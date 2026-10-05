Conoce a los candidatos para alcalde de National City

¿Qué hace el alcalde de National City?
National City cuenta con un sistema de gobierno de consejo y administrador municipal. Bajo este sistema, el concejo municipal selecciona a un administrador municipal para supervisar las operaciones cotidianas.
El alcalde de National City actúa principalmente como un miembro más del concejo municipal, aunque con algunas responsabilidades adicionales. El alcalde representa a la ciudad en actos oficiales y ante organismos regionales como SANDAG. Asimismo, tiene una mayor influencia a la hora de determinar los asuntos que se incluyen en el orden del día de las reuniones semanales del concejo municipal.
¿Cuánto gana el alcalde de National City?
El salario anual del alcalde es de $69,000 dólares a partir de 2025, según la ciudad.
Conoce a los candidatos
Mitch Beauchamp
- Partido: Se negó a compartirlo
- Trayectoria profesional:
Mitch Beauchamp es el ex tesorero de National City. En 2018, la Fiscalía del Condado de San Diego lo acusó de crueldad animal por presuntamente atrapar zorrillos y zarigüeyas en su propiedad. Acordó realizar 80 horas de trabajo comunitario y pagar una multa de 900 dólares. Beauchamp también dirige una empresa de consultoría biológica y anteriormente se desempeñó como miembro del Consejo entre 1994 y 2002.
- Principales prioridades:
- Restaurar la estabilidad fiscal
- Reducir la influencia de grupos de interés especial en el gobierno municipal
- Preservar el carácter de la comunidad
- Beauchamp no ha recibido ningún respaldo.
Marcus Bush
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Marcus Bush is a current City Council member in National City. He was first elected in 2020 and is currently serving his second term. Bush used to work in affordable housing development as a project manager and public and private sector city planner, according to his city biography and public LinkedIn page.
- Principales prioridades:
- Improve workplace culture at City Hall
- Resolver el déficit presupuestario de la ciudad sin cerrar la biblioteca, la piscina o el centro de nutrición para personas mayores, y sin realizar recortes importantes en los organismos de seguridad pública.
- Fomentar la creación de más viviendas asequibles —en particular, condominios y casas adosadas— agilizando la tramitación de permisos y restableciendo un programa para compradores de primera vivienda.
- Mejorar la cultura laboral en el Ayuntamiento.
- Alcalde de National City, Ron Morrison
- Vicealcaldesa de National City, Luz Molina
- Senadora estatal de California, Catherine Blakespear
- Miembro de la Asamblea de California, LaShae Sharp-Collins
Jacobb Castrejon
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Jacob Castrejon es un recién graduado universitario y actualmente se desempeña como instructor de un programa de ciencias y artes, según su perfil público de LinkedIn. Anteriormente, realizó prácticas en la oficina del senador estatal Steve Padilla y fue voluntario en la campaña de Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego.
- Principales prioridades:
- Mejorar la infraestructura vial
- Crisis de asequibilidad
- Sostenibilidad ambiental
- Castrejón no ha recibido ningún respaldo.
Jose Rodriguez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: José Rodríguez es actualmente miembro del Consejo de National City. Anteriormente trabajó como organizador para la campaña del congresista de San Diego Juan Vargas, para un grupo de defensa de los derechos de los inquilinos y para un sindicato regional, según su perfil público de LinkedIn.
- Principales prioridades:
- Resolver el déficit presupuestario de la ciudad sin afectar los tiempos de respuesta del 911 ni reducir los fondos destinados al Departamento de Bomberos, las bibliotecas, los parques y los programas de comidas para personas mayores.
- Promover la vivienda asequible mediante el uso de terrenos municipales para la construcción y el fortalecimiento de las protecciones para los inquilinos.
- Garantizar que los agentes de policía cumplan con las leyes de santuario de California y facilitar el acceso de las familias inmigrantes a recursos legales ante la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
- Bomberos de National City
- Consejo Laboral de los condados de San Diego e Imperial
- Partido Demócrata del condado de San Diego
- Supervisora del condado de San Diego, Paloma Aguirre
Las problemáticas
- Beauchamp dijo que reduciría el personal y buscaría contratar algunos servicios con proveedores externos, además de gestionar fondos mediante subvenciones.
- Bush dijo que comenzaría explicando las razones detrás del déficit presupuestario estructural de National City: el Consejo, incluido él mismo, aprobó aumentos salariales históricos para los empleados de la ciudad.
“Se los ganaron, pero no creamos un plan para pagarlos”, dijo Bush en un comunicado. “Cubrimos la diferencia con las reservas no asignadas del fondo general, que ahora están prácticamente agotadas”.
Bush respaldó el plan del nuevo administrador municipal para controlar el gasto público. El plan incluye realizar revisiones mensuales de los gastos públicos, establecer controles más estrictos sobre las horas extra y evaluar los gastos legales y de consultoría. Bush también dijo que suspendería los presupuestos individuales de $100,000 para cada concejal, los cuales, según él, sus colegas han utilizado indebidamente.
Para generar nuevos ingresos, Bush señaló el parque para vehículos recreativos (RV) y dos hoteles que podrían construirse frente a la bahía de National City como parte de un nuevo plan de infraestructura. Defendió su reciente decisión de votar en contra de incluir un impuesto a las licencias comerciales en la boleta electoral de noviembre, argumentando que el proceso no era lo suficientemente transparente. Sin embargo, Bush dijo que creó un comité para dialogar con los negocios y trabajar para llevar un nuevo impuesto a la boleta el próximo año.
Bush se comprometió a no cerrar la biblioteca, la piscina ni el centro de nutrición para adultos mayores de la ciudad, ni a recortar fondos para las agencias de seguridad pública.
