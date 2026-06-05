Building Bridges: Una graduación transfronteriza une a familias

¡Hola Friends!

En este episodio de Port of Entry, exploramos los orígenes y el legado de una ceremonia de graduación pionera de una universidad estadounidense celebrada en suelo Méxicano y el impacto que ha dejado en la región fronteriza de California/Baja California.

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la ceremonia " Building Bridges ", organizada por el campus Imperial Valley de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) , logró reunir a familias separadas por políticas de inmigración, dándoles la oportunidad de celebrar juntas este importante logro que, de otra manera, les sería imposible al norte de la frontera.

Conoceremos el profundo significado de este encuentro familiar a través de los testimonios directos de quienes vivieron este inolvidable momento. También conversaremos con el equipo organizador, entre ellos la Dra. Vannessa Falcón Orta — vieja amiga de Port of Entry , cuyo sueño dio origen a este movimiento. Desde entonces, ceremonias similares se han replicado en otras instituciones de la frontera.

1 of 4 Carolina Flores y su madre en la ceremonia de graduación de Building Bridges 2025 en Mexicali. Julio C. Ortiz-Franco 2 of 4 Carolina Flores, a la izquierda, posa con la Dra. Vannessa Falcón Orta en la ceremonia de graduación del programa Building Bridges 2025 en Mexicali. Julio C. Ortiz-Franco 3 of 4 Carolina Flores, en el centro, posa con la Dra. Vannessa Falcón Orta y Gilberto Reyes en la ceremonia de graduación del programa Building Bridges 2025 en Mexicali. Julio C. Ortiz-Franco 4 of 4 Carolina Flores, en el centro, celebra con su madre y su hijo, Elain, en la ceremonia de graduación de Building Bridges 2025 en Mexicali. Julio C. Ortiz-Franco

¡No te pierdas este episodio profundamente conmovedor!

Invitados y instituciones destacadas en este episodio:

Desafortunadamente no fue posible incluir a todas las personas que hicieron posible la primera edición de la ceremonia en este episodio. Pero aquí te compartimos quiénes formaron parte del Comité Asesor de la graduación inaugural “Building Bridges” en el 2022:

Carlos A. Fitch, B.A. – Presidente de A.S.

Christie Jimenez, MSW, PPSC – Graduada, Asistente de Posgrado, Cross-Cultural Center

Efren Lopez, Ph.D. – Profesor Asistente, Inglés

Gilberto Reyes, M.A. – Docente Adjunto, Historia & Estudios Chicanxs

Ismael Arvizu, B.A. – Presidente de Chicanx Sin Fronteras

Ivanna Avalos, B.A. – Miembra de Chicanx Sin Fronteras

Melissa Villarreal, B.A. – Coordinadora del Food Pantry

Susana Lopez, B.A. – Coordinadora Administrativa, División de Asuntos Estudiantiles

Vannessa Falcón Orta, Ph.D. – Directora del Cross-Cultural Center (Presidenta del Comité)

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Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette

