Tu guía de respaldos para las elecciones primarias de 2026

Esta guía solo incluye recomendaciones para los candidatos que aparecen en la boleta de las primarias de junio. Ten en cuenta que algunas organizaciones y partidos políticos no emiten recomendaciones para todas las contiendas o propuestas electorales.
¿Qué es un respaldo político?
Un respaldo político se produce cuando personas u organizaciones expresan públicamente su apoyo a un candidato. Estos respaldos suelen provenir de partidos políticos, otros políticos, figuras públicas, representantes sindicales, publicaciones y organizaciones sin fines de lucro.
Fuente: League of Women Voters
¿Por qué son importantes los respaldos?
Los respaldos demuestran la aprobación de un candidato, su persona y sus propuestas. Suelen otorgarse solo después de una exhaustiva investigación y verificación de datos. Además, permiten a los votantes comprobar rápidamente si las organizaciones que valoran apoyan a un candidato. Los respaldos influyen directamente en el voto, y el respaldo de un partido puede suponer un gran impulso para un candidato.
Fuente: League of Women Voters
Partido Verde del Condado de San Diego
Este partido sigue la lista "Left Unity Slate", que representa una coalición formal entre el Partido Paz y Libertad y el Partido Verde de California. Los siguientes candidatos figuran en el sitio web de la coalición:
Alcalde: Alexander Kraft
Fuente: Green Party of San Diego County
Partido Paz y Libertad
Este partido sigue la línea de la "Left Unity Slate", que representa una coalición formal entre el Partido Paz y Libertad y el Partido Verde de California. KPBS se comunicó con el partido para solicitar una lista de sus respaldos locales; no recibimos respuesta a tiempo para la publicación.
Alcalde: Alexander Kraft
Fuente: Left Unity Slate 2026
Partido Republicano del Condado de San Diego
Propuesta 1: Bono para veteranos y vivienda asequible de 2026 — NEUTRAL
Propuesta 2: Ley de ahorro para el futuro de California (Fondo de reserva presupuestaria) — NO
Propuesta 3: Ley de protección de la educación y la atención médica infantil de California — NO
Propuesta 4: Ley de elecciones justas de California sobre financiamiento público de campañas — NO
Propuesta 5: Elecciones: Revocación de mandato de funcionarios estatales — NO
Propuesta37: Ley de acceso a la vivienda en propiedad para la clase media y construcción de viviendas familiares — NEUTRAL
Propuesta 38: Iniciativa de investigación médica en inmunología e inmunoterapia — SÍ
Propuesta 39: Iniciativa sobre identificación de votantes en California — SÍ
Propuesta 40: Ley de impuestos a los multimillonarios de 2026 — NO
Propuesta 41: Ley de mejora de la eficiencia gubernamental de California — SÍ
Propuesta 42: Ley de protección de la jubilación y los ahorros personales — SÍ
Propuesta 43: Ley de protección de los contribuyentes locales para preservar la Proposición 13 — SÍ
Propuesta 44: Ley de transparencia y rendición de cuentas sobre el financiamiento de clínicas — NO
Propuesta 45: Ley para construir una California asequible — SÍ
Vicegobernadora: Gloria Romero
Fiscal General: Michael Gates
Secretario de Estado: Don Wagner
Tesorera: Jennifer Hawks
Contralor: Herb Morgan
Superintendente de Instrucción Pública: Sonja Shaw
Junta de Igualación, Distrito 4: Denis Bilodeau
Representante de EE. UU., Distrito 49: Armen Kurdian
Representante de EE. UU., Distrito 50: Steve Cohen
Representante de EE. UU., Distrito 51: Ricardo Cabrera
Representante de EE. UU., Distrito 52: Sin respaldo
Distrito 32: Kelly Seyarto
Distrito 38: Laura Bassett
Distrito 40: Kristie Bruce-Lane
Distrito 75: Carl DeMaio
Distrito 76: Carrie S. Espinoza Villanueva
Distrito 77: Trinity Hannaway
Distrito 78: Payton Galvez
Distrito 79: Andrew Lawson
Distrito 80: Alejandro Galicia
Junta de Supervisores, Distrito 4: Kristine C. Alessio
Junta de Supervisores, Distrito 5: Rebecca Jones
