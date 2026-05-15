Nuevas normas de reciclaje de plástico de California provocan enfrentamientos por todas partes

California acaba de dar a los productores de plástico hasta 2032 para que todos sus envases sean reciclables o compostables, el plazo más ambicioso del país. Los defensores de esta medida afirman que no es suficiente. Por su parte, los productores -definidos por un criterio preciso en las leyes de California- aseguran que es excesiva. Al menos uno de los dos bandos amenaza con demandar.

Las estrictas regulaciones, aprobadas a principios de mes, han puesto a los productores en una situación difícil sin una solución obvia. Los envases de plástico tipo concha, por ejemplo, protegen las bayas de ser aplastadas y las mantienen frescas por más tiempo hasta que llegan al refrigerador. Los fabricantes de plástico afirman que simplemente no hay sustituto, pero con las nuevas normas, tendrán que encontrarlo.

La semana pasada, dos grupos ecologistas —el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y Californianos Contra el Desperdicio— anunciaron su intención de demandar al estado. Su argumento: las normas estatales infringen la ley al permitir métodos de reciclaje que generan gran cantidad de residuos tóxicos y al eximir por completo a algunos plásticos de la normativa. Por su parte, los fabricantes de plásticos afirman que las normas son excesivas y encarecerán sus productos para los consumidores.

El senador Ben Allen, demócrata del condado costero de Los Ángeles y autor de la ley sobre residuos plásticos, afirmó que el programa aún representa un avance significativo en este grave problema, a pesar de que el proceso fue complicado. “Fue el resultado de un compromiso, no fue perfecto y todos se retiraron de la mesa de negociaciones con ciertas reservas respecto a diversos aspectos”, declaró Allen.

“California es Estados Unidos, pero 30 años en el futuro”, afirmó Joe Árvai, director del Instituto Wrigley de Estudios Ambientales de la Universidad del Sur de California. “Lo que está sucediendo ahora es un reflejo de las tendencias que observamos en todo el mundo… y Estados Unidos necesita adaptarse de la misma manera que otros países lo han hecho para seguir siendo competitivo a nivel global”.

Menos plástico, más reciclaje

Durante décadas, la responsabilidad de reducir, reutilizar y reciclar los residuos plásticos ha recaído sobre los consumidores. Una vez que un consumidor compra un producto, decide qué sucede con él —si termina en la basura o en el contenedor azul de reciclaje— y sus impuestos financian los sistemas de reciclaje que tenemos hoy en día.

En 2022, la histórica Ley 54 del Senado de California, la Ley de Prevención de la Contaminación por Plástico y Responsabilidad del Productor de Envases, transfirió dicha responsabilidad a las empresas. La normativa detalla qué materiales están cubiertos por la ley y quiénes se consideran “productores” de residuos plásticos.

Las nuevas regulaciones representan un hito importantísimo, afirmó Anja Brandon, directora de políticas sobre plásticos en Estados Unidos para Ocean Conservancy. «Aún quedan muchos pasos por dar en este camino, pero me entusiasma que por fin empecemos a lograr avances reales», añadió.

La ley se aplica a los utensilios de plástico para el servicio de alimentos y a casi todos los envases de un solo uso, desde el envoltorio de plástico que rodea las grandes paletas de productos que se envían a los minoristas hasta un tubo de pasta de dientes y la caja de cartón que lo contiene.

Para dar cumplimiento a la ley, el Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos designó a la Circular Action Alliance, una organización sin fines de lucro que ayuda a los estados a implementar mandatos de responsabilidad extendida del productor, como organismo organizador para los productores. La alianza es responsable de elaborar un plan para alcanzar los objetivos de la ley.

Los productores —definidos como empresas con ventas superiores a un millón de dólares que fabrican productos envasados en plástico o que poseen marcas propias bajo las cuales se venden dichos productos— deben afiliarse a la organización y pagar cuotas para financiar la gestión de residuos. Pueden cumplir con los requisitos de la ley reduciendo el uso de plástico, buscando materiales alternativos o invirtiendo en infraestructura de reciclaje.

“El mayor desafío reside en la magnitud y la coordinación necesarias para modernizar un sistema de reciclaje complejo en un estado tan grande y diverso como California”, declaró Sheila Estaniel, portavoz de la Circular Action Alliance, en un correo electrónico.

La exigencia de California de que las empresas reduzcan por completo el uso de plásticos de un solo uso la convierte en una de las leyes más estrictas del país en materia de residuos plásticos. Además, va más allá que otras leyes similares, ya que obliga a los productores de plástico a pagar 5,000 millones de dólares en una década para compensar el daño ambiental que sus productos han causado a las comunidades; si bien el estado no prevé comenzar a distribuir esos fondos hasta 2027 como muy pronto.

Reglas diluidas

La normativa sobre residuos plásticos ha tenido un recorrido difícil hasta su implementación.

En 2024, CalRecycle elaboró un primer borrador de reglamento que detallaba qué plásticos abarcaba la ley y qué debían hacer los productores. El borrador caducó antes de que CalRecycle lo finalizara. En 2025, el gobernador Gavin Newsom ordenó a los reguladores que revisaran las normas, una medida que, según algunos activistas, fue impulsada por grupos de presión de la industria alimentaria y agrícola.

El resultado fue un segundo borrador que establecía una amplia exclusión para los plásticos utilizados en la industria alimentaria y agrícola, abarcando productos bajo la jurisdicción de la FDA y el USDA, como los envases para productos frescos y suplementos. Los defensores afirmaron que esta exclusión invalidaba la ley.

“El gobernador Newsom fue claro cuando solicitó a CalRecycle que reactivara estas regulaciones: debían servir para minimizar los costos para las pequeñas empresas y las familias, al tiempo que garantizaban que la ambiciosa ley de reciclaje de California lograra el objetivo fundamental de reducir la contaminación por plásticos”, declaró Anthony Martinez, portavoz del gobernador. “Eso es precisamente lo que hacen estas regulaciones preliminares”.

CalRecycle presentó ese borrador a la Oficina de Derecho Administrativo en agosto de 2025, pero lo retiró para realizar cambios que limitaron dicha exclusión. Finalmente, los reguladores excluyeron únicamente el plástico que la ley federal exige para la seguridad alimentaria, revirtiendo una excepción más amplia que, según los activistas, habría debilitado considerablemente la ley.

Los activistas se preparan para demandar.

No todos los plásticos se rigen por las mismas normas, y los defensores de los derechos de los consumidores se oponen al sistema de doble vía del estado.

Algunos materiales con desafíos técnicos únicos pueden solicitar exenciones, pero deben cumplir criterios específicos para poder optar a ellas.

Otros plásticos, como el que la ley federal exige para la seguridad alimentaria, quedan totalmente exentos de las normas una vez que los productores completan una solicitud a CalRecycle, sin plazos ni obligaciones.

Ted Soqui / CalMatters Mirna Hernandez compra en Superior Groceries, en Victorville, el 16 de agosto de 2024. Foto de Ted Soqui para CalMatters.

“En la práctica, esto permite que las exclusiones sigan vigentes… incluso para notificaciones que finalmente fracasan, lo que crea fuertes incentivos para presentar reclamaciones débiles o sin fundamento legal simplemente para retrasar (y, de hecho, obstaculizar) el cumplimiento”, escribió Tony Hackett, asociado de políticas de Californians Against Waste, en una carta de comentarios públicos dirigida al departamento.

Los activistas plantean una segunda preocupación: la normativa permite que ciertas tecnologías contaminantes —que la ley excluía específicamente por generar cantidades significativas de desechos peligrosos— se consideren reciclaje, siempre y cuando cuenten con un permiso para residuos peligrosos.

Estas tecnologías incluyen procesos de reciclaje químico que la industria petrolera ha promovido durante mucho tiempo como solución a la contaminación por plásticos; una afirmación que el fiscal general de California considera deliberadamente engañosa. Rob Bonta ha demandado a ExxonMobil alegando que la compañía engañó al público sobre el potencial del reciclaje para abordar la crisis del plástico.

“Estas regulaciones ignoran los límites explícitos sobre las tecnologías de reciclaje y crean resquicios legales permanentes que la ley nunca autorizó”, dijo Nick Lapis, director de defensa de Californians Against Waste, en un comunicado.

Rhonalyn Cabello, portavoz de CalRecycle, dijo que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes o potenciales.

El senador Allen coincidió en que las regulaciones son insuficientes.

“Consideramos que la normativa presentada no respeta algunos de los acuerdos fundamentales alcanzados durante la aprobación del proyecto de ley”, afirmó. Añadió que, cuando hay demasiadas exclusiones, las empresas “básicamente obligan a los demás a pagar y salen impunes”.

¿Preparado para el fracaso?

Las empresas afirman que quieren reducir los residuos plásticos, pero se sienten atrapadas por las normativas estatales contradictorias y la falta de alternativas de embalaje viables.

