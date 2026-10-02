Conoce a los candidatos a la alcaldía de Imperial Beach

¿Qué hace el alcalde de Imperial Beach?
Imperial Beach cuenta con un sistema de gobierno de consejo y administrador municipal. Bajo este sistema, el consejo selecciona a un administrador de la ciudad para supervisar las operaciones cotidianas.
El alcalde de Imperial Beach actúa principalmente como un miembro más del consejo , aunque cuenta con algunas atribuciones adicionales. El alcalde representa a la ciudad en actos oficiales y ante organismos regionales como SANDAG. Asimismo, tiene una mayor capacidad de decisión sobre los asuntos que se incluyen en la agenda semanal del consejo.
¿Cuánto le pagan al alcalde de Imperial Beach?
A partir de 2026, el salario anual del alcalde es de $21.000 dólares.
Conoce a los candidatos
Karl Bradley
Bradley se inspira en el apasionado activismo de los exalcaldes Paloma Aguirre y Serge Dedina, y quiere aprovechar la alcaldía para que la ciudad vuelva a liderar la voz de protesta frente a este problema.
Lo que más le gusta hacer los fines de semana es pasear a su perra, Goldie, por el estuario y ver el atardecer.
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Administrador escolar retirado
Tres prioridades principales:
- Solicitar informes a la agencia federal encargada de gestionar el río Tijuana
- Aumentar el sueldo de los bomberos en formación
- Buscar alternativas para apoyar a los pequeños negocios
- Imperial Beach Democratic Club
- Eastlake/Bonita Democratic Club
- Blue Dream Democrats
Matthew Leyba-Gonzalez
Leyba-Gonzalez fue electo por primera vez en 2020. Decidió postularse a un cargo público tras participar en un equipo de trabajo para el alcalde durante la pandemia de COVID-19, donde se dio cuenta de que los comerciantes locales pedían un mayor acercamiento por parte de la ciudad.
Fuera de su labor en el concejo, Leyba-Gonzalez trabaja como organizador para la filial Local 89 de LIUNA y administra un edificio de departamentos en National City. Originalmente estudió para ser maestro.
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Concejal actual de la ciudad
Tres prioridades principales:
- Seguir presionando para que se tomen medidas a nivel regional, estatal y federal ante la crisis de aguas negras del río Tijuana
- Reforzar las leyes locales de protección a los inquilinos
- Mejorar la comunicación con el departamento de bomberos y otras dependencias municipales
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- San Diego County Building and Trades Construction Council
- Laborers’ International Union of North America (LIUNA) Local 89
Mitch McKay
Antes de su nombramiento, McKay ejercía su primer periodo como miembro del Consejo tras ser electo en 2022. Es un ingeniero aeroespacial retirado que trabajó para Rohr Inc. (empresa de manufactura con sede en Chula Vista) y para United Technologies Corporation.
McKay cuenta que su motivación para entrar a la política surgió cuando su esposa contrajo meningitis espinal en 2017 —enfermedad que él vincula a la crisis de aguas negras del valle del río Tijuana— y tuvo que pasar casi dos semanas hospitalizada.
Lo que más le gusta hacer los fines de semana es dar un paseo en carro por Seacoast Drive y tomarse una cerveza de raíz en Mike Hess Brewing.
Partido: Independiente
Trayectoria profesional: Alcalde actual
Tres prioridades principales:
- Abogar por acciones federales y regionales ante la crisis de aguas negras del valle del río Tijuana
- Enfrentar la crisis económica local provocada por la contaminación de aguas negras
(McKay prefirió no dar una tercera prioridad, señalando que la crisis de aguas negras será su enfoque principal).
- The Lincoln Club Business League
- Alcalde de Chula Vista John McCann
- San Diego County Deputy Sheriffs’ Association
Las problemáticas
Aunque el alcalde de Imperial Beach no tiene mucho control directo sobre los flujos de aguas residuales, los exalcaldes Paloma Aguirre y Serge Dedina lograron atraer la atención nacional hacia este problema gracias a su incansable labor de defensa e incidencia.
KPBS pidió a los candidatos a la alcaldía que compartieran su plan para abordar esta crisis y apoyar a los residentes que sufren los impactos en su salud.
