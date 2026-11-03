Resultados en vivo: John McCann lidera la contienda por la alcaldía de Chula Vista

Los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato del martes muestran a John McCann a la cabeza en la contienda por la alcaldía de Chula Vista.

McCann ha sido alcalde de Chula Vista desde 2022. Tamayo, especialista en tecnología de la información y miembro de la junta directiva del Distrito Escolar de Primarias de Chula Vista, busca quitarle el cargo.

La contienda por la alcaldía de la segunda ciudad más grande del condado de San Diego ha generado gran atención. No estaba claro si Tamayo podría representar un desafío importante para McCann, quien ha formado parte del Concejo de Chula Vista durante aproximadamente dos décadas, aunque no de manera continua, y es una figura conocida en la ciudad.

Ambos candidatos han enfrentado cuestionamientos públicos en los últimos años. Tamayo fue objeto de críticas por su exitoso intento de destituir a un compañero demócrata de la junta escolar. Por su parte, McCann recibió críticas por apoyar a un empresario de South Bay condenado por fraude.

McCann cuenta con una ventaja financiera considerable sobre Tamayo. Según los informes de financiamiento de campañas, el actual alcalde ha recaudado y gastado más de $350,000 dólares en contribuciones para su campaña. Mientras tanto, Tamayo ha recaudado apenas $$, según los mismos informes.

Por qué es importante

Chula Vista es una ciudad autónoma (charter city) que opera bajo un sistema de gobierno de concejo municipal y administrador (council-manager). Bajo este modelo, el Concejo Municipal elige a un administrador de la ciudad, quien se encarga de supervisar las operaciones del gobierno municipal en el día a día.

Los miembros del Concejo proponen y debaten leyes y políticas locales. También toman decisiones importantes sobre cómo utilizar los fondos públicos provenientes de los impuestos, incluyendo la ampliación de servicios municipales o los recortes a programas públicos para financiar otras prioridades.'

El alcalde de Chula Vista, en su mayoría, desempeña las mismas funciones que los demás integrantes del Concejo aunque tiene algunas responsabilidades adicionales. Por ejemplo, tiene mayor influencia en la selección de los temas que se incluyen en la agenda semanal del Concejo.

El alcalde también suele representar a la ciudad en diversos eventos oficiales y ante organismos regionales como la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG). Sin embargo, la mayoría demócrata del Concejo de Chula Vista votó para retirarle a McCann varias de estas responsabilidades.

En cifras

La mayor parte de los fondos de McCann provienen de donantes particulares, según The Ballot Book, una plataforma que realiza un seguimiento de los datos sobre la financiación de campañas. La mayor parte del dinero de McCann provino de fuera de la ciudad; solo una cuarta parte de sus donantes tiene su sede en Chula Vista.

Asimismo, a finales del año pasado, McCann prestó personalmente $10,000 dólares a su propia campaña.

La mayor parte de los fondos de Tamayo provino de un préstamo de $10,000 dólares que él mismo concedió a su campaña.

Aproximadamente dos tercios de los fondos restantes de Tamayo provinieron de donantes particulares, mientras que el resto provino de un comité vinculado al sindicato "Western States Regional Council of Carpenters", con sede en Los Ángeles.