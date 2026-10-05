Conoce a los candidatos para alcalde de El Cajón

¿Qué hace el alcalde de El Cajón?
El alcalde de El Cajón preside el consejo y también representa a la ciudad en actos protocolarios. Como miembro del consejo, el alcalde vota sobre los asuntos de la agenda. Asimismo, puede participar en debates, presentar mociones y velar por que se mantenga el debido decoro en los procedimientos del consejo.
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¿Cuánto gana el alcalde de El Cajón?
Según el código de ordenanzas de la ciudad, el alcalde percibe un salario de $3,380 dólares mensuales.
Conoce a los candidatos
Alexander Kraft
- Partido: Paz y libertad
- Trayectoria profesional: Alexander Kraft comentó que ha trabajado en los sectores minorista, tecnológico y educativo. Actualmente, se desempeña como empleado administrativo para el condado de San Diego y participa en actividades de organización política y sindical. Afirma ocupar un cargo electo en su sindicato y ser delegado ante el Consejo Laboral de San Diego e Imperial.
- Principales prioridades:
- Reducción de los costos de vivienda: Kraft considera que la forma de reducir los costos de vivienda es mediante la inversión municipal directa en el sector habitacional. Afirmó que haría de la creación y provisión de viviendas de bajo costo una prioridad para la ciudad, buscando ejercer una presión a la baja sobre los costos de vivienda en toda la localidad a través de dicha inversión directa. Ve esto como una vía para que la ciudad genere ingresos que no dependan de los impuestos. Asimismo, desea imponer un impuesto a los grandes propietarios foráneos —"multimillonarios"— que posean más de 50 unidades en la ciudad, y utilizar la recaudación resultante como capital inicial para la inversión municipal en vivienda.
- Aumento de salarios y oportunidades de empleo: En cuanto a los salarios, Kraft señaló que una de sus prioridades sería establecer un salario mínimo municipal equiparable al de San Diego, para que El Cajon sea competitivo en el mercado laboral local. También expresó su interés en impulsar un salario mínimo nacional de 30 dólares. Además, buscaría priorizar la creación de acuerdos laborales para proyectos y requisitos de salarios prevalecientes en las obras municipales. Desea invertir en infraestructura local, incluida la remodelación de Parkway Plaza, para generar crecimiento del empleo a corto plazo durante la ejecución de los proyectos y un crecimiento a largo plazo mediante la creación de una zona comercial revitalizada. "Bajo mi liderazgo, el Ayuntamiento se asociará con los trabajadores que deseen sindicalizarse, ofrecerá incentivos fiscales y de tasas a los empleadores que paguen a sus trabajadores un salario digno y creará una Oficina de Normas Laborales para investigar de manera proactiva y hacer cumplir las leyes laborales", declaró Kraft.
- Actividad del ICE y protección a los inmigrantes: Kraft tiene la intención de auditar y detener cualquier colaboración policial con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Afirmó que, desde su primer día en el cargo, derogaría la controvertida resolución de El Cajon sobre el ICE (véase más abajo) y la sustituiría por otra que instruya a la policía a proteger a todos los miembros de la comunidad de El Cajon, independientemente de su raza u origen étnico, su procedencia o el tiempo que lleven residiendo en la ciudad. "El Cajon se enorgullece de su historia y sus valores de pueblo pequeño... como la hospitalidad, la generosidad y el amor al prójimo", dijo Kraft. Somos una comunidad de inmigrantes y refugiados en 2026. Somos una comunidad de color. Somos una comunidad que valora su seguridad y protección, y queremos que nuestros vecinos puedan ir al trabajo, a la escuela y a sus lugares de culto, y caminar por la calle sin que les arrojen una bolsa sobre la cabeza, los arrastren al interior de una furgoneta sin distintivos y se los lleven a algún campo de concentración".
- Reducción de los costos de vivienda: Kraft considera que la forma de reducir los costos de vivienda es mediante la inversión municipal directa en el sector habitacional. Afirmó que haría de la creación y provisión de viviendas de bajo costo una prioridad para la ciudad, buscando ejercer una presión a la baja sobre los costos de vivienda en toda la localidad a través de dicha inversión directa. Ve esto como una vía para que la ciudad genere ingresos que no dependan de los impuestos. Asimismo, desea imponer un impuesto a los grandes propietarios foráneos —"multimillonarios"— que posean más de 50 unidades en la ciudad, y utilizar la recaudación resultante como capital inicial para la inversión municipal en vivienda.
