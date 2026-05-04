Conoce a los candidatos para la Junta de Educación del Condado de San Diego

¿Qué hace la junta de educación?

La Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE, por sus siglas en inglés) brinda servicios a los distritos escolares y a las escuelas charter en todo el condado, así como a cinco distritos de colegios comunitarios. Estos servicios incluyen desarrollo profesional, supervisión financiera, verificaciones de antecedentes para empleados escolares e iniciativas de internet y tecnología a nivel condal.

La oficina también opera escuelas y programas para niñas y niños con necesidades especiales, aquellos remitidos por servicios sociales y estudiantes en situación de reclusión. Por ejemplo, la Friendship School atiende a estudiantes en el sur del Condado de San Diego con discapacidades severas. Las escuelas del Tribunal Juvenil y las Community Schools de la oficina atienden a estudiantes en centros de detención juvenil y a aquellos referidos por libertad condicional, servicios sociales o funcionarios de distritos escolares. La oficina también colabora con una organización sin fines de lucro para operar la Monarch School para jóvenes en situación de calle.

La junta, compuesta por cinco integrantes, adopta el presupuesto anual de la Oficina de Educación del Condado; desarrolla un plan de rendición de cuentas para las escuelas del condado; contrata y evalúa a la superintendenta del condado; y atiende apelaciones relacionadas con expulsiones estudiantiles, transferencias entre distritos y solicitudes de escuelas charter.

