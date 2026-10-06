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Propuesta 45: Acelerar las evaluaciones ambientales para la vivienda y la infraestructura

Por Calmatters staff
Publicado en October 6, 2026 at 3:23 PM PDT
Puesto Al Día October 6, 2026 at 3:23 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 45 de California?

La Propuesta 45 reformaría la emblemática ley estatal de evaluación ambiental, la Ley de Calidad Ambiental de California. Patrocinada por la Cámara de Comercio de California, la medida tiene como objetivo ayudar a los empresarios a llevar adelante con mayor rapidez y facilidad los proyectos que ellos designen como «esenciales». Impondría un límite de 365 días a las evaluaciones ambientales de esos proyectos, incluyendo infraestructura como carreteras y puentes, viviendas, escuelas, internet y medidas de mitigación de incendios forestales. También exigiría que los tribunales se pronuncien en un plazo de 270 días sobre las demandas relacionadas con la ley de evaluación ambiental.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

La Cámara de Comercio de California afirma que la ley estatal de evaluación ambiental está desactualizada y da lugar a una burocracia demasiado costosa y a litigios infundados que frenan el desarrollo. Sostiene que, en última instancia, los retrasos aumentan los costos, los cuales se trasladan a los contribuyentes y a los consumidores. El grupo sostiene que la medida acelerará el desarrollo sin dejar de mantener las protecciones ambientales esenciales.

Opositores

Los opositores sostienen que la ley estatal de evaluación ambiental existe para proteger a las personas y al medio ambiente de proyectos de desarrollo potencialmente dañinos. Afirman que reducir los requisitos de evaluación ambiental privaría a las agencias de las herramientas de que cuentan para proteger a las comunidades, aumentaría los costosos litigios y prácticamente eliminaría su capacidad para hacer cumplir la ley. Argumentan que los costos a largo plazo de una mala planificación recaerán sobre las agencias y los contribuyentes.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
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