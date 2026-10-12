Tu guía sobre todas las medidas de bonos escolares del condado de San Diego

MedidaAA: Medida del Distrito Escolar de La Mesa- Spring Valley
En resumen
La Medida AA autorizaría al Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley a emitir hasta 131 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares. El distrito atiende a más de 10.500 estudiantes, desde el preescolar hasta el octavo grado.
Los bonos permiten a los distritos obtener fondos prestados y, posteriormente, aumentar los impuestos a la propiedad para pagar el préstamo con sus intereses. Para que se aprueben los bonos escolares, se requiere un 55 % de votos a favor.
El distrito utilizaría los fondos de la emisión de bonos para modernizar sus aulas y otras instalaciones, reparar techos y sistemas de plomería, y eliminar el asbesto y las tuberías de plomo de los edificios más antiguos.
Dieciocho de las 21 escuelas del distrito tienen más de 60 años de antigüedad, señaló Daniel Young, director ejecutivo de planificación y construcción de instalaciones del distrito.
"Nuestro plantel más reciente se construyó en 1993. El más antiguo data de 1946", dijo Young a la junta escolar durante una reunión celebrada el 16 de junio. "El 81 % de nuestros sistemas de climatización (HVAC) prácticamente ha agotado su vida útil".
La medida generaría 131 millones de dólares en fondos, según el distrito. La aprobación de los bonos también ayudaría al distrito a optar a fondos de contrapartida estatales.
La legislación estatal exige que el distrito cree un comité de supervisión ciudadana independiente y se someta a auditorías anuales sobre el uso de los fondos provenientes de los bonos.
Si los votantes rechazan la medida de emisión de bonos, el distrito no dispondría de los fondos necesarios para reparar sus aulas, techos y sistemas de plomería, que ya acusan el paso del tiempo. California aporta cierta financiación para las instalaciones escolares, pero por lo general exige que los distritos también contribuyan con fondos locales.
"En el estado de California, así es como se lleva a cabo el mantenimiento de los edificios en la educación pública", declaró en junio el superintendente David Feliciano.
En 2020, los votantes aprobaron una medida anterior de emisión de bonos —la Medida V— destinada a las instalaciones del distrito. El distrito ha utilizado dichos fondos para mejorar la seguridad en sus escuelas. Tina Douglas, superintendente adjunta de servicios administrativos del distrito, informó a la junta directiva de que tales proyectos están prácticamente terminados.
"Ya no dispondremos de fondos para instalaciones con los que realizar mejoras adicionales", señaló.
Cómo funcionaria
- La Medida AA autorizaría al Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley a emitir hasta 131 millones de dólares en bonos.
- Los propietarios seguirían pagando un promedio de $22 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2057.
- Se estima que el servicio de la deuda total —que incluye el capital y los intereses— ascendería a casi $258 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.
- Los propietarios han estado pagando aproximadamente la misma cantidad por las medidas de bonos anteriores del distrito: la Medida M, aprobada en 2002, y la Medida V, aprobada en 2020.
- Habría un periodo de solapamiento de algunos años, lo que elevaría el total a unos $45 dólares por cada $100,000 dólares hasta que se liquide la Medida M en 2028.
- Posteriormente, la cifra volvería a bajar a unos 24 dólares por cada 100.000 dólares, según la Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego.
¿Por qué está en la boleta?
La Junta Escolar de La Mesa-Spring Valley aprobó una resolución para incluir la medida de bonos en la boleta electoral de junio.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
Los líderes del distrito señalan que sus instalaciones requieren reparaciones y mejoras desde hace tiempo.
"Algunas escuelas se construyeron hace tanto tiempo que las tuberías subterráneas de arcilla y hierro fundido, así como la infraestructura, están fallando, lo que provoca fugas de gas, filtraciones de agua y desbordamientos de aguas residuales", escribieron en una sección de preguntas frecuentes sobre la medida de emisión de bonos. "Tan solo el año pasado, se registraron 95 filtraciones en los techos".
La Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego apoya la medida. El distrito cuenta con otras fuentes de financiación —como su fondo general y las tasas a los promotores inmobiliarios—, según indicaron en su informe; sin embargo, dichos fondos son limitados.
"A partir de esta evaluación, se determinó que la emisión de bonos de obligación general es el mecanismo más adecuado y viable para atender las necesidades de infraestructura a largo plazo del distrito sin restar recursos a la enseñanza", señaló la asociación.