Tasador/Registrador/Secretario: Jordan Marks
Tesorera y Recaudadora de Impuestos: Shirley Nakawatase
Junta de Educación del Condado, Distrito 3: Cory Brown
|Distrito escolar
|Candidato / Cargo
|
Alpine Union School
|
Angela May
Glenn Dickie
Eric Wray
|
Bonsall Unified School
|
Área de Fideicomisarios B: Michael Gaddis
|
Cajon Valley Union School
|
Área de Fideicomisarios 1: Anthony Carnevale
Área de Fideicomisarios 2: Dana Covell
Área de Fideicomisarios 3: Emily Schworm
|
Carlsbad Unified School
|
Área de Fideicomisarios 1: Amber Martinez
Área de Fideicomisarios 4: Gretchen Vurbeff
Área de Fideicomisarios 5: Joel Gutierrez
|
Chula Vista Elementary School
|
Distrito 3: Delia Dominguez Cervantes
Junta directiva: Norma Toothman
|
Del Mar Union School
|
Stephen Cochrane
|
Escondido Union High School
|
Área de Fideicomisarios 2: Joe Hinrichs
Área de Fideicomisarios 5: David Vincent
|
Escondido Union School
|
Área de Fideicomisarios 2: Christopher Ranglas
Área de Fideicomisarios 4: Zesty Harper
Área de Fideicomisarios 5: Frank Huston
|
Grossmont Union High School
|
Área de Fideicomisarios 3: Dr. Gary Woods
Área de Fideicomisarios 4: Charissa "Chrissy" McCullough
Área de Fideicomisarios 5: Jim Kelly
|
Grossmont Cuyamaca Community College
|
Área de Fideicomisarios 5: Rosangela Cribbs
|
Lakeside Union School District
|
Área de Fideicomisarios 1: Andrew Hayes
Área de Fideicomisarios 5: Ron Kasper
Área de Fideicomisarios 4: Jim Bennett
|
La Mesa Spring Valley School
|
Puesto 2: Myriam S. Moody
|
Oceanside Unified School
|
Área de Fideicomisarios 3: Nicole Watson
Área de Fideicomisarios 4: Jason Bethurum
|
Palomar Community College
|
Área de Fideicomisarios 5: Michelle Moore
|
Poway Unified School
|
Área D: Daniela Darling
Área C: Jason Bennett
Área B: Brett Davis
|
Ramona Unified School District
|
Área 1: Maya Phillips
Área 2: Dan Summers
Área 5: Rodger Dohm
|
Rancho Santa Fe School
|
Jee Manghani
|
San Dieguito Union High School District
|
Área 3: Summer Boger
Área 5: Ginny Merrifield
|
San Marcos Unified
|
Área de Fideicomisarios E: Derrick Davis
|
Santee School Board
|
Puesto 1: Cindy Petretta
Puesto 3: Dustin Burns
Puesto 5: Steven Dobesh
|
South Bay Union
|
Distrito 1: Erika Lowery
Distrito 4: Manuel Esparza
|
Vista Unified School
|
Área de Fideicomisarios 3: Jon Moffat
Medida B — Ley de Salud y Seguridad del Condado de San Diego: NO
Medida C — Impuesto sobre el Alojamiento Temporal (TOT) de la ciudad de Solana Beach: NO
Medida G — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca: NO
Medida H — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado Jamul-Dulzura: NO
Medida J — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Escuelas Secundarias Julian Union: NO
Medida K — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Escuelas Primarias Fallbrook Union: NO
Medida L — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado Mountain Empire: NEUTRAL
Medida M — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado de San Diego: NO
Medida N — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado de Vista: NO
Medida P — Modernización de las normas de aprobación de proyectos del Distrito Municipal de Agua de Ramona: SÍ
Medida Q — Aumento del impuesto a la propiedad de la Zona PRD 9B (Anexo Harris): NO
Medida S — Aumento del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Oceanside: NO
Medida T — Aumento del impuesto a la propiedad de la Zona PRD 13A (Pala Mesa Zona A): NO
Medida Y — Aumento del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Santee: NO
Medida AA — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar La Mesa-Spring Valley: NO
Medida BB — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar de Santee: NO
Partido Demócrata del Condado de San Diego
Propuesta 2: Ley de ahorro para el futuro de California (Fondo de reserva para emergencias / Reserva presupuestaria) — SÍ
Propuesta3: Ley de protección de la educación y la atención médica infantil de California — SÍ
Propuesta 4: Ley de elecciones justas de California sobre financiamiento público de campañas — SÍ
Propuesta 5: Elecciones: Revocación de mandato de funcionarios estatales — SÍ
Propuesta 37: Ley de acceso a la vivienda en propiedad para la clase media y construcción de viviendas familiares — SÍ
Propuesta 38: Iniciativa de investigación médica en inmunología e inmunoterapia — SÍ
Propuesta 39: Iniciativa sobre identificación de votantes en California — NO
Propuesta 40: Ley de impuestos a los multimillonarios de 2026 — SÍ
Propuesta 41: Ley de mejora de la eficiencia gubernamental de California — NO
Propuesta 42: Ley de protección de la jubilación y los ahorros personales — NO
Propuesta 43: Ley de protección de los contribuyentes locales para preservar la Proposición 13 — NO
Propuesta 44: Ley de transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de clínicas — NO
Propuesta 45: Ley para construir una California asequible — NO
Vicegobernadora: Fiona Ma
Secretaria de Estado: Shirley Weber
Contralora: Malia Cohen
Fiscal General: Rob Bonta
Comisionado de Seguros: Ben Allen, Jane Kim
Superintendente de Instrucción Pública: Richard Barrera
Junta de Igualación, Distrito 4: Tom Umberg
Representante de EE. UU., Distrito 49: Mike Levin
Representante de EE. UU., Distrito 50: Scott Peters
Representante de EE. UU., Distrito 51: Sara Jacobs
Representante de EE. UU., Distrito 52: Juan Vargas
Senado Estatal, Distrito 38: Catherine Blakespear
Senado Estatal, Distrito 40: Mara Elliott
Distrito 75: Gerald Boursiquot
Distrito 76: Darshana Patel
Distrito 77: Tasha Boerner
Distrito 78: Chris Ward
Distrito 79: LaShae Sharp-Collins
Distrito 80: David Alvarez
Junta de Supervisores, Distrito 5: Kyle Krahel
Tesorero y Recaudador de Impuestos: Larry Cohen
Junta de Educación del Condado, Distrito 3: Alicia Muñoz
Junta de Educación del Condado, Distrito 5: Rick Shea
|City
|Candidate / seat
|
Carlsbad
|
Mayor: Eric Nixon
City Council, District 1: Nate Larson
City Council, District 3: Priya Bhat-Patel
Treasurer: Christian Peacox
|
Chula Vista
|
Mayor: Francisco Tamayo
City Council District 1: Carolina Chavez
City Council District 2: Jose Preciado
City Attorney: Marco Verdugo
|
Coronado
|
City Council (seats, at large): Rebecca King
|
Del Mar
|
City Council (2 seats, at large): Meghan Spieker, Jas Grewal
|
El Cajon
|
City Council District 1: Patrick Grillot
|
Encinitas
|
Mayor: Rimga Viskanta
City Council, District 3: Arielle Golden
City Council, District 4: Brad Lefkowits
|
Escondido
|
Mayor: Elias Velazquez
City Council, District 1: Vanessa Valenzuela
City Council, District 2: Anthony DiMartino
|
Imperial Beach
|
Mayor: Matthew Leyba-Gonzalez
City Council, District 1: Jose Lopez Eguino
|
La Mesa
|
Mayor: Patricia Dillard
City Council (2 seats, at large): Moana Alo, Amanda- Dawn Natalia
Treasurer: Emmett Stewart
|
Lemon Grove
|
City Council (2 seats, at large): Krystle Johnson, Joe Smith
City Council (1 seat, short-term): Jennifer Mendoza
|
National City
|
Mayor: Jose Rodriguez
City Council, District 1: Cindy Lopez, Luz Molina
City Council, District 3: Ditas Yamane
|
Oceanside
|
City Council, District 1: Eric Joyce
City Council, District 2: Emily Gonzales
|
Poway
|
Mayor: Dellena Olps
|
San Diego
|
City Council District 2: Nicole Crosby
City Council District 4: Henry Foster III
City Council District 6: Kent Lee
City Council District 8: Antonio Martinez
|
San Marcos
|
Mayor: Sharon Jenkins
City Council, District 2: Justin Matsushita
|
Santee
|
City Council, District 1: Matthew Rascon
|
Solana Beach
|
City Council, District 2: Kristi Becker
City Council, District 4: Jenna Dellamano
|
Vista
|
Mayor: Kenneth Zuniga
City Council, District 1: Corinna Contreras
City Council, District 4: Dan O'Donnell
Medida B — Aumento del impuesto sobre las ventas del condado de San Diego: SÍ
