Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Conoce a los candidatos para alcalde de National City

Por Kori Suzuki / South Bay and Imperial Valley Reporter
Publicado en October 5, 2026 at 3:00 PM PDT
Puesto Al Día October 5, 2026 at 3:00 PM PDT
Read in English

¿Qué hace el alcalde de National City?

National City cuenta con un sistema de gobierno de consejo y administrador municipal. Bajo este sistema, el concejo municipal selecciona a un administrador municipal para supervisar las operaciones cotidianas.

El alcalde de National City actúa principalmente como un miembro más del concejo municipal, aunque con algunas responsabilidades adicionales. El alcalde representa a la ciudad en actos oficiales y ante organismos regionales como SANDAG. Asimismo, tiene una mayor influencia a la hora de determinar los asuntos que se incluyen en el orden del día de las reuniones semanales del concejo municipal.

A gradient of colors going from blue to red with the KPBS Voter Hub logo overlayed.
Are you ready to vote?
California’s 2026 midterm elections will be held on Tuesday, Nov. 3, 2026. Get general information about the election, news coverage, an interactive ballot guide and results on election day.
Explore →

¿Cuánto gana el alcalde de National City?

El salario anual del alcalde es de $69,000 dólares a partir de 2025, según la ciudad.

Conoce a los candidatos

National City mayoral candidate Mitch Beauchamp is shown in this undated photo.
Courtesy of Mitch Beauchamp
National City mayoral candidate Mitch Beauchamp is shown in this undated photo.

Mitch Beauchamp

  • Partido: Se negó a compartirlo
  • Trayectoria profesional:
    Mitch Beauchamp es el ex tesorero de National City. En 2018, la Fiscalía del Condado de San Diego lo acusó de crueldad animal por presuntamente atrapar zorrillos y zarigüeyas en su propiedad. Acordó realizar 80 horas de trabajo comunitario y pagar una multa de 900 dólares. Beauchamp también dirige una empresa de consultoría biológica y anteriormente se desempeñó como miembro del Consejo entre 1994 y 2002.
  • Principales prioridades:


    • Restaurar la estabilidad fiscal
    • Reducir la influencia de grupos de interés especial en el gobierno municipal
    • Preservar el carácter de la comunidad

National City Councilmember Marcus Bush is shown in this undated photo.
Courtesy of National City
National City Councilmember Marcus Bush is shown in this undated photo.

Marcus Bush

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Marcus Bush is a current City Council member in National City. He was first elected in 2020 and is currently serving his second term. Bush used to work in affordable housing development as a project manager and public and private sector city planner, according to his city biography and public LinkedIn page.
  • Principales prioridades:

    • Improve workplace culture at City Hall
    • Resolver el déficit presupuestario de la ciudad sin cerrar la biblioteca, la piscina o el centro de nutrición para personas mayores, y sin realizar recortes importantes en los organismos de seguridad pública.
    • Fomentar la creación de más viviendas asequibles —en particular, condominios y casas adosadas— agilizando la tramitación de permisos y restableciendo un programa para compradores de primera vivienda.
    • Mejorar la cultura laboral en el Ayuntamiento.

National City mayoral candidate Jacobb Castrejon is shown in this undated photo.

Jacobb Castrejon

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Jacob Castrejon es un recién graduado universitario y actualmente se desempeña como instructor de un programa de ciencias y artes, según su perfil público de LinkedIn. Anteriormente, realizó prácticas en la oficina del senador estatal Steve Padilla y fue voluntario en la campaña de Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego.
  • Principales prioridades:

    • Mejorar la infraestructura vial
    • Crisis de asequibilidad
    • Sostenibilidad ambiental

National City Councilmember Jose Rodriguez is shown in this undated photo.
Courtesy of National City
National City Councilmember Jose Rodriguez is shown in this undated photo.