Principales partidarios
- Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
Principales opositores
- Reform California
Medida BB:Medida del Distrito Escolar de Santee
En resumen
La Medida BB autorizaría al Distrito Escolar de Santee a emitir hasta 30 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares. El distrito atiende a unos 6.000 estudiantes, desde el jardín de infancia de transición hasta el octavo grado.
Los bonos permiten a los distritos pedir dinero prestado y, posteriormente, aumentar los impuestos sobre la propiedad para pagar el préstamo con sus intereses. Para que se aprueben los bonos escolares, se requiere un 55 % de votos a favor.
Otros proyectos posibles incluyen mejoras en los patios de recreo, los campos deportivos y el vallado de seguridad.
El distrito señala que también podría construir un centro de usos múltiples para clases de educación física, programas extracurriculares y eventos comunitarios.
Los ingenieros han identificado necesidades de reparación en el distrito por un valor superior a los 72 millones de dólares. La medida de emisión de bonos aportaría menos de la mitad de esa cantidad. Si la medida no se aprueba, el distrito no dispondrá de esos fondos para reparaciones y mejoras.
Los votantes aprobaron dos medidas de bonos anteriores en 2006 y 2018, pero esos recursos ya se han agotado, según la Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego.
Asimismo, el distrito perdería la oportunidad de recibir fondos estatales de contrapartida. Esta es una de las pocas vías para acceder a financiación del estado destinada a mejorar las instalaciones escolares.
Cómo funcionaría
- La Medida BB autorizaría al Distrito Escolar de Santee a emitir hasta 30 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares.
- Los propietarios seguirían pagando un promedio de $13 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2050.
- El servicio de la deuda total, incluyendo el capital y los intereses, ascendería a casi $50 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.
¿Por qué está en la boleta?
La Junta Escolar de Santee aprobó una resolución para incluir la medida de emisión de bonos en la boleta electoral de junio.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
“Si bien la calidad de la educación en las escuelas del distrito es excelente y estas han servido bien a la comunidad durante décadas, muchas se construyeron hace mucho tiempo y necesitan mejoras para cumplir con las normas de seguridad actuales y responder a las necesidades educativas presentes y futuras”, señala la resolución de la junta escolar.
Agregaron que el estado no proporciona fondos suficientes para reparar y renovar las escuelas.
El asesor financiero del distrito, Dale Scott, presentó los resultados de una encuesta a votantes el 9 de junio. Un portavoz explicó que el distrito solo conserva las grabaciones de sus reuniones durante 30 días, pero que las actas oficiales están disponibles en su sitio web.
“Entre los argumentos a favor, los votantes respondieron más favorablemente a los mensajes que destacaban que no habría un aumento en la tasa impositiva, que se daría mantenimiento a las escuelas existentes y se actualizarían sus instalaciones, y que se evitarían reparaciones de emergencia más costosas en el futuro”, señalan las actas de la reunión del 9 de junio.
Scott también dijo que los votantes respondieron positivamente a las medidas de protección para los contribuyentes incluidas en la propuesta de bonos. La ley estatal exige a los distritos escolares realizar auditorías anuales y establecer un comité de supervisión ciudadana para vigilar cómo se gasta el dinero recaudado mediante los bonos.
Principales partidiarios
- San Diego County Taxpayers Association
“También expresó su preocupación por los costos indirectos proyectados, cuestionó si la encuesta comunitaria era representativa y enfatizó que su voto refleja prudencia fiscal, rendición de cuentas y respeto por el resultado de la elección anterior”, señalan las actas.
Según las actas de la reunión del 9 de junio, la encuesta del distrito encontró que las preocupaciones por la inflación y las condiciones económicas tuvieron “menos influencia de la esperada” entre los votantes.
“Los argumentos en contra que tuvieron mayor resonancia incluían la preocupación de que los distritos deberían administrar mejor sus presupuestos actuales antes de solicitar fondos adicionales, así como el hecho de que los bonos generan obligaciones financieras a largo plazo para los contribuyentes”, señalan las actas.
El grupo Reform California, encabezado por Carl DeMaio, legislador republicano de la Asamblea estatal, se opone a casi todas las propuestas de bonos escolares del condado. El grupo argumenta que estas imponen “un nuevo y costoso impuesto a la propiedad, a pesar de los enormes niveles de gasto derrochador, los grandes aumentos salariales y los incrementos en las pensiones de los empleados públicos, así como la adjudicación de contratos a aliados políticos sin una competencia justa y abierta”.