Medida C — Impuesto de ocupación transitoria (TOT) de la ciudad de Solana Beach: SIN POSTURA
Medida D — Medida sobre el límite de altura para viviendas multifamiliares en la ciudad de Coronado: SÍ
Medida E — Medida de ventas exclusivas para el rescate de aves de Lemon Grove: SÍ
Medida G — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca: SÍ
Medida H — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado Jamul-Dulzura: SIN POSTURA
Medida J — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Escuelas Secundarias Julian Union: SIN POSTURA
Medida K — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Escuelas Primarias Fallbrook Union: SÍ
Medida L — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado Mountain Empire: SIN POSTURA
Medida M — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado de San Diego: SÍ
Medida N — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado de Vista: SÍ
Medida P — Modernización de las normas de aprobación de proyectos del Distrito Municipal de Agua de Ramona: SIN POSTURA
Medida Q — Aumento del impuesto a la propiedad de la Zona PRD 9B (Anexo Harris): SIN POSTURA
Medida R — Medida sobre salario prevaleciente y compensación justa en Oceanside: SÍ
Medida S — Aumento del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Oceanside: SÍ
Medida T — Aumento del impuesto a la propiedad de la Zona PRD 13A (Pala Mesa, Zona A): SÍ
Medida Y — Aumento del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Santee: SIN POSTURA
Medida AA — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar La Mesa-Spring Valley: SÍ
Medida BB — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar de Santee: SIN POSTURA
|Junta educativa
|Candidato / Cargo
|
Grossmont-Cuyamaca Community College Board
|
Área 1: Cindy Page
Área 2: Debbie Justeson
Área 5: Mary Gwin
|
Mira Costa Community College Board
|
Área 1: Anna Pedroza
Área 2: Rick Cassar
Área 6: Joey Aszterbaum
Área 7: Heather Conklin
|
Palomar Community College District
|
Área 1: Judy Patacsil
Área 5: Jennifer Jeffries
|
San Diego Community College Board
|
Distrito A: Maria Nieto Senour
Distrito C: Craig Milgrim
Distrito E: Geysil Arroyo
|
Southwestern Community College Board
|
Área 1: Robert Moreno
Área 4: Aimee Cuellar-Martinez
Área 5: Don Dumas
|
Bonsall Unified School Board
|
Área A: Rachael Dombrowski
|
Borrego Springs Unified School Board
|
Dos puestos, representación general: Esmeralda Lopez Garcia
|
Carlsbad Unified School Board
|
Área 1: Michele Ward
Área 4: Tracey Perrault
Área 5: Chris Waidelich
|
Chula Vista Elementary School Board (at-large)
|
Puesto 1: Jessica Castillo Tolston, Debra McLaren
Puesto 3: Leticia Segura
Puesto 5: Janette Gomez-Lamadrid
|
Coronado Unified School Board
|
Tres puestos, representación general: Alexia Palacios-Peters, Mal Sandie
|
Del Mar Union School Board
|
Tres puestos, representación general: Douglas Rafner, Alan Kholos, Katherine Fitzpatrick
|
Encinitas Union School Board
|
Tres puestos, representación general: Jillian Cocayne, Christine Hargrave, Bill Shen
|
Escondido Union School Board
|
Área 2: Elizabeth Shulok
Área 5: Bonnie Wagner
|
Escondido Union High School Board
|
Área 1: Nina Haines
Área 2: Rafaela Cervantes
Área 5: Georgine Tomasi
|
Fallbrook Union Elementary School Board
|
Área 4: Anabel Canseco
|
Fallbrook Union High School Board
|
Área 1: Tauna Rodarte
Área 3: Karen Weisberger
|
Grossmont Union High School Board
|
Área 3: Jenee Littrell
Área 4: Steve Mull
Área 5: Pete Mergens
|
Jamul-Dulzura Union School Board
|
Área 3: Wadad Dubbelday
|
Julian Union School Board
|
Tres puestos, representación general: Stacy Cosson
|
La Mesa Spring Valley School Board
|
Área 1: Rebecca Tweedle
Área 2: Jennifer Littig
Área 3: Brianna Coston
|
Lemon Grove School Board
|
Tres puestos, representación general: Javier Ayala, Jasmin Smith, Sarina Tortoriello
|
National School District Board
|
Área C: Barbara Avalos
|
Oceanside Unified School Board