Karl Bradley
Bradley considera que la actual administración municipal no ha hecho lo suficiente para mantener la presión sobre la crisis del río Tijuana. Quiere adoptar una postura más agresiva al exigir acciones por parte del gobierno estatal y federal.
Bradley señaló que, al asumir el cargo, le pediría al abogado de la ciudad que presente solicitudes de Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener documentos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de EE. UU. (USIBWC), la agencia responsable del río Tijuana. En concreto, indicó que solicitaría los cronogramas de construcción de la infraestructura para el tratamiento de la contaminación.
Matthew Leyba-Gonzalez
Leyba-Gonzalez reconoció que la crisis no se resolverá por obra de una sola persona. Afirmó que se concentrará en respaldar a aquellos funcionarios electos que cuentan con mayor poder de influencia sobre el problema, como Aguirre, quien ahora es supervisora del condado.
Mitch McKay
McKay comentó que la atención hacia la crisis de las aguas residuales jamás se había alineado tanto como en este momento. Al igual que Aguirre y Dedina, considera que el rol del alcalde es ser un defensor de la ciudad, así como de las personas y comercios afectados por la contaminación.
McKay ha optado por un enfoque más moderado pero, según sus palabras, igualmente persistente. Señaló que se ha reunido con más de una docena de funcionarios federales y estatales, ha guiado a legisladores en recorridos por el río y organizó una mesa de trabajo con comerciantes locales.
De ser reelecto, McKay afirmó que continuará reuniéndose con agencias federales, estatales y locales para instarlas a tomar cartas en el asunto.
KPBS pidió a los candidatos que compartieran sus planes para hacer frente al encarecimiento del costo de vida en la ciudad.
Karl Bradley
Bradley señaló que dará prioridad a la creación de más viviendas asequibles. Mencionó que aprovechará su experiencia en la Junta de Revisión de Diseño de la ciudad, la cual evalúa los proyectos de desarrollo urbano. En concreto, indicó que buscará vigilar más de cerca el cumplimiento de las exigencias de vivienda asequible y explorar otras ordenanzas locales que incentiven la edificación de casas nuevas y económicas.
Sin embargo, Bradley también expresó su interés por preservar la esencia y el carácter de la ciudad y de los vecindarios. Mencionó su preocupación por un nuevo proyecto en Hemlock Street que contempla la construcción de ocho viviendas pequeñas (ADUs) sin la obligación de incluir cajones de estacionamiento, por lo que buscará exigir a los desarrolladores la inclusión de estacionamiento en proyectos similares.
(Diversas investigaciones han demostrado que exigir estacionamiento incrementa de manera significativa los costos de construcción de vivienda asequible para los desarrolladores, aumentando el precio hasta en 36,000 dólares por unidad en algunos casos).
Matthew Leyba-Gonzalez
Leyba-Gonzalez afirmó que buscará fortalecer la ordenanza de protección a los inquilinos de la ciudad. No obstante, sostuvo que la capacidad del Consejo para aprobar nuevas políticas dependerá en gran medida de los resultados de la elección.
Mitch McKay
McKay comentó que considera que el alcalde no tiene mayor margen de acción sobre el costo de vida, aunque afirmó haber respaldado la ordenanza de protección a inquilinos aprobada por la ciudad en 2025. Sostuvo que concentrarse en la crisis de las aguas negras y en la reactivación económica contribuirá a aliviar el bolsillo de los residentes.
A finales del año pasado, un agente del Alguacil del Condado de San Diego le disparó y causó la muerte a un miembro de la comunidad sin hogar cerca de la costa, durante un concurrido festival invernal indígena. Dicho tiroteo se encuentra actualmente bajo investigación.
KPBS pidió a los candidatos que compartieran las medidas que tomarían para abordar el problema de las personas en situación de calle.
Karl Bradley
Bradley no estaba directamente al tanto de las medidas que Imperial Beach ha tomado recientemente para abordar el problema. Tampoco tenía conocimiento del reciente acuerdo de la ciudad con Chula Vista y señaló que tendría que informarse más sobre ese programa.
Añadió que le gustaría explorar nuevos programas de vivienda con umbrales de ingreso mínimo bastante bajos.
Matthew Leyba-Gonzalez
Leyba-Gonzalez sostuvo también que muchas personas sin hogar en Imperial Beach no están dispuestas a aceptar apoyo. Sin embargo, comentó que acompaña con frecuencia al equipo de apoyo de la ciudad en sus recorridos y platica con los vecinos en situación de calle.