Principales opositores
- Reform California
Medida G:Una emisión de bonos por 624 millones de dólares para financiar proyectos de construcción en el Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca.
En resumen
El Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca solicita a los votantes que aprueben un préstamo de 624 millones de dólares para financiar mejoras en proyectos de infraestructura clave en los campus de Grossmont College y Cuyamaca College, tales como medidas de seguridad contra incendios forestales, sistemas de plomería, y la renovación y sustitución de edificios.
La Medida G prorrogaría los impuestos que los propietarios de inmuebles del East County ya pagan en virtud de la Medida R, aprobada en 2002 y cuya vigencia está programada para finalizar en 2031.
Cómo funcionaría
La medida de bonos necesita obtener al menos el 55% de los votos para ser aprobada. Según el distrito, los fondos solo pueden utilizarse para necesidades de infraestructura y no se destinarán al pago de salarios de maestros o administradores ni a otros gastos operativos.
Si la Medida G se aprueba, el distrito estima que los propietarios de inmuebles residenciales y comerciales seguirán pagando un impuesto de $24.67 por cada $100,000 del valor catastral de su propiedad durante los próximos 30 años. La junta escolar del distrito y un comité de supervisión ciudadana auditarán anualmente el uso de los fondos.
Costo
Las autoridades del distrito calculan que los bonos costarán a los contribuyentes alrededor de $1,200 millones, incluidos el capital y los intereses. Los propietarios de inmuebles residenciales y comerciales pagarán $24.67 por cada $100,000 del valor catastral de su propiedad hasta el año fiscal 2058-59.
¿Por qué está en la boleta?
La junta directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Grossmont-Cuyamaca votó por unanimidad en julio para incluir la Medida G en la boleta electoral. Según el distrito, la propuesta surge mientras se agotan los fondos de los bonos de la Proposición V, aprobada en 2012, y los planteles necesitan renovar su infraestructura.
De acuerdo con el distrito, Grossmont College no cuenta con la presión de agua necesaria para responder ante un incendio forestal. Uno de los proyectos que financiaría la medida contempla mejorar la presión del agua en el campus y actualizar los sistemas de rociadores contra incendios.
En Cuyamaca College, uno de los proyectos previstos consiste en reemplazar un complejo de edificios educativos de 50 años de antigüedad que “ya no responde a las necesidades de la tecnología moderna, los códigos de construcción ni los requisitos académicos actuales”.
En 2016, se sometió a votación una propuesta de bonos similar, pero no logró aprobarse por un margen estrecho del 2% de los votos.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
Principales partidiarios
- Cody Martinez, presidente de la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay
- East County Citizens for Community Colleges
- East County Economic Development Council
- Grossmont-Cayuaca Community College District Board of Trustees
- Jim Mahler, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) en el Colegio Comunitario Grossmont-Cuyamaca
- San Diego County Taxpayers Association
- San Diego Regional East County Chamber of Commerce
Principales opositores
- Reform California
Medida H: Una emisión de bonos de 18 millones de dólares para financiar la construcción en Jamul-Dulzura
En resumen
Las autoridades del Distrito Escolar Jamul-Dulzura Union solicitan a los votantes que aprueben un préstamo de 18 millones de dólares para financiar mejoras en las instalaciones de este distrito del este del condado. Los proyectos de construcción incluyen la sustitución de infraestructura antigua y defectuosa —como techos, sistemas de plomería y líneas de gas y electricidad—, así como la renovación de aulas y la incorporación de medidas de seguridad en los planteles. Los residentes pagarían dicho préstamo, más los intereses correspondientes, mediante un gravamen añadido a sus impuestos sobre la propiedad.
Cómo funcionaría
- Qué financiaría la nueva medida de bonos: La nueva medida establecería un impuesto de aproximadamente $30 por cada $100,000 del valor catastral de una propiedad durante la vigencia de los bonos.
- El distrito asegura que la tasa impositiva no aumentará: Las autoridades del Distrito Escolar de Jamul-Dulzura dicen que estructuraron la propuesta de manera que no aumente la tasa impositiva actual de la zona. Para lograrlo, planean emitir nuevos bonos escolares a medida que se vayan liquidando los anteriores, de modo que el monto que aparece en los recibos de impuestos de los propietarios se mantenga igual. Sin embargo, si se aprueba la nueva medida, es probable que los propietarios tengan que pagar esa tasa durante más tiempo del que tendrían que hacerlo si la propuesta no se aprueba.
