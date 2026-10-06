Propuesta 38: Solicitar un préstamo de 8.4 mil millones de dólares para la investigación en inmunología

¿Qué hace la Propuesta 40 de California?

La Propuesta 38 crearía un bono de 8.4 mil millones de dólares destinado principalmente a financiar la investigación para combatir el cáncer, las enfermedades cardíacas y el Alzheimer, además de otras enfermedades que pueden tratarse mediante inmunoterapias. La mitad de los fondos se destinaría a un instituto de investigación afiliado a la Universidad de California. La otra mitad se distribuiría entre universidades públicas y organizaciones sin fines de lucro seleccionadas. Los medicamentos desarrollados gracias a esta investigación tendrían que ofrecerse con un descuento del 20 % a los californianos, y el 10 % de los ingresos generados por dichos medicamentos se destinaría al fondo general del estado.