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Tu guía sobre todas las medidas de bonos escolares del condado de San Diego

Por Katie Anastas / Education Reporter,  Carly Kay / Science and Technology Reporter,  Jakob McWhinney / Voice of San Diego
Publicado en October 12, 2026 at 2:25 PM PDT
Puesto Al Día October 12, 2026 at 2:37 PM PDT

Medida AA: Medida del Distrito Escolar de La Mesa- Spring Valley

En resumen

La Medida AA autorizaría al Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley a emitir hasta 131 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares. El distrito atiende a más de 10.500 estudiantes, desde el preescolar hasta el octavo grado.

Los bonos permiten a los distritos obtener fondos prestados y, posteriormente, aumentar los impuestos a la propiedad para pagar el préstamo con sus intereses. Para que se aprueben los bonos escolares, se requiere un 55 % de votos a favor.

Cómo funcionaria

  • La Medida AA autorizaría al Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley a emitir hasta 131 millones de dólares en bonos.
  • Los propietarios seguirían pagando un promedio de $22 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2057.
  • Se estima que el servicio de la deuda total —que incluye el capital y los intereses— ascendería a casi $258 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.
  • Los propietarios han estado pagando aproximadamente la misma cantidad por las medidas de bonos anteriores del distrito: la Medida M, aprobada en 2002, y la Medida V, aprobada en 2020.
  • Habría un periodo de solapamiento de algunos años, lo que elevaría el total a unos $45 dólares por cada $100,000 dólares hasta que se liquide la Medida M en 2028.
  • Posteriormente, la cifra volvería a bajar a unos 24 dólares por cada 100.000 dólares, según la Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego.

¿Por qué está en la boleta?

La Junta Escolar de La Mesa-Spring Valley aprobó una resolución para incluir la medida de bonos en la boleta electoral de junio.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Medida BB: Medida del Distrito Escolar de Santee

En resumen

La Medida BB autorizaría al Distrito Escolar de Santee a emitir hasta 30 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares. El distrito atiende a unos 6.000 estudiantes, desde el jardín de infancia de transición hasta el octavo grado.

Los bonos permiten a los distritos pedir dinero prestado y, posteriormente, aumentar los impuestos sobre la propiedad para pagar el préstamo con sus intereses. Para que se aprueben los bonos escolares, se requiere un 55 % de votos a favor.

Cómo funcionaría

  • La Medida BB autorizaría al Distrito Escolar de Santee a emitir hasta 30 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares.
  • Los propietarios seguirían pagando un promedio de $13 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2050.
  • El servicio de la deuda total, incluyendo el capital y los intereses, ascendería a casi $50 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.

¿Por qué está en la boleta?

La Junta Escolar de Santee aprobó una resolución para incluir la medida de emisión de bonos en la boleta electoral de junio.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Medida G: Una emisión de bonos por 624 millones de dólares para financiar proyectos de construcción en el Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca.

En resumen

El Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca solicita a los votantes que aprueben un préstamo de 624 millones de dólares para financiar mejoras en proyectos de infraestructura clave en los campus de Grossmont College y Cuyamaca College, tales como medidas de seguridad contra incendios forestales, sistemas de plomería, y la renovación y sustitución de edificios.

La Medida G prorrogaría los impuestos que los propietarios de inmuebles del East County ya pagan en virtud de la Medida R, aprobada en 2002 y cuya vigencia está programada para finalizar en 2031.

Cómo funcionaría

La medida de bonos necesita obtener al menos el 55% de los votos para ser aprobada. Según el distrito, los fondos solo pueden utilizarse para necesidades de infraestructura y no se destinarán al pago de salarios de maestros o administradores ni a otros gastos operativos.

Si la Medida G se aprueba, el distrito estima que los propietarios de inmuebles residenciales y comerciales seguirán pagando un impuesto de $24.67 por cada $100,000 del valor catastral de su propiedad durante los próximos 30 años. La junta escolar del distrito y un comité de supervisión ciudadana auditarán anualmente el uso de los fondos.

Costo

Las autoridades del distrito calculan que los bonos costarán a los contribuyentes alrededor de $1,200 millones, incluidos el capital y los intereses. Los propietarios de inmuebles residenciales y comerciales pagarán $24.67 por cada $100,000 del valor catastral de su propiedad hasta el año fiscal 2058-59.

¿Por qué está en la boleta?

La junta directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Grossmont-Cuyamaca votó por unanimidad en julio para incluir la Medida G en la boleta electoral. Según el distrito, la propuesta surge mientras se agotan los fondos de los bonos de la Proposición V, aprobada en 2012, y los planteles necesitan renovar su infraestructura.

