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Propuesta 3: Hacer permanentes los impuestos sobre la renta de las personas con ingresos más altos para financiar la educación y la atención médica

Por Calmatters staff
Publicado en October 6, 2026 at 3:19 PM PDT
Puesto Al Día October 6, 2026 at 3:19 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 3 de California?

El impuesto, que entró en vigor por primera vez en 2012, está previsto que expire en 2031. Según esta medida, los impuestos sobre la renta para las personas con mayores ingresos oscilan entre el 10.3 % (para ingresos individuales superiores a 360,000 dólares) y el 12.3 % (para ingresos individuales superiores a 721,000 dólares), con tasas progresivas entre ambos extremos. El 89 % de los recursos se destina a las escuelas públicas de educación primaria y secundaria (K-12) y el 11 % a los institutos de educación superior comunitarios, mientras que cualquier excedente se destina a la atención médica pública. Por lo general, este impuesto recauda entre 5 mil millones y 15 mil millones de dólares al año.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Este impuesto ha sido una fuente vital de ingresos para las escuelas. Quienes lo apoyan afirman que, si la Propuesta 3 no se aprueba, la pérdida de hasta 15 mil millones de dólares al año para las escuelas probablemente provocará despidos, recortes en los programas y otras reducciones.

Opositores

Los detractores señalan que California ya cuenta con uno de los impuestos sobre la renta más altos del país. Afirman que la medida podría impulsar a los californianos adinerados a mudarse a estados con impuestos más bajos, llevándose consigo puestos de trabajo e ingresos.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
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