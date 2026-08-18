Se acerca un El Niño “muy fuerte”. Esto es lo que puedes hacer para prepararte.

Ante la inminente llegada de una temporada de El Niño "potencialmente muy intensa", las autoridades municipales y los responsables de emergencias de San Diego instaron hoy a los residentes a tomar precauciones frente a posibles lluvias torrenciales e inundaciones.

Se recomendó a los habitantes conocer el riesgo de inundación según su lugar de residencia, elaborar un plan de emergencia y suscribirse a los sistemas de alerta de fuentes oficiales.

"Las condiciones asociadas a El Niño podrían traer lluvias más intensas a San Diego este invierno, y estamos tomando medidas ahora para prepararnos", declaró el alcalde Todd Gloria. "Durante meses, diversos departamentos municipales han colaborado para preparar nuestra infraestructura, reforzar la respuesta ante emergencias e identificar las zonas vulnerables a inundaciones. Esta labor continuará a lo largo de la temporada de lluvias mientras preparamos a las comunidades de todo San Diego y destinamos recursos adicionales a los lugares donde más se necesitan".

"Necesitamos que los residentes de San Diego se preparen junto a nosotros: que conozcan su riesgo de inundación, elaboren un plan de emergencia y se mantengan informados. Prepararse ahora ayudará a proteger nuestros hogares, nuestros vecindarios y a nosotros mismos cuando lleguen las lluvias".

Desde las inundaciones del 22 de enero de 2024, que devastaron extensas zonas de baja altitud en San Diego, las cuadrillas municipales han trabajado para limpiar la infraestructura de drenaje pluvial, la cual había estado descuidada durante mucho tiempo.

Con el objetivo de estar preparados para esta temporada de lluvias, la Oficina de Servicios de Emergencia de San Diego colaboró con otras agencias regionales y con el Servicio Meteorológico Nacional para crear una campaña informativa que incluye un sitio web con recursos para los residentes: www.sandiego.gov/elnino.

"Ante la previsión de un fenómeno de El Niño intenso, cuanto mayor sea nuestra preparación colectiva, mayor será nuestra resiliencia", afirmó el presidente del Concejo, Joe LaCava. "La posible gravedad de las tormentas podría desbordar incluso el canal o la infraestructura más limpios. La planificación proactiva y la coordinación integral de la ciudad ayudarán a los habitantes de San Diego antes, durante y después de las tormentas fuertes. Mediante la educación y la preparación, usted puede ayudar a protegerse a sí mismo, a su familia y a su negocio. Manténgase informado y tome medidas ahora mismo".

En la ciudad de San Diego, 15.000 acres y más de 6.900 estructuras se encuentran en zonas de riesgo de inundación designadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Sin embargo, las inundaciones pueden ocurrir fuera de estas áreas delimitadas; por ello, este martes se instó a propietarios e inquilinos a considerar la contratación de un seguro contra inundaciones. San Diego participa en el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, lo que permite a miles de propietarios e inquilinos locales que cumplen con los requisitos acceder a un descuento del 15 % en las primas de dichos seguros.

"Los habitantes de San Diego merecen saber que su ciudad está haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad antes de que llegue la primera tormenta fuerte", declaró el concejal Sean Elo-Rivera. "Las inundaciones de 2024 nos demostraron lo devastadores que pueden ser los fenómenos meteorológicos extremos para las familias y los vecindarios. Tenemos la responsabilidad de prepararnos desde ahora colaborando con la comunidad, fortaleciendo nuestra infraestructura, concentrando los recursos donde los riesgos son mayores y asegurándonos de que cada residente de San Diego cuente con la información necesaria para protegerse a sí mismo, a sus seres queridos y a sus hogares".

Durante el próximo mes, se enviará información por correo a más de 7,000 propiedades ubicadas en zonas de alto riesgo de inundación; dicha información incluirá orientación sobre cómo proteger la propiedad, comprender el riesgo de inundación y adquirir un seguro contra inundaciones, según un comunicado de la ciudad.

Asimismo, el Departamento de Aguas Pluviales continúa con las labores de limpieza y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial, incluidos canales y desagües, informaron las autoridades. En el último año fiscal, las cuadrillas dieron mantenimiento a más de 11 millas de canales pluviales, dando prioridad a las zonas afectadas por las inundaciones de 2024 y a otros lugares propensos a anegarse durante las lluvias intensas, de acuerdo con la ciudad.

En algunas zonas, los canales de drenaje pluvial son de propiedad privada. La ciudad notificará a unos 180 propietarios sobre sus responsabilidades en cuanto a la limpieza y el mantenimiento de estos canales.

San Diego también tiene previsto realizar trabajos de mantenimiento en más de 20 millas de canales durante el año fiscal 2027, el cual comenzó en julio.

Sin embargo, incluso con estos preparativos, las lluvias intensas en un corto periodo pueden desbordar los sistemas de drenaje pluvial y provocar inundaciones. Según las autoridades municipales, los residentes deben permanecer atentos durante las tormentas y nunca intentar conducir ni caminar por zonas inundadas.

"Durante meses, nuestra oficina ha trabajado en estrecha colaboración con los departamentos municipales y socios regionales para planificar y prepararnos ante este fenómeno meteorológico de El Niño", declaró el subjefe de bomberos Rob Rezende, responsable de la Oficina de Servicios de Emergencia. "Seguimos centrados en coordinar todos los recursos disponibles para afrontar esta temporada de tormentas. Los residentes también deben tomar medidas para estar preparados. Instamos a todos a conocer los riesgos de sus vecindarios, elaborar un plan de emergencia personal o familiar, preparar un kit de emergencia, saber dónde encontrar información verificada de las autoridades de seguridad pública y registrarse para recibir alertas de emergencia en AlertSanDiego.org. Para obtener información y recursos actualizados, visite nuestro sitio web dedicado a El Niño. Manténganse preparados, San Diego: la preparación es responsabilidad de todos".

Las autoridades de emergencia recomendaron a los habitantes de San Diego: