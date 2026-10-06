Propuesta 45: Acelerar las evaluaciones ambientales para la vivienda y la infraestructura

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¿Qué hace la Propuesta 45 de California?
La Propuesta 45 reformaría la emblemática ley estatal de evaluación ambiental, la Ley de Calidad Ambiental de California. Patrocinada por la Cámara de Comercio de California, la medida tiene como objetivo ayudar a los empresarios a llevar adelante con mayor rapidez y facilidad los proyectos que ellos designen como «esenciales». Impondría un límite de 365 días a las evaluaciones ambientales de esos proyectos, incluyendo infraestructura como carreteras y puentes, viviendas, escuelas, internet y medidas de mitigación de incendios forestales. También exigiría que los tribunales se pronuncien en un plazo de 270 días sobre las demandas relacionadas con la ley de evaluación ambiental.
¿Qué dicen partidarios y opositores?
- Cámara de Comercio de California
- La Asociación de Hospitales de California
- Asociación de Hospitales Infantiles de California
- Asociación de Atención Primaria de California
- Coalición de Hidrógeno de California
- Consejo Agrícola de California
- Asociación de Energía Eólica de California
- Cámaras de Comercio Hispanas de California
- Consejo de California para la Vivienda Asequible
- Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de California (LULAC)
- Consorcio de Vivienda de California
- Asociación de la Industria de la Construcción de California
- Comunidades por un mejor medio ambiente
- Más allá de los plásticos
- Médicos por la Responsabilidad Social – Los Ángeles
- Centro Occidental de Derecho y Pobreza
- Californianos contra el desperdicio
- Acción por el Agua Limpia
- Sierra Club California
- Coalición por el Aire Limpio
- Asociación de Discapacidades del Aprendizaje de California
- Enfermeras de California por la Salud Ambiental y la Justicia
- Centro para la Seguridad Alimentaria
- Partido Demócrata de California