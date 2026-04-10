Por qué se retiraron cargos contra hombre de Fresno que acompañó a estudiantes a protesta contra ICE

Esta semana, un departamento de policía del centro de California presentó cargos penales contra un hombre que ayudó a escoltar a estudiantes que participaban en una protesta contra la represión migratoria del gobierno de Trump, pero el caso se disipó rápidamente cuando los fiscales locales dijeron que no lo seguirían adelante.

El Departamento de Policía de Clovis remitió el martes a Alfred Aldrete, de 41 años, a un caso de contribución a la delincuencia de un menor por su participación en una huelga estudiantil de una escuela secundaria que tuvo lugar en febrero.

“Durante la investigación, se identificó a Aldrete como presente durante la protesta y presuntamente involucrado en la dirección de la actividad estudiantil y en el acceso a la vía pública, lo que afectó el flujo vehicular”, informó la policía de Clovis en un comunicado de prensa. “Los investigadores también identificaron a Aldrete como presente durante otra concentración estudiantil en Clovis el 5 de febrero, que tuvo lugar fuera del horario escolar”.

Aldrete sospechaba desde hacía tiempo que era objetivo de la policía. El mes pasado declaró a CalMatters que la policía se le acercó durante la marcha y le pidió su nombre, fecha de nacimiento y número de teléfono.

Él y un pequeño grupo de voluntarios escoltaron a unos 50 estudiantes de secundaria en una protesta contra la aplicación de las leyes de inmigración en febrero en Clovis, una ciudad de 128.000 habitantes, donde Donald Trump ganó en todos los distritos electorales en las elecciones presidenciales de 2024, algunos con más del 70% de los votos.

Un día después de la huelga, la policía de Clovis anunció que estaba considerando presentar cargos contra hasta seis adultos en virtud del artículo 272 del Código Penal de California, que se utiliza con frecuencia para prevenir el absentismo escolar crónico. El Departamento de Policía de Los Ángeles también ha declarado que está considerando presentar cargos contra personas que participaron en protestas relacionadas con la inmigración, en virtud del mismo artículo del código penal.

La Fiscalía del Condado de Fresno ha presentado alrededor de 20 cargos de este tipo cada año durante al menos los últimos cinco años. Estos cargos suelen estar relacionados con dar refugio a menores fugados, suministrar alcohol a menores o involucrar a menores en otros delitos, como el robo.

Un representante de la fiscal de distrito del condado de Fresno, Lisa Smittcamp, declaró por escrito que la fiscalía no presentaría cargos contra Aldrete. El periódico Fresno Bee fue el primero en informar sobre la decisión de la fiscalía de no seguir adelante con el caso.

“Como en todos los casos que se presentan ante nuestra oficina, los fiscales evalúan si las pruebas disponibles cumplen con cada elemento del presunto delito y si dichos elementos pueden probarse en un tribunal”, declaró Taylor Long, portavoz de la oficina de Smittcamp. “En este caso, un cargo conforme al artículo 272 del Código Penal requiere probar que un adulto incitó o causó que un menor se volviera delincuente. Con base en las pruebas presentadas, ese elemento no pudo probarse más allá de toda duda razonable”.