Jose Rodriguez

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: José Rodríguez es actualmente miembro del Consejo de National City. Anteriormente trabajó como organizador para la campaña del congresista de San Diego Juan Vargas, para un grupo de defensa de los derechos de los inquilinos y para un sindicato regional, según su perfil público de LinkedIn.
  • Principales prioridades:

    • Resolver el déficit presupuestario de la ciudad sin afectar los tiempos de respuesta del 911 ni reducir los fondos destinados al Departamento de Bomberos, las bibliotecas, los parques y los programas de comidas para personas mayores.
    • Promover la vivienda asequible mediante el uso de terrenos municipales para la construcción y el fortalecimiento de las protecciones para los inquilinos.
    • Garantizar que los agentes de policía cumplan con las leyes de santuario de California y facilitar el acceso de las familias inmigrantes a recursos legales ante la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Las problemáticas

  • Beauchamp dijo que reduciría el personal y buscaría contratar algunos servicios con proveedores externos, además de gestionar fondos mediante subvenciones.
  • Bush dijo que comenzaría explicando las razones detrás del déficit presupuestario estructural de National City: el Consejo, incluido él mismo, aprobó aumentos salariales históricos para los empleados de la ciudad.

    “Se los ganaron, pero no creamos un plan para pagarlos”, dijo Bush en un comunicado. “Cubrimos la diferencia con las reservas no asignadas del fondo general, que ahora están prácticamente agotadas”.

    Bush respaldó el plan del nuevo administrador municipal para controlar el gasto público. El plan incluye realizar revisiones mensuales de los gastos públicos, establecer controles más estrictos sobre las horas extra y evaluar los gastos legales y de consultoría. Bush también dijo que suspendería los presupuestos individuales de $100,000 para cada concejal, los cuales, según él, sus colegas han utilizado indebidamente.

    Para generar nuevos ingresos, Bush señaló el parque para vehículos recreativos (RV) y dos hoteles que podrían construirse frente a la bahía de National City como parte de un nuevo plan de infraestructura. Defendió su reciente decisión de votar en contra de incluir un impuesto a las licencias comerciales en la boleta electoral de noviembre, argumentando que el proceso no era lo suficientemente transparente. Sin embargo, Bush dijo que creó un comité para dialogar con los negocios y trabajar para llevar un nuevo impuesto a la boleta el próximo año.

    Bush se comprometió a no cerrar la biblioteca, la piscina ni el centro de nutrición para adultos mayores de la ciudad, ni a recortar fondos para las agencias de seguridad pública.
  • Castrejon dijo que buscaría de manera agresiva oportunidades de financiamiento mediante subvenciones estatales y federales para reducir la presión sobre el fondo general de la ciudad. También dijo que realizaría una revisión exhaustiva de las operaciones municipales para identificar gastos ineficientes.

    Castrejon dijo que buscaría nuevas fuentes de ingresos haciendo que las industrias contaminantes asumieran su responsabilidad. Señaló que los recortes a los servicios serían el último recurso.
  • Rodriguez dijo que quería proteger los servicios esenciales haciendo que las corporaciones con sede fuera de la ciudad pagaran su “parte justa” para apoyar a National City. Culpó a otros miembros del Concejo de negarse a permitir que los votantes se pronunciaran sobre el tema.

    Rodriguez dijo que apoyaría la National City Essential Services Protection Act, una medida electoral que, según explicó, aumentaría los impuestos a las empresas más grandes y utilizaría esos ingresos para financiar a los servicios de emergencia, bomberos, bibliotecas y programas de alimentación para adultos mayores.

Financiamiento de campaña

Tags

Politics Política y elecciones
Kori Suzuki
Kori Suzuki covers South San Diego County and the Imperial Valley for KPBS. He reports on the decisions of local government officials with a particular focus on environmental issues, housing affordability, and race and identity. He is especially drawn to stories that show how we are all complicated and multidimensional.
seeStoriesBy
Resultados electorales en vivo
Las casillas han cerrado y los resultados de las elecciones están llegando poco a poco. Visita nuestro Voter Hub para ver las actualizaciones.
Ver resultados →

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News