|
Área 1: Nancy Licona
Área 3: Joseph Allen Pearson
Área 4: Raquel Alvarez
|
Poway Unified School Board
|
Área B: Kym Sosnowski
Área C: Heather Plotzke
Área D: Michelle O'Connor Ratcliff
|
Ramona Unified School Board
|
Área 1: Shelzea Zamora
Área 2: William Adelson
|
San Diego Unified School Board
|
Distrito B: Shana Hazan
Distrito C: Hayden Gore
|
San Dieguito Union High School Board
|
Área 1: Amy Flicker
Área 3: Helen Doyle
Área 5: Justin Moodie
|
San Marcos Unified School Board
|
Área C: Andres Ramos Martin
Área E: Christine Baker
|
Santee School Board
|
Puesto 5: Uday Sinha
|
San Ysidro School Board
|
Tres puestos, representación general: Irene Lopez, Zenaida Rosario, Martin Arias
|
Solana Beach School Board
|
Área 1: Debra Schade
Área 3: Katherine Süel
Área 4: Gaylin Allbaugh
|
South Bay Union School Board
|
Área 1: Kelly Leiker
|
Sweetwater Union High School Board
|
Área 1: Maria Betancourt-Castaneda, Fermin Jiminez
Área 3: Elva Lopez-Zepeda
Área 5: Marti Emerald
|
Vallecitos School Board
|
Área 3: Martin Kurland
|
Valley Center-Pauma Unified School Board
|
Área 4: Lisa Nordstrom
|
Vista Unified School Board
|
Área 2: Rena Marrocco
Área 3: Martha Alvarado
|Special district
|Candidate / seat
|Water boards
|
Borrego Water District
|
Three seats, at-large: Kathy Dice, Dave Duncan, Gina Moran
|
Helix Water District
|
Division 2: Andrea Beth Damsky
Division 4: Liliana Soriano Garista
|
Otay Water District
|
Division 1: Francisco X. Rivera
|
Padre Dam Municipal Water District
|
Division 1: Bill Woods
|
Ramona Municipal Water District
|
Division 2: John Stevenson
|
Rincon Del Diablo Water District
|
Division 3: Abel Martinez
|
South Bay Water District
|
Division 1: Steve Castaneda
Division 4: Hector Martinez
|
Vallecitos Water District
|
Division 5: Tanis Brown
|
Valley Center Municipal Water District
|
Division 2: Tasha Ardalan
|Fire Boards
|
Deer Springs Fire Protection District
|
Three seats, at-large: Carl Atwood, David Leatherberry
|
North County Fire Protection District
|
Division 2: Chris Shaw
Division 3: Bob Atkins
Division 5 (short-term): Mike Reardon
|Healthcare boards
|
Fallbrook Regional Health District
|
Zone 1: Anne Atkins
Zone 3: Cindy Acosta
Zone 5: Stephanie Becket
|
Grossmont Healthcare District
|
Division 2: Jennifer Morrissey
Division 4: Claudia Rempel
|
Palomar Healthcare District
|
Division 7: Linda Greer
|
Tri-City Healthcare District
|
Zone 2: Kayla Lauriano
|Planning group / district
|Candidate / seat
|
Fallbrook Community Planning Group
|
Seven seats, at large: Emily Stadnik
|
Harbison Canyon Community Planning Group
|
Two seats: David Geiger
|
Jacumba Community Services District
|
Three seats, at large: Sam McMannus
|
Jamul-Dulzura Community Planning District
|
Seven seats, at large: Kevin J. May
|
Morro Hills Community Services District
|
Two seats, at large: Kerry Fisherkeller
|
Potrero Community Planning Group
|
Five seats, at large: Jan Hedlun
|
Rainbow Community Planning
|
Five seats, at large: Michele Dahl, Frederick Rasp, Lynne Malinowski, Martin Kurland
|
Ramona Community Planing Group
|
Seven seats, at large: Kristi Mansolf, Bill Adelson, Lisa Garcia
|
Spring Valley Community Planning Group
|
Seven seats, at large: Chris Pearson, Angelica Camargo, Ricardo Camargo, Malcolm Gettmann, Cicely Suarez
|
Sweetwater Community Planning Group (seven seats)
|
Harriet Taylor, John Taylor
|
Valley De Oro Community Planning Group
|
Seven seats, at large: Jay Steiger, Daniel Conway
|
Valley Center Community Planning Group
|
Seven seats, at large: Lisa H. Adams, Mordi Iheme, Andrew Noll
Partido Libertario de San Diego
Los candidatos que figuran en la página de respaldos del Partido Libertario de San Diego no aparecen en la boleta electoral de noviembre.
Organizaciones de base
Las organizaciones locales de base con afiliaciones políticas, pero independientes de los partidos políticos, también dan su apoyo.
