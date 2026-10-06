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Propuesta 39: Exigir la presentación de un documento de identidad para votar

Por Calmatters staff
Publicado en October 6, 2026 at 3:20 PM PDT
Puesto Al Día October 6, 2026 at 3:20 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 40 de California?

Esta iniciativa exigiría a los votantes presentar una identificación emitida por el gobierno en las casillas electorales y obligaría a los funcionarios electorales a verificar que todos los votantes registrados sean ciudadanos de EE. UU. Los votantes que emitan su voto por correo tendrían que proporcionar los últimos cuatro dígitos de una identificación oficial, como el número de la licencia de conducir. Actualmente, California exige a los residentes que presenten una tarjeta de identificación y el número de Seguro Social para registrarse para votar, pero no los solicita en los centros de votación.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Quienes apoyan esta medida sostienen que los requisitos de identificación en los centros de votación reforzarán la confianza de los votantes en el proceso electoral de California, y que la mayoría de los estados exigen que los votantes presenten algún tipo de identificación para votar.

Opositores

Quienes se oponen a esta medida sostienen que exigir una identificación dificultará el voto a los votantes elegibles que no cuenten con una licencia de conducir u otros documentos de respaldo. Afirman que esto afectará de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, a quienes tienen bajos ingresos o a quienes se han mudado recientemente.

Financiamiento de campaña

Tags

Politics Política y elecciones
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