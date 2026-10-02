Propuesta 42: Prohibir la imposición de nuevos impuestos sobre los bienes personales

¿Qué hace la Propuesta 42 de California?

La Propuesta 42 tiene como objetivo dificultar considerablemente la creación de un impuesto sobre el patrimonio en California al prohibir nuevos impuestos sobre la mera propiedad de activos como cuentas de inversión, participaciones en empresas y bienes personales —activos que, por lo general, solo se gravan cuando se venden o generan ingresos. Al igual que la Proposición 41, que también busca bloquear la Proposición 40 (un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios), la Proposición 42 anularía la Proposición 40 si obtiene más votos, incluso si el impuesto a los multimillonarios también se aprueba.