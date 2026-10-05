Conoce a los candidatos para la contienda por la alcaldía de La Mesa

¿Qué hace el alcalde de La Mesa?
El alcalde de La Mesa preside las reuniones del concejo municipal y representa a la ciudad en actos protocolarios. Como miembro del consejo, el alcalde vota sobre los asuntos de la agenda. El alcalde y el concejo deliberan y debaten los temas de la agenda, promulgan leyes locales, toman decisiones normativas, aprueban el presupuesto y orientan al administrador municipal y al personal.
¿Cuánto gana el alcalde de La Mesa?
Según este documento municipal, el alcalde percibe un salario de $3800 dólares al mes.
Conoce a los candidatos
Laura Lothian
- Party: Republicana
- Trayectoria profesional: Laura Lothian se desempeña actualmente como concejal de la ciudad de La Mesa. Lothian afirma que ha trabajado como agente inmobiliaria en La Mesa desde 2002.
- Principales prioridades:
- Policía, bomberos y otros servicios municipales: Lothian desea priorizar el apoyo a los departamentos de bomberos y policía. Quiere que haya más personal para los camiones de bomberos. Señaló que una forma de lograrlo es cobrar tarifas cuando se solicita la intervención de los bomberos para "asistencia de levantamiento" en centros de vida asistida; se trata de situaciones en las que se llama a los bomberos para ayudar a levantar a una persona que se ha caído pero no ha sufrido lesiones. Pone como ejemplo a la ciudad de El Cajón, que ya aplica este tipo de cobros. También mencionó su interés en apoyar a los departamentos de obras públicas y de parques y recreación.
- Proceso de permisos: Lothian busca atraer tanto a pequeñas empresas como proyectos de desarrollo de viviendas mediante la agilización del proceso municipal de permisos. "Conozco muchas historias de empresarios que desistieron" debido a los costos y los plazos asociados a iniciar un negocio y al trámite de permisos, comentó Lothian. Considera que mejorar el proceso y reducir los tiempos de obtención de permisos facilitará la creación de más empresas en La Mesa y generará mayores ingresos a través del impuesto sobre las ventas de la ciudad.
- Reevaluación del gasto en consultores externos: Lothian quiere que el Consejo revise la lista de consultores externos de La Mesa y elimine los contratos innecesarios. "Quiero creer que muchos de ellos son esenciales", dijo Lothian, "pero también debo creer que muchos otros no lo son". Su intención es reasignar los fondos destinados a dichos consultores hacia departamentos municipales como bomberos, parques y recreación, entre otros.
- Policía, bomberos y otros servicios municipales: Lothian desea priorizar el apoyo a los departamentos de bomberos y policía. Quiere que haya más personal para los camiones de bomberos. Señaló que una forma de lograrlo es cobrar tarifas cuando se solicita la intervención de los bomberos para "asistencia de levantamiento" en centros de vida asistida; se trata de situaciones en las que se llama a los bomberos para ayudar a levantar a una persona que se ha caído pero no ha sufrido lesiones. Pone como ejemplo a la ciudad de El Cajón, que ya aplica este tipo de cobros. También mencionó su interés en apoyar a los departamentos de obras públicas y de parques y recreación.
- Bill Wells, alcalde de El Cajón
- Rebecca Jones, alcaldesa de San Marcos
- Vista Alcalde John Franklin
- Partido Republicano del Condado de San Diego
Patricia Normandy-Dillard
- Party: Demócrata
- Trayectoria profesional: Patricia Normandy-Dillard se desempeña actualmente como miembro del Concejo Municipal de La Mesa. También forma parte de la junta directiva y del comité ejecutivo del Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS). Asimismo, es miembro suplente de la junta directiva del comité de transporte de la Asociación de Gobiernos Regionales de San Diego (SANDAG). A lo largo de su carrera, Dillard ha trabajado en los sectores editorial, de atención al cliente y de ventas.
- Principales prioridades:
- Transporte público: Dillard destacó la necesidad de que el transporte dentro de la región sea más asequible y accesible. Habló sobre su labor como miembro de la junta directiva de MTS. "La gente debería poder desplazarse al trabajo, a la escuela, a citas médicas, a hacer compras y a otros servicios esenciales sin que los costos de transporte se conviertan en una barrera", afirmó Dillard.
- Vivienda asequible: Dillard señaló la vivienda asequible como una prioridad importante en La Mesa y habló sobre un proyecto actual de vivienda asequible orientado al transporte público, planificado cerca de la Línea Naranja del tranvía que recorre la zona paralela a Spring Street. "Cuando combinamos viviendas asequibles con acceso a un transporte confiable, podemos marcar una diferencia real en la vida de las personas y ayudar a crear una comunidad más conectada y sostenible", dijo Dillard.
- Ampliación de la biblioteca de La Mesa: La ciudad construyó un nuevo edificio para la biblioteca y una oficina de correos en 2008, con la intención de ampliar la biblioteca en el futuro. El Consejo de La Mesa revisó un estudio el otoño pasado para mantener el impulso en la remodelación del Centro Cívico de la ciudad, lo que incluye la biblioteca. Dillard afirmó que la ampliación de la biblioteca es una prioridad absoluta. "Nuestra biblioteca es un recurso comunitario importante y creo que debemos analizar cómo ofrecer más espacios y recursos para atender a nuestra creciente comunidad", señaló. "Una biblioteca ampliada podría generar más oportunidades para niños, familias, estudiantes y personas mayores".
- Transporte público: Dillard destacó la necesidad de que el transporte dentro de la región sea más asequible y accesible. Habló sobre su labor como miembro de la junta directiva de MTS. "La gente debería poder desplazarse al trabajo, a la escuela, a citas médicas, a hacer compras y a otros servicios esenciales sin que los costos de transporte se conviertan en una barrera", afirmó Dillard.
- Genevieve Suzuki, actual concejal de la ciudad de La Mesa
- Lauren Cazares, actual concejal de la ciudad de La Mesa
- Monica Montgomery Steppe, actual supervisora del condado
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
Quinn M. Reese
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Quinn Reese afirma haber trabajado en alta dirección, consultoría y gestión empresarial. Recientemente cambió de trayectoria profesional para dedicarse a la jardinería regenerativa.
- Principales prioridades:
- Asequibilidad: Reese considera la asequibilidad como una cuestión interconectada, vinculada al aumento de los costos de los servicios públicos y la vivienda, lo cual a su vez repercute en los negocios. "Si una persona no puede pagar el alquiler o los servicios públicos, es menos probable que salga a gastar dinero y apoye a los comercios", señaló Reese. Él aboga por mayores medidas de protección para las personas en riesgo de perder su vivienda. "En última instancia, se trata de satisfacer las necesidades básicas de la gente", afirmó Reese. Asimismo, expresó su interés en analizar si las grandes empresas deberían pagar más impuestos en la ciudad.
- Apoyo a las pequeñas empresas: Reese manifestó su deseo de garantizar que las pequeñas empresas se mantengan a flote y no sufran una carga fiscal excesiva. Propone construir un estacionamiento de varios niveles cerca del centro de La Mesa para facilitar la afluencia de compradores y mejorar el tráfico vehicular en la zona.
- Mejora de la seguridad vial: Reese señaló que la construcción de nuevas viviendas cerca del centro de La Mesa plantea un desafío, ya que los desarrolladores no están creando suficientes plazas de estacionamiento. También mencionó las quejas expresadas por los vecinos en las reuniones del concejo municipal respecto a la velocidad del tráfico en ciertas calles. Reconoció la iniciativa del actual concejo municipal de instalar reductores de velocidad y rotondas, y expresó su deseo de implementar medidas adicionales para reducir la velocidad de los vehículos. "Contamos con un gran número de voluntarios, algunos de los cuales colaboran con el Departamento de Policía de La Mesa, y existen programas en todo San Diego destinados a detener o reducir la velocidad del tráfico durante el horario escolar", comentó Reese. "Son iniciativas que debemos extender a nuestra ciudad".
- Asequibilidad: Reese considera la asequibilidad como una cuestión interconectada, vinculada al aumento de los costos de los servicios públicos y la vivienda, lo cual a su vez repercute en los negocios. "Si una persona no puede pagar el alquiler o los servicios públicos, es menos probable que salga a gastar dinero y apoye a los comercios", señaló Reese. Él aboga por mayores medidas de protección para las personas en riesgo de perder su vivienda. "En última instancia, se trata de satisfacer las necesidades básicas de la gente", afirmó Reese. Asimismo, expresó su interés en analizar si las grandes empresas deberían pagar más impuestos en la ciudad.
- Blackbird Apothecary (negocio de La Mesa)
- Junk Medics (negocio de La Mesa)
- Reanimate Records (negocio de La Mesa)
- Marathon Coffee (negocio de La Mesa)
Jim Stieringer
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Stieringer ocupó anteriormente cargos públicos en el Distrito de Escuelas Secundarias Grossmont Union y en el Distrito de Salud Grossmont. Ejerció un mandato como tesorero de La Mesa entre 2002 y 2006. Actualmente es un residente jubilado de La Mesa. Prestó servicio en la Fuerza Aérea y su trayectoria profesional incluye experiencia en la industria automotriz y en la construcción.
- Principales prioridades:
- Seguridad pública: Stieringer afirma que revisaría y actualizaría la infraestructura vial para garantizar la seguridad de peatones y conductores. Una mejora que señaló consiste en aplicar con mayor rigor la ley estatal que exige pintar de rojo los bordillos cerca de los cruces peatonales, con el fin de eliminar los puntos ciegos para los conductores que realizan giros a la derecha.
- Desarrollo de viviendas: Stieringer criticó las leyes y requisitos estatales sobre vivienda asequible, así como la decisión de la ciudad de aprobar y desarrollar ciertos proyectos de este tipo. Se refirió a un proyecto actual destinado a crear más viviendas asequibles cerca de la Línea Orange, la cual corre paralela a Spring Street. "Me decepciona un poco que la ciudad haya cedido ante la legislatura estatal y esté intentando utilizar los activos de MTS para construir viviendas", comentó Stieringer. Aclaró que no se opone al desarrollo habitacional, pero que desea viviendas de mejor calidad. "Me gustaría ver una mejora en la calidad general de la vivienda en La Mesa", señaló.
- Transporte público: Stieringer sostiene que mantener el acceso al tranvía es una prioridad absoluta. Quiere asegurarse de que las estaciones de tranvía en La Mesa cuenten con opciones de estacionamiento adecuadas para dar cabida al gran número de personas que utilizan este medio de transporte para asistir a eventos deportivos en la región. "Se llenan prácticamente por completo durante los partidos de fútbol", dijo Stieringer. "Considero que el tranvía es un activo muy valioso para nuestra comunidad, algo que realmente deberíamos promover y apoyar".
- Seguridad pública: Stieringer afirma que revisaría y actualizaría la infraestructura vial para garantizar la seguridad de peatones y conductores. Una mejora que señaló consiste en aplicar con mayor rigor la ley estatal que exige pintar de rojo los bordillos cerca de los cruces peatonales, con el fin de eliminar los puntos ciegos para los conductores que realizan giros a la derecha.
- A fecha del 26 de agosto, este candidato no ha recibido ningún respaldo.
Las problemáticas
- Dillard spoke highly of transit-oriented, affordable-housing projects. She pointed to the transit-oriented, affordable-housing project planned near the Orange Line that runs parallel to Spring Street, as an example. “When we combine affordable housing and access to reliable transportation, we can make a real difference in people's lives and help create a more connected and sustainable community,” Dillard said.
- Lothian said she’d like to create more affordable housing options for single-family or condominium units. She says the current process for building single-family homes is difficult and expensive, and she’d want to work with the city’s permits division to find a way to streamline, expedite, and simplify the permit process for single-family homes and condos. She critiqued the state’s affordable housing laws that allow large apartments to be built near transit. “All of our policies are again incentivizing these high-density, monolithic apartments on public transit, as if that's solving a problem,” Lothian said. “And I just don't think it is.” She criticized how affordable housing units are currently allocated in apartment projects. “The lucky few renters that end up getting an affordable unit brand new, they're also not incentivized to move up,” Lothian said. “It de-incentivizes you to find your own personal success. I don't like that aspect of it.”
- Reese is in favor of affordable housing development. He critiqued the lack of affordable housing units within some local apartment projects. He also said apartments need to build parking. Reese said he wants to better understand how the city can address housing affordability. He suggested doing surveys to better understand the communities’ affordability needs. He also would like the city to play more of a role in approving the design and aesthetics of the apartment buildings.
- Stieringer said housing should be a result of economic decisions of the private sector. He critiqued the state’s affordable housing development laws and requirements, and how they’re implemented in the local communities, like La Mesa. He has qualms with how affordable housing units are allocated. “I just don't think that setting aside portions of buildings for economically disadvantaged people is a very good use of the public land and public resources,” Stieringer said. He instead would like public land to be used by private developers and contractors.
- Dillard said she is currently on the subcommittee for CAP and would continue to prioritize projects that help residents change their environmental impacts. For example, she said she’s helped bring in funding to help landlords replace the gas appliances with new electrical appliances. She’s also interested in trying to develop options for apartments to install solar panels. “We have done a lot of work, in the past, to be respected in San Diego County for having one of the best CAPs in the county,” Dillard said, “But, of course, there’s so much more work to be done.”
