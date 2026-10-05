Conoce a los candidatos para la contienda por la alcaldía de La Mesa

¿Qué hace el alcalde de La Mesa?

El alcalde de La Mesa preside las reuniones del concejo municipal y representa a la ciudad en actos protocolarios. Como miembro del consejo, el alcalde vota sobre los asuntos de la agenda. El alcalde y el concejo deliberan y debaten los temas de la agenda, promulgan leyes locales, toman decisiones normativas, aprueban el presupuesto y orientan al administrador municipal y al personal.