- Castrejon dijo que buscaría de manera agresiva oportunidades de financiamiento mediante subvenciones estatales y federales para reducir la presión sobre el fondo general de la ciudad. También dijo que realizaría una revisión exhaustiva de las operaciones municipales para identificar gastos ineficientes.
Castrejon dijo que buscaría nuevas fuentes de ingresos haciendo que las industrias contaminantes asumieran su responsabilidad. Señaló que los recortes a los servicios serían el último recurso.
- Rodriguez dijo que quería proteger los servicios esenciales haciendo que las corporaciones con sede fuera de la ciudad pagaran su “parte justa” para apoyar a National City. Culpó a otros miembros del Concejo de negarse a permitir que los votantes se pronunciaran sobre el tema.
Rodriguez dijo que apoyaría la National City Essential Services Protection Act, una medida electoral que, según explicó, aumentaría los impuestos a las empresas más grandes y utilizaría esos ingresos para financiar a los servicios de emergencia, bomberos, bibliotecas y programas de alimentación para adultos mayores.
- Beauchamp afirmó que mantendría el control individual y privado de la vivienda y los alquileres. Señaló que se centraría en la construcción de unidades de vivienda accesorias (ADU, por sus siglas en inglés) y trabajaría para reducir los retrasos entre la obtención de permisos y la construcción.
- Bush destacó su experiencia en la planificación de viviendas asequibles y aseguró que convertiría este tema en una prioridad de su mandato como alcalde. Argumentó que la ciudad no dispone de terrenos para urbanizaciones de viviendas unifamiliares, pero sí cuenta con espacio para condominios y casas adosadas.
Bush indicó que trabajaría para agilizar los trámites de permisos para este tipo de viviendas. Añadió que reactivaría el programa municipal para compradores de primera vivienda, estudiaría la construcción de más viviendas asequibles en terrenos propiedad de la ciudad y facilitaría la construcción de ADU o pequeñas viviendas en los patios traseros.
- Castrejon afirmó que buscaría formas creativas de fomentar la competencia y aliviar la presión financiera sobre los residentes. Dijo que impulsaría una moratoria a los aumentos excesivos de alquiler y buscaría maneras de aumentar y preservar la vivienda asequible. Asimismo, mencionó que exploraría la creación de una cooperativa de alimentos respaldada por la ciudad para ofrecer productos básicos y comestibles a precios más económicos.
- Rodriguez declaró que, de ser elegido alcalde, impulsaría mayores protecciones para los inquilinos y una política de estabilización de alquileres en toda la ciudad. Resaltó su labor en el Concejo Municipal para aumentar el salario mínimo e identificar propiedades municipales donde construir viviendas que los residentes puedan adquirir.
Rodriguez afirmó que continuaría desarrollando viviendas para la venta en dichos terrenos, daría prioridad a la contratación local y a los acuerdos laborales para proyectos importantes de la ciudad y de la zona costera, y velaría por el cumplimiento de las leyes de protección laboral.
- Beauchamp afirmó que trabajaría en fomentar relaciones con Coronado, Imperial Beach y Chula Vista para lograr una visión compartida sobre el desarrollo económico de South Bay. Señaló que buscaría mejorar el acceso de los turistas a la línea ferroviaria Coronado Belt Line y restablecer el acceso ferroviario oriental al puerto.
- Bush elogió la reciente aprobación, por parte del Puerto de San Diego, del "Plan Equilibrado" (Balanced Plan) de la ciudad, el cual incluye la nueva zona de juegos acuáticos en Pepper Park y 15 millones de dólares en subvenciones destinadas a nuevas mejoras. Aseguró que mantendría el impulso actual, sacando a licitación los proyectos hoteleros y llevando a cabo la reconfiguración de Marina Way.
Bush declaró que seguiría presionando al Puerto para que dé prioridad a las empresas locales de National City y continúe con la ampliación del parque.
- Rodríguez afirmó que no aceptaría una zona costera donde "National City recibe los camiones mientras otras ciudades obtienen los parques". Dijo que presionaría al Puerto para que cumpla sus compromisos de mantener el Plan Equilibrado, ampliar Pepper Park, finalizar la ciclovía Bayshore Bikeway e instalar nuevos hoteles y un parque para vehículos recreativos (RV) en la zona de la bahía.
Rodríguez también indicó que trabajaría para negociar un acuerdo de servicios mediante el cual el Puerto ayudaría a cubrir los costos cuando los bomberos y la policía respondan a llamadas en terrenos portuarios. Añadió que promovería la contratación de personal local y acuerdos laborales específicos para cada proyecto del Puerto y de la zona costera.
Financiamiento de campaña
- A finales de septiembre, Beauchamp no había reportado ninguna donación ni gasto de campaña.
- Para finales de septiembre, Bush había recaudado más de $17.000 dólares y gastado cerca de la mitad de esa suma. Las donaciones a su campaña provinieron casi en su totalidad de particulares, según Ballot Book, una herramienta de seguimiento de datos sobre financiación de campañas. Alrededor de un tercio de esos donantes residía en la zona, mientras que más de dos tercios provenían de fuera de National City.
- A finales de septiembre, Castrejon no había reportado ninguna donación ni gasto de campaña.
- Para finales de septiembre, Rodriguez había recaudado más de $45.000 dólares y gastado unos 28.000. La mayor parte de los fondos provino de donantes particulares, según Ballot Book, con cerca de 10.000 dólares provenientes de sindicatos. Alrededor de un tercio de sus donantes tenía su residencia en National City. El propio Rodriguez es, hasta la fecha, su mayor donante individual, habiendo aportado un total de $9.000 dólares a su campaña desde junio.