- Cuánto tiempo tomará pagar los bonos: Las autoridades del distrito estiman que la deuda generada por los bonos se liquidará durante los próximos 35 años.
- Exenciones: Solo los propietarios de inmuebles pagan los bonos. Esto incluye propiedades de todo tipo, tanto residenciales como comerciales.
- Costo: Los bonos funcionan esencialmente como préstamos que los distritos escolares solicitan y pagan mediante los impuestos a la propiedad. Las autoridades del distrito calculan que el servicio de la deuda de los bonos, incluidos los intereses, costará a los contribuyentes alrededor de $43 millones.
- Supervisión: Los programas de bonos escolares son supervisados por un comité integrado por miembros de la comunidad designados por el distrito y, a un nivel más general, por agencias calificadoras de crédito, que evalúan los bonos según la capacidad proyectada del distrito para pagar sus deudas. Una calificación crediticia alta permite a los distritos refinanciar sus deudas cuando bajan las tasas de interés, lo que reduce el monto total que deben pagar los propietarios. En 2024, una agencia calificadora otorgó al Distrito Escolar de Jamul-Dulzura una calificación de nivel medio-alto: no representa un riesgo elevado, pero tampoco es la calificación más alta posible.
- Porcentaje de votos necesario: Para aprobarse, las medidas de bonos escolares como la Medida M necesitan obtener al menos el 55% de los votos.
¿Por qué está en la boleta?
Los presupuestos escolares suelen ser ajustados, lo que deja poco margen para afrontar los elevados costos de mantenimiento y renovación de las instalaciones. Por ello, los distritos escolares de California recurren con frecuencia a la emisión de bonos para financiar este tipo de proyectos.
La última vez que el Distrito Escolar Jamul-Dulzura Union propuso una medida de emisión de bonos fue en 1995. La Propuesta B de aquel año solicitaba a los votantes la aprobación de unos 9 millones de dólares para mejoras en las instalaciones; la medida fue aprobada de forma abrumadora, obteniendo casi el 77 % de los votos. Sin embargo, los responsables del distrito señalan ahora que dicha medida está próxima a vencer y que se requieren nuevos fondos para financiar las renovaciones en las escuelas del distrito.
Las autoridades del distrito indican que los fondos se destinarán a una serie de renovaciones en instalaciones antiguas, lo que incluye la sustitución de infraestructuras deterioradas —como techos, sistemas eléctricos y de fontanería, así como tuberías de gas y alcantarillado—. Asimismo, señalan que los recursos se utilizarán para modernizar las aulas más antiguas a fin de que cumplan con las normativas actuales de salud y seguridad en la construcción, así como para mejorar las medidas de seguridad en los recintos escolares.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
Principales partidarios
- Dianne Jacob, exsupervisora del condado de San Diego
- Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Jamul-Dulzura
- Nadine Bennett, exsuperintendente del Distrito Escolar Unificado de Jamul-Dulzura
Principales opositores
- San Diego County Taxpayers Association
Medida J: Bono del distrito escolar de Julian Union High School
En resumen
La Medida J autorizaría al Distrito de Escuelas Secundarias Julian Union a emitir hasta 9 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares. El distrito atiende a unos 130 estudiantes en su única escuela secundaria.
Los bonos permiten a los distritos obtener préstamos y posteriormente aumentar los impuestos a la propiedad para pagar la deuda con sus intereses. Para que se aprueben los bonos escolares, se requiere un 55 % de votos a favor.
“Nuestros estudiantes merecen tener las mismas oportunidades educativas que los demás estudiantes de la región”, señala la página del distrito sobre la medida de bonos. “Sabemos que, si queremos que tengan éxito, deben dominar la tecnología actual y contar con una sólida formación en ciencias, matemáticas e ingeniería”.
En la resolución de la junta escolar para incluir la medida de bonos en la boleta electoral, los líderes del distrito señalan que necesitan garantizar que las instalaciones destinadas a la formación técnica y profesional sean seguras y funcionales.
“Estas mejoras buscan brindar a los estudiantes la capacitación especializada y la ventaja competitiva que necesitan para tener éxito en las carreras técnicas actuales”, escribieron.
La medida de bonos también contempla otros posibles usos de los fondos, como la construcción y reparación de salones de clases, techos, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas de seguridad y espacios al aire libre.
