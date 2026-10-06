Propuesta 45: Acelerar las evaluaciones ambientales para la vivienda y la infraestructura

¿Qué hace la Propuesta 45 de California?

La Propuesta 45 reformaría la emblemática ley estatal de evaluación ambiental, la Ley de Calidad Ambiental de California. Patrocinada por la Cámara de Comercio de California, la medida tiene como objetivo ayudar a los empresarios a llevar adelante con mayor rapidez y facilidad los proyectos que ellos designen como «esenciales». Impondría un límite de 365 días a las evaluaciones ambientales de esos proyectos, incluyendo infraestructura como carreteras y puentes, viviendas, escuelas, internet y medidas de mitigación de incendios forestales. También exigiría que los tribunales se pronuncien en un plazo de 270 días sobre las demandas relacionadas con la ley de evaluación ambiental.