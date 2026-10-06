Propuesta 39: Exigir la presentación de un documento de identidad para votar

¿Qué hace la Propuesta 40 de California?

Esta iniciativa exigiría a los votantes presentar una identificación emitida por el gobierno en las casillas electorales y obligaría a los funcionarios electorales a verificar que todos los votantes registrados sean ciudadanos de EE. UU. Los votantes que emitan su voto por correo tendrían que proporcionar los últimos cuatro dígitos de una identificación oficial, como el número de la licencia de conducir. Actualmente, California exige a los residentes que presenten una tarjeta de identificación y el número de Seguro Social para registrarse para votar, pero no los solicita en los centros de votación.