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Propuesta 4: Permitir el financiamiento público de las campañas políticas

Por Calmatters staff
Publicado en October 6, 2026 at 3:17 PM PDT
Puesto Al Día October 6, 2026 at 3:18 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 4 de California?

Esto autorizaría a los gobiernos estatales y locales de California a establecer fondos públicos de campaña para los candidatos, si así lo decidieran. Revocaría una prohibición de 1988 que impedía dichos sistemas en el ámbito estatal y en la mayoría de los gobiernos locales. Actualmente, solo cinco ciudades de California cuentan con financiamiento público para cargos locales, entre ellas Berkeley y San Francisco.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Quienes defienden esta medida afirman que el financiamiento público de las campañas ayuda a frenar la influencia del dinero privado en la política. Argumentan que el financiamiento público alienta a los candidatos que no cuentan con un respaldo financiero significativo a postularse y da más poder a los pequeños donantes.

Opositores

Los detractores afirman que la medida obligaría a los contribuyentes a subvencionar a candidatos políticos a quienes tal vez no deseen apoyar y que podría destinar fondos a candidatos fraudulentos. Argumentan que, además, establecer el sistema resulta costoso para los gobiernos estatales y locales.

Financiamiento de campaña

Tags

Politics Política y elecciones
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