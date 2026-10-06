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Propuesta 38: Solicitar un préstamo de 8.4 mil millones de dólares para la investigación en inmunología

Por Calmatters staff
Publicado en October 6, 2026 at 3:16 PM PDT
Puesto Al Día October 6, 2026 at 3:16 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 40 de California?

La Propuesta 38 crearía un bono de 8.4 mil millones de dólares destinado principalmente a financiar la investigación para combatir el cáncer, las enfermedades cardíacas y el Alzheimer, además de otras enfermedades que pueden tratarse mediante inmunoterapias. La mitad de los fondos se destinaría a un instituto de investigación afiliado a la Universidad de California. La otra mitad se distribuiría entre universidades públicas y organizaciones sin fines de lucro seleccionadas. Los medicamentos desarrollados gracias a esta investigación tendrían que ofrecerse con un descuento del 20 % a los californianos, y el 10 % de los ingresos generados por dichos medicamentos se destinaría al fondo general del estado.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Quienes apoyan esta iniciativa afirman que el potencial de las inmunoterapias para encontrar curas es enorme, ya que la mayoría de las enfermedades están relacionadas con el sistema inmunológico. Señalan que la financiación es necesaria porque la administración de Trump ha intentado recortar los fondos destinados a la investigación científica en salud a nivel federal.

Opositores

Los críticos critican la medida por centrarse únicamente en un subconjunto de la investigación biomédica, en lugar de abarcar una gama más amplia de investigaciones en el ámbito de la salud. También cuestionan si la investigación que podría surgir de este fondo podrá generar medicamentos comerciales, dada la dificultad que implica obtener la aprobación de un medicamento y lanzarlo al mercado. Asimismo, se preguntan por qué una sola organización sin fines de lucro recibirá la mitad de los fondos y señalan que esto aumentará los pagos de deuda entre 500 y 600 millones de dólares al año durante 20 años.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
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