Proposición 2: Ley de ahorro para el futuro de California (Fondo de reserva para emergencias / Reserva presupuestaria) — SÍ
Propuesta 3: Ley de protección de la educación y la atención médica infantil de California — SÍ
Propuesta 4: Ley de elecciones justas de California sobre financiamiento público de campañas — SÍ
Propuesta 5: Elecciones: Revocación de mandato de funcionarios estatales — SÍ
Propuesta 37: Ley de acceso a la vivienda en propiedad para la clase media y construcción de viviendas familiares — SÍ
Propuesta 38: Iniciativa de investigación médica en inmunología e inmunoterapia — SÍ
Propuesta 39: Iniciativa sobre identificación de votantes en California — NO
Propuesta 40: Ley de impuestos a los multimillonarios de 2026 — SÍ
Propuesta 41: Ley de mejora de la eficiencia gubernamental de California — NO
Propuesta 42: Ley de protección de la jubilación y los ahorros personales — NO
Propuesta 43: Ley de protección de los contribuyentes locales para preservar la Proposición 13 — NO
Propuesta 44: Ley de transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de clínicas — NO
Propuesta 45: Ley para construir una California asequible — SÍ
Fuente: Basic Needs Coalition
Alcalde de Vista: Kenneth Zuniga
Propuesta 40 — Sí
Fuente: Democratic Socialists of San Diego
Propuesta 2: Ley de ahorro para el futuro de California (Fondo de reserva presupuestaria) — NO
Propuesta 3: Ley de protección de la educación y la atención médica infantil de California — NO
Propuesta 4: Ley de elecciones justas de California sobre financiamiento público de campañas — NO
Propuesta 5: Elecciones: Revocación de mandato de funcionarios estatales — NO
Propuesta 37: Ley de acceso a la vivienda en propiedad para la clase media y construcción de viviendas familiares — NO
Propuesta 38: Iniciativa de investigación médica en inmunología e inmunoterapia — SÍ
Propuesta 39: Iniciativa sobre identificación de votantes en California — SÍ
Propuesta 40: Ley de impuestos a los multimillonarios de 2026 — NO
Propuesta 41: Ley de mejora de la eficiencia gubernamental de California — SÍ
Propuesta 42: Ley de protección de la jubilación y los ahorros personales — SÍ
Propuesta 43: Ley de protección de los contribuyentes locales para preservar la Proposición 13 — SÍ
Propuesta 44: Ley de transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de clínicas — NO
Propuesta 45: Ley para construir una California asequible — SÍ
Vicegobernadora: Gloria Romero
Fiscal General: Michael Gates
Secretario de Estado: Don Wagner
Tesorera: Jennifer Hawks
Contralor: Herb Morgan
Superintendente de Instrucción Pública: Sonja Shaw
Junta de Igualación, Distrito 4: Denis Bilodeau
Representante de EE. UU., Distrito 50: Steve Cohen
Representante de EE. UU., Distrito 51: Ricardo Cabrera
Representante de EE. UU., Distrito 52: Sin respaldo
Distrito 32: Kelly Seyarto
Distrito 38: Laura Bassett
Distrito 40: Kristie Bruce-Lane
Distrito 75: Carl DeMaio
Distrito 76: Carrie Villanueva Espinoza
Distrito 77: Trinity Hannaway
Distrito 78: Payton Galvez
Distrito 79: Andrew Lawson
Distrito 80: Alejandro Galicia
Junta de Supervisores, Distrito 5: Rebecca Jones
Tesorera y Recaudadora de Impuestos: Shirley Nakawatase
Secretaria del Condado: Sin respaldo
Junta de Educación del Condado, Distrito 3: Cory Brown
Junta de Educación del Condado, Distrito 5: Bianca Ragonesi-Lasche
|Ciudad
|Candidato / Cargo
|
Carlsbad
|
Alcalde: Keith Blackburn
Concejo de la ciudad, Distrito 1: Melanie Burkholder
Secretario Municipal: Sherry Freisinger
Tesorero Municipal: Thomas Krouse
|
Chula Vista
|
Alcalde: John McCann
Concejo de la ciudad, Distrito 1: Greg Martinez
Concejo de la ciudad, Distrito 2: Angelica Martinez
|
Coronado
|
Concejo de la ciudad: Kelly Purvis
Concejo de la ciudad: Ricky Hoyt
|
Del Mar
|
Concejo de la ciudad: Jeffrey Sturgis
|
El Cajon
|
Alcalde: Bill Wells
Concejo de la ciudad, Distrito 1: Chuck Kaye
|
Encinitas
|
Concejo de la ciudad, Distrito 3: Ed Sprague
Concejo de la ciudad, Distrito 4: Marco San Antonio
|
Escondido
|
Alcalde: Dane White
Concejo de la ciudad, Distrito 1: Tanner Horsley
Concejo de la ciudad, Distrito 2: Joe Garcia
|
Imperial Beach
|
Alcalde: Mich McKay
Concejo de la ciudad, Distrito 1: Carol Seabury (No aparece en la lista como candidato.)