Cómo funcionaría
- La Medida autorizaría al Distrito de Escuelas Secundarias Julian Union a emitir hasta 9 millones de dólares en bonos para modernizar sus instalaciones escolares.
- Los impuestos sobre la propiedad aumentarían 30 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2054.
- El servicio de la deuda total, incluyendo el capital y los intereses, ascendería a unos 18 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.
¿Por qué está en la boleta?
La Junta Directiva de Julian Union High School aprobó una resolución para incluir la medida de bonos en la boleta electoral de junio.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
En su análisis, la asociación destaca la importancia de la formación técnica y profesional para la comunidad de Julian en general.
"Si bien la matrícula del distrito es reducida, se prevé que se mantenga estable; además, los beneficios de reparar y modernizar este edificio son evidentes, dada la importancia de que los estudiantes tengan acceso a opciones educativas alternativas y a formación en oficios especializados", afirmó la asociación.
Principales partidarios
- San Diego County Taxpayers Association
Principales opositores
- Reform California
Medida K: Emisión de bonos del Distrito Escolar Primario Fallbrook Union
En resumen
La Medida K autorizaría al Distrito Escolar Primario de Fallbrook Union a emitir hasta $76 millones en bonos para mejorar las instalaciones escolares. El distrito atiende a cerca de 5,100 estudiantes, desde preescolar hasta octavo grado.
Los bonos escolares permiten a los distritos pedir dinero prestado y después recaudar fondos mediante impuestos a la propiedad para pagar el préstamo y sus intereses. Para aprobarse, las medidas de bonos escolares necesitan obtener al menos el 55% de los votos.
La mitad de las escuelas del distrito tienen casi 60 años de antigüedad. La última vez que los votantes aprobaron una emisión de bonos para instalaciones escolares fue en 2002, señaló la superintendente Monika Hazel durante una reunión de la junta directiva celebrada el 6 de agosto.
"Desde entonces, hemos trabajado arduamente para mantener nuestros planteles con esmero y hemos buscado otras fuentes de financiación siempre que ha sido posible", afirmó. "Pero, sinceramente, los techos, la plomería, la infraestructura eléctrica, los sistemas de calefacción y aire acondicionado, así como otros componentes importantes de los edificios, siguen envejeciendo".
Los líderes del distrito han identificado necesidades en las instalaciones por un valor de 475 millones de dólares en todo el distrito.
La legislación estatal exige que el distrito cree un comité ciudadano de supervisión independiente y se someta a auditorías anuales sobre cómo se utilizan los fondos de los bonos.
Asimismo, el distrito perdería la oportunidad de obtener fondos estatales de contrapartida. La aprobación de una emisión de bonos es una de las pocas vías que tiene un distrito para acceder a financiación estatal destinada a mejorar las instalaciones escolares.
Cómo funcionaría
- La Medida K autorizaría al Distrito Escolar Primario Fallbrook Union a emitir hasta 76 millones de dólares en bonos para modernizar las instalaciones escolares.
- Los impuestos sobre la propiedad aumentarían un promedio de $30 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2063.
- Los propietarios dejarán de pagar la Propuesta X —aprobada por los votantes en 2002— en el año 2030. Los dirigentes del distrito afirman que el reembolso de los nuevos bonos comenzaría una vez que finalicen los pagos de la Propuesta X, por lo que no habría un aumento de impuestos.
- El servicio de la deuda total, incluyendo el capital y los intereses, ascendería a casi 167 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.
¿Por qué está en la boleta?
La Junta Escolar de Primaria de Fallbrook Union aprobó una resolución para incluir la medida de emisión de bonos en la boleta electoral de agosto.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
“Estamos alcanzando los niveles más altos de desempeño que hemos visto en más de una década”, dijo. “Sin embargo, muchos de ellos están haciendo ese trabajo en edificios y con sistemas que se acercan al final de su vida útil o que incluso ya la han superado”.
El superintendente adjunto Armando Farias mostró a la junta escolar una fotografía de una tubería de agua subterránea que se había roto en una escuela. Durante las reparaciones, el distrito proporcionó agua embotellada a los estudiantes. Los trabajadores repararon y volvieron a enterrar la tubería.
“Tres días después, se reventó otra sección, a unos tres pies de distancia de donde habíamos hecho la reparación”, dijo Farias. “Algunos podrían decir que es mala suerte. No es mala suerte. Son las estructuras, las tuberías, las que nos están diciendo que necesitamos una inversión importante para garantizar las condiciones que permitan que cada uno de nuestros estudiantes tenga éxito”.