Asimismo, Leyba-Gonzalez expresó su respaldo a la nueva alianza de la ciudad con Chula Vista y afirmó que buscaría cultivar más relaciones con otras ciudades del Sur del Condado (South Bay).
Mitch McKay
McKay mencionó que participa regularmente en el censo regional de personas sin hogar y conoce a muchos de ellos por su nombre. Argumentó que varios se muestran reacios a recibir servicios de apoyo.
No obstante, McKay afirmó que apoya las jornadas semanales de apoyo de la ciudad y la nueva alianza con Chula Vista. Añadió que la ciudad está ayudando a financiar un nuevo complejo de 50 viviendas asequibles para adultos mayores sobre Palm Avenue, el cual espera represente una oportunidad para algunos residentes de Imperial Beach.
KPBS preguntó a los candidatos cómo planeaban abordar las necesidades de los estudiantes, las familias y los educadores mientras el distrito sigue lidiando con este desafío persistente.
Karl Bradley
Bradley afirmó que su prioridad sería fomentar la creación de más viviendas asequibles en Imperial Beach. A su juicio, esto facilitaría que las familias jóvenes permanecieran en la ciudad e inscribieran a sus hijos en las escuelas del distrito.
Matthew Leyba-Gonzalez
Leyba-Gonzalez no detalló planes de políticas específicos, pero declaró que presionaría a los funcionarios de South Bay Union para garantizar una "educación adecuada" a las familias de Imperial Beach.
Mitch McKay
McKay señaló que ha trabajado en estrecha colaboración con los funcionarios de South Bay Union. Indicó que la ciudad espera aumentar la matrícula promoviendo viviendas asequibles a lo largo de la calle 13, como parte de sus iniciativas de desarrollo de uso mixto. Asimismo, mencionó que Imperial Beach ha invertido en un nuevo parque de uso mixto situado junto a la escuela primaria Westview y la ciclovía Bayshore Bikeway.
Al igual que muchas ciudades, Imperial Beach se enfrenta a dilemas sobre cómo responder a la campaña de deportaciones masivas del presidente Trump.
Desde principios de 2025, los agentes federales de inmigración han arrestado al menos a 15 personas en Imperial Beach, según el Proyecto de Datos de Deportación (Deportation Data Project). De esas detenciones, una tercera parte correspondía a personas que no habían sido acusadas ni condenadas por ningún delito.
Este año, el Consejo de Imperial Beach también votó a favor de instalar lectores automáticos de placas de la empresa Flock Safety. Imperial Beach recibe servicios de seguridad pública por parte del Alguacil del Condado de San Diego. Al menos un candidato a la alcaldía ha cuestionado si el alguacil podría compartir los datos de estas cámaras con los agentes federales de inmigración, como ha ocurrido en el pasado.
Los gobiernos locales tienen un margen de acción limitado para responder; sin embargo, otras ciudades han tomado medidas como el lanzamiento de campañas de "conoce tus derechos" y la publicación de informes sobre la actividad de ICE. KPBS preguntó a los candidatos cómo abordarían el tema migratorio a nivel local si resultan electos.
Karl Bradley
Bradley señaló que exploraría el lanzamiento de una campaña municipal de «conoce tus derechos». También indicó que impulsaría la cancelación del contrato de los lectores de placas en Imperial Beach, aunque enfatizó que le gustaría que primero hubiera mayor socialización e información pública al respecto.
Matthew Leyba-Gonzalez
Leyba-Gonzalez tuvo que interrumpir la entrevista con KPBS y no detalló su postura sobre el tema migratorio.
Mitch McKay
McKay afirmó que no estaba al tanto de los arrestos por parte de ICE. Comentó que solo tenía conocimiento de un incidente con funcionarios federales de inmigración: el volcamiento de una panga frente a la costa de Imperial Beach a finales de 2025.
Señaló que pronunciarse sobre la aplicación de las leyes de inmigración debería ser una decisión individual de cada miembro del Concejo y que no lo considera dentro de las competencias del Concejo Municipal.
McKay añadió que, si llegara a ocurrir "algo flagrante o grave" en la ciudad, tendrían que abordarlo. No obstante, argumentó que hablar abiertamente sobre la aplicación de las leyes migratorias solo generaría un clima de temor innecesario.