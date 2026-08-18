Informe: ICE da altas notas de salud a centros de detención pese a aumento de muertes

Los informes regulares acerca de los centros de detención de inmigrantes, algunos tan recientes como del mes pasado , indican un patrón de quejas: agua en mal estado, personal sin formación y tiempos de respuesta lentos ante afecciones médicas agudas y crónicas.

A pesar de esas quejas, a las que se han sumado grupos defensores de los derechos de las personas con discapacidad, un juez federal y el Departamento de Justicia de California, los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han recibido altas calificaciones en sus propias evaluaciones internas.

Un análisis realizado por el Proyecto de Supervisión Gubernamental reveló que, bajo la administración Trump, el número de centros de detención del ICE con la calificación más alta de la agencia, “superior”, se ha triplicado desde 2024. Esto coincidió, según el análisis, con un debilitamiento de los estándares de detención y una disminución en las inspecciones.

Esas calificaciones “superiores” han coincidido con un aumento de las muertes bajo custodia de inmigrantes : 2025 fue el año más mortífero bajo custodia del ICE desde 2004.

Según el Proyecto de Supervisión Gubernamental, cuatro personas han fallecido en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto desde agosto de 2025, la mayor cifra registrada en cualquier centro del país durante ese período.

Las calificaciones provienen de la Oficina de Supervisión de Detenciones del ICE, que también evalúa las instalaciones en función de sus deficiencias o incumplimientos de las normas de detención del ICE. Estos incumplimientos son importantes: si una instalación incumple las normas dos veces consecutivas, puede perder la financiación federal.

“A pesar de esta disposición —o quizás debido a ella— los centros de detención rara vez recibieron calificaciones reprobatorias por parte de los inspectores entre los años fiscales 2022 y 2026”, escribieron los investigadores del Proyecto de Supervisión Gubernamental.

Los centros de detención de ICE albergan un número récord de personas, al menos 65,000 el 11 de julio . Pero incluso con ese aumento vertiginoso de la población bajo custodia, ICE también ha detectado menos infracciones en sus instalaciones.

El análisis reveló que el número de infracciones en los centros de detención del ICE disminuyó un 68% entre 2022 y 2025.

El Proyecto de Supervisión Gubernamental, que se describe a sí mismo como una organización sin fines de lucro e imparcial dedicada a la investigación, afirmó en su informe que el ICE no respondió a múltiples intentos de entrevista. La organización publicó sus conclusiones esta mañana y CalMatters está solicitando comentarios al ICE.

Cuando los medios de comunicación se ponen en contacto con empresas penitenciarias con fines de lucro que administran estos centros de detención, como GEO Group y CoreCivic, para tratar quejas, estas suelen señalar las normas federales de detención como contrapunto a acusaciones específicas.

