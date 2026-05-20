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Conoce a los candidatos para vicegobernador de California: 'Un trabajo sobre nada'

Por CalMatters staff
Publicado en May 20, 2026 at 4:57 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las primarias de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

Los cuatro principales candidatos al cargo en las próximas primarias de junio hacen hincapié en la influencia que desean ejercer sobre la educación superior, como congelar las matrículas o reducir los cursos de nivelación.

Anteriores vicegobernadores han utilizado este cargo como trampolín para llegar al puesto de gobernador, incluido el gobernador Gavin Newsom, quien ocupó el puesto durante ocho años antes de ser elegido en 2018.

¿Qué hace el vicegobernador?

El vicegobernador es el sucesor natural del gobernador en caso de ausencia o vacante, pero gran parte de sus funciones son de carácter ceremonial. Asume el cargo cuando el gobernador se ausenta de California, ejerce como presidente del Senado estatal —con la facultad de emitir el voto decisivo en caso de empate en las votaciones— y forma parte de los consejos de educación superior de California. El cargo cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de dólares.

Panorama general

Eleni Kounalakis, quien actualmente ocupa el cargo, es la siguiente en la línea de sucesión si el gobernador se ausenta o deja el puesto, por ejemplo cuando sale del estado, se somete a una cirugía o fallece. Kounalakis, quien este año termina su periodo permitido, también es presidenta del Senado estatal y puede emitir un voto de desempate en casos poco comunes. Gran parte de su influencia está en la educación superior, ya que forma parte de las tres juntas estatales de educación superior.

Por eso, los cuatro principales candidatos para el cargo en las primarias de junio están enfocando sus campañas en la influencia que quieren tener sobre la educación superior, con propuestas como congelar colegiaturas o reducir cursos remediales.

Anteriores vicegobernadores han usado el puesto como trampolín hacia la gubernatura, incluido Gavin Newsom, quien ocupó el cargo durante ocho años antes de ser elegido gobernador en 2018.

Pero el puesto sigue siendo poco conocido entre el electorado y tiene una mala reputación.

“Yo describo al vicegobernador como el Seinfeld del gobierno estatal, porque nadie sabe quién es y además creen que es un trabajo que no sirve para nada”, dijo Gloria Romero, candidata republicana, a CalMatters.

Entre los principales candidatos demócratas están Josh Fryday, quien dirige programas de voluntariado en la administración Newsom; Fiona Ma, cuyo periodo termina este año; y el exalcalde de Stockton, Michael Tubbs.

Esto fue lo que dijo cada candidato, en orden alfabético, sobre cómo desempeñaría el cargo.

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Los candidatos

Josh Fryday

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Miembro del gabinete del gobernador

    Fryday dirige la oficina de voluntariado del gobernador Gavin Newsom, cargo que ocupa desde 2019. Anteriormente fue alcalde de Novato, una localidad de los alrededores del Área de la Bahía, y, antes de eso, fue director de operaciones de NextGen America, una organización dedicada a la defensa del clima fundada por el multimillonario y candidato demócrata a gobernador Tom Steyer. Fryday, un exoficial de la Marina, cuenta con el respaldo de la influyente Asociación de Maestros de California.

Janelle Kellman

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Abogada especializada en derecho ambiental

    Kellman es abogada y exconcejala de Sausalito. Trabajó en la administración local durante 10 años antes de fundar una organización sin fines de lucro dedicada al estudio del aumento del nivel del mar. En Sausalito, ocupó el cargo de comisionada de planificación durante cuatro años antes de incorporarse al concejo municipal en 2020. Kellman creció en el norte de Pensilvania y se licenció en Derecho en Stanford.

Fiona Ma

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Tesorera del Estado
Ma es una funcionaria estatal con una larga trayectoria, que ha ocupado altos cargos electos en diversos organismos ejecutivos. Desde 2019, es tesorera del estado, la máxima responsable de la gestión de activos y las finanzas de California, cargo desde el que supervisa la cuarta economía más grande del mundo. Anteriormente, formó parte de la Junta de Ecualización entre 2014 y 2018 y fue concejala de San Francisco. Exdiputada, Ma ocupó cuatro mandatos en la Legislatura estatal y fue la segunda en la jerarquía de liderazgo de la Asamblea durante su último mandato.

Gloria Romero
Gloria Romero

Gloria Romero

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Exsenadora estatal
Romero, una exlegisladora demócrata con una larga trayectoria que ocupó un escaño en la Legislatura estatal durante casi 12 años, se afilió al Partido Republicano en 2024 tras años de manifestar su descontento con el Partido Demócrata. Sus opiniones difieren de las de los demócratas en temas como la libre elección de escuela, las políticas sobre la COVID-19 y la identidad de género. Entre 2005 y 2008, Romero fue líder de la mayoría en el Senado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. El candidato republicano a gobernador Steve Hilton, un aliado político, le pidió que fuera su compañera de fórmula.

Michael Tubbs
Michael Tubbs

Michael Tubbs

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Exalcalde de Stockton
Tubbs dirige una organización sin fines de lucro dedicada a acabar con la pobreza en California. En 2016, acaparó la atención de los medios nacionales al convertirse, a los 26 años, en el alcalde más joven y el primer alcalde afroamericano de Stockton, con una historia de vida conmovedora: fue criado por una madre soltera en un barrio pobre antes de obtener una beca para estudiar en Stanford. Como alcalde, puso en marcha un programa piloto de ingreso básico universal. Tubbs ocupó el cargo durante un mandato antes de perder en las elecciones siguientes ante un republicano menos conocido. En 2021 fue nombrado asesor económico especial del gobernador para abordar los impactos desiguales de la pandemia del coronavirus.

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