De acuerdo con el distrito, Grossmont College no cuenta con la presión de agua necesaria para responder ante un incendio forestal. Uno de los proyectos que financiaría la medida contempla mejorar la presión del agua en el campus y actualizar los sistemas de rociadores contra incendios.

En Cuyamaca College, uno de los proyectos previstos consiste en reemplazar un complejo de edificios educativos de 50 años de antigüedad que “ya no responde a las necesidades de la tecnología moderna, los códigos de construcción ni los requisitos académicos actuales”.

En 2016, se sometió a votación una propuesta de bonos similar, pero no logró aprobarse por un margen estrecho del 2% de los votos.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Medida H: Una emisión de bonos de 18 millones de dólares para financiar la construcción en Jamul-Dulzura

En resumen

Las autoridades del Distrito Escolar Jamul-Dulzura Union solicitan a los votantes que aprueben un préstamo de 18 millones de dólares para financiar mejoras en las instalaciones de este distrito del este del condado. Los proyectos de construcción incluyen la sustitución de infraestructura antigua y defectuosa —como techos, sistemas de plomería y líneas de gas y electricidad—, así como la renovación de aulas y la incorporación de medidas de seguridad en los planteles. Los residentes pagarían dicho préstamo, más los intereses correspondientes, mediante un gravamen añadido a sus impuestos sobre la propiedad.

Cómo funcionaría

  • Qué financiaría la nueva medida de bonos: La nueva medida establecería un impuesto de aproximadamente $30 por cada $100,000 del valor catastral de una propiedad durante la vigencia de los bonos.
  • El distrito asegura que la tasa impositiva no aumentará: Las autoridades del Distrito Escolar de Jamul-Dulzura dicen que estructuraron la propuesta de manera que no aumente la tasa impositiva actual de la zona. Para lograrlo, planean emitir nuevos bonos escolares a medida que se vayan liquidando los anteriores, de modo que el monto que aparece en los recibos de impuestos de los propietarios se mantenga igual. Sin embargo, si se aprueba la nueva medida, es probable que los propietarios tengan que pagar esa tasa durante más tiempo del que tendrían que hacerlo si la propuesta no se aprueba.
  • Cuánto tiempo tomará pagar los bonos: Las autoridades del distrito estiman que la deuda generada por los bonos se liquidará durante los próximos 35 años.
  • Exenciones: Solo los propietarios de inmuebles pagan los bonos. Esto incluye propiedades de todo tipo, tanto residenciales como comerciales.
  • Costo: Los bonos funcionan esencialmente como préstamos que los distritos escolares solicitan y pagan mediante los impuestos a la propiedad. Las autoridades del distrito calculan que el servicio de la deuda de los bonos, incluidos los intereses, costará a los contribuyentes alrededor de $43 millones.
  • Supervisión: Los programas de bonos escolares son supervisados por un comité integrado por miembros de la comunidad designados por el distrito y, a un nivel más general, por agencias calificadoras de crédito, que evalúan los bonos según la capacidad proyectada del distrito para pagar sus deudas. Una calificación crediticia alta permite a los distritos refinanciar sus deudas cuando bajan las tasas de interés, lo que reduce el monto total que deben pagar los propietarios. En 2024, una agencia calificadora otorgó al Distrito Escolar de Jamul-Dulzura una calificación de nivel medio-alto: no representa un riesgo elevado, pero tampoco es la calificación más alta posible.
  • Porcentaje de votos necesario: Para aprobarse, las medidas de bonos escolares como la Medida M necesitan obtener al menos el 55% de los votos.

¿Por qué está en la boleta?

Los presupuestos escolares suelen ser ajustados, lo que deja poco margen para afrontar los elevados costos de mantenimiento y renovación de las instalaciones. Por ello, los distritos escolares de California recurren con frecuencia a la emisión de bonos para financiar este tipo de proyectos.

La última vez que el Distrito Escolar Jamul-Dulzura Union propuso una medida de emisión de bonos fue en 1995. La Propuesta B de aquel año solicitaba a los votantes la aprobación de unos 9 millones de dólares para mejoras en las instalaciones; la medida fue aprobada de forma abrumadora, obteniendo casi el 77 % de los votos. Sin embargo, los responsables del distrito señalan ahora que dicha medida está próxima a vencer y que se requieren nuevos fondos para financiar las renovaciones en las escuelas del distrito.

Las autoridades del distrito indican que los fondos se destinarán a una serie de renovaciones en instalaciones antiguas, lo que incluye la sustitución de infraestructuras deterioradas —como techos, sistemas eléctricos y de fontanería, así como tuberías de gas y alcantarillado—. Asimismo, señalan que los recursos se utilizarán para modernizar las aulas más antiguas a fin de que cumplan con las normativas actuales de salud y seguridad en la construcción, así como para mejorar las medidas de seguridad en los recintos escolares.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Medida J: Bono del distrito escolar de Julian Union High School

En resumen

La Medida J autorizaría al Distrito de Escuelas Secundarias Julian Union a emitir hasta 9 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares. El distrito atiende a unos 130 estudiantes en su única escuela secundaria.

