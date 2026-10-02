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Conoce a los candidatos a la alcaldía de Imperial Beach

Por Kori Suzuki / South Bay and Imperial Valley Reporter
Publicado en October 2, 2026 at 10:55 AM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 10:55 AM PDT

¿Qué hace el alcalde de Imperial Beach?

Imperial Beach cuenta con un sistema de gobierno de consejo y administrador municipal. Bajo este sistema, el consejo selecciona a un administrador de la ciudad para supervisar las operaciones cotidianas.

El alcalde de Imperial Beach actúa principalmente como un miembro más del consejo , aunque cuenta con algunas atribuciones adicionales. El alcalde representa a la ciudad en actos oficiales y ante organismos regionales como SANDAG. Asimismo, tiene una mayor capacidad de decisión sobre los asuntos que se incluyen en la agenda semanal del consejo.

¿Cuánto le pagan al alcalde de Imperial Beach?

A partir de 2026, el salario anual del alcalde es de $21.000 dólares.

Fuente: City of Imperial Beach Salary Schedule

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Conoce a los candidatos

Karl Bradley

Karl Bradley, un administrador de escuelas públicas retirado, decidió postularse para alcalde debido a lo que considera una falta de acción por parte del actual Consejo de Imperial Beach ante la crisis de aguas negras del río Tijuana.

Bradley se inspira en el apasionado activismo de los exalcaldes Paloma Aguirre y Serge Dedina, y quiere aprovechar la alcaldía para que la ciudad vuelva a liderar la voz de protesta frente a este problema.

Lo que más le gusta hacer los fines de semana es pasear a su perra, Goldie, por el estuario y ver el atardecer.

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Administrador escolar retirado

Tres prioridades principales:

  • Solicitar informes a la agencia federal encargada de gestionar el río Tijuana
  • Aumentar el sueldo de los bomberos en formación
  • Buscar alternativas para apoyar a los pequeños negocios

Matthew Leyba-Gonzalez

Matthew Leyba-Gonzalez es actual miembro del Consejo de Imperial Beach. Es miembro de tercera generación del Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte (LIUNA, por sus siglas en inglés), un influyente sindicato de la construcción, y además es veterano de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos.

Leyba-Gonzalez fue electo por primera vez en 2020. Decidió postularse a un cargo público tras participar en un equipo de trabajo para el alcalde durante la pandemia de COVID-19, donde se dio cuenta de que los comerciantes locales pedían un mayor acercamiento por parte de la ciudad.

Fuera de su labor en el concejo, Leyba-Gonzalez trabaja como organizador para la filial Local 89 de LIUNA y administra un edificio de departamentos en National City. Originalmente estudió para ser maestro.

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Concejal actual de la ciudad

Tres prioridades principales:

  • Seguir presionando para que se tomen medidas a nivel regional, estatal y federal ante la crisis de aguas negras del río Tijuana
  • Reforzar las leyes locales de protección a los inquilinos
  • Mejorar la comunicación con el departamento de bomberos y otras dependencias municipales

Mitch McKay

Mitch McKay es el actual alcalde de Imperial Beach y se presenta a elecciones por primera vez. Fue designado para el cargo el año pasado, después de que la alcaldesa anterior, Paloma Aguirre, ganara una elección especial para ocupar el escaño del Distrito 1 en la Junta de Supervisores del Condado de San Diego.

Antes de su nombramiento, McKay ejercía su primer periodo como miembro del Consejo tras ser electo en 2022. Es un ingeniero aeroespacial retirado que trabajó para Rohr Inc. (empresa de manufactura con sede en Chula Vista) y para United Technologies Corporation.

McKay cuenta que su motivación para entrar a la política surgió cuando su esposa contrajo meningitis espinal en 2017 —enfermedad que él vincula a la crisis de aguas negras del valle del río Tijuana— y tuvo que pasar casi dos semanas hospitalizada.

Lo que más le gusta hacer los fines de semana es dar un paseo en carro por Seacoast Drive y tomarse una cerveza de raíz en Mike Hess Brewing.

Partido: Independiente

Trayectoria profesional: Alcalde actual

Tres prioridades principales:

Las problemáticas

Tras décadas de advertencias por parte de los residentes y líderes locales, la crisis de contaminación por aguas negras del río Tijuana está finalmente en el foco de la atención nacional. Tanto la administración de Trump como los legisladores estatales, científicos locales y funcionarios del condado la están tratando como una crisis ambiental de gran magnitud.

Aunque el alcalde de Imperial Beach no tiene mucho control directo sobre los flujos de aguas residuales, los exalcaldes Paloma Aguirre y Serge Dedina lograron atraer la atención nacional hacia este problema gracias a su incansable labor de defensa e incidencia.

KPBS pidió a los candidatos a la alcaldía que compartieran su plan para abordar esta crisis y apoyar a los residentes que sufren los impactos en su salud.

Karl Bradley

Bradley considera que la actual administración municipal no ha hecho lo suficiente para mantener la presión sobre la crisis del río Tijuana. Quiere adoptar una postura más agresiva al exigir acciones por parte del gobierno estatal y federal.

Bradley señaló que, al asumir el cargo, le pediría al abogado de la ciudad que presente solicitudes de Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener documentos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de EE. UU. (USIBWC), la agencia responsable del río Tijuana. En concreto, indicó que solicitaría los cronogramas de construcción de la infraestructura para el tratamiento de la contaminación.

Matthew Leyba-Gonzalez

Leyba-Gonzalez reconoció que la crisis no se resolverá por obra de una sola persona. Afirmó que se concentrará en respaldar a aquellos funcionarios electos que cuentan con mayor poder de influencia sobre el problema, como Aguirre, quien ahora es supervisora del condado.

Mitch McKay

McKay comentó que la atención hacia la crisis de las aguas residuales jamás se había alineado tanto como en este momento. Al igual que Aguirre y Dedina, considera que el rol del alcalde es ser un defensor de la ciudad, así como de las personas y comercios afectados por la contaminación.

McKay ha optado por un enfoque más moderado pero, según sus palabras, igualmente persistente. Señaló que se ha reunido con más de una docena de funcionarios federales y estatales, ha guiado a legisladores en recorridos por el río y organizó una mesa de trabajo con comerciantes locales.

De ser reelecto, McKay afirmó que continuará reuniéndose con agencias federales, estatales y locales para instarlas a tomar cartas en el asunto.

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Politics Política y elecciones
Kori Suzuki
Kori Suzuki covers South San Diego County and the Imperial Valley for KPBS. He reports on the decisions of local government officials with a particular focus on environmental issues, housing affordability, and race and identity. He is especially drawn to stories that show how we are all complicated and multidimensional.
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