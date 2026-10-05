Conoce a los candidatos para alcalde de National City

¿Qué hace el alcalde de National City?

National City cuenta con un sistema de gobierno de consejo y administrador municipal. Bajo este sistema, el concejo municipal selecciona a un administrador municipal para supervisar las operaciones cotidianas.

El alcalde de National City actúa principalmente como un miembro más del concejo municipal, aunque con algunas responsabilidades adicionales. El alcalde representa a la ciudad en actos oficiales y ante organismos regionales como SANDAG. Asimismo, tiene una mayor influencia a la hora de determinar los asuntos que se incluyen en el orden del día de las reuniones semanales del concejo municipal.