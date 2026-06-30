Recorte presupuestario “catastrófico” toma por sorpresa a las bibliotecas escolares de California

Los bibliotecarios de California quedaron atónitos cuando un cambio presupuestario de última hora privó a las escuelas primarias y secundarias de una gran cantidad de materiales de investigación, dejando potencialmente a miles de estudiantes sin recursos para realizar informes, proyectos o tareas escolares.

Sin previo aviso a escuelas ni bibliotecarios, la Legislatura canceló la semana pasada 5.5 millones de dólares destinados al pago de las tarifas de acceso en línea a la Enciclopedia Británica, el New York Times, vídeos de PBS como los documentales de Ken Burns, revistas científicas y miles de otros materiales en línea utilizados por estudiantes y profesores. El recorte entrará en vigor el 1 de julio de 2027.

“No teníamos ni idea de que esto iba a suceder”, dijo Greg Lucas, director de la Biblioteca Estatal de California, que ayuda a supervisar el programa para las 10,000 escuelas públicas de California. “Esto tendrá un gran impacto en los estudiantes californianos”.

El programa, llamado Compass , es una base de datos en línea con materiales de investigación y currículo revisados por docentes y bibliotecarios. Compass también está disponible en bibliotecas públicas, pero la gran mayoría de sus usuarios se encuentran en escuelas de primaria y secundaria. Desde su lanzamiento en 2018, el programa ha recibido casi mil millones de visitas.

Los estudiantes usan Compass para las tareas escolares y también para el ocio. Muchos de los materiales están disponibles en varios idiomas. Entre las funciones más populares se encuentran National Geographic Kids; Pebble Go Science, que incluye cientos de actividades científicas para niños desde preescolar hasta segundo grado; y Alexander Street, que ofrece videos de espectáculos culturales como el Joffrey Ballet y la Royal Shakespeare Company.

Compass cobra especial importancia en un momento en que cada vez menos escuelas cuentan con bibliotecas —y bibliotecarios— para ayudar a los estudiantes con sus investigaciones. Si bien casi el 90 % de las escuelas disponen de espacio físico en el campus para libros, revistas y otros materiales de investigación, solo alrededor de una cuarta parte de esos espacios están atendidos por bibliotecarios. El resto está atendido por voluntarios, empleados administrativos o, directamente, no hay bibliotecarios. California ocupa el puesto 49 a nivel nacional en cuanto a la dotación de bibliotecarios escolares, con casi 10,000 estudiantes por cada bibliotecario, según un estudio del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas.

Compass está disponible gratuitamente para todas las escuelas de California. Si las escuelas se suscribieran individualmente a los materiales de Compass, gastarían más de 216 millones de dólares anuales, según un informe de la Biblioteca Estatal . Un distrito escolar típico de tamaño mediano podría pagar 100,000 dólares o más por los servicios, un gasto que los distritos con menores recursos económicos tienen menos probabilidades de afrontar.

La pérdida del servicio genera preocupación sobre el acceso a Internet

Sin acceso a los materiales de Compass, los estudiantes probablemente recurrirían a recursos gratuitos en línea. Sin embargo, estos materiales suelen contener publicidad o rastrear datos de los usuarios, lo que constituye una violación de las leyes estatales de privacidad estudiantil. Además, es menos probable que se verifique su veracidad, un peligro particular en la era de la inteligencia artificial.

“La pérdida de Compass es catastrófica para el estado de California”, declaró Kate MacMillan, coordinadora de servicios bibliotecarios del Distrito Escolar Unificado de Napa Valley. “Este servicio es vital. No puedo creer que la Legislatura haya permitido que esto suceda”.

La financiación de Compass figuraba en versiones anteriores del presupuesto que la Legislatura debatió durante los últimos meses. Sin embargo, la versión final eliminó la financiación de Compass después del 1 de julio de 2027. En su lugar, destina 5 millones de dólares a la nueva prueba de detección de dislexia del estado y 60,000 dólares al soporte técnico de una plataforma en línea para compartir lecciones llamada California Educators Together.

Los legisladores y el personal de los comités de educación presupuestaria contactados por CalMatters no hicieron comentarios sobre por qué se recortó el dinero.

Mientras tanto, los bibliotecarios están emprendiendo una campaña agresiva para salvar el programa. Están enviando correos electrónicos a Newsom y a la Legislatura, y tratando de llamar la atención sobre el tema.

Connie Williams, bibliotecaria escolar jubilada y exdirectora de la Asociación de Bibliotecas Escolares de California, afirmó que la pérdida de Compass agravará las desigualdades en el sistema educativo del estado. Las escuelas de bajos recursos perderán recursos de aprendizaje cruciales, mientras que las de mayores recursos podrán costear la suscripción por sí mismas, sin ayuda estatal.

“La disparidad será abrumadoramente evidente”, dijo Williams. “Estamos dejando a los estudiantes a merced de lo que sea gratuito en internet”.

Según ella, resulta especialmente indignante que esta medida se produzca justo cuando el estado está promoviendo la alfabetización mediática y digital en las escuelas. En 2023, California promulgó una ley que exige a las escuelas impartir alfabetización mediática en todas las asignaturas, con especial énfasis en enseñar a los alumnos a reconocer las noticias falsas, determinar si una fuente de información es fiable y, en general, a pensar de forma crítica sobre lo que ven y leen en internet.

“Queremos que los estudiantes piensen de forma crítica, que dejen de usar sus teléfonos y que sepan investigar”, dijo Williams. “Y les estamos quitando algunas de las mejores herramientas de aprendizaje que tenemos”.