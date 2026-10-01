Conoce a los candidatos de la elección primaria para la alcaldía de Chula Vista

¿Qué hace el Alcalde de Chula Vista?
Chula Vista es una ciudad autónoma con un sistema de gobierno municipal. Bajo este modelo, el consejo elige a un administrador municipal encargado de supervisar las operaciones diarias de la ciudad.
El alcalde de Chula Vista funciona principalmente como otro integrante del consejo de la ciudad, pero con algunas atribuciones adicionales. Representa a la ciudad en eventos oficiales y en organismos regionales como SANDAG. Además, tiene mayor influencia en la definición de los temas que se incluyen en la agenda semanal del consejo de la ciudad.
¿Cuánto gana el Alcalde de Chula Vista?
A partir del 2024, el salario base del alcalde es de $158,545 dólares. Según los estatutos de la ciudad, los aumentos salariales de los funcionarios electos están vinculados al de un juez del Tribunal Superior estatal, quien generalmente recibe un aumento anual. El alcalde recibe el 66% del salario de un juez del Tribunal Superior.
El alcalde también tiene derecho a un subsidio para automóvil de hasta $1,000 mensuales y a un subsidio para teléfono celular de hasta $60 mensuales.
Fuentes: California State Controller, City of Chula Vista Human Resources Department
Conoce a los candidatos
John McCann
- Partido: Registrado Republicano
- Trayectoria profesional: McCann es el actual alcalde de Chula Vista. Fue elegido en 2022 y ha formado parte del Consejo de Chula Vista durante casi dos décadas. También es reservista de la Marina de Estados Unidos.
- Top three priorities:
- Seguridad pública
- Infraestructura
- Parques públicos
- Bomberos de Chula Vista
- Asociación de Oficiales de Policía de Chula Vista
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- Building Industry Association del Condado de San Diego
Francisco Tamayo
- Partido: Registrado Demócrata
- Trayectoria profesional: Tamayo es actualmente miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar Primario de Chula Vista. Trabaja como director de Tecnologías de la Información y Seguridad en Calbright College, un colegio comunitario en línea.
- Principales prioridades:
- Desarrollo económico
- Seguridad pública
- Personas sin hogar
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Concejales de Chula Vista Carolina Chavez, Jose Preciado, Michael Inzuna y Cesar Fernandez
- Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
Las problemáticas
- McCann afirma que buscaría abordar el costo de vida impulsando nuevas viviendas asequibles tanto para propietarios como para inquilinos. Hizo hincapié en su trayectoria en la lucha contra nuevos impuestos y tarifas. McCann también destacó su trabajo en el proyecto del "Innovation District" de Chula Vista, con el que la ciudad espera atraer empresas tecnológicas y más empleos bien remunerados al este de la ciudad.
- Tamayo afirmó que también se centraría en impulsar la vivienda asequible. Dijo que apoyaría el uso de terrenos municipales para construir viviendas en el rango de los 500.000 dólares destinadas a policías, bomberos, maestros y enfermeros. Asimismo, Tamayo señaló que daría prioridad a la colaboración con los distritos escolares para ampliar el acceso al cuidado infantil y que extendería las ayudas al alquiler para las personas mayores.
- McCann se ha esforzado por mantenerse al margen de las discusiones del Concejo Municipal sobre la respuesta de Chula Vista ante la presencia de agentes federales de inmigración en la ciudad. Sostiene que su condición de reservista de la Marina le impide hablar sobre asuntos federales. McCann afirmó que continuaría absteniéndose de tratar este tema.
- Tamayo comentó que, en su calidad de miembro de la junta escolar, ha sido testigo del impacto negativo que las medidas de control migratorio tienen en los estudiantes. Señaló que colaboraría con los distritos escolares y las organizaciones comunitarias para crear una red de respuesta rápida que proporcione a las familias información verificada y recursos legales. Asimismo, Tamayo expresó su apoyo a las medidas de protección vigentes en la ciudad y manifestó su intención de ampliar el acceso lingüístico en todos los servicios municipales.
- McCann afirmó que mejorar la infraestructura de Chula Vista será una prioridad fundamental para él, especialmente la creación de más espacios verdes y parques en toda la ciudad. Señaló que apoyaría proyectos de desarrollo en comunidades con servicios insuficientes —destacando el nuevo complejo turístico Gaylord en el sector oeste de la ciudad— y que también invertiría en otras infraestructuras antiguas, como las bibliotecas.
- Tamayo indicó que apoyaría el uso de tecnología inteligente para el tráfico, como sistemas de semaforización adaptativa y datos de tráfico en tiempo real, con el fin de agilizar la circulación de vehículos por los corredores más transitados sin necesidad de ampliar las calles. Asimismo, mencionó que analizaría los datos de accidentes para identificar y mejorar las intersecciones peligrosas, sobre todo en las zonas cercanas a las escuelas. Por último, Tamayo afirmó que presionaría a SANDAG y a MTS para lograr mejores rutas de transporte público.
Financiamiento de campaña
- As of late September, McCann had raised over $300,000 and spent almost $260,000. Most of his money comes from individual donors, according to the campaign finance data tracker The Ballot Book. The majority of McCann’s money came from outside the city, with just a quarter of his donors actually living in Chula Vista. McCann also personally loaned his campaign $10,000 late last year.
- Tamayo had raised just over $18,000 and spent over $14,000 as of late September. The majority of the money came from a $10,000 loan that Tamayo personally gave his campaign. About two-thirds of his remaining funds came from individual donors, with the rest coming from a committee tied to the Los Angeles-based labor union Western States Regional Council of Carpenters.