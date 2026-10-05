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Conoce a los candidatos para alcalde de El Cajón

Por Elaine Alfaro / East County Reporter
Publicado en October 5, 2026 at 2:31 PM PDT
Puesto Al Día October 5, 2026 at 2:37 PM PDT
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¿Qué hace el alcalde de El Cajón?

El alcalde de El Cajón preside el consejo y también representa a la ciudad en actos protocolarios. Como miembro del consejo, el alcalde vota sobre los asuntos de la agenda. Asimismo, puede participar en debates, presentar mociones y velar por que se mantenga el debido decoro en los procedimientos del consejo.

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¿Cuánto gana el alcalde de El Cajón?

Según el código de ordenanzas de la ciudad, el alcalde percibe un salario de $3,380 dólares mensuales.

Conoce a los candidatos

El Cajon mayoral candidate Alexander Kraft poses in this undated photo.
Courtesy of Alexander Kraft
El Cajon mayoral candidate Alexander Kraft poses in this undated photo.

Alexander Kraft

  • Partido: Paz y libertad
  • Trayectoria profesional: Alexander Kraft comentó que ha trabajado en los sectores minorista, tecnológico y educativo. Actualmente, se desempeña como empleado administrativo para el condado de San Diego y participa en actividades de organización política y sindical. Afirma ocupar un cargo electo en su sindicato y ser delegado ante el Consejo Laboral de San Diego e Imperial.
  • Principales prioridades:


    • Reducción de los costos de vivienda: Kraft considera que la forma de reducir los costos de vivienda es mediante la inversión municipal directa en el sector habitacional. Afirmó que haría de la creación y provisión de viviendas de bajo costo una prioridad para la ciudad, buscando ejercer una presión a la baja sobre los costos de vivienda en toda la localidad a través de dicha inversión directa. Ve esto como una vía para que la ciudad genere ingresos que no dependan de los impuestos. Asimismo, desea imponer un impuesto a los grandes propietarios foráneos —"multimillonarios"— que posean más de 50 unidades en la ciudad, y utilizar la recaudación resultante como capital inicial para la inversión municipal en vivienda.
    • Aumento de salarios y oportunidades de empleo: En cuanto a los salarios, Kraft señaló que una de sus prioridades sería establecer un salario mínimo municipal equiparable al de San Diego, para que El Cajon sea competitivo en el mercado laboral local. También expresó su interés en impulsar un salario mínimo nacional de 30 dólares. Además, buscaría priorizar la creación de acuerdos laborales para proyectos y requisitos de salarios prevalecientes en las obras municipales. Desea invertir en infraestructura local, incluida la remodelación de Parkway Plaza, para generar crecimiento del empleo a corto plazo durante la ejecución de los proyectos y un crecimiento a largo plazo mediante la creación de una zona comercial revitalizada. "Bajo mi liderazgo, el Ayuntamiento se asociará con los trabajadores que deseen sindicalizarse, ofrecerá incentivos fiscales y de tasas a los empleadores que paguen a sus trabajadores un salario digno y creará una Oficina de Normas Laborales para investigar de manera proactiva y hacer cumplir las leyes laborales", declaró Kraft.
    • Actividad del ICE y protección a los inmigrantes: Kraft tiene la intención de auditar y detener cualquier colaboración policial con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Afirmó que, desde su primer día en el cargo, derogaría la controvertida resolución de El Cajon sobre el ICE (véase más abajo) y la sustituiría por otra que instruya a la policía a proteger a todos los miembros de la comunidad de El Cajon, independientemente de su raza u origen étnico, su procedencia o el tiempo que lleven residiendo en la ciudad. "El Cajon se enorgullece de su historia y sus valores de pueblo pequeño... como la hospitalidad, la generosidad y el amor al prójimo", dijo Kraft. Somos una comunidad de inmigrantes y refugiados en 2026. Somos una comunidad de color. Somos una comunidad que valora su seguridad y protección, y queremos que nuestros vecinos puedan ir al trabajo, a la escuela y a sus lugares de culto, y caminar por la calle sin que les arrojen una bolsa sobre la cabeza, los arrastren al interior de una furgoneta sin distintivos y se los lleven a algún campo de concentración".

Bill Wells, a candidate to represent the 50th District in the House of Representatives, is pictured in this undated photo.
Courtesy of Bill Wells
Bill Wells, a candidate to represent the 50th District in the House of Representatives, is pictured in this undated photo.

Bill Wells

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Bill Wells ha sido alcalde de El Cajon desde 2013. Su sitio web indica que trabajó en el sector de la salud, posee un doctorado en psicología clínica y fue enfermero de urgencias.
  • Principales prioridades:
    Wells no respondió a la solicitud de entrevista de KPBS. La siguiente información proviene del sitio web de la campaña de Wells.

    • Freno a los impuestos: Wells reconoció el impacto del aumento del costo de vida y criticó la cuantía de los impuestos estatales y del condado que paga la ciudadanía. Defiende la postura de que no se imponga "ni un impuesto más a costa de las familias de El Cajon".
    • Personas sin hogar: Wells considera que la rendición de cuentas y el tratamiento son las vías para abordar la situación de las personas sin hogar. Afirmó haber luchado contra el condado para impedir que se alojara a personas sin hogar en moteles de El Cajon sin previo aviso. Aboga por tratamientos obligatorios de salud mental y adicciones, viviendas de transición y la reunificación familiar.
    • Apoyo a la policía y a los equipos de emergencia: Wells declaró que luchará por contratar a más agentes, apoyar a los equipos de emergencia y garantizar que El Cajon siga siendo un lugar donde las familias se sientan seguras en sus propias calles. Defiende la financiación completa del cuerpo de policía.

Las problemáticas

En todo el condado de San Diego, incluidas ciudades como El Cajon, las comunidades se enfrentan a un costo de vida disparado. La ciudad se ha visto afectada por el aumento de los costos de la vivienda, y sus habitantes lidian con la problemática de las personas sin hogar. KPBS contactó a los candidatos para conocer sus opiniones sobre el desarrollo de viviendas y la situación de las personas sin hogar.



  • Wells no respondió a las solicitudes de entrevista de KPBS. Sin embargo, indicó en su sitio web que la falta de vivienda debe abordarse mediante tratamientos obligatorios para la salud mental y las adicciones, viviendas de transición y la reunificación familiar.
  • Kraft considera que la falta de vivienda es un problema multifacético, pero señala que la vivienda es uno de los elementos más críticos. Su objetivo es reducir los costos habitacionales y aumentar los salarios. Kraft busca garantizar viviendas asequibles mediante inversión municipal directa. Afirmó que convertiría en una prioridad para la ciudad la creación y provisión de un parque de viviendas de bajo costo, así como ejercer una presión a la baja sobre los precios de la vivienda en toda la ciudad a través de la inversión directa en este sector.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
Elaine Alfaro
Elaine Alfaro is a reporter at KPBS and part of the California Local News Fellowship program. She primarily covers San Diego's East County and specializes in investigative and accountability journalism.
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