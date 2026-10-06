Propuesta 3: Hacer permanentes los impuestos sobre la renta de las personas con ingresos más altos para financiar la educación y la atención médica

¿Qué hace la Propuesta 3 de California?

El impuesto, que entró en vigor por primera vez en 2012, está previsto que expire en 2031. Según esta medida, los impuestos sobre la renta para las personas con mayores ingresos oscilan entre el 10.3 % (para ingresos individuales superiores a 360,000 dólares) y el 12.3 % (para ingresos individuales superiores a 721,000 dólares), con tasas progresivas entre ambos extremos. El 89 % de los recursos se destina a las escuelas públicas de educación primaria y secundaria (K-12) y el 11 % a los institutos de educación superior comunitarios, mientras que cualquier excedente se destina a la atención médica pública. Por lo general, este impuesto recauda entre 5 mil millones y 15 mil millones de dólares al año.