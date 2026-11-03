Resultados electorales en vivo: José Rodríguez encabeza la contienda por la alcaldía de National City

Los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato del martes muestran a Jose Rodriguez a la cabeza en la contienda por la alcaldía de National City.

Bush y Rodriguez son demócratas y ambos han formado parte del Concejo desde 2020. Los dos compiten por suceder al actual alcalde, Ron Morrison, un independiente que deja el cargo después de una larga trayectoria en la política local.

Quien gane la contienda tendrá que enfrentar el creciente déficit presupuestario estructural de National City, que asciende a 13 millones de dólares. Ambos candidatos han prometido cerrar esa brecha sin recortar servicios públicos como los de la biblioteca y el centro de alimentación para adultos mayores.

Bush, quien anteriormente trabajó como administrador de proyectos de vivienda asequible y urbanista, propone facilitar la construcción de nuevas viviendas y hacerlas más accesibles económicamente para los residentes.

Por su parte, Rodriguez, exorganizador en favor de los derechos de los inquilinos y de los trabajadores, busca implementar medidas para estabilizar los alquileres en edificios de apartamentos y ofrecer más recursos a las familias inmigrantes ante la actual campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump.

Otros dos candidatos, Jacobb Castrejon y Mitch Beauchamp, también compiten por la alcaldía este otoño. Ninguno ha reportado haber recibido respaldos políticos ni donaciones para su campaña.



Por qué es importante

National City es una ciudad autónoma (charter city) que opera bajo un modelo de gobierno de concejo municipal y administrador municipal (council-manager). Bajo este sistema, el concejo municipal designa a un administrador encargado de supervisar las operaciones cotidianas de la ciudad.

Los miembros del concejo municipal proponen y debaten leyes y políticas locales. También toman decisiones importantes sobre cómo distribuir los fondos públicos provenientes de los impuestos, por ejemplo, para ampliar los servicios municipales o recortar programas públicos con el fin de financiar otras prioridades.

El alcalde de National City tiene, en gran medida, las mismas facultades que los demás integrantes del concejo municipal, aunque cuenta con algunas responsabilidades adicionales. Por ejemplo, tiene mayor influencia para determinar qué asuntos se incluyen en la agenda de las reuniones semanales del concejo.

Además, el alcalde suele representar a la ciudad en actos oficiales y ante organismos regionales, como la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG, por sus siglas en inglés).



En cifras

Rodriguez ha recaudado más de $70,000 dólares y ha gastado incluso más, según Ballot Book, una plataforma que da seguimiento a los datos de financiamiento de campañas electorales.

De acuerdo con Ballot Book, la mayor parte de sus fondos provino de donaciones individuales, aunque una proporción importante llegó de sindicatos. Aproximadamente un tercio de sus donantes tenía su domicilio en National City.

El propio Rodriguez ha sido el mayor donante individual de su campaña hasta ahora, con una contribución total de $9,000 dólares desde junio.

Por su parte, Bush ha recaudado más de $34,000 dólares y ha gastado alrededor de $26,000. Casi todas las donaciones a su campaña provinieron de personas particulares. Aproximadamente un tercio de esos donantes dijo vivir en la zona, mientras que más de dos tercios residían fuera de National City.

La contienda también ha atraído una importante participación de comités independientes. Se trata de grupos que realizan gastos políticos por separado de las campañas de los candidatos.

Un comité vinculado a la Cámara Regional de Comercio de San Diego ha gastado más de 65,000 dólares para apoyar a Bush y poco más de $10,000 dólares para oponerse a Rodriguez.

Por su parte, la campaña de Rodriguez también ha recibido casi $44,000 dólares en apoyo de un comité relacionado con el Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial, una organización sindical regional.

Ni Beauchamp ni Castrejon han reportado donaciones ni gastos de campaña.