Concejo de la ciudad, Distrito 3: Mariko Nakawatase
|
La Mesa
|
Alcalde: Laura Lothian
Tesorero: William "Bill" Exeter
|
National City
|
Alcalde: Marcus Bush
|
Oceanside
|
Concejo de la ciudad, Distrito 1: Michael A. Cline
Concejo de la ciudad, Distrito 2: Richard (Rick) Robinson
|
Poway
|
Alcalde: Steve Vaus
Concejo de la ciudad, Distrito 1: Chris Pikus
Concejo de la ciudad, Distrito 3: Peter De Hoff
|Distrito escolar
|Candidato / Cargo
|
Alpine Union School District
|
Tres puestos, representación general: Eric Wray, Glenn Dickie, Angela May
|
Bonsall Unified School District
|
Área de Fideicomisarios B: Michael Gaddis
Área de Fideicomisarios D: Roger Merchat
|
Cajon Valley Union School District
|
Área de Fideicomisarios 1: Anthony Carnevale
Área de Fideicomisarios 2: Dana Covell
Área de Fideicomisarios 3: Lily Emily Schworm
|
Carlsbad Unified School District
|
Área de Fideicomisarios 1: Amber Martinez
Área de Fideicomisarios 4: Gretchen Vurbeff
Área de Fideicomisarios 5: Joel Gutierrez
|
Chula Vista Elementary School District
|
Puesto de Fideicomisario 1: Jorge Balvaneda
Puesto de Fideicomisario 3: Norma Toothman
Puesto de Fideicomisario 5: Delia Dominguez Cervantes
|
Coronado Unified School District
|
Fideicomisario, representación general: Kaye Schneider
|
Dehesa School District
|
Fideicomisario, representación general: Paul Healy
|
Del Mar Union School District
|
Fideicomisario, representación general: Stephen Cochrane
|
Encinitas Union School District
|
Tres puestos, representación general: Michelle Clark, Marika Dixon, Jorge Sanchez
|
Escondido Union High School District
|
Área de Fideicomisarios 1: Bob Weller
Área de Fideicomisarios 2: Joe Hinrichs
Área de Fideicomisarios 5: David Vincent
|
Escondido Union School District
|
Área de Fideicomisarios 2: Christopher Ranglas
Área de Fideicomisarios 4: Zesty Harper
Área de Fideicomisarios 5: Frank Huston
|
Fallbrook Union Elementary School District
|
Área de Fideicomisarios 4: Maria Moran
Área de Fideicomisarios 5: Mary McBride
|
Fallbrook Union High School District
|
Área de Fideicomisarios 2: Paul Christensen
|
Grossmont College
|
Distrito 5: Rosangela Cribbs
|
Grossmont Union High School District
|
Área de Fideicomisarios 3: Dr. Gary Woods
Área de Fideicomisarios 4: Chrissy McCullough
Área de Fideicomisarios 5: Jim Kelly
|
Julian Union High School District
|
Dos puestos, representación general: Katy Moretti, Nori Chandler
|
La Mesa-Spring Valley School District
|
Área de Fideicomisarios 2: Myriam Moody
|
Oceanside Unified School District
|
Área de Fideicomisarios 3: Sin respaldo
Área de Fideicomisarios 4: Jason Bethurum
|
Palomar College
|
Área 1: Anthony Wiley
Área 5: Michelle Moore
|
Poway Unified School District
|
Área de Fideicomisarios B: Brett Davis
Área de Fideicomisarios C: Jason Bennett
Área de Fideicomisarios D: Daniela Darling
|
Ramona Unified School District
|
Área de Fideicomisarios 1: Maya Phillips
Área de Fideicomisarios 2: Sin respaldo
Área de Fideicomisarios 5: Sin respaldo
|
Rancho Santa Fe School District
|
Dos puestos, representación general: Jee Manghani, Bow Ruggeri
|
San Diego Community College District
|
Distrito C: Sam Ely
|
San Dieguito Union High School District
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Área de Fideicomisarios 3: Summer Boger
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San Marcos Unified School District
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Área de Fideicomisarios E: Derrick Davis
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San Ysidro School District
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Dos puestos, representación general: Mike Ochoa, Brandon Plascencia
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Santee School District
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Puesto de Fideicomisario 1: Cindy Petretta
Puesto de Fideicomisario 3: Dustin Burns
Puesto de Fideicomisario 5: Steven Dobesh
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South Bay Union School District
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Área de Fideicomisarios 1: Erika Lowery
Área de Fideicomisarios 4: Manuel Esparza
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Vallecitos School District
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Área de Fideicomisarios 4: Michael Darnley
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Valley Center-Pauma Unified School District
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Área de Fideicomisarios 4: Michael Caputto
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Warner Unified School District
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Fideicomisario, representación general: Jeannean Rombal
Medida B — Ley de Salud y Seguridad del Condado de San Diego: NO
Medida C — Impuesto sobre el alojamiento temporal (TOT) de la ciudad de Solana Beach: NO
Medida D — Aumento de la altura de desarrollos multifamiliares en la ciudad de Coronado: NO
Medida E — Prohibición de la venta minorista de aves en Lemon Grove: NO
Medida G — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca: NO
Medida H — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado Jamul-Dulzura: NO
Medida J — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Escuelas Secundarias Julian Union: NO
Medida K — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Escuelas Primarias Fallbrook Union: NO
Medida L — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado Mountain Empire: NEUTRAL
Medida M — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado de San Diego: NO
Medida N — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado de Vista: NO
Medida P — Modernización de las normas de aprobación de proyectos del Distrito Municipal de Agua de Ramona: SÍ
Medida Q — Aumento del impuesto a la propiedad de la Zona PRD 9B (Anexo Harris): NO
Medida S — Aumento del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Oceanside: NO
Medida T — Aumento del impuesto a la propiedad de la Zona PRD 13A (Pala Mesa Zona A): NO
Medida Y — Aumento del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Santee: NO
Medida AA — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar La Mesa-Spring Valley: NO
Medida BB — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar de Santee: NO
Fuente: Reform California
Secretario de Estado: Don Wagner
Contralor: Herb Morgan
Fiscal General: Michael Gates
