No sorprende que el primer año del segundo mandato del presidente Trump ofrezca mucho en qué reflexionar, tanto a nivel internacional como doméstico. Especialmente con respecto a las políticas y tácticas de inmigración.

Muchos cambios tomaron lugar el pasado año, de los cuales muchos puede resultar confusos para muchas personas.

Y muchos de esos cambios han impactado directamente a las personas en la región fronteriza.

Para ayudarnos a entender todos estos cambios, nos acompañan dos invitados: Gustavo Solís, reportero de frontera de KPBS, y Cassandra López, directora de litigación en Al Otro Lado.

Esta es una conversación de Port of Entry.

Trump 2.0: Inmigración y el impacto fronterizo

No te pierdas este episodio.

Nos vemos pronto!

Invitados: Gustavo Solis , KPBS border reporter

Cassandra Lopez , director of litigation at Al Otro Lado

Redes sociales y contacto

De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org

Facebook: www.facebook.com/portofentrypodcast

Instagram: www.instagram.com/portofentrypod

Puedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate, escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento podrás recibir un regalo.

Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org

Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro podcast.

Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette

