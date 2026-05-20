Conoce a los candidatos para vicegobernador de California: 'Un trabajo sobre nada'

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Los cuatro principales candidatos al cargo en las próximas primarias de junio hacen hincapié en la influencia que desean ejercer sobre la educación superior, como congelar las matrículas o reducir los cursos de nivelación.
Anteriores vicegobernadores han utilizado este cargo como trampolín para llegar al puesto de gobernador, incluido el gobernador Gavin Newsom, quien ocupó el puesto durante ocho años antes de ser elegido en 2018.
¿Qué hace el vicegobernador?
El vicegobernador es el sucesor natural del gobernador en caso de ausencia o vacante, pero gran parte de sus funciones son de carácter ceremonial. Asume el cargo cuando el gobernador se ausenta de California, ejerce como presidente del Senado estatal —con la facultad de emitir el voto decisivo en caso de empate en las votaciones— y forma parte de los consejos de educación superior de California. El cargo cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de dólares.
Panorama general
Eleni Kounalakis, quien actualmente ocupa el cargo, es la siguiente en la línea de sucesión si el gobernador se ausenta o deja el puesto, por ejemplo cuando sale del estado, se somete a una cirugía o fallece. Kounalakis, quien este año termina su periodo permitido, también es presidenta del Senado estatal y puede emitir un voto de desempate en casos poco comunes. Gran parte de su influencia está en la educación superior, ya que forma parte de las tres juntas estatales de educación superior.
Por eso, los cuatro principales candidatos para el cargo en las primarias de junio están enfocando sus campañas en la influencia que quieren tener sobre la educación superior, con propuestas como congelar colegiaturas o reducir cursos remediales.
Anteriores vicegobernadores han usado el puesto como trampolín hacia la gubernatura, incluido Gavin Newsom, quien ocupó el cargo durante ocho años antes de ser elegido gobernador en 2018.
Pero el puesto sigue siendo poco conocido entre el electorado y tiene una mala reputación.
“Yo describo al vicegobernador como el Seinfeld del gobierno estatal, porque nadie sabe quién es y además creen que es un trabajo que no sirve para nada”, dijo Gloria Romero, candidata republicana, a CalMatters.
Entre los principales candidatos demócratas están Josh Fryday, quien dirige programas de voluntariado en la administración Newsom; Fiona Ma, cuyo periodo termina este año; y el exalcalde de Stockton, Michael Tubbs.
Esto fue lo que dijo cada candidato, en orden alfabético, sobre cómo desempeñaría el cargo.
Los candidatos
Josh Fryday
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Miembro del gabinete del gobernador
Fryday dirige la oficina de voluntariado del gobernador Gavin Newsom, cargo que ocupa desde 2019. Anteriormente fue alcalde de Novato, una localidad de los alrededores del Área de la Bahía, y, antes de eso, fue director de operaciones de NextGen America, una organización dedicada a la defensa del clima fundada por el multimillonario y candidato demócrata a gobernador Tom Steyer. Fryday, un exoficial de la Marina, cuenta con el respaldo de la influyente Asociación de Maestros de California.
- Asociación de maestros de California
- Federación de maestros de California
- California School Employees Association
Antes de formar parte del gabinete del gobernador en 2019, fue director de operaciones de NextGen America, una organización que promueve la energía limpia, fundada por el multimillonario candidato demócrata a gobernador, Tom Steyer.
También indicó que impulsaría la construcción de más residencias estudiantiles en terrenos públicos para aumentar la matrícula y generar más ingresos que permitan frenar el aumento de los costos de la educación superior.
El exalcalde de Novato también hizo hincapié en la expansión del programa de voluntariado que ayudó a desarrollar como jefe de servicios en el gabinete de Newsom. Le gustaría que incluyera a más colegios comunitarios y universidades. Además del apoyo de Newsom, cuenta con el respaldo de la Asociación de Maestros de California y la Federación de Maestros de California.
Janelle Kellman
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Abogada especializada en derecho ambiental
Kellman es abogada y exconcejala de Sausalito. Trabajó en la administración local durante 10 años antes de fundar una organización sin fines de lucro dedicada al estudio del aumento del nivel del mar. En Sausalito, ocupó el cargo de comisionada de planificación durante cuatro años antes de incorporarse al concejo municipal en 2020. Kellman creció en el norte de Pensilvania y se licenció en Derecho en Stanford.