- San Diego and Imperial Counties Labor Council
- Latinos En Acción
- Democratic Socialists of America
Bill Wells
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Bill Wells ha sido alcalde de El Cajon desde 2013. Su sitio web indica que trabajó en el sector de la salud, posee un doctorado en psicología clínica y fue enfermero de urgencias.
- Principales prioridades:
Wells no respondió a la solicitud de entrevista de KPBS. La siguiente información proviene del sitio web de la campaña de Wells.
- Freno a los impuestos: Wells reconoció el impacto del aumento del costo de vida y criticó la cuantía de los impuestos estatales y del condado que paga la ciudadanía. Defiende la postura de que no se imponga "ni un impuesto más a costa de las familias de El Cajon".
- Personas sin hogar: Wells considera que la rendición de cuentas y el tratamiento son las vías para abordar la situación de las personas sin hogar. Afirmó haber luchado contra el condado para impedir que se alojara a personas sin hogar en moteles de El Cajon sin previo aviso. Aboga por tratamientos obligatorios de salud mental y adicciones, viviendas de transición y la reunificación familiar.
- Apoyo a la policía y a los equipos de emergencia: Wells declaró que luchará por contratar a más agentes, apoyar a los equipos de emergencia y garantizar que El Cajon siga siendo un lugar donde las familias se sientan seguras en sus propias calles. Defiende la financiación completa del cuerpo de policía.
- Freno a los impuestos: Wells reconoció el impacto del aumento del costo de vida y criticó la cuantía de los impuestos estatales y del condado que paga la ciudadanía. Defiende la postura de que no se imponga "ni un impuesto más a costa de las familias de El Cajon".
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- No se incluyeron respaldos en el sitio web de Wells.
Las problemáticas
En todo el condado de San Diego, incluidas ciudades como El Cajon, las comunidades se enfrentan a un costo de vida disparado. La ciudad se ha visto afectada por el aumento de los costos de la vivienda, y sus habitantes lidian con la problemática de las personas sin hogar. KPBS contactó a los candidatos para conocer sus opiniones sobre el desarrollo de viviendas y la situación de las personas sin hogar.
- Wells no respondió a las solicitudes de entrevista de KPBS. Sin embargo, indicó en su sitio web que la falta de vivienda debe abordarse mediante tratamientos obligatorios para la salud mental y las adicciones, viviendas de transición y la reunificación familiar.
- Kraft considera que la falta de vivienda es un problema multifacético, pero señala que la vivienda es uno de los elementos más críticos. Su objetivo es reducir los costos habitacionales y aumentar los salarios. Kraft busca garantizar viviendas asequibles mediante inversión municipal directa. Afirmó que convertiría en una prioridad para la ciudad la creación y provisión de un parque de viviendas de bajo costo, así como ejercer una presión a la baja sobre los precios de la vivienda en toda la ciudad a través de la inversión directa en este sector.
La ciudad de El Cajón fue objeto de críticas el año pasado por aprobar una resolución polémica que declara que El Cajón no es una ciudad santuario para inmigrantes. Algunos miembros de la comunidad han protestado contra esta decisión, mientras que otros la han apoyado. Posteriormente, en abril, la ciudad anunció una demanda contra el fiscal general de California, Rob Bonta, en relación con la ley estatal de santuario. KPBS consultó a los candidatos sobre su opinión respecto a la implementación de la ley de santuario de California a nivel local. KPBS contactó a los candidatos para conocer mejor su postura sobre la aplicación de dicha ley estatal a nivel local y saber cómo abordarían, en caso de ser elegidos alcaldes, las inquietudes de la comunidad sobre la resolución de la ciudad.
- Wells no respondió a las solicitudes de entrevista de KPBS, pero es uno de los principales impulsores de la resolución de la ciudad sobre el estatus de santuario. En reportajes anteriores de KPBS, se le citó diciendo: "No estamos pidiendo a nuestros agentes de policía que infrinjan la ley. Lo que hicimos fue expresar nuestra opinión de que la ley federal prevalece sobre la ley estatal. Eso es todo".
- Kraft afirmó que, desde el primer día, buscaría derogar la resolución de El Cajón relativa al ICE y sustituirla por otra que instruya a la policía a proteger a todos los miembros de la comunidad de El Cajón, independientemente de su raza u origen étnico, su procedencia o el tiempo que lleven residiendo en la ciudad.
El Fiscal General de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra la ciudad de El Cajon en relación con el intercambio de datos de sus sistemas de lectura automática de matrículas (ALPR) y cámaras Flock. KPBS preguntó a los candidatos qué opinaban sobre el uso que hace el Departamento de Policía de El Cajon de los sistemas ALPR/Flock para la vigilancia policial, así como sobre cómo equilibrarían la privacidad de la comunidad con el deber de la policía de protegerla y servirla. KPBS contactó a los candidatos para conocer sus opiniones sobre el uso de ALPR/Flock por parte del Departamento de Policía de El Cajon para la vigilancia policial y cómo conciliarían la privacidad de la comunidad con el deber policial de proteger y servir a la misma.
- Wells no respondió a la solicitud de entrevista de KPBS, pero el año pasado emitió un comunicado sobre la demanda. En dicho comunicado, afirmó: "Que quede claro: esto no es más que una maniobra política y un intento de intimidar a una ciudad conservadora por defender la seguridad pública". Y añadió: "Durante años, Sacramento ha buscado formas de castigar a ciudades como la nuestra porque nos negamos a plegarnos a su ideología. Han antepuesto la política a las personas y ahora utilizan los tribunales para intimidar a quienes no estamos de acuerdo con ellos".
- Kraft considera que el actual intercambio de datos de Flock por parte del Departamento de Policía de El Cajon infringe la legislación estatal. Expresó su preocupación por el uso que las agencias federales hacen de estos datos, dado el aumento de las redadas del ICE. También le inquieta el costo de la demanda: "Son los contribuyentes de El Cajon quienes deben asumir el gasto", señaló Kraft.
Históricamente, Parkway Plaza ha sido un importante centro comercial en East County, pero ha atravesado dificultades en los últimos años. Recientemente, el Ayuntamiento de El Cajon debatió opciones para su reurbanización, aunque los planes concretos permanecen en suspenso. KPBS preguntó a los candidatos qué les gustaría que sucediera con Parkway Plaza.
- Wells no respondió a la solicitud de entrevista de KPBS, pero declaró en Facebook que está comprometido a ayudar a revitalizar el centro comercial. Señaló que el concejo municipal está evaluando qué se requeriría para que la ciudad intervenga y ayude a orientar el futuro de la propiedad, dado que esta solía generar cerca de una cuarta parte de los ingresos municipales provenientes del impuesto sobre las ventas.
- A Kraft le gustaría reurbanizar Parkway Plaza para darle un uso mixto que incluya viviendas, comercios y actividades recreativas. Visualiza el lugar como un centro urbano transitable, "orientado a las personas" y conectado con el transporte público. Su intención es conservar algunos espacios existentes, como el estacionamiento y el cine, y colaborar con los propietarios de negocios actuales de Parkway Plaza para garantizar que la reurbanización beneficie a sus empresas.
Financiamiento de campaña
- Kraft ha recaudado un total de $28.319 dólares (hasta el 30 de septiembre). En 2025, donó $1.000 dólares de su propio dinero a su campaña. Casi dos tercios de las contribuciones provinieron de particulares, según Ballot Book, una herramienta de seguimiento de datos sobre financiación de campañas. La mayoría de las contribuciones procedieron de fuera de El Cajon, según Ballot Book. Su mayor contribuyente es el sindicato SEIU Local 221.
- Wells ha recaudado un total de $279.152 dólares (hasta el 30 de septiembre). La mayoría de las contribuciones que recibió provinieron de particulares, según Ballot Book, la herramienta de seguimiento de datos sobre financiación de campañas. Algo menos de la mitad de los contribuyentes residían en El Cajon, según Ballot Book. Los principales contribuyentes particulares fueron David y Connie Wick ($25.000 dólares en total) y Dan y Jamie Feder (40.000 dólares en total).