Conoce a los candidatos para alcalde de El Cajón

Wells no respondió a las solicitudes de entrevista de KPBS, pero es uno de los principales impulsores de la resolución de la ciudad sobre el estatus de santuario. En reportajes anteriores de KPBS, se le citó diciendo: "No estamos pidiendo a nuestros agentes de policía que infrinjan la ley. Lo que hicimos fue expresar nuestra opinión de que la ley federal prevalece sobre la ley estatal. Eso es todo".



no respondió a las solicitudes de entrevista de KPBS, pero es uno de los principales impulsores de la resolución de la ciudad sobre el estatus de santuario. En reportajes anteriores de KPBS, se le citó diciendo: "No estamos pidiendo a nuestros agentes de policía que infrinjan la ley. Lo que hicimos fue expresar nuestra opinión de que la ley federal prevalece sobre la ley estatal. Eso es todo". Kraft afirmó que, desde el primer día, buscaría derogar la resolución de El Cajón relativa al ICE y sustituirla por otra que instruya a la policía a proteger a todos los miembros de la comunidad de El Cajón, independientemente de su raza u origen étnico, su procedencia o el tiempo que lleven residiendo en la ciudad.

La ciudad de El Cajón fue objeto de críticas el año pasado por aprobar una resolución polémica que declara que El Cajón no es una ciudad santuario para inmigrantes. Algunos miembros de la comunidad han protestado contra esta decisión, mientras que otros la han apoyado. Posteriormente, en abril, la ciudad anunció una demanda contra el fiscal general de California, Rob Bonta, en relación con la ley estatal de santuario. KPBS consultó a los candidatos sobre su opinión respecto a la implementación de la ley de santuario de California a nivel local. KPBS contactó a los candidatos para conocer mejor su postura sobre la aplicación de dicha ley estatal a nivel local y saber cómo abordarían, en caso de ser elegidos alcaldes, las inquietudes de la comunidad sobre la resolución de la ciudad.