- California Legislative Jewish Caucus
Ha recibido el apoyo del Caucus Judío Legislativo de California y del Club Demócrata LGBTQ Stonewall.
La vicegobernadora no tiene ninguna función en la regulación de la electricidad ni en los seguros. Pero Kellman, abogada especializada en medio ambiente, afirmó que trabajaría para reducir los costos de los servicios públicos eliminando los cargos adicionales por electricidad. También dijo que colaboraría con el comisionado de seguros para reducir las primas de los propietarios de viviendas que tomen medidas preventivas para mitigar los riesgos de incendios forestales.
Kellman trabajó durante 10 años en el gobierno local, en la comisión de planificación y el consejo municipal de Sausalito, y es la fundadora de una organización sin fines de lucro dedicada al clima y centrada en el aumento del nivel del mar.
También apoya la construcción de más residencias estudiantiles.
Fiona Ma
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Tesorera del Estado
- California Labor Federation
- State Building and Construction Trades Council
- AFSCME
Ma cuenta con una amplia trayectoria en la política local y estatal: fue miembro de la Asamblea durante seis años tras un mandato en la Junta de Supervisores de San Francisco y formó parte de la Junta de Igualación durante cuatro años antes de ser elegida tesorera estatal en 2019.
Como tesorera, ha emitido bonos para vivienda a universidades de California, lo que, según ella, le ha brindado una perspectiva diferente sobre cómo construir más residencias estudiantiles.
"Algunas de ellas poseen terrenos y están trabajando con promotores inmobiliarios especializados en la construcción de residencias estudiantiles", afirmó.
Ma cuenta con el respaldo de los sindicatos de la construcción y la hostelería. En 2021, fue acusada de acoso sexual por una exempleada, quien la acusó de obligarla a compartir una habitación de hotel y de comprarle regalos. El estado, con fondos públicos, resolvió la demanda por 350.000 dólares en 2024.
Ma ha negado repetidamente las acusaciones y ha calificado la demanda de «frívola».
Afirmó que le consumió tres años de su vida, y aun así los votantes la eligieron. «Sigo recibiendo los mismos apoyos que cuando me presenté por primera vez en 2018», declaró Ma. «Incluso he recibido más apoyo para mi candidatura a vicegobernadora».
Gloria Romero
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Exsenadora estatal
- Partido Republicano de California
- Reform California
Exasambleísta y la primera mujer en convertirse en Líder de la Mayoría del Senado, Romero representó al este de Los Ángeles en la Legislatura estatal durante 12 años como demócrata hasta 2010. Cambió de partido en 2024 y anunció su candidatura a vicegobernadora en una fórmula conjunta con Steve Hilton, uno de los principales candidatos republicanos a gobernador.
Sobre cómo negociaría con la supermayoría demócrata en la Legislatura y en numerosas juntas directivas, siendo una de las pocas republicanas, Romero dijo que se reuniría individualmente con cada colega para ver en qué coinciden sus prioridades.
Michael Tubbs
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Exalcalde de Stockton
- SEIU California
- California Working Families Party
- AFSCME
Su ascenso como el primer alcalde negro y más joven de la ciudad, a los 26 años en 2016, le valió reconocimiento nacional. Hijo de una madre soltera, criado en un barrio pobre, logró obtener una beca completa en Stanford.
Apoya la congelación de la matrícula en todas las universidades públicas mediante la reducción del gasto administrativo excesivo, la eliminación de cursos de nivelación que no cuentan para los requisitos de graduación y la simplificación de programas para sectores con alta demanda, como la enfermería.
Tubbs es asesor económico especial del gobernador y dirige las organizaciones sin fines de lucro Poverty in California y Mayors for a Guaranteed Income, dedicadas a implementar programas piloto de renta básica universal en ciudades de todo el estado, una iniciativa emblemática de su gestión como alcalde.
El principal sindicato de empleados públicos de California, Service Employees International, apoya a Tubbs.