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Propuesta 42: Prohibir la imposición de nuevos impuestos sobre los bienes personales

Por Calmatters staff
Publicado en October 2, 2026 at 2:20 PM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 2:20 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 42 de California?

La Propuesta 42 tiene como objetivo dificultar considerablemente la creación de un impuesto sobre el patrimonio en California al prohibir nuevos impuestos sobre la mera propiedad de activos como cuentas de inversión, participaciones en empresas y bienes personales —activos que, por lo general, solo se gravan cuando se venden o generan ingresos. Al igual que la Proposición 41, que también busca bloquear la Proposición 40 (un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios), la Proposición 42 anularía la Proposición 40 si obtiene más votos, incluso si el impuesto a los multimillonarios también se aprueba.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Los partidarios de la medida, que pertenecen a la élite más adinerada, sostienen que California no debería imponer impuestos a las personas por el simple hecho de poseer o administrar cuentas de jubilación, carteras financieras o bienes personales de gran valor, como obras de arte. Quieren evitar que se impongan nuevos impuestos en las ganancias no realizadas —es decir, el patrimonio en papel que aún no se ha vendido ni ha generado ingresos imponibles— y advierten que, algún día, las pensiones y las cuentas de jubilación podrían ser disponible a impuestos por su valor futuro.

Opositores

El principal opositor es SEIU-United Healthcare Workers West, que es el promotor de la Propuesta 40. El sindicato sostiene que la Propuesta 42 está diseñada para engañar a los votantes y hacer que sea imposible aplicar un impuesto sobre el patrimonio a los multimillonarios. La Propuesta 42 no busca evitar nuevos impuestos para la gente común, dice el sindicato; por el contrario, es una forma de que los multimillonarios eviten pagar un impuesto único sobre su enorme patrimonio.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
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