Principales partidiarios
- San Diego County Taxpayers Association
- San Diego County Democratic Party
Reform California, el grupo del asambleísta estatal republicano Carl DeMaio, se opone a casi todas las medidas de emisión de bonos escolares del condado; argumenta que estas imponen "un nuevo y costoso impuesto a la propiedad a pesar de los enormes niveles de gasto derrochador, otorgan a los empleados públicos aumentos salariales y de pensiones masivos, y adjudican contratos a partidarios políticos sin una competencia justa y abierta".
Principales opositores
- Reform California
Medida L: Emisión de bonos del Distrito Escolar Unificado Mountain Empire
En resumen
La Medida L autorizaría al Distrito Escolar Unificado Mountain Empire a emitir bonos por un valor de hasta 23 millones de dólares para modernizar las instalaciones escolares. El distrito abarca más de 600 millas cuadradas en el este del condado de San Diego y atiende a unos 1.700 estudiantes, desde el jardín de infancia de transición hasta la escuela secundaria.
Los bonos permiten a los distritos obtener préstamos y posteriormente aumentar los impuestos a la propiedad para pagar la deuda con sus intereses. Para que se aprueben los bonos escolares, se requiere un 55 % de votos a favor.
Los problemas relacionados con el agua, los sistemas de extinción de incendios y las instalaciones eléctricas obligan a menudo a cerrar las escuelas, según señalaron los líderes del distrito en su sitio web.
"Nuestra escuela secundaria se construyó hace casi 50 años; no cumple con las normas de seguridad actuales, contiene amianto y tuberías de plomo, y no es sismorresistente", escribieron. "Las líneas de gas, los drenajes pluviales, el sistema de alcantarillado y las instalaciones de fontanería de la escuela secundaria están fallando, lo que provoca fugas, moho y el retorno de aguas residuales".
La legislación estatal exige que el distrito cree un comité ciudadano de supervisión independiente y se someta a auditorías anuales sobre el uso de los fondos provenientes de los bonos.
"Actualmente, el distrito atraviesa una situación financiera sumamente difícil y carece de los fondos necesarios en su presupuesto operativo para acometer las reparaciones y mejoras sustanciales que requiere la escuela secundaria", señalaron.
Asimismo, el distrito perdería la oportunidad de recibir fondos estatales de contrapartida. La aprobación de una emisión de bonos es una de las pocas vías que tiene un distrito para acceder a financiación estatal destinada a mejorar las instalaciones escolares.
"Sin la aprobación de una emisión de bonos a nivel local y los fondos estatales de contrapartida que esta generaría, no existe ninguna otra fuente de financiación viable para llevar a cabo las mejoras críticas de seguridad e infraestructura en nuestra escuela secundaria y en las escuelas primarias", afirmó el distrito.
Cómo funcionaría
- La Medida L autorizaría al Distrito Escolar Unificado de Mountain Empire a emitir hasta 23 millones de dólares en bonos para modernizar sus instalaciones.
- Los impuestos sobre la propiedad aumentarían 38 dólares por cada $100,000 dólares del valor tasado de la propiedad hasta el año 2061.
- El servicio de la deuda total, incluyendo el capital y los intereses, ascendería a casi 48 millones de dólares si se emitieran y vendieran todos los bonos.
¿Por qué está en la boleta?
La Junta Escolar Unificada de Mountain Empire aprobó una resolución para incluir la medida de emisión de bonos en la boleta electoral de mayo.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
También señala que el distrito ha recibido $4.6 millones a través del programa estatal de asistencia financiera para situaciones de emergencia económica (Financial Hardship Program), destinados a diseñar un nuevo plantel de preparatoria.
Según la asociación, esta medida de bonos podría permitir que el distrito acceda a aún más fondos estatales. Esto se debe a que su deuda pendiente alcanzaría al menos el 60% de su capacidad de endeudamiento mediante bonos, es decir, el monto máximo que un distrito puede emitir en bonos a la vez, calculado en función del valor de las propiedades de sus residentes. Ese nivel de deuda permite que el distrito reúna los requisitos para acceder al Programa de Asistencia Financiera para Situaciones de Emergencia Económica de la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas.
