Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Port of Entry Cover Art
Port of Entry

Trump 2.0: Inmigración y el impacto fronterizo

 February 6, 2026 at 3:00 PM PST
By Adrian Villalobos / Technical Producer / Sound Designer,  Alan Lilienthal / Co-host, Port of Entry,  Chrissy Nguyen / Arts Editor,  Gustavo Solis / Investigative Border Reporter,  Julio C. Ortiz-Franco / Producer/Editor, Port of Entry,  Natalie Gonzalez Rodriguez / Host Port of Entry/ Spanish Web Producer
Ways To Subscribe
Nos sentamos con Gustavo Solís, reportero de frontera de KPBS, y Cassandra López, Directora de Litigación de Al Otro Lado, para reflexionar sobre los cambios más significativos en la política de inmigración y cómo han impactado en la región fronteriza.

No sorprende que el primer año del segundo mandato del presidente Trump ofrezca mucho en qué reflexionar, tanto a nivel internacional como doméstico. Especialmente con respecto a las políticas y tácticas de inmigración.

Muchos cambios tomaron lugar el pasado año, de los cuales muchos puede resultar confusos para muchas personas.

Y muchos de esos cambios han impactado directamente a las personas en la región fronteriza.

Para ayudarnos a entender todos estos cambios, nos acompañan dos invitados: Gustavo Solís, reportero de frontera de KPBS, y Cassandra López, directora de litigación en Al Otro Lado.

Esta es una conversación de Port of Entry.

Trump 2.0: Inmigración y el impacto fronterizo

No te pierdas este episodio.

Nos vemos pronto!

Invitados:Gustavo Solis, KPBS border reporter

Cassandra Lopez, director of litigation at Al Otro Lado

Redes sociales y contacto

De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org

Facebook: www.facebook.com/portofentrypodcast

Instagram: www.instagram.com/portofentrypod

Puedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate, escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento podrás recibir un regalo.

Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org

Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro podcast.

Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette

Port of Entry