Los bonos permiten a los distritos obtener préstamos y posteriormente aumentar los impuestos a la propiedad para pagar la deuda con sus intereses. Para que se aprueben los bonos escolares, se requiere un 55 % de votos a favor.

Cómo funcionaría

  • La Medida autorizaría al Distrito de Escuelas Secundarias Julian Union a emitir hasta 9 millones de dólares en bonos para modernizar sus instalaciones escolares.
  • Los impuestos sobre la propiedad aumentarían 30 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2054.
  • El servicio de la deuda total, incluyendo el capital y los intereses, ascendería a unos 18 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.

¿Por qué está en la boleta?

La Junta Directiva de Julian Union High School aprobó una resolución para incluir la medida de bonos en la boleta electoral de junio.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Medida K: Emisión de bonos del Distrito Escolar Primario Fallbrook Union

En resumen

La Medida K autorizaría al Distrito Escolar Primario de Fallbrook Union a emitir hasta $76 millones en bonos para mejorar las instalaciones escolares. El distrito atiende a cerca de 5,100 estudiantes, desde preescolar hasta octavo grado.

Los bonos escolares permiten a los distritos pedir dinero prestado y después recaudar fondos mediante impuestos a la propiedad para pagar el préstamo y sus intereses. Para aprobarse, las medidas de bonos escolares necesitan obtener al menos el 55% de los votos.

Cómo funcionaría

  • La Medida K autorizaría al Distrito Escolar Primario Fallbrook Union a emitir hasta 76 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares.
  • Los impuestos sobre la propiedad aumentarían un promedio de $30 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2063.
  • Los propietarios dejarán de pagar la Propuesta X —aprobada por los votantes en 2002— en el año 2030. Los dirigentes del distrito afirman que el reembolso de los nuevos bonos comenzaría una vez que finalicen los pagos de la Propuesta X, por lo que no habría un aumento de impuestos.
  • El servicio de la deuda total, incluyendo el capital y los intereses, ascendería a casi 167 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.

¿Por qué está en la boleta?

La Junta Escolar de Primaria de Fallbrook Union aprobó una resolución para incluir la medida de emisión de bonos en la boleta electoral de agosto.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Medida L: Emisión de bonos del Distrito Escolar Unificado Mountain Empire

En resumen

La Medida L autorizaría al Distrito Escolar Unificado Mountain Empire a emitir bonos por un valor de hasta 23 millones de dólares para modernizar las instalaciones escolares. El distrito abarca más de 600 millas cuadradas en el este del condado de San Diego y atiende a unos 1.700 estudiantes, desde el jardín de infancia de transición hasta la escuela secundaria.

Los bonos permiten a los distritos obtener préstamos y posteriormente aumentar los impuestos a la propiedad para pagar la deuda con sus intereses. Para que se aprueben los bonos escolares, se requiere un 55 % de votos a favor.

Cómo funcionaría

  • La Medida L autorizaría al Distrito Escolar Unificado de Mountain Empire a emitir hasta 23 millones de dólares en bonos para modernizar sus instalaciones.
  • Los impuestos sobre la propiedad aumentarían 38 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2061.
  • El servicio de la deuda total, incluyendo el capital y los intereses, ascendería a casi 48 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.

¿Por qué está en la boleta?

La Junta Escolar Unificada de Mountain Empire aprobó una resolución para incluir la medida de emisión de bonos en la boleta electoral de mayo.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Medida M: Un bono de $3,500 millones de dólares para financiar proyectos de instalaciones del Distrito Escolar Unificado de San Diego

En resumen

Los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de San Diego solicitan a los votantes que aprueben un programa de bonos por valor de $3,500 millones de dólares para financiar una serie de mejoras en las instalaciones, que incluyen la renovación de aulas e infraestructura antiguas, la construcción de nuevas instalaciones e incluso la edificación de viviendas para trabajadores. Los residentes pagarían dicho préstamo, con sus intereses, mediante un gravamen añadido a sus impuestos sobre la propiedad.

Cómo funcionaría

  • ¿Qué implicaría la nueva emisión de bonos?: La nueva emisión impondría un gravamen de 32 dólares por cada 100.000 dólares del valor tasado de la propiedad.
  • Análisis detallado de la promesa de "no aumentar la tasa impositiva": Los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de San Diego (San Diego Unified) están destacando como prioridad absoluta la promesa de que esta nueva emisión de bonos no aumentará los impuestos de los propietarios. Basta con observar el nombre de la medida: "Medida del Distrito Escolar Unificado de San Diego para reparaciones y seguridad estudiantil sin aumento de la tasa impositiva".
    Los funcionarios del distrito planean lograr esto emitiendo nuevos bonos escolares a medida que se agotan los anteriores; esto significa que la cifra que aparece en los impuestos de los propietarios se mantendrá sin cambios. Sin embargo, la aprobación de una nueva emisión de bonos probablemente implicaría que los propietarios paguen la tasa impositiva establecida durante más tiempo del que habrían pagado si la medida hubiera sido rechazada.
  • Exenciones: Solo los propietarios de inmuebles pagan los bonos. Esto abarca propiedades de todo tipo, desde residenciales hasta comerciales.
  • Costo: Los bonos son, en esencia, préstamos que los distritos solicitan y reembolsan mediante impuestos a la propiedad. Los funcionarios del distrito estiman que el servicio de la deuda de estos bonos —incluidos los intereses— costará a los contribuyentes alrededor de 8.100 millones de dólares en las próximas décadas.
  • Supervisión: El programa de bonos del distrito está supervisado tanto por un comité de vigilancia compuesto por miembros de la comunidad designados por el distrito como —a un nivel más general— por agencias de calificación crediticia, las cuales evalúan los bonos basándose en la capacidad proyectada del emisor para pagar sus deudas. A lo largo de los años, ambas entidades han otorgado calificaciones excelentes al programa del distrito. Las altas calificaciones crediticias han permitido al distrito refinanciar las deudas de los bonos cuando bajan las tasas de interés, reduciendo así la deuda total que deben pagar los propietarios.
  • Umbral de votación: Para ser aprobados, los bonos escolares como la Medida M requieren obtener al menos el 55 por ciento de los votos.

¿Por qué está en la boleta?

Los presupuestos escolares suelen ser ajustados, lo que deja poco margen para afrontar los elevados costos de mantenimiento y renovación de las instalaciones. Por ello, los distritos de California recurren con frecuencia a la emisión de bonos para financiar este tipo de proyectos. Pocos distritos locales han logrado convencer a los votantes de aprobar bonos con tanto éxito como el Distrito Escolar Unificado de San Diego.

De aprobarse, la Medida M sería la quinta iniciativa de bonos propuesta por el distrito que recibe el visto bueno de los votantes desde 2008. En total, dichos bonos habrán aportado al distrito 15.000 millones de dólares destinados a mejoras en las instalaciones.

En la reunión más reciente del comité de supervisión del distrito, celebrada en mayo, los funcionarios informaron que los bonos anteriores contaban con un saldo restante de 1.560 millones de dólares. Los dirigentes del distrito sostienen que estos fondos no bastan para atender las necesidades de mantenimiento actuales ni las que surgirán en el futuro.

Los responsables del distrito han presentado esta nueva emisión de bonos como una vía para realizar todo tipo de actuaciones: desde la reparación de tejados y sistemas de fontanería hasta el suministro de agua potable segura y la eliminación de moho, amianto y pintura con plomo.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Medida N: Bonos del Distrito de Vista Unified School

En resumen

La Medida N autorizaría al Distrito Escolar Unificado de Vista a emitir hasta $543 millones en bonos para mejorar las instalaciones escolares. El distrito atiende a más de 20,000 estudiantes, desde kínder de transición hasta preparatoria.

Los bonos escolares permiten a los distritos pedir dinero prestado y después recaudar fondos mediante impuestos a la propiedad para pagar el préstamo y sus intereses. Para aprobarse, las medidas de bonos escolares necesitan obtener al menos el 55% de los votos.

Cómo funcionaría

  • La Medida N autorizaría al Distrito Escolar Unificado de Vista a emitir hasta $543 millones en bonos para mejorar las instalaciones escolares.
  • - Los propietarios de inmuebles seguirían pagando un promedio de $58 por cada $100,000 del valor catastral de su propiedad hasta 2063.
  • - El servicio total de la deuda, incluidos el capital y los intereses, superaría los $1,000 millones si se emiten y venden todos los bonos.

¿Por qué esta en la boleta ?

La Junta Escolar Unificada de Vista aprobó una resolución para incluir la medida de bonos en la boleta electoral de mayo.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?

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Politics Guía Electoral de KPBS: Elección General de San Diego 2026
Katie Anastas
Katie Anastas covers education for KPBS News, from preschools and TK to universities and community colleges. Katie has covered school closures, child care shortages, Alaska Native education and statewide school funding issues for Alaska Public Media. In New York City, she reported on a controversial admissions process at the city's elite public high schools.
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Carly Kay
Carly Kay is the science and technology reporter at KPBS. She’s written about a wide range of topics from exoplanets and biosensors to endangered salamanders and kelp forest restoration. Carly’s work has appeared in Science News, MIT Technology Review, Stanford School of Medicine and more.
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