“En la práctica, los $23 millones recaudados mediante los bonos representan la aportación local que permite acceder a una bolsa considerablemente mayor de fondos estatales para la construcción, con financiamiento compartido”, escribió la asociación en su análisis de la medida de bonos.
Principales partidiarios
- San Diego County Taxpayers Association
Reform California califica de neutral su postura respecto a la medida. El grupo se opone a otras medidas de emisión de bonos escolares en el condado de San Diego. Afirman que la Medida L «aborda riesgos reales para la salud y la seguridad en un distrito escolar rural pequeño» y «puede ayudar a esta comunidad rural desatendida a optar a fondos estatales de contrapartida».
Medida M:Un bono de $3,500 millones de dólares para financiar proyectos de instalaciones del Distrito Escolar Unificado de San Diego
En resumen
Los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de San Diego solicitan a los votantes que aprueben un programa de bonos por valor de $3,500 millones de dólares para financiar una serie de mejoras en las instalaciones, que incluyen la renovación de aulas e infraestructura antiguas, la construcción de nuevas instalaciones e incluso la edificación de viviendas para trabajadores. Los residentes pagarían dicho préstamo, con sus intereses, mediante un gravamen añadido a sus impuestos sobre la propiedad.
Cómo funcionaría
- ¿Qué implicaría la nueva emisión de bonos?: La nueva emisión impondría un gravamen de 32 dólares por cada 100.000 dólares del valor tasado de la propiedad.
- Análisis detallado de la promesa de "no aumentar la tasa impositiva": Los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de San Diego (San Diego Unified) están destacando como prioridad absoluta la promesa de que esta nueva emisión de bonos no aumentará los impuestos de los propietarios. Basta con observar el nombre de la medida: "Medida del Distrito Escolar Unificado de San Diego para reparaciones y seguridad estudiantil sin aumento de la tasa impositiva".
Los funcionarios del distrito planean lograr esto emitiendo nuevos bonos escolares a medida que se agotan los anteriores; esto significa que la cifra que aparece en los impuestos de los propietarios se mantendrá sin cambios. Sin embargo, la aprobación de una nueva emisión de bonos probablemente implicaría que los propietarios paguen la tasa impositiva establecida durante más tiempo del que habrían pagado si la medida hubiera sido rechazada.
- Exenciones: Solo los propietarios de inmuebles pagan los bonos. Esto abarca propiedades de todo tipo, desde residenciales hasta comerciales.
- Costo: Los bonos son, en esencia, préstamos que los distritos solicitan y reembolsan mediante impuestos a la propiedad. Los funcionarios del distrito estiman que el servicio de la deuda de estos bonos —incluidos los intereses— costará a los contribuyentes alrededor de 8.100 millones de dólares en las próximas décadas.
- Supervisión: El programa de bonos del distrito está supervisado tanto por un comité de vigilancia compuesto por miembros de la comunidad designados por el distrito como —a un nivel más general— por agencias de calificación crediticia, las cuales evalúan los bonos basándose en la capacidad proyectada del emisor para pagar sus deudas. A lo largo de los años, ambas entidades han otorgado calificaciones excelentes al programa del distrito. Las altas calificaciones crediticias han permitido al distrito refinanciar las deudas de los bonos cuando bajan las tasas de interés, reduciendo así la deuda total que deben pagar los propietarios.
- Umbral de votación: Para ser aprobados, los bonos escolares como la Medida M requieren obtener al menos el 55 por ciento de los votos.
¿Por qué está en la boleta?
Los presupuestos escolares suelen ser ajustados, lo que deja poco margen para afrontar los elevados costos de mantenimiento y renovación de las instalaciones. Por ello, los distritos de California recurren con frecuencia a la emisión de bonos para financiar este tipo de proyectos. Pocos distritos locales han logrado convencer a los votantes de aprobar bonos con tanto éxito como el Distrito Escolar Unificado de San Diego.
De aprobarse, la Medida M sería la quinta iniciativa de bonos propuesta por el distrito que recibe el visto bueno de los votantes desde 2008. En total, dichos bonos habrán aportado al distrito 15.000 millones de dólares destinados a mejoras en las instalaciones.
En la reunión más reciente del comité de supervisión del distrito, celebrada en mayo, los funcionarios informaron que los bonos anteriores contaban con un saldo restante de 1.560 millones de dólares. Los dirigentes del distrito sostienen que estos fondos no bastan para atender las necesidades de mantenimiento actuales ni las que surgirán en el futuro.
