Tu guía sobre todas las medidas de bonos escolares del condado de San Diego

Medida G:Una emisión de bonos por 624 millones de dólares para financiar proyectos de construcción en el Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca.

En resumen

El Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca solicita a los votantes que aprueben un préstamo de 624 millones de dólares para financiar mejoras en proyectos de infraestructura clave en los campus de Grossmont College y Cuyamaca College, tales como medidas de seguridad contra incendios forestales, sistemas de plomería, y la renovación y sustitución de edificios.

La Medida G prorrogaría los impuestos que los propietarios de inmuebles del East County ya pagan en virtud de la Medida R, aprobada en 2002 y cuya vigencia está programada para finalizar en 2031.

Qué significa votar a favor Votar "sí" a la Medida G respaldaría la continuidad de un impuesto sobre las propiedades en East County que, de otro modo, habría finalizado en 2031. Si el 55 % de los votantes vota a favor, el impuesto se prorrogaría hasta el año fiscal 2058-59. Qué significa votar en contra Votar "no" a la Medida G significaría que los colegios comunitarios Grossmont y Cuyamaca no contarían con fondos suficientes para financiar las renovaciones y las mejoras de seguridad propuestas.

Cómo funcionaría

La medida de bonos necesita obtener al menos el 55% de los votos para ser aprobada. Según el distrito, los fondos solo pueden utilizarse para necesidades de infraestructura y no se destinarán al pago de salarios de maestros o administradores ni a otros gastos operativos.

Si la Medida G se aprueba, el distrito estima que los propietarios de inmuebles residenciales y comerciales seguirán pagando un impuesto de $24.67 por cada $100,000 del valor catastral de su propiedad durante los próximos 30 años. La junta escolar del distrito y un comité de supervisión ciudadana auditarán anualmente el uso de los fondos.

Costo

Las autoridades del distrito calculan que los bonos costarán a los contribuyentes alrededor de $1,200 millones, incluidos el capital y los intereses. Los propietarios de inmuebles residenciales y comerciales pagarán $24.67 por cada $100,000 del valor catastral de su propiedad hasta el año fiscal 2058-59.

¿Por qué está en la boleta?

La junta directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Grossmont-Cuyamaca votó por unanimidad en julio para incluir la Medida G en la boleta electoral. Según el distrito, la propuesta surge mientras se agotan los fondos de los bonos de la Proposición V, aprobada en 2012, y los planteles necesitan renovar su infraestructura.

De acuerdo con el distrito, Grossmont College no cuenta con la presión de agua necesaria para responder ante un incendio forestal. Uno de los proyectos que financiaría la medida contempla mejorar la presión del agua en el campus y actualizar los sistemas de rociadores contra incendios.

En Cuyamaca College, uno de los proyectos previstos consiste en reemplazar un complejo de edificios educativos de 50 años de antigüedad que “ya no responde a las necesidades de la tecnología moderna, los códigos de construcción ni los requisitos académicos actuales”.

En 2016, se sometió a votación una propuesta de bonos similar, pero no logró aprobarse por un margen estrecho del 2% de los votos.

¿Qué dicen partidiarios y opositores?