La tensión comienza con el etiquetado. La ley estatal sobre etiquetas de reciclaje precisas, el Proyecto de Ley del Senado 343, prohíbe a las empresas usar el símbolo de flechas cruzadas para indicar la reciclabilidad a menos que se cumplan ciertos criterios. Quienes defienden esta medida argumentan que la restricción es necesaria para evitar confusiones. Sin embargo, las empresas afirman que esto reduce la probabilidad de que los consumidores reciclen productos que podrían ser reciclables.

Jeff Chiu / AP Cajas de leche en el almacén del Banco de Alimentos de San Francisco-Marin, en San Francisco, el 2 de julio de 2025. Foto de Jeff Chiu, AP Photo.

“Si perdemos el derecho a usar etiquetas de reciclaje en los envases de productos lácteos, nuestros miembros tendrán que aumentar el uso de plástico, porque es el único otro tipo de envase que puede contener un producto de larga duración”, dijo Katie Davey, directora ejecutiva del Instituto Lácteo de California.

Según Cabello, a medida que las inversiones de los productores lleguen a las ciudades y los condados en virtud de la ley, es posible que con el tiempo más materiales cumplan con los criterios de etiquetado.

Más allá del etiquetado, las empresas afirman que aún no existen alternativas viables al plástico, y que encontrarlas será costoso. Según estimaciones de CalRecycle, las inversiones necesarias para cumplir tan solo con el primer objetivo de la ley —una reducción del 25 % en el uso de plásticos de un solo uso para 2032— podrían ascender a 15,400 millones de dólares.

Kevin Kelly, director ejecutivo de Emerald Packaging, vende papel plástico para envolver a agricultores, quienes los utilizan para embolsar productos como ensaladas y zanahorias baby. Según Kelly, los envases de papel que podrían replicar la capacidad del plástico para regular los niveles de oxígeno y dióxido de carbono —manteniendo así la frescura de los productos— aún se encuentran en fase inicial de desarrollo, y la producción en masa tardará décadas en llegar.

“Hay que invertir decenas o cientos de miles de millones de dólares en infraestructura para producir algo al nivel necesario para reemplazar los plásticos”, dijo Kelly.

El sector lácteo ilustra el mismo problema. Entre las alternativas al envasado de leche en plástico se incluyen los envases refrigerados con tapa a dos aguas, los envases de larga duración y el vidrio. Cada opción presenta sus ventajas e inconvenientes. El vidrio es más pesado —lo que significa menos unidades por envío— y el vidrio transparente expone la leche fresca a la luz, lo que puede deteriorarla. Cambiar por completo las líneas de envasado costaría a los productores unos 40 millones de dólares por una sola línea de tamaño mediano, según el Instituto Lácteo, un coste que repercutirían en los consumidores.

“Estamos profundamente preocupados porque sabemos que los precios de los alimentos van a aumentar y que algunos productos van a desaparecer del mercado, ya que, literalmente, no existe una solución de envasado en el plazo requerido”, dijo Davey.

Pero Joe Árvai, de la USC, dijo que las quejas de los productores se refieren en realidad al ritmo del cambio, no a si es posible siquiera un embalaje que cumpla con la normativa.

«Les guste o no, estos cambios son inevitables», afirmó. «Al final, habrá actores en la industria que estarán mejor preparados para responder y estarán mejor protegidos contra las crisis que sus socios y competidores».

¿Qué sucede después?

La próxima prueba importante tendrá lugar en junio, cuando la Circular Action Alliance deberá presentar su plan a CalRecycle, en el que se detalle cómo los productores cumplirán los objetivos de la ley.

Oregon, que aprobó una ley similar y también enfrenta un desafío legal de la industria, ofrece un posible modelo. Allí, los fondos de subvención ya están fluyendo para expandir la reutilización e infraestructura de recarga con ayuda a empresas y escuelas para sustituir productos de plástico de un solo uso y a mejorar el acceso al reciclaje.

“A pesar de que hay una demanda en Oregón, el dinero sigue fluyendo”, dijo Anja Brandon, de Ocean Conservancy. Añadió que grupos como el suyo seguirán de cerca el plan de junio.

“Todos estaremos esperando con gran expectación” para ver cómo los productores interpretan esto y qué estrategias están trazando, dijo.

Mientras tanto, los defensores seguirán de cerca la evolución de CalRecycle a la hora de tomar decisiones sobre quiénes cumplen los requisitos para las exclusiones y exenciones. El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales está a la espera de que CalRecycle publique documentación adicional antes de presentar su demanda.

“Si permitimos que esto se descarrile y se convierta en un coladero de exenciones e incumplimientos, perjudicará gravemente nuestro progreso global en este tema”, dijo Allen.

