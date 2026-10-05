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Conoce a los candidatos para la contienda por la alcaldía de La Mesa

Por Elaine Alfaro / East County Reporter
Publicado en October 5, 2026 at 1:15 PM PDT
Puesto Al Día October 5, 2026 at 1:15 PM PDT

¿Qué hace el alcalde de La Mesa?

El alcalde de La Mesa preside las reuniones del concejo municipal y representa a la ciudad en actos protocolarios. Como miembro del consejo, el alcalde vota sobre los asuntos de la agenda. El alcalde y el concejo deliberan y debaten los temas de la agenda, promulgan leyes locales, toman decisiones normativas, aprueban el presupuesto y orientan al administrador municipal y al personal.

¿Cuánto gana el alcalde de La Mesa?

Según este documento municipal, el alcalde percibe un salario de $3800 dólares al mes.

Conoce a los candidatos

Laura Lothian, a candidate for La Mesa mayor, is shown in this undated photo.
City of La Mesa
Laura Lothian, a candidate for La Mesa mayor, is shown in this undated photo.

Laura Lothian

  • Party: Republicana
  • Trayectoria profesional: Laura Lothian se desempeña actualmente como concejal de la ciudad de La Mesa. Lothian afirma que ha trabajado como agente inmobiliaria en La Mesa desde 2002.
  • Principales prioridades:


    • Policía, bomberos y otros servicios municipales: Lothian desea priorizar el apoyo a los departamentos de bomberos y policía. Quiere que haya más personal para los camiones de bomberos. Señaló que una forma de lograrlo es cobrar tarifas cuando se solicita la intervención de los bomberos para "asistencia de levantamiento" en centros de vida asistida; se trata de situaciones en las que se llama a los bomberos para ayudar a levantar a una persona que se ha caído pero no ha sufrido lesiones. Pone como ejemplo a la ciudad de El Cajón, que ya aplica este tipo de cobros. También mencionó su interés en apoyar a los departamentos de obras públicas y de parques y recreación.
    • Proceso de permisos: Lothian busca atraer tanto a pequeñas empresas como proyectos de desarrollo de viviendas mediante la agilización del proceso municipal de permisos. "Conozco muchas historias de empresarios que desistieron" debido a los costos y los plazos asociados a iniciar un negocio y al trámite de permisos, comentó Lothian. Considera que mejorar el proceso y reducir los tiempos de obtención de permisos facilitará la creación de más empresas en La Mesa y generará mayores ingresos a través del impuesto sobre las ventas de la ciudad.

    • Reevaluación del gasto en consultores externos: Lothian quiere que el Consejo revise la lista de consultores externos de La Mesa y elimine los contratos innecesarios. "Quiero creer que muchos de ellos son esenciales", dijo Lothian, "pero también debo creer que muchos otros no lo son". Su intención es reasignar los fondos destinados a dichos consultores hacia departamentos municipales como bomberos, parques y recreación, entre otros.

Patricia Normandy-Dillard smiles and poses in this undated photo.
City of La Mesa
Patricia Normandy-Dillard smiles and poses in this undated photo.

 

Patricia Normandy-Dillard

  • Party: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Patricia Normandy-Dillard se desempeña actualmente como miembro del Concejo Municipal de La Mesa. También forma parte de la junta directiva y del comité ejecutivo del Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS). Asimismo, es miembro suplente de la junta directiva del comité de transporte de la Asociación de Gobiernos Regionales de San Diego (SANDAG). A lo largo de su carrera, Dillard ha trabajado en los sectores editorial, de atención al cliente y de ventas.
  • Principales prioridades:


