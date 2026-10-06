Propuesta 38: Solicitar un préstamo de 8.4 mil millones de dólares para la investigación en inmunología

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¿Qué hace la Propuesta 40 de California?
La Propuesta 38 crearía un bono de 8.4 mil millones de dólares destinado principalmente a financiar la investigación para combatir el cáncer, las enfermedades cardíacas y el Alzheimer, además de otras enfermedades que pueden tratarse mediante inmunoterapias. La mitad de los fondos se destinaría a un instituto de investigación afiliado a la Universidad de California. La otra mitad se distribuiría entre universidades públicas y organizaciones sin fines de lucro seleccionadas. Los medicamentos desarrollados gracias a esta investigación tendrían que ofrecerse con un descuento del 20 % a los californianos, y el 10 % de los ingresos generados por dichos medicamentos se destinaría al fondo general del estado.
¿Qué dicen partidarios y opositores?
- Asociación Estadounidense de Inmunólogos
- Partido Demócrata de California
- Ciudad de la Esperanza
- Centro Michelson de Políticas Públicas
- Robert Kaplan, investigador principal de Stanford
- «No a la 38», liderada por California Health Policy Strategies
- Liga de Mujeres Votantes
- Consejo Editorial del Orange County Register