memorial en Brawley con el Hospital Regional de El Centro.
- Lizarraga afirmó que planea mejorar la colaboración entre el condado, las clínicas locales y los proveedores de atención médica regionales, con especial atención a la atención primaria, los servicios de salud mental y la atención preventiva. También expresó su apoyo al aumento de los servicios de salud móviles para las zonas rurales y los barrios desatendidos.
- Minor-Montes declaró que trabajaría para conseguir financiación estatal y federal adicional para el Distrito de Atención Médica del Valle Imperial.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para abordar la contaminación del aire y mejorar su calidad.
- Hawk destacó el trabajo de monitoreo del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial en todo el valle, particularmente en la cuenca atmosférica de Mexicali.
- Lizarraga afirmó que abogaría por un monitoreo más riguroso de los estándares de calidad del aire, junto con informes y cumplimiento más transparentes. Apoyaría más alianzas para la mitigación del polvo, proyectos de energía limpia y programas de salud comunitaria. También indicó que buscaría prevenir más proyectos industriales en vecindarios contaminados.
- Minor-Montes señaló que el condado necesita colaborar con el Distrito de Riego de Imperial en la reducción del polvo y con México en la contaminación del río New. Asimismo, expresó su deseo de realizar una labor de divulgación activa entre los residentes sobre la calidad del aire en su vida diaria.
El condado de Imperial alberga el Centro Regional de Detención de Imperial, una de las siete instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en California. El centro tiene antecedentes de incumplir los propios estándares de salud de ICE. Desde que inició la administración Trump, dos inmigrantes han muerto tras presentar problemas de salud en estas instalaciones.
California ha otorgado a las autoridades del condado la facultad de inspeccionar los centros de detención de ICE. Hasta ahora, los supervisores y autoridades de salud del condado de Imperial no han ejercido ese poder, según organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
KPBS preguntó a los candidatos cómo se relacionarían con el Centro Regional de Detención de Imperial y si utilizarían su autoridad para inspeccionarlo.
- Hawk dijo que las dos muertes relacionadas con el centro “están bajo investigación en este momento” y declinó hacer más comentarios. Sin embargo, señaló que los supervisores “sí visitarían el centro para realizar inspecciones”.
- Lizarraga dijo que apoyaría el uso de la autoridad de supervisión del condado para solicitar información al centro de detención, revisar las condiciones y abogar por la seguridad y el bienestar de las personas detenidas. También señaló que buscaría colaborar más con organizaciones comunitarias y defensores legales.
- Minor-Montes dijo que exigiría que el Departamento de Salud Pública del condado de Imperial realice inspecciones regulares y obligatorias del centro de detención.