    • Transporte público: Dillard destacó la necesidad de que el transporte dentro de la región sea más asequible y accesible. Habló sobre su labor como miembro de la junta directiva de MTS. "La gente debería poder desplazarse al trabajo, a la escuela, a citas médicas, a hacer compras y a otros servicios esenciales sin que los costos de transporte se conviertan en una barrera", afirmó Dillard.
    • Vivienda asequible: Dillard señaló la vivienda asequible como una prioridad importante en La Mesa y habló sobre un proyecto actual de vivienda asequible orientado al transporte público, planificado cerca de la Línea Naranja del tranvía que recorre la zona paralela a Spring Street. "Cuando combinamos viviendas asequibles con acceso a un transporte confiable, podemos marcar una diferencia real en la vida de las personas y ayudar a crear una comunidad más conectada y sostenible", dijo Dillard.
    • Ampliación de la biblioteca de La Mesa: La ciudad construyó un nuevo edificio para la biblioteca y una oficina de correos en 2008, con la intención de ampliar la biblioteca en el futuro. El Consejo de La Mesa revisó un estudio el otoño pasado para mantener el impulso en la remodelación del Centro Cívico de la ciudad, lo que incluye la biblioteca. Dillard afirmó que la ampliación de la biblioteca es una prioridad absoluta. "Nuestra biblioteca es un recurso comunitario importante y creo que debemos analizar cómo ofrecer más espacios y recursos para atender a nuestra creciente comunidad", señaló. "Una biblioteca ampliada podría generar más oportunidades para niños, familias, estudiantes y personas mayores".

La Mesa mayoral candidate Quinn M. Reese is shown in this undated headshot.
Quinn M. Reese campaign
La Mesa mayoral candidate Quinn M. Reese is shown in this undated headshot.

Quinn M. Reese

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Quinn Reese afirma haber trabajado en alta dirección, consultoría y gestión empresarial. Recientemente cambió de trayectoria profesional para dedicarse a la jardinería regenerativa.
  • Principales prioridades:

    • Asequibilidad: Reese considera la asequibilidad como una cuestión interconectada, vinculada al aumento de los costos de los servicios públicos y la vivienda, lo cual a su vez repercute en los negocios. "Si una persona no puede pagar el alquiler o los servicios públicos, es menos probable que salga a gastar dinero y apoye a los comercios", señaló Reese. Él aboga por mayores medidas de protección para las personas en riesgo de perder su vivienda. "En última instancia, se trata de satisfacer las necesidades básicas de la gente", afirmó Reese. Asimismo, expresó su interés en analizar si las grandes empresas deberían pagar más impuestos en la ciudad.
    • Apoyo a las pequeñas empresas: Reese manifestó su deseo de garantizar que las pequeñas empresas se mantengan a flote y no sufran una carga fiscal excesiva. Propone construir un estacionamiento de varios niveles cerca del centro de La Mesa para facilitar la afluencia de compradores y mejorar el tráfico vehicular en la zona.
    • Mejora de la seguridad vial: Reese señaló que la construcción de nuevas viviendas cerca del centro de La Mesa plantea un desafío, ya que los desarrolladores no están creando suficientes plazas de estacionamiento. También mencionó las quejas expresadas por los vecinos en las reuniones del concejo municipal respecto a la velocidad del tráfico en ciertas calles. Reconoció la iniciativa del actual concejo municipal de instalar reductores de velocidad y rotondas, y expresó su deseo de implementar medidas adicionales para reducir la velocidad de los vehículos. "Contamos con un gran número de voluntarios, algunos de los cuales colaboran con el Departamento de Policía de La Mesa, y existen programas en todo San Diego destinados a detener o reducir la velocidad del tráfico durante el horario escolar", comentó Reese. "Son iniciativas que debemos extender a nuestra ciudad".

Jim Stieringer

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Stieringer ocupó anteriormente cargos públicos en el Distrito de Escuelas Secundarias Grossmont Union y en el Distrito de Salud Grossmont. Ejerció un mandato como tesorero de La Mesa entre 2002 y 2006. Actualmente es un residente jubilado de La Mesa. Prestó servicio en la Fuerza Aérea y su trayectoria profesional incluye experiencia en la industria automotriz y en la construcción.
  • Principales prioridades:



    • Seguridad pública: Stieringer afirma que revisaría y actualizaría la infraestructura vial para garantizar la seguridad de peatones y conductores. Una mejora que señaló consiste en aplicar con mayor rigor la ley estatal que exige pintar de rojo los bordillos cerca de los cruces peatonales, con el fin de eliminar los puntos ciegos para los conductores que realizan giros a la derecha.
    • Desarrollo de viviendas: Stieringer criticó las leyes y requisitos estatales sobre vivienda asequible, así como la decisión de la ciudad de aprobar y desarrollar ciertos proyectos de este tipo. Se refirió a un proyecto actual destinado a crear más viviendas asequibles cerca de la Línea Orange, la cual corre paralela a Spring Street. "Me decepciona un poco que la ciudad haya cedido ante la legislatura estatal y esté intentando utilizar los activos de MTS para construir viviendas", comentó Stieringer. Aclaró que no se opone al desarrollo habitacional, pero que desea viviendas de mejor calidad. "Me gustaría ver una mejora en la calidad general de la vivienda en La Mesa", señaló.
    • Transporte público: Stieringer sostiene que mantener el acceso al tranvía es una prioridad absoluta. Quiere asegurarse de que las estaciones de tranvía en La Mesa cuenten con opciones de estacionamiento adecuadas para dar cabida al gran número de personas que utilizan este medio de transporte para asistir a eventos deportivos en la región. "Se llenan prácticamente por completo durante los partidos de fútbol", dijo Stieringer. "Considero que el tranvía es un activo muy valioso para nuestra comunidad, algo que realmente deberíamos promover y apoyar".

Las problemáticas

The City of La Mesa has developed and approved a number of affordable housing units in recent years. KPBS asked the candidates whether they would prioritize affordable housing and how they would approach development in La Mesa. 

  • Dillard spoke highly of transit-oriented, affordable-housing projects. She pointed to the transit-oriented, affordable-housing project planned near the Orange Line that runs parallel to Spring Street, as an example. “When we combine affordable housing and access to reliable transportation, we can make a real difference in people's lives and help create a more connected and sustainable community,” Dillard said.
  • Lothian said she’d like to create more affordable housing options for single-family or condominium units. She says the current process for building single-family homes is difficult and expensive, and she’d want to work with the city’s permits division to find a way to streamline, expedite, and simplify the permit process for single-family homes and condos.  She critiqued the state’s affordable housing laws that allow large apartments to be built near transit. “All of our policies are again incentivizing these high-density, monolithic apartments on public transit, as if that's solving a problem,” Lothian said. “And I just don't think it is.” She criticized how affordable housing units are currently allocated in apartment projects.  “The lucky few renters that end up getting an affordable unit brand new, they're also not incentivized to move up,” Lothian said. “It de-incentivizes you to find your own personal success. I don't like that aspect of it.” 
  • Reese is in favor of affordable housing development. He critiqued the lack of affordable housing units within some local apartment projects. He also said apartments need to build parking. Reese said he wants to better understand how the city can address housing affordability. He suggested doing surveys to better understand the communities’ affordability needs. He also would like the city to play more of a role in approving the design and aesthetics of the apartment buildings.
  • Stieringer said housing should be a result of economic decisions of the private sector. He critiqued the state’s affordable housing development laws and requirements, and how they’re implemented in the local communities, like La Mesa. He has qualms with how affordable housing units are allocated. “I just don't think that setting aside portions of buildings for economically disadvantaged people is a very good use of the public land and public resources,” Stieringer said. He instead would like public land to be used by private developers and contractors.

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Elaine Alfaro
Elaine Alfaro is a reporter at KPBS and part of the California Local News Fellowship program. She primarily covers San Diego's East County and specializes in investigative and accountability journalism.
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