Superintendente de Instrucción Pública: Sonja Shaw
Representante de EE. UU., Distrito 49: Armen Kurdian
Distrito 38: Laura Bassett
Distrito 40: Kristie Bruce-Lane
Distrito 75: Carl DeMaio
Tesorera/Recaudadora de Impuestos: Shirley Nakawatase
Junta de Supervisores, Distrito 4: Kristine Alessio
Junta de Supervisores, Distrito 5: John Franklin
|Ciudad
|Candidato / Cargo
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Carlsbad
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Alcalde: Keith Blackburn
Concejo de la ciudad - Distrito 1: Melanie Burkholder
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Chula Vista
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Alcalde: John McCann
Concejo de la ciudad - Distrito 2: Angelica Martinez
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Coronado
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Concejo de la ciudad: Ricky Hoyt
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El Cajon
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Alcalde: Bill Wells
Concejo de la ciudad - Distrito 1: Chuck Kaye
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Escondido
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Alcalde: Dane White
Concejo de la ciudad - Distrito 1: Tanner Horsley
Concejo de la ciudad - Distrito 2: Joe Garcia
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Imperial Beach
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Alcalde: Mich McKay
Concejo de la ciudad - Distrito 3: Mariko Nakawatase
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La Mesa
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Alcalde: Laura Lothian
Tesorero: William "Bill" Exeter
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Oceanside
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Concejo de la ciudad - Distrito 2: Richard (Rick) Robinson
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Poway
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Alcalde: Steve Vaus
Concejo de la ciudad - Distrito 3: Peter De Hoff
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San Diego
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Concejo de la ciudad - Distrito 2: Richard Bailey
Concejo de la ciudad - Distrito 6: Mark Powell
Concejo de la ciudad - Distrito 8: Gerardo Ramirez
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San Marcos
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Alcalde: Mike Sannella
Concejo de la ciudad - Distrito 2: Lindsey Smith
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Santee
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Concejo de la ciudad - Distrito 1: Rob McNelis
Concejo de la ciudad - Distrito 2: Eddie Vandiver, Ronn Hall
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Vista
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Alcalde: Joe Green
Concejo de la ciudad - Distrito 1: Frank Nunez
|Distrito escolar
|Candidato / Cargo
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Cajon Valley Union School District
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Área 1: Anthony Carnevale
Área 2: Jolyana Jirjees
Área 3: Lily Schworm
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Chula Vista Elementary School District
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Área 1: Jorge Balvaneda
Área 3: Norma Lozoya Toothman
Área 5: Delia Dominguez Cervantes
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Coronado Unified School District
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Junta Directiva: Peggy Duncan
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Del Mar Union School District
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Fideicomisario: Alan Kholos
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Palomar College Governing Board
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Frank Xu
|Special district
|Candidate / seat
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Grossmont Healthcare District
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Zone 2: Randy Lenac
Zone 4: Maggie T. Watkins
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Helix Water District
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Division 4: Kathleen Coates Hedberg
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North County Fire Protection District
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Division 2: Cole Marting
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Palomar Health Board
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Zone 3: Laurie Edwards-Tat
Fuente: San Diego Lincoln Club
|City
|Candidate / seat
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El Cajon
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Mayor: Alexander Kraft
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Imperial Beach
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City Council, District 1: Jose Lopez-Eguino
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Lemon Grove
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City Council (two seats, at large): Joe Smith, Krystle Johnson
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National City
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Mayor: Jose Rodriguez
City Council, District 1: Cindy Lopez
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Oceanside
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City Council, District 1: Eric Joyce
City Council, District 2: Emily Gonzales
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San Diego
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City Council District 2: Nicole Crosby
City Council District 4: Henry Foster III
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Vista
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Mayor: Kenneth Zuniga
City Council, District 1: Corinna Contreras
Junta del Distrito Escolar Unificado de San Diego, Distrito C: Hayden Gore
Junta del Distrito de Atención Médica Tri-City, Zona 2: Kayla Lauriano
Fuente: Working Families Party
Es posible que encuentres diferencias entre esta guía y tu boleta electoral oficial. Por ejemplo, puede que veas contiendas que están fuera de tu zona. Esto puede deberse a que los códigos postales o vecindarios pueden estar divididos en varios distritos. También ten en cuenta que esta guía no es exhaustiva. ¿Notas que falta algo? Avísanos aquí.
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