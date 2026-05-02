Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores del Condado de Imperial

¿Qué hace un supervisor del condado?

Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como estampillas o apoyo alimentario), Medi-Cal y el sistema de cuidado temporal (foster care). Sin embargo, el condado tiene control limitado sobre cómo se operan estos programas.

Donde sí tienen mucho más control directo es en las zonas no incorporadas del condado —es decir, las áreas que no forman parte de una ciudad—, que en lugares como Imperial County representan gran parte del territorio fuera de sus siete ciudades incorporadas.

Además, la Junta de Supervisores es la máxima autoridad en decisiones sobre uso de suelo. Esto incluye aprobar permisos, cambios de zonificación, modificaciones al plan general del condado, ajustes a ordenanzas y la adopción de versiones actualizadas de ese plan general.

