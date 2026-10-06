Propuesta 4: Permitir el financiamiento público de las campañas políticas

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¿Qué hace la Propuesta 4 de California?
Esto autorizaría a los gobiernos estatales y locales de California a establecer fondos públicos de campaña para los candidatos, si así lo decidieran. Revocaría una prohibición de 1988 que impedía dichos sistemas en el ámbito estatal y en la mayoría de los gobiernos locales. Actualmente, solo cinco ciudades de California cuentan con financiamiento público para cargos locales, entre ellas Berkeley y San Francisco.
¿Qué dicen partidarios y opositores?
- California Common Cause
- Campaña «Dinero Limpio» de California
- Liga de Mujeres Votantes
- Partido Demócrata de California