Los responsables del distrito han presentado esta nueva emisión de bonos como una vía para realizar todo tipo de actuaciones: desde la reparación de tejados y sistemas de fontanería hasta el suministro de agua potable segura y la eliminación de moho, amianto y pintura con plomo.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
Principales partidiarios
- San Diego County Taxpayers Association
- San Diego Education Association (el sindicato que representa a los maestros del Distrito Escolar Unificado de San Diego)
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
Entre las fallas señaladas, el informe encontró que el distrito no informó a los votantes sobre aumentos anteriores en los impuestos a la propiedad, mezcló fondos de distintos bonos de una manera que dificultaba rastrear cómo se gastaba el dinero e incluyó prioridades repetidas y superpuestas en cada medida.
Este último punto ha sido motivo de quejas durante años entre miembros de la comunidad. Durante mucho tiempo, el distrito ha prometido reparaciones en escuelas específicas que nunca se han concretado, solo para volver a incluir esos mismos proyectos en una medida posterior.
Medida N: Bonos del Distrito de Vista Unified School
En resumen
La Medida N autorizaría al Distrito Escolar Unificado de Vista a emitir hasta $543 millones en bonos para mejorar las instalaciones escolares. El distrito atiende a más de 20,000 estudiantes, desde kínder de transición hasta preparatoria.
Los bonos escolares permiten a los distritos pedir dinero prestado y después recaudar fondos mediante impuestos a la propiedad para pagar el préstamo y sus intereses. Para aprobarse, las medidas de bonos escolares necesitan obtener al menos el 55% de los votos.
"La mayoría de las instalaciones presentan daños estructurales, incluidas tuberías subterráneas deterioradas que provocan fugas de gas y agua, así como el desbordamiento de aguas residuales", señala la resolución. "Los edificios más antiguos podrían contener materiales peligrosos, como asbesto y tuberías de plomo".
El distrito indicó que también podría utilizar los fondos para construir o renovar laboratorios de ciencias, espacios para artes escénicas y campos deportivos. Otros proyectos posibles incluyen la instalación de sistemas de aire acondicionado, sistemas de altavoces y cámaras de seguridad.
El distrito también perdería la oportunidad de acceder a fondos estatales de contrapartida. Aprobar una medida de bonos es una de las pocas maneras en que un distrito puede obtener fondos estatales para mejorar las instalaciones escolares.
La matrícula del Distrito Escolar Unificado de Vista ha disminuido de más de 25,000 estudiantes en 2015 a aproximadamente 20,300 el año pasado. Esta reducción llevó al distrito a cerrar dos escuelas en 2023. Un menor número de estudiantes significa menos fondos estatales, ya que la asignación depende en gran medida de la asistencia escolar.
“El distrito busca mitigar los efectos de la disminución de la matrícula, que podrían contribuir al cierre y la consolidación de escuelas, mediante la creación de entornos de aprendizaje modernos, bien mantenidos e innovadores para nuestros estudiantes, maestros y comunidad, quienes lo merecen”, señala la resolución de la junta escolar de mayo.
Cómo funcionaría
- La Medida N autorizaría al Distrito Escolar Unificado de Vista a emitir hasta $543 millones en bonos para mejorar las instalaciones escolares.
- - Los propietarios de inmuebles seguirían pagando un promedio de $58 por cada $100,000 del valor catastral de su propiedad hasta 2063.
- - El servicio total de la deuda, incluidos el capital y los intereses, superaría los $1,000 millones si se emiten y venden todos los bonos.
¿Por qué esta en la boleta ?
La Junta Escolar Unificada de Vista aprobó una resolución para incluir la medida de bonos en la boleta electoral de mayo.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
Sarah Spinks, maestra de primer grado en la Vista Academy of Visual and Performing Arts (VAPA), señaló que se trata de una oportunidad para que los residentes inviertan en su comunidad.
"Se les pide a los estudiantes y al personal que hagan más con instalaciones envejecidas, infraestructura obsoleta y necesidades crecientes", dijo a la junta en mayo. "De hecho, la semana pasada se desbordó un inodoro en VAPA y tuve que saltar sobre el charco para poder usar el baño".
Representantes sindicales también se pronunciaron a favor de someter la emisión de bonos a votación, afirmando que los proyectos generarían empleos para trabajadores locales de la construcción y electricistas.
Principales partidiarios
- San Diego County Taxpayers Association
- San Diego Building and Construction Trades Council
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
Principales opositores
- Reform California