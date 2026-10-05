Tu guía de respaldos para las elecciones primarias de 2026

Medidas electorales locales

Medida A — Límites de mandato para cargos del condado: SÍ







Medida B — Aumento del impuesto sobre las ventas del condado de San Diego: SÍ







Medida C — Impuesto de ocupación transitoria (TOT) de la ciudad de Solana Beach: SIN POSTURA







Medida D — Medida sobre el límite de altura para viviendas multifamiliares en la ciudad de Coronado: SÍ







Medida E — Medida de ventas exclusivas para el rescate de aves de Lemon Grove: SÍ







Medida G — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca: SÍ







Medida H — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado Jamul-Dulzura: SIN POSTURA







Medida J — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Escuelas Secundarias Julian Union: SIN POSTURA







Medida K — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito de Escuelas Primarias Fallbrook Union: SÍ







Medida L — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado Mountain Empire: SIN POSTURA







Medida M — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado de San Diego: SÍ







Medida N — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar Unificado de Vista: SÍ







Medida P — Modernización de las normas de aprobación de proyectos del Distrito Municipal de Agua de Ramona: SIN POSTURA







Medida Q — Aumento del impuesto a la propiedad de la Zona PRD 9B (Anexo Harris): SIN POSTURA







Medida R — Medida sobre salario prevaleciente y compensación justa en Oceanside: SÍ







Medida S — Aumento del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Oceanside: SÍ







Medida T — Aumento del impuesto a la propiedad de la Zona PRD 13A (Pala Mesa, Zona A): SÍ







Medida Y — Aumento del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Santee: SIN POSTURA







Medida AA — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar La Mesa-Spring Valley: SÍ







Medida BB — Aumento del impuesto a la propiedad del Distrito Escolar de Santee: SIN POSTURA