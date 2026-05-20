Conoce a los candidatos para vicegobernador de California: 'Un trabajo sobre nada'

Panorama general

Eleni Kounalakis, quien actualmente ocupa el cargo, es la siguiente en la línea de sucesión si el gobernador se ausenta o deja el puesto, por ejemplo cuando sale del estado, se somete a una cirugía o fallece. Kounalakis, quien este año termina su periodo permitido, también es presidenta del Senado estatal y puede emitir un voto de desempate en casos poco comunes. Gran parte de su influencia está en la educación superior, ya que forma parte de las tres juntas estatales de educación superior.

Por eso, los cuatro principales candidatos para el cargo en las primarias de junio están enfocando sus campañas en la influencia que quieren tener sobre la educación superior, con propuestas como congelar colegiaturas o reducir cursos remediales.

Anteriores vicegobernadores han usado el puesto como trampolín hacia la gubernatura, incluido Gavin Newsom, quien ocupó el cargo durante ocho años antes de ser elegido gobernador en 2018.

Pero el puesto sigue siendo poco conocido entre el electorado y tiene una mala reputación.

“Yo describo al vicegobernador como el Seinfeld del gobierno estatal, porque nadie sabe quién es y además creen que es un trabajo que no sirve para nada”, dijo Gloria Romero, candidata republicana, a CalMatters.

Entre los principales candidatos demócratas están Josh Fryday, quien dirige programas de voluntariado en la administración Newsom; Fiona Ma, cuyo periodo termina este año; y el exalcalde de Stockton, Michael Tubbs.

Esto fue lo que dijo cada candidato, en orden alfabético, sobre cómo desempeñaría el cargo.