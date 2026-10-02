Conoce a los candidatos a la alcaldía de Imperial Beach

Crisis de aguas residuales del río Tijuana

Tras décadas de advertencias por parte de los residentes y líderes locales, la crisis de contaminación por aguas negras del río Tijuana está finalmente en el foco de la atención nacional. Tanto la administración de Trump como los legisladores estatales, científicos locales y funcionarios del condado la están tratando como una crisis ambiental de gran magnitud.



Aunque el alcalde de Imperial Beach no tiene mucho control directo sobre los flujos de aguas residuales, los exalcaldes Paloma Aguirre y Serge Dedina lograron atraer la atención nacional hacia este problema gracias a su incansable labor de defensa e incidencia.



KPBS pidió a los candidatos a la alcaldía que compartieran su plan para abordar esta crisis y apoyar a los residentes que sufren los impactos en su salud.



Karl Bradley



Bradley considera que la actual administración municipal no ha hecho lo suficiente para mantener la presión sobre la crisis del río Tijuana. Quiere adoptar una postura más agresiva al exigir acciones por parte del gobierno estatal y federal.



Bradley señaló que, al asumir el cargo, le pediría al abogado de la ciudad que presente solicitudes de Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener documentos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de EE. UU. (USIBWC), la agencia responsable del río Tijuana. En concreto, indicó que solicitaría los cronogramas de construcción de la infraestructura para el tratamiento de la contaminación.



Matthew Leyba-Gonzalez



Leyba-Gonzalez reconoció que la crisis no se resolverá por obra de una sola persona. Afirmó que se concentrará en respaldar a aquellos funcionarios electos que cuentan con mayor poder de influencia sobre el problema, como Aguirre, quien ahora es supervisora del condado.



Mitch McKay



McKay comentó que la atención hacia la crisis de las aguas residuales jamás se había alineado tanto como en este momento. Al igual que Aguirre y Dedina, considera que el rol del alcalde es ser un defensor de la ciudad, así como de las personas y comercios afectados por la contaminación.



McKay ha optado por un enfoque más moderado pero, según sus palabras, igualmente persistente. Señaló que se ha reunido con más de una docena de funcionarios federales y estatales, ha guiado a legisladores en recorridos por el río y organizó una mesa de trabajo con comerciantes locales.



De ser reelecto, McKay afirmó que continuará reuniéndose con agencias federales, estatales y locales para instarlas a tomar cartas en el asunto.

