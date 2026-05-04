Conoce a los candidatos para la Junta de Educación del Condado de San Diego

¿Qué hace la junta de educación?
La Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE, por sus siglas en inglés) brinda servicios a los distritos escolares y a las escuelas charter en todo el condado, así como a cinco distritos de colegios comunitarios. Estos servicios incluyen desarrollo profesional, supervisión financiera, verificaciones de antecedentes para empleados escolares e iniciativas de internet y tecnología a nivel condal.
La oficina también opera escuelas y programas para niñas y niños con necesidades especiales, aquellos remitidos por servicios sociales y estudiantes en situación de reclusión. Por ejemplo, la Friendship School atiende a estudiantes en el sur del Condado de San Diego con discapacidades severas. Las escuelas del Tribunal Juvenil y las Community Schools de la oficina atienden a estudiantes en centros de detención juvenil y a aquellos referidos por libertad condicional, servicios sociales o funcionarios de distritos escolares. La oficina también colabora con una organización sin fines de lucro para operar la Monarch School para jóvenes en situación de calle.
La junta, compuesta por cinco integrantes, adopta el presupuesto anual de la Oficina de Educación del Condado; desarrolla un plan de rendición de cuentas para las escuelas del condado; contrata y evalúa a la superintendenta del condado; y atiende apelaciones relacionadas con expulsiones estudiantiles, transferencias entre distritos y solicitudes de escuelas charter.
¿Cuánto gana un miembro de la junta?
Según la Oficina de Educación del Condado, los miembros de la junta reciben un estipendio de $562,83 dólares al mes.
¿A qué problemáticas se enfrenta la Oficina de Educación del condado?
Los objetivos de la Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE) incluyen mejorar la asistencia, preparar mejor a las y los estudiantes para la vida después de la preparatoria y apoyar a estudiantes multilingües. Más del 97% del estudiantado en las escuelas del Tribunal Juvenil y Community Schools de la SDCOE es elegible para comidas gratuitas o a precio reducido.
La SDCOE opera el programa de educación preparatoria en la Academia San Pasqual, un internado para jóvenes en el sistema de cuidado temporal. El Condado de San Diego está solicitando la opinión del público sobre la expansión de servicios en la escuela. La matrícula ha disminuido a medida que más jóvenes en cuidado temporal son colocados con familiares, según el condado. La Junta de Supervisores del Condado de San Diego ha pedido al personal que presente ideas esta primavera para otros posibles usos del sitio, como vivienda de transición.