- Lothian said as mayor she would want to focus her efforts on cleaning and beautifying public spaces and parks. She said, as a councilmember, she’s been proactive by helping create a community clean-up coordinator and banning single-use plastic water bottles from City Hall. However, she flagged concerns about the cost of the city’s CAP and programming. She said she would want to look at trimming parts of the plan and try to pursue tangible actions rather than informational programs that she says don’t translate to quantifiable results. “When you show a process – we recycled this, we swapped clothes, we showed how to mulch – those are processes. That's not results,” Lothian said.
- Reese said he’d approach climate and environment goals with a “regenerative mindset.” He would want to bring more solar energy into La Mesa. He recognized the fire concerns surrounding battery energy storage systems and would want to create a solar energy system that’s safe for the community. He also said he would want to support and listen to his fellow councilmember candidates, like Amanda Dawn, who he says has more experience leading the city’s approach to the climate and environment. “ I believe that we are impacted with a climate crisis, and we need to have better provisions put in place,” Reese said.
- Stieringer said he’s in support of how the city has led climate and environmental goals. He spoke about the importance of the city’s parks and said he would want to continue to support climate action plans. He also spoke about the importance of tree planting initiatives and said that new construction should have requirements for landscaping.
- Dillard said transportation is one of her passions. As an MTS Board member, she said she advocated for infrastructure, platform and landscape improvements in the City of La Mesa. She wants to improve people’s ability to use public transit. “With gas being as expensive as it is, I think it's going to start being more and more important to the residents in La Mesa, as well as other cities,” Dillard said.
- Lothian would want to improve transportation and infrastructure by creating more parking near downtown La Mesa. Lothian would like to improve parking availability by offering more opportunities for “parking T’s,” which designate parallel parking spaces along curbs. She also would want to examine existing curbs to better determine if certain red curbs could be shortened or white curbs removed. Regarding the trolley and the potential plans for redevelopment, Lothian is not in favor of changing the design of the trolley station to be an above-ground line in La Mesa.
- Reese is interested in reviewing plans for the trolley. He pointed to a recent presentation from SANDAG about potential future redevelopment of the trolley line and station along Spring Street. He voiced concerns about a lack of parking in the downtown area. He would want the city to develop more parking in downtown La Mesa by building a parking structure.
- Stieringer said he has no specific changes in mind for transportation, but he would like to continue to support the trolley and bus systems.
- Dillard highlighted the need for an expanded library. She said she’d like to see more education, arts and culture in the library, and sees expansion as an opportunity to invest in that. She also says she hopes to see the redevelopment of city hall, city offices and the post office. She’s in favor of creating more parking as part of the Civic Center.
- Lothian said she would like to support the Civic Center redevelopment plans if the city had the money for the project. Given the city’s current financial state, she said she would not prioritize the project until funding is available. “There's wants and there's needs,” Lothian said. “I think that a new Civic Center is a want. I don't think it's a need.” She said she’d invest money in police, fire, public works, and parks and recreation before the Civic Center.
- Reese expressed that he’d like to review these plans more thoroughly. He would be in favor of expanding City Hall but does not see the other Civic Center plans as immediate priorities. He is interested in building a new parking structure near City Hall and offices.
- Stieringer said he sees this project as something worth looking into more. He said the city has an obligation to provide a new library and is open to the idea of redeveloping City Hall and city offices.
Financiamiento de campaña
- Dillard ha recaudado un total de $44.576 dólares (al 30 de septiembre). Más de la mitad de las contribuciones que recibió provinieron de particulares, según Ballot Book, una herramienta de seguimiento de datos sobre financiación de campañas. Alrededor de un tercio de los contribuyentes residían en La Mesa, según Ballot Book. Entre los mayores contribuyentes se encuentran el fondo PAC del Local 89 del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Construcción de Norteamérica (Laborers International Union of North America) y Heartland Firefighters.
- Lothian ha recaudado un total de $76.353 dólares (al 30 de septiembre). La mayoría de las contribuciones que recibió provinieron de particulares, según Ballot Book. Dos tercios de los contribuyentes residían en La Mesa, según Ballot Book. Entre sus mayores contribuyentes figuran jubilados de la localidad, empresas y el comité de acción política (PAC) New Majority. En marzo, prestó $7.500 dólares de su propio dinero a su campaña.
- Al 30 de septiembre, Reese no ha reportado ninguna contribución de campaña.
- Al 30 de septiembre, Stieringer no ha reportado ninguna contribución de campaña.